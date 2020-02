DHA YURT BÜLTENİ-8

Bakan Albayrak: TANAP\'ı, 12 Haziran\'da hizmete alıyoruz



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesinin 12 Haziran\'da hizmete gireceğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu\'nun destekleriyle düzenlenen ELDER 11. Sektör toplantısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak\'ın katılımıyla Bursa\'da gerçekleşti. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesinin müjdesini veren Bakan Albayrak, \"Yüzyılın projesi olarak nitelendirdiğimiz bugünlerde son aşamasına geldiğimiz TANAP projemiz, Allah\'ın izniyle 12 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile birlikte birçok önemli devlet başkanları ve üst düzey bakanların da katılımıyla hizmete alıyoruz. Peki nasıl? İşte istikrar, işte güçlü liderlik, işte vizyon. İşte Türkiye bu üçünün, sadece bölge coğrafyasında değil dünyada da sayılı rol model lider ülkelerinden biri olmasıyla birlikte, onlarca yıllık bu hayal gerçek oldu. İnşallah 12 Haziran\'da milletimizin katılımıyla hayata geçiriyoruz. İnşallah 25 Haziran sabahı Türkiye\'nin hedeflerine ulaşmak için uyguladığı tüm projeleri hayata geçirmek için yeni bir başlangıç önemli olacak. Çünkü bizim sadece enerji değil tüm sektörel alanlarda yeni bir hikaye yazacağımız, yeni bir dönem başlıyor\" diye konuştu.

(Özel)- Su zannederek tiner içen çocuk öldü

Şanlıurfa\'da, otomobildeki tineri su sanarak içen Ahmet Zeki Doğancıoğlu (5) tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Akbayır Mahallesi\'nde meydana geldi. Ailesine ait otomobilde bulunan Ahmet Zeki Doğancıoğlu, susayınca araçtaki şişede bulunan tineri su sanarak içti. Bir süre sonra fenalaşan Doğancıoğlu, durumu fark eden ailesi tarafından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada midesi yıkanarak yoğun bakım ünitesine alınan çocuk, sabah saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ahmet Zeki Doğancıoğlu\'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Eski eşine ödeyeceği nafaka yüzünden tartıştığı yeni eşini öldürüp, intihar etti

Denizli\'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Erol Karahan, iddiaya göre, eski eşine ödeyeceği 10 bin liralık birikmiş nafaka yüzünden çıkan tartışmada, 2 yıl önce evlendiği 41 yaşındaki Ayşe Karahan\'ı tüfekle öldürüp, intihar etti.

Olay bugün saat 04.00 sıralarında, Fatih Mahallesi 1939 Sokak\'ta meydana geldi. Bir tekstil fabrikasının kazan dairesinde işçi olarak çalışan Erol Karahan, 2 yıl önce kendisinden 10 yaş büyük Ayşe Karahan ile ikinci evliliğini yaptı. İddiaya göre Erol Karahan, boşandığı eşine ödeyeceği 10 bin liralık birikmiş nafaka yüzünden yeni eşi Ayşe Karahan ile tartıştı. Tartışmanın ardından cinnet getiren Erol Karahan, yakınlarına cep telefonundan \"Hakkınızı Helal Edin\" diye mesaj gönderdi. Karahan, gönderdiği mesajın ardından evde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle önce eşi Ayşe Karahan\'ı uzandığı koltukta başından vurup öldürdü. Ardından başına doğrulttuğu silahın tetiğini çekerek, intihar etti. Erol Karahan\'dan gelen mesajın ardından yakınları ne olduğunu anlamak için telefonla aramalarına rağmen açan olmayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çiftin yaşadığı evin kapısını kırarak açan ekipler, Ayşe Karahan ile eşi Erol Karahan\'ın kanlar içindeki cesetlerini buldu. Olay yerindeki incelemelerin ardından, ölenlerin cesetleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Birisi \'Topal\' taklidi yapan 3 kadın hırsızlıktan yakalandı

