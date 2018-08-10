DHA YURT BÜLTENİ 7

Bakan Kurum: Karadeniz için stratejik eylem planı hazırlıyoruz



ORDU\'da yaşanan sel felaketi nedeniyle kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, \"Tabii ki bir iklim değişikliği söz konusu, derelerin kesitlerinden tutun da alt yapıların kesitlerine varana kadar yapılması gereken neyse biz tüm Karadeniz Bölgesi için bir stratejik eylem planı hazırlıyoruz. İnşallah bu eylem planı çerçevesinde de sahada hızlı bir şekilde uygulamalarını yapacağız\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketi yaşanan Ordu\'ya geldi. Bakan Kurum ilk olarak Ordu Valisi Seddar Yavuz\'u makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar ve sel bölgelerindeki son durum hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonunda Bakan Kurum, açıklamalarda bulundu.

\'METREKAREYE 253 KLOGRAMA VARAN YAĞIŞ SÖZ KONUSU\'

Bakan Kurum, bakanlığının tüm birimleriyle birlikte sahada tespitler yapacaklarını belirterek \"Tabi elim bir olay. Bir afet. Metrekareye 253 kilograma varan bir yağış söz konusu. Buna ilişkin yapmamız gerekenler, sahadakiler neyse bunları inşallah yerinde tespitlerini yapacağız. Bundan sonrası için tedbirleri noktasında yine sahada yapılması gereken neyse yine heyetimizle birlikte tespitlerini yapacağız. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah böyle bir olayın bir daha yaşanmaması üzerine alınması gereken tedbirler neyse bunu sahada tüm birimlerimizle birlikte alıyor olacağız. Bu gün tespitlerimizi yapacağız. Belediye Başkanımızla görüştük. Hasar gören tüm yollara ilişkin tespitleri Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz ile bir hafta içerisinde binaları, yolları, hasar gören tüm inşaatları tespitlerini inşallah bir hafta içerisinde tamamlayıp, burada da biliyorsunuz mevsimlerden dolayı inşaat süresi ancak 2 ay müsade edebiliyor, 2 ay içerisinde de belediyemize gerekli kaynağı İller Bankamızdan sağlayıp, hızlı bir şekilde başkanım bunların inşaatını bitirecek. Yine İller Bankası, Toplu Konut İdaresi, Yapı İşleriyle yapılması gerekenleri de 2 ay içerisinde hızlı bir şekilde bitirmeyi amaçlıyoruz\" dedi.

\'EN AZ HASARLI NASIL ÇIKABİLİRİZİN ÇALIŞMASINI YAPIYORUZ\'

Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

\"Bunun dışında bu tedbirleri aldıktan sonra önümüzdeki sürece ilişkin tabii ki bir iklim değişikliği söz konusu, derelerin kesitlerinden tutun da alt yapıların kesitlerine varana kadar yapılması gereken neyse biz tüm Karadeniz Bölgesi için bir stratejik eylem planı hazırlıyoruz. İnşallah bu öylem planı çerçevesinde de sahada hızlı bir şekilde uygulamalarını yapacağız. En son böyle elim bir olay 20 yıl önce meydana gelmiş ve bu gün yeniden böyle bir olayla karşı karşıya kaldık. Tabii ki bu bir afet, yani alt yapılar hiçbir zaman bu kesitlere göre, bu yağışlara göre hesap edilemez. Ancak bu yağışlardan bu afetlerden en az hasarlı nasıl ayrılabiliriz, nasıl çıkabiliriz, vatandaşımızın milletimizin en az hasarlı şekilde bu afetlerden kurtarabilirizin çalışmasını da tüm Karadeniz Bölgesi için yapıyoruz. inşallah bunu da yakın zamanda sahada uygulayacağız.\" Bakan Kurum açıklaması sonrasında sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Valilikten ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum\'un karşılanması

-Kurum\'un açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera:Nedim KOVAN-Gökhan İÇKİLLİ/ORDU, (DHA)

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Rize\'de 1 ev çöktü, 20 ev boşaltıldı, mahsur kalanlar kurtarıldı

