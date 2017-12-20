DHA YURT BÜLTENİ-8

(ÖZEL HABER )

1)SOKAK MESAİSİ

ERZURUM\'un Oltu ilçesindeki Orman İşletme Müdürlüğü\'nde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İşkur) bünyesinde işe alınan 35 kişiden 17\'si, mesaiyi yer olmadığı gerekçesiyle kurum bahçesinde tamamlıyor. Oltu\'da yaşayan 35 kişi, işsiz kalınca İşkur bünyesinde 15 Mart 2017\'de Orman İşletme Müdürlüğü\'nde istihdam edildi. 6 aylık çalışma sürelerini tamamlayan işçilerin süreleri geçen 15 Kasım\'da 3 ay daha uzatıldı. Kurum içerisinde yer olmadığı gerekçesiyle işçilerden 17\'si mesaiyi bahçede tamamlıyor. Havaların sıcak olduğu dönemlerde sorun yaşamadıklarını belirten işçiler, dondurucu soğuklarda zorlandıklarını bildirdi. Kadın ve erkeklerden oluşan işçiler, kurum içerisindeki görevlerini tamamladıktan sonra kalan zamanlarını bahçede geçirmek zorunda kalıyor.

Oltu Orman İşletme Müdürlüğünde çalışmalarına rağmen kurumdaki personelin özel işlerini, hatta evlerinin temizliğini bile yaptıklarını öne süren işçiler, kurum binasında kendilerine oturmaları için bir oda dahi tahsis edilmediğini, adeta \'İkinci sınıf\' vatandaş muamelesi gördüklerini öne sürdü. İşçilerden Ercan Uğur, \"Sabah camlarını temizliyoruz, odun kırıyoruz. Her türlü iş yapıyoruz. İşimiz bitikten sonra bizi oturacak yer olmadığı için dışarı çıkmamızı istiyorlar. Soğukta dışarıda bekliyoruz\" dedi.

İşe girdiğinde çok sevindiği söyleyen Levent Kul ise \"Verdikleri işleri yaptık, bitti. Bizi dışarı çıkardılar. Soğuk havada bekliyoruz. Neden böyle bir şey yaptıklarını da bilmiyoruz. İçeride yer olmadığını söylüyorlar. Bırakıp eve de gidemiyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İşletme önünde duran işçiler

-Röpörtajlar

-İşletme binası

-İşletme koridorunda çalışan işçi

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)

(Süre:2,17 DK / 251 MB)

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2)23 YIL SONRA YAKALANDI

MUŞ\'ta, 1994 yılında aynı aşirete mensup iki ailenin fertleri arasında çıkan ve 11 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle hakkında 36 yıl hapis cezası kesinleşen Remzi Sağın (49), 23 yıl sonra yakalanarak cezaevine konuldu.

Merkeze bağlı Sürügüden köyünde 28 Mayıs 1994\'te aynı aşirete mensup iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, diğer aile mensuplarının da dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Olayda her iki aileden toplam 11 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Olay sonrası 55 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Elazığ Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada \'kan gütme saikiyle adam öldürme\' suçundan 36 yıl hapis cezası kesinleşen Remzi Sağın, tüm aramalara rağmen yıllarca bulunamadı.

23 yıl boyunca firarda olan Remzi Sağın\'ın il merkezinde olduğu ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bulunabileceği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Hal civarındaki bir işyerinde yakalanan Sağın, tutuklanara cezasını çekmek için Muş E Tipi Kapalı Cezaevinde konuldu. Evli ve 7 çocuk babası Remzi Sağın\'ın cezaevine konulmasıyla yakalanan kişi sayısı 18\'e çıktı. Halen firarda olan 37 kişinin bulunması için güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Şahsın polis aracından indirilmesi

-Şahsın adliyeye götürülmesi

-Şahsın adliyeden çıkartılması

(Haber-Kamera: MUŞ, (DHA)

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3)ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANDI, POLİS ARACINA ÇARPTI

