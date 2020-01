DHA YURT BÜLTENİ-8

1)BATMAN\'DAKİ İNSANSIZ HAVA UÇAKLARI SİSTEMLERİ ÜSSÜ\'NÜ DHA GÖRÜNTÜLEDİ

BATMAN\'daki, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı 14\'üncü İnsansız Hava Uçakları Sistemleri Üs Komutanlığı ilk kez DHA muhabirleri tarafından görüntülendi. Teröristlere göz açtırmayan İnsansız Hava Aarçaları\'na (İHA) gözü gibi bakan Üs Komutanlığı personeli, yeni yılın ilk dakikalarında da görevlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. Komutanlar, kulelerde nöbet tutan askerleri ziyaret edip yeni yıllarını kutladı.

İŞTE TSK\'NIN GÖKYÜZÜNDEKİ GÖZÜ

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı Batman 14\'üncü İnsansız Hava Uçakları Sistemleri Üs Komutanlığı personeli, yılbaşı gecesinde de görevinin başındaydı. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin \'gökyüzündeki gözü\' olarak bilinen Üs Komutanlığı kapıları ilk kez özel izinle DHA muhabirlerine açıldı. Üs Komutanlığı\'ndaki İnsansız Uçak Sistemleri envanterindeki \'gözcü insansız hava araçları\' terörle mücadelede aktif bir şekilde görev alırken, görevliler, \'TSK\'nin vurucu gücü. 7-24, 365 gün görevde\' yazılı kolluklarla yılbaşı gecesini görevlerinin başında geçirdi.

Batman\'daki 14\'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin gökyüzündeki, \'Keskin atış, Nokta atış\' kabiliyetiyle iç güvenlik bölgesinde terörle mücadelede etkin rol oynayan Üs Komutanlığı\'ndaki personel, ailelerinden uzak, üstün görev bilinciyle komutanlarıyla birlikte yeni yılı karşıladı.

Görev öncesi uçuş ekibinin planlama yaptığı Üs Komutanlığının hangarlarında, 24 saat havada kalabilen insansız uçak sistemlerinin bakım ve onarımı yapılıyor.

GÖZCÜ İHA\'LAR

\'Sessiz, soluksuz, silahsız, rakipsiz, kusursuz, uykusuz\' parolasıyla hareket eden 14\'üncü Üs Komutanlığı\'nın personeli, 2017\'nin son gününde yeni yıla girerken, görevini yapmanın mutluluğunu yaşadı. 2018\'e sayılı dakikalar kala hangarlardaki insansız uçakların bakım ve ikmalini, konularında uzman olan astsubaylar, komutanlarının gözetiminde yaptı.

Daha sonra subay ve astsubaylar, yemekhanede erbaş ve erlerle birlikte karavana yemeğine oturdu.

Üs Komutanlığı\'ndaki yılbaşı gecesinde yemekhanede, karavanada askerlere verilen mercimek çorba, et döner, pirinç pilav, ayva tatlı ve karışık çerezden oluşan yemek öncesinde okunan duanın ardından komutanlar, personelin yeni yılını kutladı. Ailelerinden uzak olmalarına rağmen sıcak bir ortamda olan er ve erbaşlar, ailelerine selam gönderdi ve yeni yıla yönelik mesaj verdi. Kulede görevlerinin başında olan nöbetçi askerler de yakınlarına DHA kamerası aracılığı ile yeni yıl mesajı gönderdi.

KIŞ, SOĞUK DEMEDEN GÖREVLERİNİN BAŞINDA

Batman 14\'üncü Üs Komutanlığı\'nın envanterindeki \'Gözcü İnsansız hava araçları\' terörle mücadelede etkin rol alıyor. Üssün sahip olduğu kabiliyetle terör örgütüne göz açtırmayan \'gözcü İHA\'lara gözü gibi bakan Üs Komutanlığı personeli, sorumluluk anlayışıyla yılbaşı gecesinde kış, soğuk, kar, yağmur, çamur demeden yeni yılın ilk dakikalarında görevlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. Üs Komutanlığının komutanları, kulelerinde nöbet tutan askerleri ziyaret edip yeni yıllarını kutladı.