RİZE\'de gece etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu. Pazar ilçesi Irmak köyünde 1 ev kısmen çöktü, 22 ev heyelan riski nedeniyle tedbir amacıyla boşaltıldı, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İl genelinde 30 dolayında köy ve mahalle yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı, mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Rize\'de önceki hafta şiddetli yağışla yaşanan sel ve heyelanların ardından kentte yağışlar yeniden etkili oldu. Gece başlayan şiddetli yağışla birlikte Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu Akkaya köyü mevkiinde heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri kapalı karayolunu sabah saatlerinde tek şeritten kontrollü ulaşıma açtı, bölgede temizleme çalışması başlattı. Ardeşen ilçesi Serindere köyünde heyelan sonucu bazı evlerin zemin ve bodrum katları sular altında kaldı, köyde 2 evde heyelan riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı.

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Sel ve heyelan sonucu riskli bölgelerde mahsur kalanlar gece boyunca jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinden yardım istedi. Pazar ilçesi Irmak köyünde heyelanda mahsur kalan 2 kişi 2 saat sonra kendi imkanları ile kurtuldu. Ardeşen ilçesinde mahsur kalanlar da AKUT ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak güvenli bölgeye tahliye edildi. Evinde rahatsızlanan ve mahsur kalan bir kadın AKUT ekipleri tarafından sedye ile alınarak ambulansa taşındı.

1 EV ÇÖKTÜ, 20 EV BOŞALTILDI

Pazar ilçesi Irmak köyünde şiddetli yağışlar heyelan neden oldu. Köy Camii imamının kaldığı lojman çevresinde heyelan meydana geldi. Cami imamı Tayyip Sırtlı eşi ve 2 çocuğuyla birlikte evi son anda terk etti. Bu sırada evin oturma salonu ve mutfak kısmı heyelanla çöktü. Koltuk takımları, buzdolabı ve mutfak eşyaları dereye sürüklendi. Evin geri kalan kısmı da heyelan tehdidi altında olduğu belirtildi. Irmak köyünde heyelan riski taşıyan ve zemin ve bodrum katları balçıkla kaplanan 20 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Köyde kısmen toprak altında kalan 6 evde hasar oluştu.

Cami lojmanında kalan imam Tayyip Sırtlı, şiddetli yağmur başladığı sırada evin çevresinde kaymalar yaşandığını belirterek \"Çok tedirgin olduk. Hemen eşim ve 2 çocuğumla evi apar topar terk ettik. Bir süre sonra evin bir bölümü çöktü. Komşumuz geldi, bizi alıp aracıyla götürdü. Sabah eve geldiğimizde oturma salonu ve mutfak bölümünün çöktüğünü gördük. Eşyalarımız dere yatağındaydı. Önemli olan cana bir şey gelmemesi. Çok şükür ucuz atlattık\" dedi.

VALİ: HASARLAR VAR

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, gece boyu etkili olan şiddetli yağışların 4 ilçede sel ve heyelanlara neden olduğunu belirterek bazı köy ve mahalle yollarının hasar gördüğünü, kapalı karayolunun da ulaşıma açıldığını söyledi. Mahsur kalanların gece ekipler tarafından kurtarıldığını ifade eden Vali Bektaş, bölgede hasar tespit çalışmalarının başladığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Drone ile sel heyelan bölgesi detayları

Kısmen çöken ev detayı ve cami imamı ile röp.

Köyden detaylar

Hasarlı köy yolları detayları

Boşaltılan ev detayları

Vatandaşlarla röp.

Detaylar

Haber: Aytekin KALENDER - Kamera: Adem AKATİN RİZE-DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Suriyeli 13 bin sığınmacı bayram için ülkesine gitti

KURBAN Bayramı nedeniyle Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan ülkelerine geçen Suriyeli sığınmacı sayısı 13 bini aştı.

