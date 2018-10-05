DHA YURT BÜLTENİ 7

Ordu\'da lisenin istinat duvarı çöktü (3)

İSTİNAT DUVARI ÇÖKEN OKULDA HASAR OLUŞMADI

Ordu\'nun Altınordu ilçesinde spor salonu istinat duvarı çöken Atatürk Anadolu Lisesi\'nde eğitime 1 günlüğüne ara verildi. Okulda inceleme yapan teknik elemanlar, okul ve eklentilerinde herhangi bir hasar oluşmadığını belirledi.

Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Anadolu Lisesi Spor Salonu’nun çöken istinat duvarının 13 yıl önce inşa edildiği ve 8 metre yüksekliğe sahip olduğu belirtildi. Okul Müdürü Bilal Şahin ve okulda nöbetçi öğretmenlerin sabah istinat duvarında çatlaklar oluşmaya başladığını fark edilmesi üzerine hızlı bir şekilde gerekli önlemlerin alındığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer evrildi:

\"Önlemler sonrasında her hangi olumsuzluk yaşanmadan istinat duvarında çatlakların artması sonucu çökme meydana gelmiştir. Öğrencilerin pedagojik ve psikolojik olarak eğitime öğretime hazır olmadığı gözlemlendiğinden dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda okulda eğitim öğretime 05.10.2018 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Okul binası ve eklentilerinde (spor salonunda) istinat duvarının çökmesi nedeniyle herhangi bir olumsuzluk veya hasar oluşmamıştır. Okul istinat duvarının onarımı ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi (YİKOB) tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştırö ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çöken enkaz detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN ORDU-DHA

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TRABZON - Araklı\'da sağanak ve sel sonrası yolları çamur kapladı



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TIR ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

GAZİANTEP\'in Karkamış ilçesinde, TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 3\'ü Suriye uyruklu, 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karkamış ilçesi Soylu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Karkamış yönüne giden sürücüsü öğrenilemeyen 07 KJ 093 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen 47 AH 856 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, kamyonetteki Mustafa Durna (31), Ekrem Ayhan (21) ile Suriye uyruklu Fuat Hamami (22), Husema Alo ( 26) ve Abdulazız Huseyın (24) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi kaldırılarak tedaviye alındı. TIR şoförü gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Acil servise ambulansların gelişi

- Yaralıların sedyeyle taşınması

- Yaralılara acil serviste müdahale edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

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İzmir Büyükşehir\'de acil durum tatbikatı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi\'nde gerçekleştirilen acil durum tatbikatı sırasında, heyecanlı dakikalar yaşandı. Senaryo gereği yangın ihbarı alan itfaiye ve AKS ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak gerekli müdahaleleri başarıyla yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin Konak\'taki Ana Hizmet Binası\'nın 3. kat 309 nolu odasında (Encümen toplantı odası) bulunan klima motorundan elektrik kaçağı sonucu çıkan yangın, korku dolu dakikaların yaşanmasına sebep oldu. Dumandan etkilenen iki kişi kurtarıldı. Aslında yaşananların hepsi, Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereğince Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü\'nün gerçekleştirdiği tatbikatın bir parçasıydı. Zaman zaman aksiyon filmlerini aratmayan tatbikatta, senaryo gereği Büyükşehir Belediyesi\'nden yangın ihbarı alan itfaiye ve AKS ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak gerekli müdahaleleri başarıyla yaptı.

ALARM BUTONUYLA BAŞLADI

Büyük bir heyecan içinde ve gerçeğine uygun olarak yürütülen tatbikat, uzmanlardan da izleyenlerden de tam not aldı. Yangını ilk fark eden İdari İşler Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilen kişi, yangın alarm butonuna basarak, tüm çalışanları durumdan haberdar etti. Yangın alarmını duyan güvenlik ekibinden bir kişi hemen 112\'yi ve110\'u aradı. Santral görevlisi \"Tüm personel ve ziyaretçilerin paniklemeden, toplanma alanına yönlenmeleri önemle rica olunur\" şeklinde 3 kez anons yaptı. Binada bulunan tüm personel ve ziyaretçiler, tatbikatta görevli personelin talimatlarına uyup seri bir şekilde binayı boşaltarak İzmir Saat Kulesi tarafında bulunan toplanma alanına yönlendirildi. Yangın alarmıyla birlikte, Arama Kurtarma ve Tahliye Ekipleri tüm katları dolaşarak binadan henüz çıkamamış personel ve ziyaretçileri acil çıkış kapılarına yönlendirdi. Yoğun duman altında kalan, yaralanan ve merdivenlerde baygınlık geçiren 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak AKS ekiplerince tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Tatbikattan görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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Başkanın aracının motoruna sıkışan yavru kedi, kurtarıldı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'da, Ak Parti Başkale İlçe Başkanı Muğdat Sarıhan\'ın otomobilinin motor kısmına giren yavru kedi, itrafaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

