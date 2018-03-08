DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ÇAKMAKLA OYNAYAN ÇOCUK YANGIN ÇIKARDI: 11 KİŞİ HASTANELİK OLDU



KONYA\'da iki katlı bir binanın giriş katındaki evde, çakmakla oynayan 3,5 yaşındaki Muhammet Emir Y.\'nin perdeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. Muhammet Emir ve ağabeyi 5 yaşındaki Mert anneleri Nazlı Y. tarafından, kardeşi 2 yaşındaki Hasan Hüseyin Y. ise komşularının çabasıyla evden çıkarıldı. Yangında ağır yaralanan minik Hasan ile dumandan etkilenen annesi ve 2 ağabeyiyle, binada oturan 7 kişi, hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacı İsa Efendi Mahallesi Erencik Caddesi üzerinde bulunan iki katlı binanın Süleyman Y.\'ye ait giriş katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Emir Y., odada çakmakla oynarken perdeyi tutuşturdu. Alevlerin kanepelere sıçramasıyla yangın büyüdü. Dumanı fark eden ve diğer odada bulunan anne Nazlı Y., çocukları Muhammet Emir ile Mert\'i (5), kurtarıp dışarı çıkardı. Bu sırada yaşanan panik nedeniyle evde kalan Hasan Hüseyin ise komşuları tarafından kurtarıldı. Vücudunda yanıklar oluşan Hasan Hüseyin, önce komşuları tarafından yakındaki sağlık ocağına oradan da Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan minik Hasan\'ın vücudunda 3\'üncü derece yanık oluştuğu ve daha kapsamlı tedavi için Ankara\'ya sevk edileceği öğrenildi. Dumandan etkilenen anne Nazlı, çocukları Muhammet Emir ve Mert ile binadaki 7 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıktığı oda kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)-

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2)HİZAN\'DA PKK\'YA AİT EL YAPIMI PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

BİTLİS\'in Hizan ilçesi kırsalında jandarma tarafından yürütülen oprerasyonda, terör örgütü PKK\'ya ait el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Patlayıcı bulunduğu yerde imha edilirken, operasyonun devam ettiği belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hizan ilçesi Aşağıkılavuz köyü kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla operasyon başlattı. Operasyon kapsamında yapılan aramada, arazide toprağa gömülü halde 1 EYP ele geçirilerek, yerinde kontrollü imha edildi. İl genelinde teröristlerle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-İmha edilen EYP\'nin görüntüsü

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-

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3)CEMAAT, HIRSIZLARLA BAŞ EDEMEYİNCE MUSLUKLARI ZİNCİRLE BAĞLADI

ANTALYA\'da bir caminin cemaati, abdest aldıkları muslukların sürekli çalınmasıyla baş edemeyince muslukları 6 metrelik zincirle bağladı. Muratpaşa ilçesinde Karaömerali Camii\'nin bitişiğinde bulunan şadırvandaki musluklar sürekli çalındı. Yeni musluklar için cemaatten sürekli para toplanınca, bölge esnafı kendince bir çözüm üretti. 4 adet musluğu 6 metrelik kalın zincirle bağlayan esnaf, caminin yanındaki sebilin bir musluğunun da çalındığını söyledi. Cami cemaati ve bölge esnafından Hüseyin Yapar, musluklar çalındığı için zincirle bağlandığını söyledi. Yapar, \"Bir batarya en az 150 lira, 4 batarya var, toplam 600 lira ediyor. Çalınınca yeni bataryalar için cemaatten para toplanıyor. Evine lazım olduğunda da vatandaş gelip buradakini götürüyor\" dedi.