2)AK PARTİLİ YILMAZ\'DAN BİTCOİN UYARISI

AK Partinin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdek Yılmaz, Bitcoin gibi kripto paraların şu an itibariyle güven vermediğini belirterek, \"Bilişim ile birlikte, devlet otoritesi veya herhangi bir otorite olmadan da bir takım paraların üretildiğini görüyorsunuz. Bunlar şu an itibariyle güven vermeyen paralar. Vatandaşlarımızı bunlara karşı uyarıyoruz. Bu konularda vatandaşları zarara sokacak işlerin girilmemesi gerekiyor\" dedi.

Memleketi Bingöl\'de gündeme ilişkin basın toplantısı düzenleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye\'nin 2017\'de dünyada üst sırada bir büyüme performansı gösterdiğini söyledi. Yılmaz, 2017 yılının en önemli gelişmelerinden birinin anayasa değişikliği olduğu ifade ederek, \"Her zaman bu değişimler yaşanmıyor. Türkiye, 2017\'de halkın iradesi ile yönetim sisteminde çok önemli bir değişikliğe onay verdi. Şu anda geçiş sürecindeyiz. 2019\'da Kasım ayında yapılacak seçimlerle, yeni sistem tüm unsurlarıyla hayata geçmiş olacak. Türkiye\'de her alanda çok önemli yatırımlar yaptık. 2019\'da yapılacak seçimlerden sonra Türkiye kalkınmada yeni bir ivme kazanacak. Bir taraftan siyasi istikrar ve öngörülebilirlik ile diğer taraftan da daha seri karar alan ve uygulayan, bürokrasiyi azaltan bir yönetim şekli ile yolumuza devam edeceğiz. Böyle bir ortamda da, kalkınma sürecimiz de hızlanacak\"dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet yılmaz, Türkiye\'nin iddialı bir ülke olduğunu, 21\'nci yüzyılın parlayan ve yükselen ülkelerinden biri olduğunu da ifade ederek, \"İnşallah bu sistem ile birlikte her alanda yeni bir ivme ile daha ileri gittiğimiz bir dönem yaşayacağız. 2017\'de ekonomide çok önemli başarılara imza attık. Son çeyrek rakamları henüz belli değil ama, ilk 3 çeyreğin rakamlarını değerlendirecek olursak, 9 ayda ekonomik büyümemiz yüzde 7,4 oldu. 3\'ncü çeyrek büyüme rakamımız ise çift haneli oldu. Yüzde 11,1 gibi ekonomik büyüme sağladık. Bu, G-20 ülkeleri içinde bizi birinci sıraya taşıdı. Çin ve Hindistan\'ın da önüne geçtik. Yüzde 7\'nin de üzerinde büyüyen bir ülke yok\"diye konuştu.

\"ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİ YAPANLAR, 2002\'DEKİ RAKAMLARLA MUKAYESE ETSİN\"

Yılmaz, asgari ücret tartışmaları hakkında eleştiri yapanların, 2002 yılındaki rakamlarla karşılaştırma yapmaları gerektiğine dikkat çekerek, \"Asgari ücrette yüzde 14\'ün üzerinde artış yapıldı. Enflasyonun üzerinde bir artış yaşandı. 2002 yılında asgari ücret 184 liraydı. Son yaptığımız artış ile beraber, 2018\'de bin 603 lira oldu. Yaklaşık 9 kat bir artış sağladık. Bu önemli bir gelişme. Asgari ücret eleştirileri yapanlar 2002 yılındaki rakamlarla mukayese ederlerse seviniriz. Bu bekar çalışan için bin 603 lira. Evli ve çocuklu bir çalışanın ücreti bin 700 liranın üzerindedir\"dedi. Bitcoin gibi kripto paraların, şu an itibariyle güven vermediğini belirten Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

\"KRİPTO PARALAR, ŞU AN GÜVEN VERMİYOR\"

“Kripto paralar, bilişimin geliştiği dünyanın ürettiği şeyler. Eskilerde altına veya madenlere dayalı paralar vardı. 70\'li yıllardan sonra devlet otoritelerine dayalı kağıt para sistemi gelişti. Yani parayı devlet otoritesine güvenerek parayı kullanıyorsunuz. Devlet otoritesi giderse, elinizde sadece mürekkepli kağıt kalmış oluyor. Bugünkü dünya böyle. Bilişim ile birlikte, devlet otoritesi veya herhangi bir otorite olmadan da bir takım paraların üretildiğini görüyorsunuz. Bunlar şu an itibariyle güven vermeyen paralar. İnişli çıkışlı, riskli varlıklar. Vatandaşlarımızı bunlara karşı uyarıyoruz. Bu konularda vatandaşları zarara sokacak işlerin girilmemesi gerekiyor. Arkasında bir şey yok, problem yaşandığında vatandaşın hakkını arayacağı bir merci yok. Dolayısıyla bu riskli bir alan, tam olarak düzenlenmiş bir konu değil. Bir taraftan da bilişim dünyası artık geleceğin gerçeği. Önümüzdeki yıllarda dünya ve ülkemizde bu konular tartışılacak, biz de gelişmeleri göreceğiz. Ama şu an itibariyle bu tür alanlara girilmesinin riskli olabileceğini düşünüyoruz.\"

