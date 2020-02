DHA YURT BÜLTENİ-8

1)DOMUZ SÜRÜSÜ YAZLIK SİTEYE İNDİ

HATAY\'ın İskenderun ilçesi Pirinçlik Mahallesi\'ne dün akşam saatlerinde domuz sürüsü indi.

İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yalı Kent Tatil Sitesi yakınındaki domuz sürüsünü görenler şoke oldu. Bölgede ilk kez görülen domuz sürüsü, bir süre sonra dağlık alana doğru gözden kayboldu. Domuz sürüsü, bölge sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Domuz sürüsünün sırayla geçişleri

SÜRE: 0,22 SN BOYUT :17 MB

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İskenderun(Hatay),(DHA)

======================================================

2)KÜTAHYA ÇİNİSİ YUNANİSTAN\'DA SERGİLENECEK

KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Türkiye\'nin Yunanistan\'daki Gümülcine Başkonsolosluğu\'na bağlı bir eğitim merkezinde sergilenmek üzere çini süslemelerden oluşan pano yapıyor. DPÜ Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri Özkan Tokaç ve Sezin Erbil Kara, çini panoları öğrencilerle birlikte yaptıklarını söyledi. Bir süre önce Yunanistan\'a gittiğini belirten öğretim görevlisi Sezin Erbin Kara, Gümülcine kentindeki Türkler için açılan Gençler Birliği adlı eğitim merkezide çeşitli sanatsal eğitimlerin verildiğini belirtti. Kütahya\'ya döndükten sonra bu merkezde sergilenmek üzere çini süslemeli pano yapmaya başladıklarını ifade eden Kara şöyle konuştu:

\"Gümülcine\'deki Gençler Birliği Eğitim Merkezi\'ne oradaki soydaşlarımız gidip çeşitli alanlarda eğitim alıyorlar. Biz de, Kütahya\'da öğrencilerimizle birlikte yaptığımız çini panoları götürüp orada sergileyeceğiz. Buradaki amaç hem Kütahya çiniciliğini orada tanıtmak hem de geleneksel sanatlarımızın yaygınlaşmasını sağlamak. Türklerin getirdiği geleneksel şeyleri yok olmasının yurt dışında da önlemek amaçlı bir proje aslında bu. Dönem dönem buradan arkadaşlarımız oraya gidip çinicilikle ilgili eğitim verecek.\"

Görüntü dökümü:

-------------------------

-Öğrenciler çini desen çizimi yaparken,

-Desenlere boyama yapılması,

-Öğretim görevlisi Sezin Erbin Kara\'nın konuşması,

-Öğrencilerin toplu halde çekilen görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA / DHA

================================================

3)ADNAN MENDERES BULVARI\'NDA YIKIM GERGİNLİĞİ

ADANA\'da kaçak tezgahlarını yıkmak isteyen zabıta ile esnaf arasında gerginlik çıktı.

Olay, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı\'nda bulunan Amerikan Adası girişinde meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, bölgede yapılan çevre düzenlemesi kapsamındaki kaçak tezgahlarını kaldırmak istedi. İş makineleri ile bölgeye gelen ekipleri gören esnaf tezgahlarının kaldırılmasını engellemek istedi. Zabıtalar ile esnaf arasında kısa süreli arbede çıkınca polis müdahale etti. Bu sırada bir kişi, ruhsatsız av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Zabıta ekipleri, esnafa tezgahları kaldırmaları için 1 hafta süre verdi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Zabıta ile esnaf arasında yaşanan tartışmadan görüntüler