Bursa\'da, içlerinden biri \'topal\' taklidi yapan hırsızlık şüphelisi 3 kadın polis tarafından yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bursa\'nın merkez ilçelerinde bazı evlere gündüz saatlerinde hırsızlık maksadıyla girdikleri öne sürülen şüpheliler Gülcan A. (26), Sultan Ö. (27) ve Dilan K. (13), polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalandı. Önceden de hırsızlık suçundan sabıkaları bulunduğu öğrenilen 3 kadının, gündüz saatlerinde kapıları kredi kartı ve film tableti ile açıp evlere girdikleri öğrenildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri üç kadının hırsızlık yaptığı anların yansıdığı güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelilerin merkez Nilüfer ilçesinde ikamet ettikleri belirlendi. Ekipler şüphelileri suç aletleriyle birlikte kıskıvrak yakalayıp gözaltına aldı. Öte yandan güvenlik kamerlarında, şüphelilerden 13 yaşındaki Dilan K.\'nın topal taklidi yaparak dikkat çekmemeye çalıştığı görüldü. Emniyete getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Yarışmada kazandığı altını, şehit aileleri derneğine bağışladı



Kayseri\'de, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada resim dalında 1\'inci olan ilköğretim 4\'üncü sınıf öğrencisi Nisanur Doğan (10), hediye edilen çeyrek altını, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği\'ne bağışladı.

Geçen hafta Kayseri Valiliği tarafından Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen şiir ve resim yarışmasında, Servet Akaydın İlköğretim Okulu 4\'üncüsınıf öğrencisi Nisanur Doğan 1\'inci oldu. Nisanur, kendisine ödül olarak verilen çeyrek altını, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği\'ne bağışlama kararı aldı. Nisanur Doğan, ailesi ve öğretmeni ile birlikte derneğin Kayseri şubesine giderek Başkan Yılmaz Üçkan\'a altını teslim etti.Televizyonda şehit haberlerini izlediğinde çok duygulandığını belirten Nisanur, \"Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen yarışmada il birincisi oldum. Bu nedenle törende bana altın hediye ettiler. Ben de ailemle görüşerek aldığımı çeyrek altını, derneğe bağışladım. Televizyon izlerken şehit haberleri ve haberlerde ağlayan çocuklar beni derinden üzüyordu. Bu nedenle kazandığımız ödülü şehit aileleri ile paylaşmak istedim\" dedi.Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ise \"Geleceğimizin teminatları, yüreğinde vatan, bayrak, ezan sevgisini barındıran çocuklarımız bizleri yeniden duygulandırdı. Maddenin manaya çevrildiği gün bugün. Çocuklarımız vatanın bölünmez bütünlüğünün savunucusudur\" diye konuştu. Konuşmanın ardından Başkan Yılmaz Üçkan, Nisanur Doğan\'a Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

(Özel) - Yaralı kedi için seferber oldular

Kahramanmaraş\'ta çocuklar, yaralı kediyi kurtarmak için seferber oldu. Kaçarken otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye kurtardı.

Öğle saatlerinde okuldan çıkan ortaokul öğrencileri, Yenişehir Mahallesi\'nde yaralı bir kedi gördü. Çocukların yakalayıp tedavisi için bir veterinere götürmek istediği kedi kaçtı. Peşinden koşan çocuklardan kaçan kedi önce sokakta park halindeki bir otomobilin altına ardından da motor kısmına girdi. Kediyi otomobilden dışarıya çıkaramayan çocuklar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce otomobilin sahibine ulaştı. Araç sahibinin gelmesiyle birlikte kaputu açan ekipler kediyi motordan çıkardı. Ancak yeniden kaçan kedi bir apartmana girerek izini kaybettirdi.

Kuşadalı yönetmenin filmi finalde

Kuşadalı yönetmen Cenk Behram Su\'nun çektiği, Aydın bölgesindeki jeotermal enerji santrallerinin çevreye verdiği zararları konu alan \'Jes İstemiyoz!\' isimli belgesel, Elazığ\'daki 11. Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali\'nde finale kaldı.