İpekyolu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi\'nde oturan Ak Parti Başkale İlçe Başkanı Muğdat Sarıhan, dün öğle saatlerinde otomobilini çalıştırıp hareket etti. Yaklaşık 200 metre ilerleyen araçta, kedi sesi duyan çevre sakinleri, Sarıhan\'ı uyardı. Aracı durduran Sarıhan, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, önce otomobilin bir tarafını kriko yardımıyla yerden yükseltti, ardından da uzun uğraşları sonucu yavru kediyi bulunduğu yerden kurtarıldı. Yavru kediye, Muğdat Sarıhan ve itfaiye ekipleri, su ve yiyecek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CEP TELEFON KAMERASI

-Aracından inen AK Parit Başkale ilçe Başkanı Muğdat Sarıhan

-İtfaiye ekipleri aracın motor kısmına sıkışan yavru kediyi kurtarmaya çalışırekn

-Detaylar

-Motorda çıkartılan kediye su ve iyyecek verilmesi

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Bitlis Valisi Ustaoğlu: Yatırım yapan işadamlarını kahraman olarak görüyoruz

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Valisi İsmail Ustaoğlu, alt yapısı tamamlanan Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB) incelemelerde bulundu. Vali Ustaoğlu, 55 parsel arsası bulunan Bitlis OSB\'de bugüne kadar 15 girişimciye arsa tahsisi yaptıklarını, 40 arsa için de girişimci beklediklerini söyledi.

Çalışmaları süren OSB\'de incelemelerde bulunan Vali Ustaoğlu, yetkililerden bilgi alıp, işadamlarına, sanayicilere çağrıda bulundu. Vali Ustaoğlu, başvuru yapacak girişimcilerin herhangi bir prosedüre takılmadan bürokratik işlerinin takip edileceğini söyledi. Bitlis\'e yatırım yapacak işadamı ve sanayicileri kahraman gibi gördüklerini belirten Vali ustaoğlu şöyle konuştu:

\"Artık huzurun ve güvenin en güzel yaşandığı bu bölgede yatırıcıları tedirgin edecek, onları karamsarlığa itecek hiçbir engel yok. Bitlis’te yıllardır Organize Sanayi Bölgemiz (OSB) atıl bir durumda kalmışken, son dönemde yapmış olduğumuz çalışmalarla inşallah Bitlis OSB’sini faal hale getireceğiz. Aslında OSB’nin alt yapı hizmetleri tamamlanmış, toplamda 585 bin metrekare bir alana kurulu olan OSB’mizin 303 bin metrekaresi sanayi alanı olarak ayrılmış, ancak sürekli bu konudaki girişimlerimize rağmen istenilen düzeyde sanayicilerimizin ve işadamlarımızın buraya ilgisini maalesef çekemedik. Şu anda 55 parselimizden 15\'i için girişimcilerimize yer tahsisini yaptık. 40 parselimiz de yeni girişimcileri bekliyor. OSB’nin idari binası ile çevre düzenlemesi ile inşaatlarına başladık. Kış aylarına girmeden bu inşaatları bitireceğiz. Gördüğünüz gibi sanayi alanımız ana yol üzerinde demiryoluna birkaç kilometre uzaklıkta. Ana kavşak tabir ettiğimiz alan üzerinde engeli olmayan bir arazisi en ufak bir maliyet açısından sıkıntısı olmayan yerdedir. Bölge açısında stratejik olma açısında önemli bir noktada. Doğalgaz santrali hemen karşısında yer alıyor. Alt yapısı tamamlanmış ve hiçbir sıkıntısı olmayan bir organize sanayi bölgesine sahibiz. Yatırıma engel olacak hiçbir sıkıntısı olmayan sanayi bölgesine sahibiz. Artık yatırımcıların buraya ilgi gösterip yatırım yapmasını bekliyoruz. Biz burada nasıl ki askerimizi güvenlik güçlerimizi birer kahraman gibi gösteriyorsak, yatırımcılarımızı da birer kahraman olarak görüyoruz. Buraya yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımızı hiçbir prosedüre takılmadan gerekli olan bütün aşamaları biz idare olarak takip edip işlerini kolaylaştırıyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Organize Sanayi Bölgesinden detaylar

