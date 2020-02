DHA YURT BÜLTENİ-7

Çamlıhemşin\'de ormandaki örtü yangınına vatandaşlar seferber oldu

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Cami hoparlöründen yapılan çağrı üzerine anonsu duyan vatandaşlar, seferber olduğu yangını, 4 saatte söndürdü.

İlçe\'nin Topluca köyü İsina tepesi mevkiinde ormanlık alanda dün akşam saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Ağaçların altındaki kuru ot ve çalılıkların tutuştuğu yangın rüzgârın etkisiyle yayıldı. Yangını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve Orman İşletme Şefliğine bildirdi. Alevlerin ilerlemesi üzerine köy camii hoparlöründen anons yapılarak vatandaşlara yardım çağrısında bulunuldu. Anonsu duyan yöre sakinleri kazma ve küreklerle yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın ekiplerin de müdahalesi ile 4 saatte kontrol altına alındı.Yangında yaklaşık 5 dönüm alandaki çalılık örtü ile bazı ağaçlar zarar gördü. Vatandaşların alevlerin arasında yangını söndürmeye çalıştığı anlar görüntülendi.

Kastamonu\'da kendini yakan şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu’da Mustafa Çeven (57) isimli şahıs evinde kendini yakarak yaşamına son verdi.

Olay Beyçelebi Mahallesi 125. Yıl Atatürk caddesi üzerinde bulunan bir binanın 4.katında meydana geldi. Mustafa Çeven isimli vatandaş evde annesi ile birlikte olduğu sırada üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Olay sonrası oğlunu alevler içerisinde gören anne polis ve itfaiyeye haber verirken olay yerine gelen ekipler Mustafa Çeven’in yanarak hayatını kaybettiği tespit etti. Bir süredir psikolojik rahatsızlık yaşadığı öğrenilen ve Kastamonu’da fotoğrafçılıkla uğraşan Çeven’in cenazesi polis ve savcının yaptığı inceleme sonrası Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



5 metreden düşen Suriyeli genç, öldü

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Adana’ya gelen 21 yaşındaki Hammed Habbasi çalıştığı kuruyemiş deposundaki yük asansöründen düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi.Suriyeli Hammed Habbasi, ailesinin geçimine yardım etmek için kuruyemiş deposunda çalışmaya başladı. Sabah saatlerinde iki katlı depoda bulunan yük asansörüne kuruyemişleri yükleyen Habbasi, 5 metre yüksekten dengesini kayberek düştü. Başının üzerine düşen Hammed Habbasi olay yerinde yaşamını yitirdi. Arkadaşlarının öldüğünü öğrenen Suriyeliler ise gözyaşlarına boğuldu. Habbasi\'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgisi soruşturma başlatıldı.



İlkokul gezisindeki \'dansözlü- zenneli\' geceye soruşturma

Edirne\'den, Kapadokya gezisine götürülen Yüksel Yeşil İlkokulu 4\'üncü sınıf öğrencilerinin katıldığı \'Türk Gecesi\'nde ortaya çıkan manzara, velileri rahatsız etti. Edirne Valiliği, veli şikayetlerinin ardından, çekilen görüntüleri de izleyerek, içkili mekana götürülen öğrencilere, dansöz ve zenne izlettirilmesiyle ilgili, okul müdürü ve 4 öğretmen hakkında idari soruşturma başlattı.

Edirne Yüksel Yeşil İlkokulu yönetimi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı etkinlikleri kapsamında, 4\'üncü sınıf öğrenci ve velilerini kapsayan, Ankara\'da Anıtkabir\'in, Kapadokya\'da da tarihi ve turistik yerlerin ziyaret edilmesi için gezi düzenledi. Geziye okul müdürü Fatma Kılıç, öğretmenler ile yaklaşık 70 öğrenci ile velileri katıldı. Edirne\'den otobüslerle yola çıkılıp, ilk gün Ankara\'da Anıtkabir ve 1\'inci Meclis\'i ziyaret eden öğrenciler ve veliler daha sonra Nevşehir\'e geçerek burada tarihi ve turistik alanları gezdi.

