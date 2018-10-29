DHA YURT BÜLTENİ 7

Mahkemeden eşe 50, 4 çocuğa aylık 25\'er lira tedbir nafakası kararı



Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Çermik ilçesinde yaşayan 4 çocuklu Selma- İlyas Çınar çiftinin boşanma davasının görüldüğü mahkeme, kadın için aylık 50, her çocuk için ise aylık 25\'er lira tedbir nafakası bağlanmasını kararlaştırdı. Karara tepki gösteren Selma Çınar\'ın avukatı Suna Uysal Aydın, müvekilinin geçimini evlere temizlik yaparak sağladığını belirterek, \"Mahkemenin müvekilim için hükmettiği karar 25 liradır. 25 lira bir insana bir aylık nasıl yetebilir? Çocukların giysisine mi harcanacak, okuldaki masraflarına mı harcanacak, yemek için mi kullanacak, meyve mi alınacak? 25 lirayla yani ne alınabilir?\" dedi.

Çermik ilçesinde oturan Çınar çifti, boşanmak için Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne başvurdu. Mahkemede görülen duruşmada, Sema Çınar\'ın avukatı, yaşları 8 ile 16 arasında değişen 4 çocuğu ile ortada kalan müvekili için tedbir nafakası talebinde bulunurken, çiftçilik yapan İlyas Çınar ise maddi durumunun iyi olmadığını, nafaka ödeyemeyeceğini ifade ederek, tedbir nafakası talebinin reddini istedi.

İki tarafın, anlaşmaması üzerine mahkeme ara kararında, tedbir nafakası talebinin kabulüne karar vererek, davacı Selma Çınar için aylık 50, çocukların her biri için 25\'er lira tedbir nafakasının, davalıdan alınarak davacıya verilmesine hükmetti.

\'25 LİRAYLA LOKANTADA ANCAK BİR YEMEK YENİR\'

Karara tepki gösteren Selma Çınar\'ın avukatı Suna Uysal Aydın, müvekkilinin 4 çocuğu ile birlikte kiralık evde kaldığını, geçimini, ihtiyaç ve giderlerini temizlik yaparak karşıladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Kendisi 4 çocukla birlikte kocası tarafından evden atılmış ve kocası tekrar evlenmiş, şu anda kocasının yeni eşinden 2 çocuğu var. Eşi, çocuklarına hiçbir şekilde bakmıyor, şahsi ilişki de kurmuyor. Müvekkilim, okul servisine verecek parası olmadığı için çocuklarından birini yatılı olarak devlet okuluna yerleştirdi. Nafaka için mahkemeye başvurduğumuzda çocuklar için 25 lira nafakaya hükmedildi. Tabi ki bu ara karardı ama günümüz koşullarında bunu ele aldığımız zaman domatesin kilosu 6 lira, bir kilo üzüm 7,5 lira ama verilen nafaka da 25 lira. Yani 25 liranın hiçbir şekilde alım gücü yok. Gidip lokantada oturduğunda bir yemek parasıdır. Ama mahkemenin hükmettiği 25 liradır. 25 lira bir insana bir aylık nasıl yetebilir? Çocukların giysisine mi harcanacak, okuldaki masraflarına mı harcanacak, yemek için mi kullanacak, meyve mi alınacak? 25 lirayla yani ne alınabilir. 25 liraya hiçbir şey alınamaz.\"

Çınar çiftinin tedbir nafakası davası 8 Ocak 2019 tarihine ertelendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Avukat Suna Uysal Aydın\'ın konuşması

-Mahkeme kararının fotoğrafları

Haber-Kamera:Levent BOZTEPE/ÇERMİK,(Diyarbakır),(DHA)

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Cumhuriyet Bayramı\'nı denizde Türk bayrağı açarak kutladılar

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Sualtı Sporları Topluluğu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla denizde Türk bayrağı açtı.

Türkiye Cumhuriyeti\'nin 95\'inci kuruluş yıl dönümü, Antalya\'da farklı etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamaların merkezi Cumhuriyet Meydanı olurken, AÜ Sualtı Topluluğu öğrencileri, 54 metrekarelik ay yıldızlı bayrakla tarihi Kaleiçi Yat Limanı\'nda bir araya geldi. 20 öğrenci, dalgıç kıyafetlerini giyerek, denize atladı. Öğrenciler, yanlarında taşıdıkları bayrağı açıp, Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yılı kutlamalarına renk kattı. Yat Limanı\'ndan geçen yerli- yabancı turistler de öğrencileri ilgiyle izledi. Bazıları, öğrencileri alkışlarla desteklerken, bazıları da görsel güzelliği fotoğraflamayı tercih etti. Limandaki bazı teknelerden de 10\'uncu Yıl Marşı yüksek sesle çalındı.

\'ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYDUM\'

Sualtı Sporları Topluluğu\'na danışmanlık yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, \"Gençlerimiz cumhuriyet ile bir devletin yeniden doğuşunu bu şekilde kutlamak istedi. Su altı topluluğumuza vatan millet sevgisini çok iyi vermeye çalışıyoruz; çünkü bu sevgi bizi bir arada tutar. Gençlerimiz bu konuda çok duyarlı. Öğrencilerimizle gurur duydum\" diye konuştu.