-Yapımı devam eden inşaatlardan görüntüler

-Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu\'nun inşaatları gezmesinden detaylar

-Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu\'nun gazetecilere açıklamaları

-Çalışmalarını sürdüren fabrikadan detay görüntüler

-112 Acil Komuta Merkezinin inşaatından detaylar

-Vali Ustaoğlu\'nun komuta merkezi hakkındaki açıklamaarı

-Özel ve genel detaylar



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Büyükşehir belediyesi genel sekreterleri; Gaziantep’te toplandı

TÜRKİYE Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen ‘Büyükşehir Belediyeleri Genel Sekreterler Tecrübe Paylaşımı’ toplantısı Gaziantep’te yapıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıya TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ile 30 büyükşehir belediyesinin genel sekreterleri ve daire başkanları katıldı. Açılış konuşmasını yapan Hayrettin Güngör, TBB’nin belediyelerin haklarını korumayı amaçladığını söyledi. Türkiye’de bin 398 belediyenin olduğunu ve tüm belediyelerin TBB üyesini olduğunu ifade eden Güngör, \"TBB olarak sayın başkanımızın, encümen üyelerimizin göstermiş olduğu politika çerçevesinde, hedefler çerçevesinde kanunla verilen görevler çerçevesinde, görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz kurum olarak, TBB olarak iyi bir kadroyla iyi bir hukuk birimimizle öncelikle belediyelerin hak ve menfaatlerini koruma konusunda iyi bir arşiv iyi bir mekanizma oluşturduğumuzu düşünüyoruzö dedi.

Fatma Şahin de belediyelerin birbirleriyle yarış içinde olduğunu, fakat asıl yarışın diğer ülkelerdeki şehirlerle olması gerektiğini dile getirerek şöyle konuştu:

“Aslında şehirler hayırda birbirleriyle yarış içinde olabilir, ama bizim yarışımız, bir iddianız varsa, büyük bir milletseniz o zaman dünya kentleriyle yarışıyorsunuz. Bugün Çin’de bir şehirde olanla, Amerika’da bir şehirde olanla, Avrupa’da bir şehirde olanla bağımsız değilsiniz. Bir karar vermişsiniz, ‘açık toplum olacağız, dünyayla rekabet edeceğiz, dünyanın 10’uncu büyük ekonomisi olacağız. Cumhuriyetin 100’üncü yılında bu hedeflere hızla ulaşacağız.’ Bu hedeflere ulaşırken, bu büyük fotoğrafa baktığımız zaman bizim dünya yarışında söylem ve eylem birliği oluşturmamız gerekiyor. Söylem ve eylem birliği ne diyor? Sürdürülebilir kalkınma diyor. Sürdürülebilir kalkınmada artık ekonomik kalkınmanın tek başına işe yaramadığını, tek başına paranın mutluluk getirmediğini, çevresel kalkınmayla insanı merkeze alan sosyal kalkınmayla bir bütün olarak bakmadığınız zaman bu kalkınmayı başaramayacağınızı görüyorsunuz. Artık 50’li, 60’lı yılların altyapı belediyeciliğinin bittiğini görüyoruz. Artık ideoloji belediyeciliğinin bittiğini görüyoruz. Aslında yerel seçimlerdeki çıktıları okuduğumuz zaman kim hizmet veriyorsa, milletimizin onu nasıl ayrıştırdığını görüyoruz. Sandık çok mühim. Halk ne diyorsa o olacak, halkımızın verdiği karar, hepimizin başı gözü üstüne.ö

Konuşmaların ardından Şahin, hazırlanan kısa filimle Gaziantep\'te yaptığı faaliyetleri anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Topmlntıya katılanlar

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması

- Hayrettin Güngör\'ün konuşması

- Fatma Şahin\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP (DHA)

383 MB

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Diyarbakır\'da yanmış vaziyette bulunan kedi tedavi altına alındı

DİYARBAKIR\'da, yüzünde yanıklar olan kediyi bulan öğretmen Aydın Yıldız, yaralı hayvanı teslim etti. Tedavi altına alınan kedinin gözlerinin kör olduğu belirlendi.

