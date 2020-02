DHA YURT BÜLTENİ-8

Şemdinli\'de çatışma: 2 terörist öldürüldü, 1 terörist sağ yakalandı/EK

TERÖRİST YER GÖSTERDİ, SİLAH VE MUHİMMAT ELE GEÇTİ

Şemdinli ilçesi Çatalca köyü kırsalında bugün sabahın erken saatlerinde 2 PKK\'lının öldürüldüğü çatışmada sağ ele geçirilen terörirstin yer göstermesiyle çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Hakkari Valiliği\'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:\"20.05.2018 günü saat: 03.00 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesi Çatalca köyü bölgesinde icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen bölücü terör örgütü mensubunun yer göstermesi sonucu Yufkalı köyü Nizar Tepe mevkiinde tespit edilen 1 sığınakta yapılan aramada; 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 2 adet anti-tank roket başlığı, 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet kanas keskin nişancı tüfeğine ait dürbün, 5 adet kanas keskin nişancı tüfeğine ait şarjör, 85 adet kanas keskin nişancı tüfeğine ait fişek, 1 adet tüp, 1.000 metre kablo, 1 adet şemsiye ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.\" Bölgede hava destekli operasyonların sürdüğü bildirildi.

Haber:Mehmet ÖZKAN/HAKKARI, (DHA)

Muharrem İnce: Benim en büyük projem huzur



CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 81 milyonun Cumhurbaşkanı olmak için 4 Mayıs\'ta aday olduğunda yakasındaki 6 oku çıkarıp, Türk bayrağını astığını söyledi. İnce, \"Benim en büyük projem huzur. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Bağımsız, özgün, tarafsız bir yargı sistemi kuracağız. Şeffaf olacağız. Denetlenebilir olacağız\" dedi.

Osmaniye\'de Masal Park yanındaki alanda toplanan kalabalığa seslenen Muharrem İnce, 24 Haziran\'dan sonra bir sıkıntı olması durumunda 50 bin avukatla Yüksek Seçim Kurulu\'na (YSK) gideceklerini söyledi. İnce, \"24 Haziran\'da seçim güvenliğini sağlayacağız. Avukatlar cüppelerini arabalarında hazır etsinler. 24 Haziran\'da her an Ankara\'ya çağırılabiliriz. 50 bin avukatla YSK\'ya gideceğiz eğer yanlış bir işe girişirlerse. 24 Haziran\'dan sonra hukuk güvenliği, sınav güvenliği, can, mal güvenliği sağlayacağız. Çocuklarımızın sorularını çaldırmayacağız\" dedi.

BÖYLE DEVLET YÖNETİLMEZ

Türkiye\'de yeni bir dönem başlatacaklarını belirten Muharrem İnce şöyle devam etti:\"İş dünyasına sesleniyorum. Devleti yönetenler sizden avanta istemeyecek. Bürokrasi size engel olmayacak. İşe başladıktan sonra 3-5 ay sonra mevzuat değişmeyecek. Ekonomi emir komuta, polisiye tedbirlerle yürümez. Türkler dışarıya para kaçırıyor. Bu da diyor ki \'sana ceza keserim.\' Bu ceza kesmeyle değil, demokrasiyi düzeltmekle olur. Talimatla ekonomi olmaz. Türk vatandaşları bile dışarı para götürüyorsa, sen yabancıyı nasıl çağıracaksın. Kaçtı gitti hepsi. Merkez Bankası başkanını parti genel merkezine çağırırsan sana yabancı sermaye gelmez. Yani talimat vererek faiz inmez. Üniversiteleri \'böl\' dediğinde bölüyorlarsa, TEOG\'u \'kaldırın\' dediğinde kaldırıyorsa, Başakşehir maçına \'gidin\' dediğinde gidiyorlarsa bu iş olmaz. Böyle devlet yönetilmez. Şirketler kapanıyor, Kredi kartını ödeyemiyorsunuz, benzin alamıyorsunuz. Benim ekibim hazır Allah\'ın izniyle bu sorunları çözeceğiz.\"

EĞİTİM SİSTEMİNİN 1 YIL BOYUNCA TARTIŞACAĞIZ

Türkiye\'de eğitim sisteminin devamlı değiştirildiğini belirten İnce şöyle konuştu:\"Eğitim dip yaptı, eğitimi rezil ettiler. Çocuklarımız perişan durumda. 20 senede 10 bakan, 5 kez sınav sistemi değişti. Muharrem İnce başkan olduğunda, \'yönetim bana geçti, eğitim sistemini şöyle yaparım\' olmayacak. Uzlaşacağız. Bu ülkenin eğitim sistemini 1 yıl boyunca tartışacağız. Ülkücülerle tartışacağız, sosyalistlerle tartışıp danışacağız. Muhafazakarlara, \'Sen de fikrini söyle\' diyeceğiz. Ulusal bir uzlaşma sağlayıp yeni bir modele gececeğiz. Dayatma yok. Büyük şemsiye var. Onu gerçekleştireceğiz. Huzur gelecek memlekete. Benim en büyük projem huzur. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Mahkemeler saygın olacak. Camiye gittiğinizde imamın cüppesinde düğme var mı? Üniversitenin rektöründe düğme var mı? Hakim cüppesinde düğme var mı? Yok ama son dönemde çıtçıtlı yaptılar. O yargının çıt çıtlarını sökeceğiz. Bağımsız, özgün, tarafsız bir yargı sistemi kuracağız. Onu kurduktan sonra ekonominin başına etkin yetkin insanlar getireceğiz. İllaki bizim dünya görüşünden olması gerekmez. Dış yatırımcıyı çekeceğiz. \'Bakın Türkiye hukuk devleti\' diyeceğiz. Şeffaf olacağız. Denetlenebilir olacağız. Korkmayacağız, çünkü yolsuzluk yapmayacağız.\"