KONYA\'da alkollü araç kullanan Gökhan Gül (28), önündeki polis aracına çarptı. Ardından aracıyla kaçan ve kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan Gül\'ün, 2.00 promil alkollü olduğu, daha önce alkollü araç kullanmaktan iki kez ehliyetine el konulduğu için ehliyetsiz olduğu saptandı. Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Piri Esad Caddesi\'nde meydana geldi. Gökhan Gül yönetimindeki 42 HY 508 plakalı hafif ticari araçla, önünde devriye görevini yapan polis aracına çarptı. Ardından kaçmaya başladı. Gül, kısa süren kovalamacanın ardından Adana Çevre Yolu\'nda durduruldu. Akolmetreyi üflemekte zorlanan Gül\'ün, 2.00 promil alkollü olduğu saptandı. İfadesi alınmaz üzere polis merkezine götürülen Gül\'ün, daha önce alkollü araç kullanmaktan iki kez ehliyetine el konulduğu için ehliyetsiz olduğu belirlendi. Gül hakkında ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 5 bin 700 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Sürücüden detay

- Alkolmetreyi üflemesi

- Araçlardan detay

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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4)BUZDAN TRAVERTERLER

KARS\'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Dereiçi mevkiinde bulunan hidroelektrik santrali barajı buz tuttu. Akan suyun donması ile traverterleri andıran görüntüler ortaya çıktı.

Kars’ta etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, Dereiçi mevkiinde bulunan hidroelektrik santrali (HES) barajı dondu. Barajda traverterleri andıran görüntünün oluşması fotoğrafçılar başta olmak üzere vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Erzurumlular, bugün güne kar yağışı ile uyandı. Belediye ekipleri, karayolunda tuzlama çalışması yaparken, kaldırımları ise kardan temizledi. Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge genelinde sabah saatlerinde ve gece buzlanma, don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis beklendiğini bildirdi. Uzmanlar, vatandaşların meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü

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-Soğuk havadan detay

-Barajdan genel ve detay

-Buz tutan baraj ve Kars çayı görüntüleri

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

(135 MB - 2 DK 05 SN)

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5)ÖĞRENCİLERDEN ABD BAŞKANI TRUMP\'A MEKTUP

TOKAT\'ta Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri Amerika Birleşik Devleti (ABD) Başkanı Donald Trump\'a İngilizce mektup yazarak Kudüs kararından vazgeçmesini istedi.

Kent merkezindeki Namık Kemal Ortaokulu 5/C sınıfın da eğitim gören 30 öğrenci, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklaması üzerine mektup yazmaya karar verdi. Öğrenciler İngilizce kaleme aldıkları mektuplarda, Trump\'tan bu kararından vazgeçmesi yönündeki dileklerini iletti. Mektupların kenarlarını ise çiçek ve kalp desenleri ile süsledi. Mektuplar ABD\'ye gönderilmek üzere İngilizce öğretmeni Esma Derelidal\'a teslim edildi.

İngilizce öğretmeni Esma Derelidağ sınıfta İngilizce mektup yazmaya karar verdiklerini ve kime yazılması konusunda mini bir anket yaptıklarını belirterek şöyle dedi:

\"Burası İngilizce eğitim ağırlıklı bir sınıf. Dün onlara bugün için mektup yazacağımızı söyledim. Ve minik bir anket yaparak kime yazmak istediklerini sordum. Aldığım cevap benim için çok anlamlıydı ve çok mutlu oldum. ABD Başkanı Donald Trump\'a mektup yazmak istediler. Çünkü vermek istedikleri bir mesaj vardı. Ben de onlara destek verdim. Öğrenciler mektuplarında savaş olmamasını, çocukların ölmemesini ve Kudüs’ün İsrail değil Müslümanlar\'a ait olduğunu yazdı.\"

\'KARARINI BİRKEZ DAHA DÜŞÜN TRUMP\'

Sınıfta eğitim gören çocuklar yazdıkları mektupları havaya kaldırarak hep birlikte İngilizce olarak \'Kararını bir kez daha düşün Turmp\' şeklinde slogan attı. Öğrencilerden 10 yaşındaki Elçinaz Ateş, Trump\'a yazdığı mektupta, şu ifadelere yer verdi:

\"Sayın Donald Trump hepimiz kardeşiz. Birbirimizi sevelim. Saygı duyalım. Kudüs İsrail’in başkenti olmamalı bunu istemiyoruz. Savaş istemiyoruz. Barış dolu bir dünya istiyoruz. Savaşlarda çocuklar ölmemeli, çocuklar ağlamamalı anneler ve babalar ağlamamalı. Haydi, dünya barışı için çalışalım.\"

Görüntü Dökümü:

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-Okuldan görüntü

-Sınıfın görüntüsü

-Öğrencilerin yazdığı mektuplar

-İngilizce sloganları

-Öğretmen ve öğrencilerin konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

(260 mb)