BELÇİKALI ÖĞRENCİ DE KUTLAMALARDA

Sualtı Topluluğu\'nun Belçika uyruklu öğrencisi Najama Laforce ise etkinlikte yer almanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Laforce, \"Arkadaşlarımla deniz ortasında Türk bayrağı açmak gurur vericiydi. Belçika\'da bu tür etkinliklere hiç katılmamıştım. Sabah heyecanla uyandım ve arkadaşlarımla buraya geldim. İyi ki böyle bir bayram var ve ne mutlu bize bayramı kutluyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Üniversite öğrencilerinden detay görüntü

- Öğrencilerin suya atlaması

- Denize açılan bayraktan DRONE görüntüsü

- RÖP 1:Prof.Dr Mehmet Gökoğlu

- Röp 2:Najama laforce (öğrenci)

- Detaylar

467 MB/4.12 SN HD

Haber:Hasan DEMİRBAŞ- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)

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Tokat\'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

TOKAT\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kentte, Cumhuriyet\'in 95\'inci yıl dönümü kutlamaları Vali Ömer Toraman\'ın makamında tebrikleri kabulü ile başladı. Program Cumhuriyet Meydanı\'nda yapılan etkinliklerle sürdü. Buradaki törenleri izlemeye gelenlere Vali Ömer Toraman ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından Türk bayrağı dağıtıldı. Vali Toraman, 48\'inci Piyade Eğitim Alay ve Garnizon Komutanı Albay Rıfat Dönel ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tören aracıyla alanda halkı selamladı.

Törende konuşan Vali Toraman, \"Milletimizin bağımsızlık savaşını kazanmasının ardından, O günün milli ve milletlerarası şartlarında olabilecek ve uygulanabilecek devlet yönetim tarzı, Cumhuriyet olarak kabul ve tespit edilmiştir. Cumhuriyet rejimi, bir vatandaşlık bilinci oluşturmuş, vatandaşlar arasında eşitliği sağlayarak, herkese ülke yönetimine katılma ve ülkenin geleceğini belirleme hakkını vermiştir. Cumhuriyet\'in sağladığı barış ve huzur ortamı sayesinde Türkiye, eğitimden sağlığa, sanayileşmeden altyapıya, siyasetten ekonomiye her alanda önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Bu sayede dünya devletleri arasında hak ettiği saygın yerini almıştır\" dedi.

Kutlamalarda kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Ömer Toraman tarafından ödülleri verildi. Şiir okunması ve halk oyunları gösterisi ile devam eden program tören geçişiyle son buldu.

Görüntü Dökümü:

-Törenden görüntüler

-Valinin halkı selamlaması ve bayrak dağıtımı

-Konuşması

-Gösteriler ve geçit töreni

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

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Niğde\'de Cumhuriyet coşkusu

NİĞDE\'de, Cumhuriyet\'in kuruluşunun 95\'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

5 Şubat Stadyumu\'ndaki kutlama törenine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, \"Milletimizin bağımsızlığından ve hürriyetinden asla ödün vermeyeceğinin tüm dünyaya ilanı olun Cumhuriyet; şüphesiz ki Ulu Önder Atatürk\'ün Türk ulusuna bıraktığı en büyük miras ve asla vazgeçilmez bir değerdirö dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunu gösterileri sunuldu. Niğde Belediyesi mehter takımı konser verdi. Kutlamalar, tören geçişiyle son buldu.

Görüntü dökümü

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-Tören alanından görüntü

-Halk oyunları gösterisi

-Mehter takımı gösterisi

-Detay görüntüler

-Vali Yılmaz Şimşek’in konuşması

-Geçiş töreni

Süre: 02\'26\" Boyut: 163 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

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İslahiye\'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yılı kutlama programı kapsamında Demokrasi Meydanı\'nda düzenlendi. Törene Gaziantep Vali Yardımcısı İslahiye Kaymakam Vekili Cengiz Ayhan, 106\'ncı Topçu Alayı Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, askeri erkan, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazi ve şehit aileleri katıldı. Kutlamalar Vali Yardımcısı Ayhan, Garnizon Komutanı Albay Şahin ve Belediye Başkanı Vural\'ın halkın ve öğrencileri bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın ardında Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Öğrencilerin düzenledikleri gösteriler alkışlandı. Gazi babasıyla tören alanına gelen 4 yaşındaki bir öğrencinin saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı okunurken selam durması dikkatleri üzerine topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Demokrasi Meydanı

- Öğrencinin selam durması

- Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan\'ın konuşması

- Öğrencilerin gösterileri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

152 MB

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Adana\'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

ADANA\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet\'in 95\'inci yıldönümü dolayısıyla Adana\'nın merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Uğur Mumcu Meydanı\'nda tören düzenlendi. Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6\'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü ve milletvekilleri ve coşkulu kalabalık katıldı. Vali Demirtaş, Belediye Başkanı Sözlü ve Tümgeneral Hakan Atınç, törene katılanları selamlayarak bayramlarını kutladı. Öğrenci ve halkın Türk bayraklarıyla katıldığı törende, renkli görüntüler oluştu. Törene katılanlar arasında bazı kişiler, toplu bir şekilde Andımız\'ı okudu. Coşkulu kalabalık Andımız\'ın okunmasının ardından alkışladı.

CUMHURBAŞKANI\'NIN MESAJI OKUNDU

Geniş güvenlik önleminin alındığı kutlamalarda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, törene katılanların bayramını kutladı. Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, halk oyunları ekipleri folklor gösterisi sundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Program geçit töreni ile son buldu.

Görüntü Dökümü

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- Adana valisi mahmut demirtaş konuşması

- Küçük kız çocuğunun istiklal marışını okuması

- Folklor ekibi

- Protokol görüntüsü

- Vali ve büyükşehir belediye başkanı halkı selamlaması

- Askeri geçiş töreni

- Törene katılanlardan genel ve detay görüntüler

SÜRE:04\'47\" BOYUT:529 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