KARARLI BİR DIŞ POLİTİKA UYGULAYACAĞIZ

Hükümetin dış politikasını eleştiren İnce sözlerini şöyle sürdürdü:\"Dış politikayı ayak üstü demeçlerle, medyatik açıklamalarla, milletin hoşuna gidecek iç politikaya uygun değil, kararlı bir dış politika uygulayacağız. Hedefimiz Türkiye\'yi Avrupa Birliği\'ne sokmak. ABD, Türkiye\'nin müttefiki. Suriye ile ilgili politikamız net. Suriye\'de Türkiye\'nin büyükelçisi yok. Böyle bir şey olur mu? ABD\'nin Türkiye\'de büyükelçisi yok. Bunu sonlandıracağız. Barışacağız çaresi yok. 4 milyon Suriyeliye 40 milyar dolar harcadın. Bu parayla 2 milyon konut yapardık. Suriye\'nin toprak bütünlüğünü sağlayacağız. Suriye içinde ve dışında yaşayan herkesle Birleşmiş Milletler gözetiminde bir seçim isteyeceğiz. Suriye\'de yeni bir anayasa yapılmalı. Buna destek olacağız. Bunlar sağlandıktan sonra burada kalmazlar. Davulla zurnayla giderler Suriye\'ye.\" İnce konuşmasının ardından, cep telefonu ile mitinge katılanlarla selfie yaptı. Daha sonra kalabalığa karanfil atan İnce, Adana\'da vereceği mitinge geçti.

Görüntü Dökümü

-Muharrem İnce\'nin açıklamaları

-Genel ve detay



Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)



TIR\'a çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kocaeli\'nin Dilovası ilçesinde, TIR\'a çarpan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Dilovası Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Yavuz Aksaç idaresindeki Yavuz Aksaç idaresindeki 06 BB 0940 plakalı otomobil önünde ilerlemekte olan Muhammet Dayı idaresindeki 34 NK 4056 plakalı TIR\'a çarptı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Kazada, otomobil ters dönerken yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan Yavuz Aksaç, Zeynep Tanay Aksaç, çocukları Zeynep Berfin Aksaç ve Zeynep Tanay Aksaç\'ın annesi Gülay Tan yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmit Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Aracın yoldan kaldırıldığı sırada yol kısa süre ulaşıma kapatıldı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-TIR sürücüsünün kazayı anlatması

-Olay yerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Yolda oluşan konvoydan görüntü

Haber:Haluk TURGUT/DİLOVASI(Kocaeli), (DHA)

Afyonkarahisar\'da sağanak yağış

Afyonkarahisar\'da aniden bastıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar merkezinde öğle saatlerinde sağanak başladı. Yağış nedeniyle sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Ara ara yerini doluya bırakan yağış yaklaşık 20 dakika sürdü. Yağış sonrası ise güneş açtı. Meteoroloji verilerinde yağışın ara ara devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yağmur yağarken detay

- Yağmur yağarken camdan detay

- Oluktan yağmur suyu akarken detay

- Su birikintisinden detay

89.73 MB /// 00.47\"

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

Otobüste üzerine kaynar su dökülen yolcuya 23 bin 300 lira tazminat



İzmir’den Ankara’ya giderken seyahat ettiği yolcu otosüsünde üzerine kaynar su dökülen H.U.B., 7 yıllık hukuk mücadelesinin ardından 23 bin 300 lira tazminat kazandı.

Almanya\'dan 2011 yılında tatilini geçirmek için Türkiye\'ye gelen H.U.B., İzmir’den Ankara’ya gitmek için şehirlerarası yolcu otobüsüne bindi. Otobüs Eskişehir\'in Sivrihisar ilçesi yakınlarına geldiğinde H.U.B.’nin üzerine araçtaki su kaynatma makinesi düştü. Vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan H.U.B., Sivrihisar Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. H.U.B., daha sonra İzmir’e gelerek burada bir hastanede tedavi gördü.

Olay nedeniyle tatilini iptal eden ve 8 hafta iş göremez raporu alan H.U.B., zararını karşılamayan şirket adına İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 8 bin lira maddi ve 20 bin lira manevi tazminat davası açtı. Yargılama sonunda olayda firmanın kusurlu olduğu belirlendi. Raporda kusursuz olduğu belirtilen H.U.B., 6 bin 300\'ü maddi, 17 bin lirası manevi olmak üzere 23 bin 300 lira tazminat hakkı kazandı. Mahkemenin verdiği kararda \"Özellikle, davalının geliri yüksek ticari şirket olması, davacının tatil amaçlı seyahatini bu yaralanma nedeniyle gerçekleştirememiş olması, davalının tam kusurlu olması ve davacıda meydana gelen yaralanmanın niteliği ve etkilere dikkate alınarak 17 bin lira manevi tazminata hükmetmenin, dosya kapsamına, adalet, hak ve menfaat dengesine uygun olduğu kanaatine varılmıştır\" ifadeleri kullanıldı. Kararın emsal niteliği taşıdığını belirten H.U.B.\'nin avukatı Seda Ballıkaya, \"Bu tarz kararlar, benzer mağduriyetleri yaşayanlar açısından emsal niteliği taşıyor. 7 yıl sonra da olsa mahkemenin verdiği karar sevindiricidir. Bu tür olaylarda firma ile çalışanlarının yasal ve idari yönden sorumlulukları olduğunu unutmamak gerekiyor. İnsana hizmet eden her sektörün azami seviyede özen göstermesi gerekiyor, zaten yasalar da bunu emrediyor\" dedi.

Haber:Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)