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde yaşayan öğetmen Aydın Yıldız, mahallede bulunan parktaki kedilere mama verirken, yüzü yanmış bir kedi buldu. Kedinin korktuğu için kaçtığını belirten Aydın Yıldız, kediyi kahvedeki diğer vatandaşlarla yakaladığını belirterek, \"Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık izi olan kedinin yüzü de feci şekilde yanmıştı. 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedim. Beni belediyeye yönlendirdiler. Barınağın gece kapalı olduğunu öğrenince kediyi eve götürüp süt ve mama verdim. Sabaha kadar kedi acıdan kıvrandı. Kedinin ayağında ip izi vardı, işkence edilmiş olabilir\" dedi.

Öğretmen Yılmaz, daha sonra kediyi Büyükşehir Belediyesi görevlilerine teslim etti. Hayvan barınağında tedavi altına alınan kedinin yüzündeki feci yanıklardan kaynaklı gözlerinin kör olduğu belirlenirken, vücudunun çeşitli yerlerinde de büyük yanıklara rastlandı. Olay araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yüzü yanan kediden görüntü

-Kedinin tedavi edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)

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\'Bal rekoltesi düştü, arılar parazit tehlikesi altında\'

HATAY Arıcılar Birliği (HAYBİR) Başkanı Mehmet Ekici, bu yıl bal üretiminde rekoltenin Varroa paraziti yüzünden yarı yarıya düştüğünü, arı kolonilerinin bu parazit yüzünden yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Hataylı arıcılar olarak yılda 800-1000 ton yıllık bal üretim kapasitelerinin olduğunu belirten Mehmet Ekici, arılarda görülen Varroa parazitinin korkutucu boyuta ulaştığını belirtti.

Varroa paraziti ile mücadelenin arttırılması gerektiğini belirten Ekici şöyle konuştu:

“Bu yıl Varroa paraziti had safhada üredi. Bu arıcının yüzde 80 sorunudur. Bu, arının üzerinde küçük bir canlı ancak tehlikesi çok büyük. Arının üzerinden temizlenmezse çok az arı, bahara canlı çıkabilecektir. Tüm arıcıları uyarıyorum mutlaka bu parazit ile sıkı bir mücadeleye girişsinler. Henüz geç kalınmış değil. İhmal ederlerse üreticilerimiz büyük zararlara uğrayacaklar. Arıcılarımız mutlaka Tarım Bakanlığının ruhsatlı ilaçları ile mücadele etsinler. Kulaktan dolma mücadele yöntemlerinden kaçınsınlar.\"

BAL FİYATLARI AYNI

Ekici, rekoltenin düşmesine rağmen bal fiyatının 2 yıl öncekiyle aynı olduğunu dikkat çekerek şöyle devam etti:

\"Bu yıl hava güzeldi, arılarımız güçlüydü, maalesef hava durumu nedeniyle bal rekoltesi çok az oldu. Balın az olması fiyatların yükselmesi demek. Fiyatlarda yükselmiyor. Bunun da sebebi bal piyasasında kurulan tekelden oluşmaktadır. Hem bal yok hem de fiyatı iki üç sene önceki fiyat. Sanırım bal yerine balımsı şeyler yediriliyor. Mesela ticari glikoz, nişasta bazlı şekerler yediriliyor. Bunlar fiyatları etkiliyor.ö

Görüntü Dökümü

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- Birlik Başkanı Mehmet Ekici\'nin kovanların yanında görüntüsü

- Arı kovanını açması ve sağlıklı arılar ile petek görüntüsü

- Mehmet Ekici ile röp.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN (Hatay), (DHA)

SÜRE:4,33 sn - BOYUT:206 mb

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Kayseri\'de kaçak sigara operasyonu

KAYSERİ\'de, polisin düzenlediği operasyonda 20 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanıp, bir süre önce tahliye olduğu belirlenen Ö.Ö. gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanıp, bir süre önce tahliye olan Ö.Ö.\'nün gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Takibe alınan Ö.Ö. düzenlenen operasyonla 20 bin paket gümrük kaçağı sigara ile yakalandı. Ele geçirilen sigaraların piyasa değerinin 150 bin TL olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaçak sigara operasyonu

-Genel detay

Haber- Kamera: KAYSERİ, (DHA)

60 MB