Kurban Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis Valiliği\'nin online randevu sistemine 51 bin Suriyeli sığınmacı başvuru yaptı. Öncüpınar Sınır Kapısı\'na dün geceden itibaren gelen Suriyeliler, bu sabah, uzun kuyruklar oluşturdu. Geçişlerin 10\'uncu günü olan bugün itibariyla işlem yaptırıp, ülkesine geçen Suriyeli sayısının 13 bini aştığı belirtildi. Online randevu alan Suriyeliler, 18 Ağustos\'a kadar ülkelerine gidebilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uzun kuyruklardan görüntü

- Koşarak gidenler

- Çadırlarda bekleyenler

- Yaşlılara öncelik geçiş

- Yapılan röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

342 MB

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Düğün konvoyundan atılan havai fişekler az daha 300 yıllık tarihi konağı yakıyordu

ELAZIĞ\'ın tarihi Harput mahallesinde atılan havai fişekler yüzünden çıkan yangın, az daha 300 yıllık Sağır Müftü Konağını yakıyordu.



Harput mahallesinde bulunan Sağır Müftü Konağı önünden geçen düğün konvoyundan atılan havai fişekler boş alanda bulunan otluk alana düşerek, yanmaya başladı. Çıkan yangın Elazığ\'da tarihi Harput Mahallesinin girişinde yer alan 300 yıllık Sağır Müftü Konağına kadar yaklaştı. Yangını gören vatandaşlarin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürmeyi başardı. Tarihi konağın çıkan yangından zarar görmediği ifade edildi.

Jandarma ekipleri de yangına neden olan düğün konvoyundaki kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Çıkan yangından görüntü

-Genel ve Detay Görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

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DEAŞ operasyonunda 16 kişi adliyeye sevk edildi

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ ve İstanbul\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ\'ın hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulunan ve örgüte eleman kazandırma çalışmalarına katıldığı belirlenen 16 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Darıca, Gebze, Dilovası ve Derince ilçeleri ile İstanbul\'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polisleri eşliğinde yapılan baskınlarda 16 kişi gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Bir kişi adliyeye götürülürken gazetecilere hakaret ederek, \"Çekin terörist diye de yazın\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye sevk edilmeleri

Adliyeyeden görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

HABER-KAMERA: Selda Hatun TAN/İZMİT

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Niğde’ye Millet kıraathanesi ve gençlik merkezi açıldı

NİĞDE\'de \'Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi\' düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Niğde Belediyesi tarafından Aşağı Kayabaşı Mahallesi Kızıl Elma Parkı içerisindeki Naim Süleymanoğlu Gençlik Kompleksi kütüphane, spor kompleksi, 15 bilgisayarın bulunduğu bilgi evi ile birlikte \"Millet Kıraathanesi\" olarak düzenlendi. 24 saat hizmet verecek olan Millet Kıraathanesinde çay ve çorba ikramı da olacak. \'Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi’nin açılışına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan. \"Naim Süleymanoğlu Genlik Kompleksi\'ni, Cumhurbaşkanımız Erdoğan\'ın, \"Geleneksel değerlerin yaşatılabileceği yerlere dönüştürülmesi\" çağrısına uyarak \"Millet Kıraathanesi\" olarak düzenledik. Komplekste bilgi evi, kütüphane ve millet kıraathaneleri bulunuyor. Hayatın hızlı tempoyla akıp gittiği ortamlarda özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi onların yararına olacak mekanlar meydana getirmezsek Allah göstermesin kötü alışkanlıklar edinecek birtakım yerlere kayarlar. Dizimizi dövmenin alemi yok, onlara alternatif sunacağız\" dedi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise, \"İnsanlarımız burada hem kitap okuyabilecekler hem çay ve kahvelerini içebilecek hem de sohbet edebilecek. Bu bizim kültürümüzde zaten var. Kıraathane sözü aslında okuma anlamına geliyor. Kıraathaneler zamanla fonksiyon değiştirmiş ve oyun oynanan yerler haline gelmiş. İşte bu projeyle eski kültürümüzü tekrar canlandırıyoruz. Buraları gençlerimizin uğrak yeri haline getiriyoruz. Ümit ediyorum ki gençlerimiz buraya rağbet edecekler. Kuşkusuz ki; gençler bizim geleceğimizdir ve teminatımızdır. Onları ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğimizin Türkiye’si de o kadar aydınlık olacaktır\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz Şimşek ve beraberindeki protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek; millet kıraathanesini gezdi.