\'EVİNE GÖTÜRÜP TAKIYORLAR\'

Şadırvanda abdest alan Kürşad Dumlu da birçok yerde hırsızlık olmasını doğal karşılayabileceğini belirterek, \"Ama caminin içinde olmaz. Hırsızlık kötü bir şey ama camiden çalınması daha kötü\" dedi. Zincirleri takan esnaf Mehmet Harman ise çeşmelerin yeni takıldığını belirterek, \"Adam evinde akan çeşmesini tamir ettirmek yerine gelip buradakini evine götürüyor. Hakkından gelemedik. Geçen sene bütün çeşmeleri çaldılar. Çözüm değil ama yine de tedbir aldık\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü (HD)

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- Camiden genel görüntü

- Sadırvandan genel görüntü

- Zincirle bağlanan musluklar

- Röp 1: Hüseyin Yapar

- Abdest alan vatandaş

- Musluklardan yakın plan

- Röp 2: Kürşad Dumlu

- Zincirin görüntüsü

- Röp 3: Mehmet Harman

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)

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4)BAŞKAN KOCAOĞLU AK PARTİ\'Yİ ZİYARET ETTİ

KOCAOĞLU: \"ADAY OLACAĞIMA GÖRE BENİ YAKIŞIKLI ÇIKARTIN\"

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP, MHP ve İYİ Parti İzmir İl başkanlarının ardından AK Parti\'yi de ziyaret ederek İl Başkanı Aydın Şengül\'e kentin onay bekleyen projelerini içeren dosya verdi. İl Başkanı Şengül de Kocaoğlu\'na bir dosya verdi. Ziyaretin ardından fotoğraf çekimi sırasında Başkan Kocaoğlu\'nun, \"Aday olacağıma göre beni yakışıklı çekin\" demesi dikkat çekti. İzmir\'in, Ankara\'da onay bekleyen projelerinin yer aldığı dosyayı daha önce CHP, MHP ve İYİ Parti İzmir İl başkanlarınaveren Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun son adresi, AK Parti İzmir İl Başkanlığı oldu. Bugün, sabah saatlerinde İl Başkanı Aydın Şengül\'ü makamında ziyaret eden CHP\'li Başkan Kocaoğlu, dosyayı teslim etti. Ziyarette, ilginç diyaloglar yaşanırken, AK Parti de Başkan Kocaoğlu\'na benzer bir dosya sundu. AK Partili olan belediyelerde yaşanan sorunların yer aldığı dosyayı alan Kocaoğlu, sorunların takipçisi olacağını belirtti. Ziyarette konuşan Aydın Şengül, \"İzmir\'in menfaatine olan projelerde birlikte çalışacağız. Makamların geçici olduğunu biliyoruz. Çatışmadan uzak samimi bir şekilde İzmir adına ne yapacaksak beraber yapacağız. 2007\'deki Aydın Şengül biraz daha tecrübe kazandı. Yaşlandı\" sözleri üzerine Kocaoğlu araya girerek, \"Yaşlandı demeyelim. Tecrübe kazandı diyelim. Yaşlı olan benim, İzmir\'de benden başka yaşlı siyasetçi kalmadı\" dedi. Bunun üzerine Şengül, \"Maşallahınız var, emekliliği düşünmediğine göre\" ifadesini kullanınca, Kocaoğlu, \"Ben düşünüyorum, hanım izin vermiyor\" sözleri ile karşılık verdi.

\"BEN ÇOK ŞANSLIYIM\"

Aydın Şengül\'den dosyayı alan Başkan Kocaoğlu, \"Bizim belediye başkanlarımız alt yapı çalışmalarından sonra yolların yapılmadığından şikayetçi. Bu sadece AK Partili değil tüm belediyelerimizin şikayeti. Alt yapı problemli bir iş. En çok sıkıntı çeken Bayındır. Niye? Yüklenici firma olumsuz çıktı. Orada büyük problemlerle uğraşıyoruz. Siz zaten bu işleri biliyorsunuz. Bu ihale mevzuatında işi ehline vermek mümkün değil. Düşük fiyatlıya veriyorsunuz. Şikayetler oradan geliyor. Ben çok şanslıyım! Göreve geldiğimizde İzmir\'in alt yapısını yeniden yapmak düştü. İZSU bu konuda başarılı çalışmalar yaptı. Alt yapıya girip sokakları paramparça edip milleti memnun etmek çok kolay değil. Ama musluğu açtığı zaman su gelecekse, elektrik, doğalgaz gelecekse yapılır. Doğalgaz şirketinin bize yüklediği mali yük şirketin kendisinden fazla. Sokağa girince orayı adam etmeniz mümkün değil. Sokağı yeniden yapmanız gerekiyor. Ama su gelecekse, elektrik, doğalgaz gelecekse TEDAŞ da, İZSU da, belediye de çalışacak\" açıklamasında bulundu.