- Bölgedeki işyerlerinin görüntüsü

- Alınan güvenlik önlemlerinden görüntüler

- Bir esnafın konuşması

- Genel görüntüler

SÜRE: 03\'14\" BOYUT:198 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

===============================================

4)SAKLI CENNET TAKORAN\'A GEZİ TURU

ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, Atatürk Barajı\'nın yapımıyla suların yükselmesinin ardından oluşan Takoran Vadisi, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Doğal güzelliklerle ziyaretçileri büyüleyen Takoran Vadisini büyükşehir belediyesi gezi turları düzenledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlere Şanlıurfa\'nın doğal güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Şanlıurfa\'nın saklı güzelliklerinden biri olan Siverek Takoran Vadisini Turizme kazandırmak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, 100\'e yakın öğrenciye yönelik Takoran gezi programı düzenledi.Zengin bitki örtüsü, Kanyonları, Şelalesi, Kaya Mezarları ve tarihi yapıları ile bölgenin turizm lokomotifi adayı olan Takoran Vadisini gün yüzüne çıkartmak için tanıtım çalışmasına giden Büyükşehir Belediyesi, mevsim şartlarının el vermesiyle birlikte gezi programları düzenliyor. Şanlıurfa turizminin cazibe merkezlerinden biri olmaya aday Takoran Vadisi, yapılan girişimlerle gün yüzüne çıkarılıyor. Rehberler eşliğinde gezen öğrenciler Vapurlar ile küçük koyları ve 20 kilometre uzunluğundaki doğal mağarasını, henüz keşfedilmemiş bakir vadisini, Türkiye\'nin en büyük 3. asma köprüsünü gezdiler. Gençlerin Şanlıurfa\'nın tarihi ve doğal güzelliklerini tanımaları için başlatılan gezi ziyaretleri Harran, Göbeklitepe, Halfeti\'nin ardından Siverek Takoran ile devam ediyor. Gerçekleştirilen geziden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Öğrenciler ve onlara eşlik öğretmenleri, bu tür çalışmaların devamını diledi.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

- Takoran Vadisinde geziye katılanlar

- Vadinin doğa güzelliklerini izleyenler

- Takoran Vadisinden tekne gezintisi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 74MB

=======================================================

5)HARRAN ÜNİVERSİTESİ\'NDEN SURİYELİ ÖĞRENCİLER İÇİN SINAV

ŞANLIURFA Harran Üniversitesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörden temizlediği Suriye\'nin El-Bab ve Cerablus kentlerinde, öğrencilerin yüksek öğrenim görmeleri için Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (HRÜYÖS) yaptı.

Harran Üniversitesi öğretim elemanlarınca, Türkçe-İngilizce-Arapça olarak hazırlanan sorular üzerinden, Cerablus’ta bir merkez 14 salonda, El-Bab’da 2 ayrı merkezde 26 salonda yapılan sınava, yaklaşık 800 öğrenci girdi. Şu anda ciddi bir emniyet problemi olduğu için Suriye’den Türkiye’ye gelemeyen öğrencilerin kendi memleketlerinde rahat bir şekilde sınava girmeleri için böyle bir yol izlediklerini söyleyen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın; “Amerika, Suriye’ye 5 bin tır silah gönderdi. Türkiye 10 bin tır insani yardım gönderdi. Üniversite olarak ülkemizin bu insani girişimlerine destek olmak amacıyla oradaki gençlere umut kapısı olmak istedik. Eğitim kısmıyla ilgili çalışmalar yaparak o boşluğunu doldurmak istiyoruz. Şu anda yaklaşık olarak 800 öğrenci sınava girdi. Biz inşallah bu hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Sınav çok geniş güvenlik tedbirleri eşliğinde, zor şartlar altında yapıldı. Sınavı başarılı bir şekilde gerçekleştiren başta Harran Üniversitesi Göç Politikaları Merkezi (HÜGÖÇ) olmak üzere emeği geçen tüm ekibimize teşekkür ederimö dedi.

Türkiye’nin her zaman mazlumun yanında yer alarak adaletten ayrılmadığına dikkat çeken Rektör Taşaltın, Amerika ve İngiltere’nin girdiği yerde terör ve gözyaşı bıraktığını, Türkiye’nin girdiği her yerde barış ve huzuru tesis ettiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve Harran Üniversitesi\'ne, Suriyeli çocuklara gelecek sağladıkları için teşekkür ettiğini söyleyen Cerablus Meclis Üyesi Eğitim Komisyonu Başkanı Mustafa Casım; “Şu an çok mutluyuz. Bu mutluluk öğrencilerimizin gözlerinden okunuyor. Bölge halkları olarak Türkiye’nin bu desteğini asla unutmayacağız. Gelecekte daha iyi ilişkilerimiz olacak inşallah. Öğrencilerimize bu hakkı tanıyan Harran Üniversitesi\'ne teşekkür ederek, sınavına giren tüm öğrencilerimize başarılar dilerimö dedi.

Harran Üniversitesi, 7 yıldır terör dolayısıyla yükseköğrenim göremeyen Suriyeli öğrencilerin üniversite hayalini gerçekleştirdi. Bu sınavı başarıyla geçen öğrenciler, Türkiye’de 60 üniversiteye kayıt yapma hakkı kazanacakları kaydedildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

- Suriye\'de sınava giren öğrenciler

- Sınav hakkında bilgi veren görevliler

- Rektör Ramazan Taşaltın açıklamada bulunması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 484MB