Görüntü Dökümü

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- Kıraathanenin içerisindeki gençlerden görüntü

- Spor tesislerinden görüntü

- Başkanın çocuklara pamuk şeker dağıtması

- Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın konuşması

- Kıraathanenin açılışı

- Protokol üyelerinin kıraathanenin içerisini gezmesi

- Detay görüntüler

SÜRE:02\'50\" BOYUT: 538 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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Esminyatürk\'te Türk Dünyası Şaheserleri

Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'in Sazova Mahallesi\'ndeki Bilim, Sanat ve Kültür Parkı içerisinde bulunan Esminyatürk\'te (Türk Dünyası Şaheserleri Parkı)Türk Dünyası\'ndan 32 eserin minyatürleri yer alıyor. Esminyatürk, Eskişehir\'in yanısıra çeşitli illerden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Türk Dünyası Kültür Vakfı tarafından yaptırılan ve 2 yıl önce açılan Esminyatürk parkında Orhun Kitabelerinden, Mostar Köprüsü\'ne kadar çeşitli eserlerin 25\'te 1 küçültülmüş minyatürleri bulunuyor. Esminyatür parkı görevlilerinden İlknur Demircan Sever, en çok ilgiyi Hindistan\'daki Tac Mahal ile Edirne\'deki Selimiye Camii minyatürünün gördüğünü belirterek şunları söyledi:

\"Esminyatürk parkı canlı bir tarih niteliği taşımakta olup, ilk yazılı kaynaklarımız Orhun Abideleri\'nden medeniyetimizin ayak izlerinin ulaştığı Mostar Köprüsü\'ne kadar 16 farklı ülkeden 32 eserin maketini bulunduran bir parktır. Parkta en çok ilgiyi girişteki Tac Mahal maketi görüyor. Tac Mahal\'de 1631-1654 arasında Babürler döneminde yapılmış bir eserdir. Şah Cihan tarafından eşine adanmış olan bir eserdir. Özellikle hafta sonları gerek şehir dışından gerek ülke dışından gelen ziyaretçileri ağırlıyoruz. Özellikle öğretmenler öğrencilerini alıp, kitaplardan anlatmak yerine bire bir maketleri göstererek ders anlatıyorlar.\"

Oldukça İlgi gören Eskişehir\'deki Esminyatürk\'te şu eserlerin minyatürleri bulunuyor:

Selimiye Camii (Edirne), Divriği Ulu Camii (Sivas), Diyarbakır Ulu Camii (Diyarbakır), Ahlat Ulu Kümbet (Bitlis), Çifte Minareli Medrese (Erzurum), Aşık Paşa Türbesi (Kırşehir), Ethem Bey Camii (Arnavutluk), Mümine Hanım Türbesi ( Azerbaycan), Mostar Köprüsü (Bosna-Hersek), Alaca Camii (Makedonya), Tac Mahal (Hindistan), Hümayun Türbesi (Hindistan), Gök Kümbet (Irak), 33 Gözlü Köprü (İran), Hoca Ahmed-i Yesevi Külliyesi (Kazakistan), Rabia Sultan Türbesi (Kazakistan), Hansaray (Kırım), Sultan Murat Türbesi (Kosova), Fatih Camii (Kosova), Gül Baba Türbesi (Macaristan), Mustafa Paşa Camii (Makedonya), Orhun Abideleri (Moğolistan), Uluğ Bey Medresesi (Özbekistan), Bala Havuz Camii (Özbekistan), Muhammed Emin Han Külliyesi (Özbekistan), Çar Minare (Özbekistan), İsmail Samani Türbesi (Özbekistan), Şam Osmanlı Tren Garı (Suriye), Medine Osmanlı Tren Garı (Suudi Arabistan), Sultan Sencer Türbesi (Türkmenistan), Sultan Tekeş Kümbeti (Türkmenistan), Bey Hamamı (Yunanistan).

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Parkı gezenlerin,

-Minyatür eserlerin,

-Parkı gezenlerin konuşması,

-Park yetkilisi İlknur Demircan Sever\'in konuşması

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA

Not: Görüntüler \'10 esmınyaturk\'te turk dunyası saheserlerı esk\' dosyası ile ESKİŞEHİR klasörüne link geçildi.