Kuşadası Belediyesi, Kalamaki Çevre Platformu ve Caferli Güzelleştirme Derneği\'nin katkılarıyla çekilen \'Jes İstemiyoz!\' adlı belgesel, daha önce 3 uluslararası film festivalinde ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde ders niteliğinde gösterildi. Yönetmenliğini Cenk Behram Su, görüntü yönetmenliği Erhun Altun, kurgusunu ise Şencan Semerci\'nin yaptığı belgesel film, Elazığ\'daki 11. Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali\'nde finale kaldı. CBSU Production ve ALTUN filmin yapımcılığında gerçekleştirilen film, önümüzdeki aylarda yurt dışında gerçekleşecek olan bazı çevre filmleri festivallerinde de gösterilecek.

Su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Adana\'da bir evin plastik su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'nde meydana geldi. Evin yağmur suyu gider borusundan kedi sesini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı. Kediye zarar vermek isteyen ekipler, betonu kırarak, sıkışan kediyi kurtardı. Vatandaşlar, daha sonra süt verdikleri kediyi doğaya bıraktı.

Engelli gençler bahriyeli olmanın mutluluğunu yaşadılar

Donanma Komutanlığı\'nda 62 engelli genç bir günlüğüne de olsa bahriyeli olmanın, bayrak üstüne ellerini koyup yemin etmenin mutluluğunu yaşadı.

Donanma Komutanlığı Gölcük Deniz Ana Üssü\'nde 62 engelli genç, Oramiral Güven Erkaya Spor Salonu\'nda yemin ederek asker oldu. Bahriyeli olan engelli gençler büyük mutluluk yaşarken, aileleri de çocuklarının asker olmasının gururunu yaşadı. 22 yaşındaki Enes Koçikli, Derince\'de bulunan evinden hasta nakil ambulansı ile alınarak sedye ile törenin yapıldığı salona getirilerek, yemin törenine katıldı.

Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay yaptığı konuşmada, \"Sizler de askerlik görevinizi silah, bayrak ve namusunuz üzerine yemin ederek yerine getirecek, gerektiğinde vatanınız için canınızı seve seve feda edeceğinize söz vereceksiniz. Tarih boyunca vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna vermiş olduğu binlerce şehit ve gazi ile bağımsızlığın timsali olmuş, hatta bu özelliği sayesinde bağımsızlık mücadelesi veren milletlerin sembolü haline gelmiş yüce Türk milleti, şanlı ordusu sayesinde adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. İşte sizler de edeceğiniz yeminle bu ordunun birer neferi olacaksınız. Askerlik vazifesi en kutsal görevdir. Bu görevi yerine getiren her birey, bunun haklı gururunu ömrü boyunca taşır. Biz askerlerin hayata bakışını simgeleyen bir söz vardır: Her Türk asker doğar. Sizler de edeceğiniz yeminle zaten asker doğmuş bir kişi olarak kutsal vatan vazifenizi yerine getirmiş olacaksınız. İnanıyoruz ki yarın size ihtiyaç duyulduğunda bu yemini eden her Türk genci gibi canınızı seve seve, bu vatan uğruna feda etmekten çekinmeyeceksiniz\" dedi. 62 engelli genç yemin ettikten sonra gün içerisinde müzeyi gezip, askerlik hakkında bilgi alarak vatani görevlerini tamamlamış oldu.

