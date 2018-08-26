DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ADANA\'DA DİKKAT ÇEKEN 30 AĞUSTOS AFİŞLERİ



ADANA\'da merkez Seyhan ilçe Belediyesi\'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yıl dönümü öncesi kentin farklı noktalarına astığı Yunanca, İngilizce ve Fransızca afişler, dikkat çekti.

Seyhan Belediyesi tarafından hazırlanan \'Eğer 30 Ağustos\'ta savaşı Yunanlar kazansaydı, bu pankart böyle olurdu\' yazılı Yunanca pankartları görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Kentin farklı noktalarında aynı afiş İngilizce ve Fransızca olarak asıldı. Bu afişlerde de İngilizler ve Fransızların savaşı kazanması halinde pankartların bu şekilde hazırlanacağı belirtildi. Bir başka pankartta ise \"Çok şükür zaferi biz kazandık ve 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı ana yurdumuzda, ana dilimizle kutlayabiliyoruz\" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, afişleri görünce çok duygulandıklarını söyledi. Pankartlardaki yazının anlamını internete yazarak öğrendiğini belirten Ertan Girgiz adlı vatandaş, \"Gerçekten çok anlamlı. Çok duygulandım şu an. Ama Türkçe yazıldı işte, başaramadılar. Bu yazıyı umarım her yere yazarlar. İnşallah kıyamete kadar da Türkçe yazılacak\" dedi.

Farklı dilde yazılan pankartı ilk gördüğünde Rusça zannettiğini belirten Derya İlhan ise yazının anlamını öğrendikten sonra çok etkilendiğini ve savaştaki verilen mücadelenin ne mutlu ki başarıya ulaştığını söyledi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Pankartlardan genel ve detay görüntüler

- Vatandaşlar ile röp

SÜRE:03\'05\" BOYUT:342 MB

Haber:Can ÇELİK -Kamera:ADANA,(DHA)

=======================================================

2)AFGANLI GENÇ KALDIĞI EVİN BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU

TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde orman ürünleri şirketinde çalışan ve adının Semir olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Afganistan uyruklu genç kaldığı evde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu.Çerkezköy ilçesi Ambardere mevkiinde bulunan orman ürünleri şirketinde çalışan Afganistan uyruklu Bereket N., dün akşam saatlerinde alışveriş yaptıktan işyerine yakın kaldıkları evin bahçesinde Semir isimli Afganistanlı arkadaşını hareketsiz yatarken bulup polise haber verdi. Yapılan incelemede Afganistanlı gencin 13 kez bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alırken, emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ölü olarak bulunan Semir\'in cesedi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

- Olay yerinden detay görüntü

- Cinayetin işlendiği ev

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)-