ÇOCUKLARA ZENNE VE DANSÖZ İZLETİLDİ

Nevşehir merkezde bir otelde konaklayan geziye katılanlar, programda Üçhisar beldesinde bir eğlence mekanında düzenlenen \'Türk Gecesi\' etkinliğine katıldı. Gecede öğrenciler, veliler, öğretmenlerin yanı sıra dışarıdan gelenler de bulunurken, önce folklor gösterileri sunuldu. Ardından sahneye önce \'zenne\', ardından da dansöz çıktı. Gecede ayrıca, ateşli danslar gösterisi ile halk oyunları ekipleri de sahne aldı. Velilerden bazıları dansöz ve zennenin ilkokul öğrencileri önünde gösteri yapmasına tepki gösterip, geceden çocuklarıyla ayrılmak istedi. Ancak, konakladıkları otelin uzak olması ve araç bulamadıkları için ayrılamadılar. Yaklaşık 3 saat süren gecede Türk bayrağı açılıp, 10\'uncu Yıl Marşı da söylendi.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Edirne Valiliği, geziye katılan öğrencilerin içkili mekana götürülüp, dansöz ve zenne izlettirilmesine bazı velilerin tepki göstermesi üzerine harekete geçti. Geceye ait görüntüleri inceleyen valilik, okul müdürü ile geziye katılan 4 öğretmen hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

\'NAHOŞ GÖRÜNTÜLER\'

İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyu, Milli Eğitim Bakanlığı\'na bildirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"23-24 Nisan\'da Konya Ankara, İstanbul, Nevşehir illerine düzenledikleri bir etkinlikte, öğrencilerin de bulunduğu bir ortamda nahoş görüntüler İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne ulaştırılmış olup, görüntülerin incelenmesi sonrasında geziye katılan okul müdürü ve öğretmenler hakkında inceleme ve soruşturma işlemleri valilik tarafından başlatılmıştır\" denildi.

EĞİTİM BİR-SEN: KABUL EDİLECEK BİR OLAY DEĞİL

Eğitim Bir-Sen Edirne Şube Başkanı Erdinç Dalgıç, ilkokul öğrencilerinin böyle bir ortama sokulmalarını doğru bulmadıklarını belirterek, \"Bu gibi olaylar milli ve manevi yönden kesinlikle uygun değil. Yaşı ne olursa olsun, bu konudaki öğrencilerimiz ilkokul öğrencisi, lise öğrencisi bile olsa hoş şeyler değil. Seyretmiş olduğum görüntülerde öncesinde folklor gösterileri var. Ancak devamında yabancıların bulunduğu yerde, dansözün çıkıp öğrencilere nasıl göbek atıldığını, küçücük çocuklara yapılmış olması kesinlikle kabul edilecek bir olay değil. Bu gibi gezilerde bunlara dikkat edilmesi, gidilen format farklı söylenebilir, böyle bir durum ortaya çıktığında kesinlikle öğrencilerin oradan alınması gerekirdi diye düşünüyorum\" dedi.Bu arada okul idarecileri, gitikleri mekanın içkili olduğunu bilmediklerini söylemekle yetindi.

Kedi Yeşim\'in ünü dünyaya yayıldı

Manisa\'nın Turgutlu ilçesindeki bir kasap dükkanına işletme açılır açılmaz gelen ve işyeri sahibince hiçbir zaman geri çevrilmeyen \'Yeşim\' adlı sokak kedisi, sosyal medyada öne çıktı. Müşteri gibi dükkana gelerek payını alan kedinin görüntülerinin sosyal medyadan oldukça beğeni aldığını söyleyen 47 yaşındaki kasap İkram Korkmazer, \"Kedi Yeşim, sabahları geliyor. İlk müşterimdir. Siftah yapmadan ilk o gelir. Siftahsız veririm ama arkasından nasibi gelir. Onun karnını doyururum. Parası nasip olmasa da kendi nasibi bereketlendiriyor\" dedi.

Turgutlu\'da 37 yıllık kasap İkram Korkmazer, her sabah dükkan açılır açılmaz payına düşen yiyeceği almak üzere dükkana gelen \'Yeşim\' adlı sokak kedisini besliyor. Gün içinde de dükkana gelen kediyi hiçbir zaman geri çevirmeyen Korkmazer, davranışıyla takdir topladı. Bir müşteri, kedinin dükkana gelişini cep telefonuyla çekip, sosyal medyadan paylaştı. Turgutlu Hayvanseverler Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe\'nin de aralarında yer aldığı birçok kişi, görüntüyü paylaştı. Müşteri gibi iki ayak üstünde duran, yoğunluk varsa sıraya giren, ne istediği sorulunca miyavlayarak adeta yemek isteyen kedinin görüntüleri, tebessüm yarattı. Görüntüler, sosyal medyada oldukça beğeni topladı.