3)AB KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIĞI, BULGARİSTAN\'A 75 MİLYON EURO\'YA MAL OLACAK

YENİ yılla birlikte Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı olan Bulgaristan\'ın 6 ay sürecek başkanlığı boyunca düzenleyeceği etkinlik, toplantı ve konuk edeceği delegeler için yaklaşık 75 milyon Euro harcamaya yapacağı belirtildi. 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle AB Konseyi Dönem Başkanlığı koltuğu Türkiye\'nin sınır komşusu olan Bulgaristan\'a geçti. Başkanlık süresince 25 binden fazla yabancı konuk ve delegeyi misafir etmeye hazırlanan Bulgaristan hükümeti, yaklaşık 150 milyon Bulgar levası yani 75 milyon Euro\'luk bütçe hazırladı. Bu sürede Brüksel, Lüksemburg ve Sofya’da 2 binden fazla toplantı ve etkinlik yapılması bekleniyor. Avrupa Birliği içinde üye devletlerin ulusal çıkarlarının temsil edildiği organ olan konsey başkanlığında 18 aylık süre için görev yapacak 3 üye devletten oluşacak. Başkanlık 6 aylık dönemlerle üye devletler arasında el değiştirecek. Bu anlamda Bulgaristan görevi Estonya’dan devralırken, 6 ay sonra Avusturya’ya teslim edecek.

Bulgaristan’ın dönem başkanlığı bütün Avrupa için güç bir zamanda gerçekleşecek. Ortak göç politikası ve Birleşik Krallık\'ın Avrupa Birliği\'nden ayrılması (Brexit) yeni yılın ilk 6 aya damga vurması beklenen konular arasında yer alıyor. Ayrıca Schengen ve Euro Bölgesi\'ne katılmak isteyen Bulgaristan bu zorlu konularda başkanlık yapacak. Bulgaristan\'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı\'ndan sorumlu bakanı Lilyana Pavlova, 2020 bütçesi ve Brexit görüşmelerine bağlı olan genç insanların geleceğinin önemli olduğunu ifade etti.

Programda ayrıca Batı Balkan ülkelerinin AB perspektifleri, mülteci ve göç kapsamında güvenlik ve istikrar, ortak bir savunma ve ekonomik büyüme ile AB\'nin dijital pazarına odaklanmış konular yer alıyor.

İLK ETKİNLİK KONSER

Bulgaristan\'ın en önemli gündem noktaları arasında göç politikasına yönelik bir \'göç paketi\' hazırlaması da bekleniyor. AB Konseyi Dönem Başkanı olarak Bulgaristan, ilk etkinliği bu akşam AB Dönem Başkanlığı Sorumlusu Lilyana Pavlova ve Kültür Bakanı Boil Boev’in himayesinde düzenlenecek \'Avrupa’nın ruhu\' konseri olacak.

4)ANTALYA\'DA YENİ YILIN İLK GÜNÜNDE DENİZ KEYFİ

ANTALYA\'da yeni yılın ilk gününde sıcak havayı fırsat bilen kent sakinleri ve tatilciler, Konyaaltı sahilinde denize girdi. Antalya\'da yaşayanlar ve tatilciler yeni yılın ilk sabahına güneşli havayla \'merhaba\' dedi. Hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı sahiline akın etti. Kent sakinleri ve tatilciler karlı dağların manzarası eşliğinde denize girdi, serin sularda kulaç attı. Kimileri güneşlenerek bu anların keyfini çıkarırken kimileri kitap okudu kimileri de sahilde yürüyüş yaptı. Yılbaşı tatili için Antalya\'yı tercih ettiğini anlatan Bahar Aydın, \"Yeni yılın ilk gününde kar manzaralı dağlara karşı denizde yüzmek çok keyifli. 2018 yılı hep böyle güzel geçsin\" dedi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Antalya\'da çarşamba gününden itibaren yağış beklendiğini kaydetti.