Burdur\'da Engelliler Haftası kutlamaları

Burdur\'da Engelliler Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Şeker Meydanı\'ndaki etkinliklere Vali Vekili Ali Nazım Balcıoğlu, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Güven, engelliler ve aileleri katıldı. Törende konuşan Vali Vekili Ali Nazım Balcıoğlu, engellilerin sorunlarının giderilmesinin sadece bir kurumun, birimin üstlenerek çözmesine imkan olmadığını söyledi. Devletin bütün organlarıyla, bütün birimleriyle topyekün bir seferberlik ile üzerine gitmesi gereken bir durum olduğunu kaydeden Balcıoğlu, \"Dünyada toplumun yaklaşık yüzde 15\'i engelli, Türkiye\'de ise yüzde 7 engelli var. Ancak bu verilerin sağlıklılığı konusunda açıkçası çok emin değilim. Verilerimizin yeniden gözden geçirilmesi engelli vatandaşlarımızın hem sayılarının hem de yaşadıkları sorunların giderilmesi anlamında daha derli toplu çalışmalar yapılması gerektiği kanaatindeyim\" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Güven de \"Sosyal devlet olmak, toplumu oluşturan tüm bireylerin hayatın her alanına etkin ve eşit bir şekilde katılımını sağlamaktır. İnsan odaklı ve hak temelli bir anlayışla vatandaşlarımızın tamamı için hizmet üretmeye, engellilerimizin sorunlarına çözüm üretmek ve hak ettikleri standartlara kavuşmaları için ilimizde çalışma yapmaya devam ediyoruz\" dedi. Engelli öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunları, step ve dans gösterisi sunmasından sonra İş Kur İl Müdürü Ramazan Erdin\'e \'Erişilebilirlik Belgesi\' Vali Vekili Ali Nazım Balcıoğlu tarafından, işyerinde engelli istihdam edenlere teşekkür belgeleri Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından verildi. Hafta nedeniyle düzenlenen spor etkinliklerinde dereceye giren engelli öğrencilere de protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.İsmail- Şerife Sarı Rehabilitasyon Merkezi mehter takımının gösterisinin ardından temsili olarak askerlik yapacak engellilere protokol üyeleri kına yakıldı. Özel bireyler davul zurna eşliğinde Binbaşı Maruf Kışlasına götürüldü.

Şanlıurfa\'da \'Evlilik ve Oto Show\' fuarları

Şanlıurfa\'da \'Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı\' ile \'Oto Show Fuarı\' açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuar açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nihat Çiftçi, \"Peygamberler şehri, medeniyetler şehri, turizm şehri, müzik şehri derken şimdi de Şanlıurfa fuar şehri olarak gündeme gelecektir\" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ile fuar organizasyonu iş birliğinde Şanlıurfa Fuar Merkezi\'nde açılışı yapılan fuara; gelinlik, mobilya, ev tekstili, takı ve mücevher, düğün organizasyonu, çoğunluğu yerli ve yabancı lüks otomobillerin bulunduğu 100 firma katıldı. Fuarda güzellik salonları, nişan, kına gecesi ve düğün organizasyonu yapan firmalar ile fotoğraf stüdyoları da tanıtım yaptı. Otoshow Fuarında ise otomobil, ticari araçlar, motosiklet, bisiklet ve aksesuarlar yer aldı. Otoshow bölümünde lüks araçların sergilendiği alanı gezen ziyaretçiler, elektrikli, hibrit araçları yakından inceledi. Evlilik Hazırlıkları Fuarı ve Otoshow Fuarı\'nın açılış programında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa\'nın ses getiren ve bölgenin ekonomik yapısını kalkındıracak fuarlarla gündeme gelmeye devam edeceğini söyledi. Önümüzdeki dönemlerde Şanlıurfa\'da daha nice fuarların düzenleneceğini de sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, \"Ticareti ilerletmek, markalaşmaya doğru ilerlemek, bölgenin işletme hacmini burada birleştirmek ve kendi değerlerimizi uluslararası platformlarda tanıtmak istiyorsak, Şanlıurfa Fuar Merkezi bu vizyon için en doğru adres. Fuarlar bizlere yenilikleri takip etmek, sektörleri tanıma, işadamı ve işletmelerimizin dünyaya bakışını geliştirme gibi artı değerler sağlayacaktır. Burada amaç Şanlıurfa\'yı her alanda olduğu gibi ekonomide de hak ettiği yere getirmektir. Peygamberler şehri, medeniyetler şehri, turizm şehri, müzik şehri derken şimdi de Şanlıurfa fuar şehri olarak gündeme gelecektir\" dedi.