\"GÜNLÜK MALİYETİ YÜKSEK AMA ACIMAM\"

Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından 2008\'de \'yılın örnek esnaf ödülü\'ne layık görülen İkram Korkmazer, \"Dört yıldan beri kedilere bakıyorum. Önce annesine baktım. Yavrulayınca, bu \'Yeşim\' adını verdiğimiz kedi, dükkanımıza gelmeye başladı. Annesi yavrusunu alıştırdı. Her geldiğinde karnını doyuruyorum. Müşteri gibi iki ayak üstünde durur. Müşteri fazlaysa sıraya girer. Sırası geldiğinde \'ne istersin\' derim. Kendisi miyavlayarak cevap verir. Uzatırım, alır karnını doyurur, gider. Günde 5-6 defa gelir. Günlük maliyeti yüksek ama acımam. Yıllardan beri hayvan besliyorum. Bazen korkup da işyerime gelemeyen müşteriler var. Ben hayvanları seviyorum\" dedi.

\" HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAYACAĞIZ İNŞALLAH\"

Görüntüleri izleyenlerin duyarlılığı için kendisine teşekkür ettiğini söyleyen Korkmazer, \"Amerikan firması videoların telif haklarını istedi. \'Çok güzel hayvan sevginiz var\' dediler. Telif hakları verdik. İngiltere Daily Mail Animals haber kanalından verdiler. Düne kadar 40 milyon kişi izlemiş. Her taraftan hayvan sevgimizi tebrik ediyorum. Sosyal medyalardan takipçi sayım gün geçtikçe artıyor. Herkesin duasını almak çok güzel bir şey. Dua edenlerden Allah razı olsun. Ne olursa olsun hayvanları sevelim. Önümüz yaz. Sokakta da görsek susuz bırakmayalım, karınlarını doyuralım. Televizyonlarda görüyoruz, bazen hayvanlara işkence yapıyorlar. İyi değil, kötü görüntüler. Türkiye\'ye Turgutlu\'dan hayvan sevgisini aşılayacağız inşallah. Yeşim kedimiz sabahları geliyor. İlk müşterimdir. Siftah yapmadan ilk o gelir. Siftahsız veririm ama arkasından nasibi gelir. Onun karnını doyururum. Parası nasip olmasa da kendi nasibi bereketlendiriyor. İki ayak üstünde durarak bekler. Çok tatlı bir kedi\" dedi. Müşteri Recep Balta ise, \"Ekrem Ağabeyimin yaptıklarını görünce hoşuma gitti. Birkaç sefer denk gelmiştim. Kediye \'sıra sende, ne vereyim sana, ne yersin\' diyordu. Kendisini tebrik ediyorum. Gayet güzel bir davranış. Hayvanlarımız bizimle beraber yaşayan dostlarımız. Onları sevmemiz bizim için önemli bir durum\" diye konuştu.