KÖRFEZ GEÇİŞİ İÇİN DESTEK İSTEDİ

Başkan Kocaoğlu\'ndan, iktidarın Körfez Tüp Geçiş Projesi\'ne destek vermesini isteyen Aydın Şengül, bu projenin önemli olduğunu vurguladı. Şengül, \"Tüm projeler hazırlanmış durumda. Sanıyorum bir dava açılmış. Ulaşım Master Planı\'na baktığımızda orada göremedim. Herhalde taslak olduğundan dolayı. Sizin bu projeyi desteklediğinizi biliyorum. Bu dava açanları da incelediğimizde arka planda bir organizasyon olduğunu görüyoruz. Bu da bizi rahatsız ediyor. İzmir\'de yatırımları engellemek adına bir yapı var. Hükümet burada kendine bir yatırım yapmıyor. Yapılması gereken neyse onu yapıyoruz. Açık desteğinizi bekliyoruz\" dedi.

KOCAOĞLU DA DERTLİ

Bunun üzerine kendi yaşadığı sorunları anlatan Başkan Kocaoğlu, İzmir\'de en çok Büyükşehir Belediyesinin projelerine dava açıldığını ifade etti. Her fırsatta tüp geçidin yapılmasından yana olduğunu söylediğini belirten Başkan Kocaoğlu, \"İzmir\'de tüp geçide dava açanlar kendi projelerine de dava açıyor. Ankara\'dan bakıldığında sanki beraber görüyorlar. İzmir\'de herkes biliyor. Çünkü en çok bana dava açılıyor. Başkan söylese diyorlar. Mesela bizim Kültürpark projemizde hiçbir şey yok. Katı atık aynı şekilde\" diye konuştu.

ADAYLIK ESPRİSİ

Gazetecilerin, \"2019 yerel seçimlerinde Kocaoğlu\'nu rakip olarak görmek ister misiniz\" sorusuna Şengül\'den \"Evet görmek isterim\" yanıtı geldi. Şengül, \"Yenile yenile bir gün yenmesini öğreneceğiz\" dedi. Kocaoğlu da, \"Burada yenilmek diye bir şey yok. Yarışıyoruz\" cevabını verdi. Şengül bu kez, \"Memnuniyetle yeniden aday görmek isteriz. Ondan da mutlu oluruz\" diye konuştu. Kocaoğlu ise, \"Ankara\'da İstanbul\'da CHP aday çıkarmaktan, yenilmekten bıkıyor mu\" dedi. Şengül buna karşılık, \"Sayın başkanın aday olup olmayacağını bilmiyoruz. Olduğunda, netleştiğinde konuşuruz\" açıklamasında bulundu.

Aydın Şengül ayrıca İZBAN\'da yeni uygulanmaya başlanan artı para sisteminde yaşanan sorunları da aktardı. Kocaoğlu da hukuki engeller karşısında başka bir yol olmadığını belirtti.

Ziyarette fotoğraf çekimi sırasında Kocaoğlu\'nun \"Aday olacağıma göre beni yakışıklı çıkartın\" sözleri, kahkahalarla karşılık buldu. Ziyaret, bir süre basına kapalı şekilde devam etti, sonrasında Başkan Kocaoğlu AK Parti\'den ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül\'ü ziyareti

-Kocaoğlu ve Şengül\'ün karşılıklı birbirine dosya vermesi

-Açıklamadan genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)



