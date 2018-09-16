DHA YURT BÜLTENİ 7

Otomobille çarpışan taksideki baba ile 2 oğlu öldü

ŞANLIURFA\'da otomobille çarpışan takside bulunan Emin Karaman (65) ile oğulları Ömer ve Reşit Karaman, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 18\'inci kilometresinde meydana geldi. İbrahim Halil Karaman\'ın kullandığı 63 T 0260 plakalı taksi ile karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 33 DZY 42 plakalı otomobil, Kabahaydar kavşağında kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere götürüldü. Farklı hastanelerde müdahale edilen yaralılardan Emin Karaman ile oğulları Reşit ve Ömer Karaman doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Hac\'dan gelen yakınlarını ziyaret ettikten sonra kent merkezindeki evlerine döndükleri öğrenilen baba ile 2 oğlunun cesetleri, otopsi için morga konulurken, diğer oğlu olan taksinin sürücüsü İbrahim Halil Karaman\'ın da hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Hastanenin acil servisi

- Acile gelen ambulanslar

- Ambulanstan yaralıyı indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

59 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

Kamyon, TIR\'a çarptı: 2 yaralı



ADANA,(DHA)- ADANA otoyolunda, kamyonun, önünde ilerleyen TIR\'a çarpması sonucu 2 aracın şoförü de yaralandı. Kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye ekibi kurtardı.

Kaza, dün gece saatlerinde Adana otoyolu Mıstık Usta Dinlenme tesisileri yakınında meydana geldi. Sürücü Ağgül Şahin yönetimindeki kamyon, önünde ilerleyen Muammer Atmaca yönetimindeki TIR\'ın çekicisine arkadan çarptı. Kazada, aracında sıkışan Ağgül Şahin, çağrılan itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralanan şoförler, Ağgül Şahin ve Muammer Atmaca, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

Kurtarma çalışmaları ve detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

ANTALYA\'nın Serik ilçesinde sulama kanalında Zehra İmişler\'e (27) ait olduğu belirlenen ceset bulundu.

Serik\'e bağlı Sarıabalı Mahallesi Çiftlik mevkiinde bulunan DSİ sulama kanalı kenarındaki yoldan sabah saatlerinde geçen bir vatandaş, suda bir kadın cesedi olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin Zehra İmişler\'e ait olduğu belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Zehra İmişler\'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Olay yerinden görüntüler

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



======================================



Hafriyat kamyonunun lastiği alev aldı

GÜMÜŞHANE’nin Köse ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonunun lastikleri alev aldı. Alevler, aracın mazot deposuna sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Olay, öğle saatlerinde ilçenin çevre yolunda meydana geldi. İlçede yol yapımı için alt yapı malzemesi taşıyan hafriyat kamyonu sürücüsü Kadri Şimşek, seyir halindeyken, aracın arka lastiklerinin alev aldığını fark etti. Kamyonu durdurup yol kenarına çeken sürücü, yangın tüpüyle aleve müdahale etmek istedi; ancak başarılı olamadı.

Yangını söndürmeyen sürücü daha sonra itfaiyeyi aradı, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, aracın mazot deposuna ve çevredeki kuru otlara da sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu kamyonda maddi hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kamyondan görüntüler

HABER: Sinan UÇAR KAMERA: GÜMÜŞHANE-DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



======================================

Kule vinç faciasında 3 tutuklama

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde yapımı süren Seyir Tepesi 1\'inci kısım yapay şelale inşaatında, sepetinde bulundukları vincin bomunun kırılmasıyla 30 metreden düşen 3 Afganistan uyruklu işçinin ölümü, 1 işçini de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3\'ü tutuklandı. Diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Geçen 14 Eylül\'de, saat 15.30 sıralarında Çamlaraltı Mahallesi\'ndeki, Pamukkale Belediyesi\'nin özel bir inşaat firmasına yaptırdığı Seyir Tepesi 1\'inci kısım yapay şelale inşaatında kule vincin taşıyıcı bomu kırıldı. Vincin sepetinde çalışan işçiler yaklaşık 30 metre yükseklikten yere düştü. Sepetteki Afganistan uyruklu işçilerden Muhammet İsa Palvamani (20), Lal Muhammet Rahimi (24) ve Ehsanollah Nabizadeh (19) yaşamını yitirirken, Nurullah Aelishah (24) ise yaralandı. Aelishah, Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Ölen 3 kişinin cesetleri, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Polis, soruşturma kapsamında vincin sahibi, operatörü, şantiye saha sorumlusu ve 2 iş güvenliği uzmanını gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, dün (cumartesi) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden vinç sahibi C.A., vinç operatörü M.T. ve saha sorumlusu A.G. tutuklandı. İş güvenliği uzmanı olan diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

ARŞİV / (14 Eylül 2018)

-Olay yerinun uzaktan görüntüsü

-Çıkan yabancı uyruklu işçilerden görüntü

-Bomu kırılan vinçten görüntü

-Görevlinin gazetecileri tepki göstermesi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



======================================

Burdur\'da iki telli cura gecesi

BURDUR\'da Kozağaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından iki telli cura dinletisi düzenlendi.

Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu amfi bölümünde düzenlenen gecede Dernek Başkanı Ramazan Demir tarafından Kozağaç\'a has iki telli curanın özelliklerini anlatan bir sunum yapıldı. Demir, Teke yöresinde iki telli olarak adlandırılan curanın yörede en yoğun olarak Burdur\'un Çavdır ilçesine bağlı Kozağaç köyünde çalındığını, bu yüzden yörede \'Kozağaç curası\' adıyla anıldığını söyledi.

Demir, \"Kozağaç ekolünde var olan, yaygın olarak çalınan iki telli cura başka bir yardımcı saza gerek duyulmadan, tek başına çalınan çok sesli bir çalgıdır. Yörede bilinen ezgi çeşitlerinin neredeyse hepsi ikitelli cura ile çalınabilmektedir. Her vuruşta, uyum ve ahenk içinde üç ayrı ses verdiğinden iki telli Kozağaç curası çok sesli bir halk çalgısıdır\" dedi.

Demir\'in sunumunun ardından Kozağaçlı yerel sanatçılar Sabri Özdemir, Yusuf Gök, Ahmet Özdemir, Sabri Özdemir, Ahmet Erden, Ergün Erden ve Abdurrahman Özalp tarafından Kozağaç iki telli curası ile yöre ezgilerinden oluşan unutulmaz bir dinleti sundu. Programa katılanlar sahneye çıkarak oyunlarıyla sanatçılara eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

-Ramazan Demir\'in sunumu

-Katılanlar

-yerel sanatçıların sunumu

-oynayanlar

-salondan detay

Kaset Durumu: Link geçildi

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

======================================