Sabaha karşı yolda bulunan minik Asım, annesine teslim edildi



Adana\'da evin açık unutulan kapısından dışarı çıkıp, 200 metre uzaklaşan 1,5 yaşındaki Asım Erdoğan, vatandaşlarca bulunup, annesi Betül Pınar Erdoğan\'a teslim edildi.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Gece çalışan Betül Pınar Erdoğan, oğlu Asım\'ı ev sahiplerine bıraktı. Sabaha karşı uyanan Asım Erdoğan, evin açık unutulan kapısından dışarı çıktı. Yaklaşık 200 metre gece karanlığında yürüyen minik Asım, DSİ\'ye ait sulama kanalına doğru ilerlerken yakındaki bir otelin görevlisi Serkan Koç tarafından fark edildi. Çocuğun yalnız başına yürüdüğünü gören Koç, Asım Erdoğan\'ı otelin lobisine getirdikten sonra polisi aradı. Olay yerine sevk edilen polisler, çevredeki apartmanları gezerek, küçük Asım\'ın anne-babasını aradı. Bu sırada çocuğun evde olmadığını fark eden Erdoğan\'ın ev sahipleri, açık olan kapıyı fark edip, dışarı çıktı. Ev sahipleri, polislerin kucağındaki minik Asım\'ı görünce rahat bir nefes aldı. Polis, Betül Pınar Erdoğan\'ın çalıştığı için çocuğun kendilerine teslim edilmesini isteyen ev sahiplerinin talebini kabul etmedi. Küçük Asım, telefon ile ulaşılan annesinin eve gelmesinin ardından teslim edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Annesinin gece çalıştığı için ev sahibine bıraktığı 1,5 yaşındaki Asım Erdoğan\'ın, uyanıp, tek başına sokakta gezmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan küçük çocuk, açık kapı açıp, gece karanlığında merdivenden inip binadan çıkıyor. Sokakta yürürken de görüntülenen küçük çocuğu teslim alan anne Betül Pınar Erdoğan\'ın çocuğunu bıraktığı ev sahibinin aynı zamanda arkadaşı olduğu, kimseden şikayetçi olmadığı bildirildi.Öte yandan çocuğu fark eden otel görevlileri, \"Bebek firarda filmi gerçek oldu\" dedi.



İlçenin altında \'Roma şehri var\' iddiası

Samsun\'un Vezirköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi\'nde yapılan çeşitli kazılarda Roma dönemine ait kalıntılar ortaya çıkınca, bölgede bir antik Roma kentinin bulunuduğu iddiası ortaya atıldı. Yapılan yüzey çalışması sonrası Vezirköprü Belediyesi, bölgede var olduğu öne sürülen kentin kalıntılarının ortaya çıkarılması için girişimde bulundu.

Vezirköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi\'nde daha önce yapılan doğalgaz çalışması ve temel kazılarında tarihi mezar ve çeşitli kalıntılar bulundu. Kalıntıların Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Ayrıca yapılan yüzey araştırmaları, ilçeye bağlı Doğran Mahallesi\'nde Roma yolunun temellerinin, İncesu Mahallesi\'nde de mil taşlarının bulunması, bölgenin Roma dönemine ait bir yerleşim yeri olduğu iddiasını ortaya koydu. Kalıntıların, yoğun olarak Cumhuriyet Mahallesi\'nde bulunması, bu alanda bir antik Roma şehri bulunduğu ihtimalini güçlendirdi. Yapılan çalışmalarla Cumhuriyet Mahallesi, 3\'üncü derece SİT alanı ilan edildi. Burada yapılan bütün kazılar Samsun Müze Müdürlüğü\'nün gözetiminde yapılmaya başlandı. Ardından Vezirköprü Belediyesi de bölgede çalışma yapılması için harekete geçti. Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, bölgede bir arkeolojik kazı yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na geçen yıl yazılı başvuruda bulundukları, kendilerine henüz bir cevap gelmediğini söyledi. Bölgede çeşitli amaçlarla izinsiz kazı yapılmasının mümkün olmadığını söyleyen Başkan Ediz, \"Bizim mahallemiz çok eski tarihe sahip bir yerleşim yeri. Hititlerden Romalılara kadar kalıntılar var. Arkeolojik çalışmalar yapılıyor. Roma kenti ile ilgili kesin bir şey yok, ama çıkan kalıntılar bu şehrin işaretlerini gösteriyor. Emarelerini ortaya koyuyor. Biz de bir çalışma yapılıp, varsa bu şehrin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Kazıyı ilk önce boş bulunan arsalar, otopark olarak kullanılan yerler var oradan başlanabilir. O bölgelerde ilk kazının yapılmasını ardından gerekirse kazı çalışması genişletilir\" dedi. Amacın ilçenin tarihini canlandırmak olduğunu ifade eden Başkan Ediz, \"Bizim amacımız ilçemizin tarihini canlandırmak. Tarihi kalıntıları ortaya çıkarmak. Eğer önümüzdeki süreçde biz bu Roma antik kentini ortaya çıkarabilirsek, Vezirköprü için büyük bir kazanç olur. Hem yerli ve yabancı turistin ilgisini çekeceğine inanıyoruz, hem de Vezirköpürü tarihi biraz daha ortaya çıkmış olur\" diye konuştu.

