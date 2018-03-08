DHA YURT BÜLTENİ-7

1)CAN PAZARI YAŞANAN OTELDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İZMİR\'in Basmane semtindeki biri otelde, cep telefonu bataryasının patlayıp, perdeyi tutuşturmasıyla çıktığı belirtilen yangınla ilgili binadaki hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 2 milyon TL hasarın oluştuğu tahmin edilen yangından sonra başlatılan soruşturmada, otelin yangın merdivenlerinin bulunduğu belirtilirken, otel sahibi binanın dış kaplama malzemesi konusunda kusurlarının olmadığını iddia etti. Mehmet Zeki Işık\'a ait, ilk 3 katı tadilatta olan Alican Hotel\'de dün (çarşamba) sabah saatlerinde, ilk belirlemeye göre, 5\'nci kattaki odada kalan müşterilerden Özer Sipahi\'nin, şarjda bulunan cep telefonunun bataryasının patlayarak perdeyi tutuşturmasıyla yangın çıktı. Otelden çıkan alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada otelde kalan ve bir eğlence mekanında çalışan Belarus uyruklu İnna Vladimnova (25) ve Kazakistanlı Jurushbek Kuzu (33), 6\'ncı katın balkonuna çıkarak alevlerden kurtulmak istedi. Bir süre yan yana oturan kadınlar, korku içinde kurtarılmayı bekledi. Bu sırada kadınlardan biri yan binaya geçmek isterken, ayağı boşluğa gelince aşağıda bulunan otomobilin üzerine düştü. Alevler ve dumanların yaklaşmasıyla panikleyen diğer kadın da kendisini aşağıya bıraktı. Elektrik teline takılan ikinci kadın, düşüşünün yavaşlaması sayesinde hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. Yaralı kadınlar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenen Mediha Küçükselbes ile Cihan Fidan (35) da hastaneye kaldırıldı. Oteldeki diğer müşteriler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Hastanelerde tedavileri tamamlanan Mediha Küçükselbes, Cihan Fidan ve Belaruslu İnna Vladimnova taburcu edilirken, Kazakistanlı Jurushbek Kuzu\'nun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Öte yandan yangında büyük hasar gören oteldeki hasar tespit çalışmalarının başladığı ifade edildi. Yaklaşık 2 milyon TL\'lik hasar oluştuğu tahmin edilen bina yangından sonra itfaiye ekipleri tarafından detaylı olarak incelendi. Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, raporun önümüzdeki günlerde tamamlanacağı bildirildi. Olayın yaşandığı otelin yangın merdiveninin bulunduğu, ancak yoğun duman nedeniyle müşterilerin merdiveni kullanamadığı ortaya çıktı. Yangın merdivenine açılan kapıların kilitli olmadığı da incelemede belirlendi. Otelin plastik dış kaplaması nedeniyle yangın kısa sürede tüm binayı sararken, otel sahibi ise dış kaplama konusunda bir kusurlarının bulunmadığını öne sürdü.

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

==========================================================

2)BULGARİSTAN UYARDI, TUNCA\'DA \'TAŞKIN ALARMI\'

EDİRNE\'de sağanak yağışların ve karların erimesinin ardından Tunca Nehri\'nde başlayan taşkın \'kırmızı alarm\' seviyesine yükseldi. Bulgaristan\'ın Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü önümüzdeki 4 gün boyunca su seviyesinin yükseleceğini açıklarken, Kırkpınar Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi sular altında kaldı, Er Meydanı\'na giden köprüler ise trafiğe kapatıldı. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı ve karlı havanın ardından Edirne\'de hava sıcaklığı 20 dereceye kadar yükseldi. Karların erimesinin ardından önceki gün Tunca ve Meriç nehirlerindeki su debilerinde artış gözlendi. DSİ Değirmenyeni istasyonu verilerine göre Tunca Nehri 196 metreküp/saniyeye olarak ölçüldü. Sarı alarm durumundaki Tunca, son yükselişle beraber \'kırmızı alarm\' durumuna geldi. Meriç Nehri\'nde ise Kirişhane istasyonu debiyi 751 seviyesine geldiği tespit etti.

SARAYİÇİ SULAR ALTINDA KALDI

Tunca\'nın Kırkpınar Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi mevkiinden geçen bölümünde ise nehir suları yatağından çıkarak Er Meydanı ve çevresine yayıldı. Bulgaristan\'dan gelen sularla birlikte taşkının yaşadığı Sarayiçi tamamen sular altında kaldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarayiçi mevkiine giden tarihi Kanuni, Fatih ve Saraçhane köprülerini yaya ve araç trafiğine kapattı.

SOFYA, TÜRKİYE\'Yİ BİLGİLENDİRDİ

Bulgaristan\'ın Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü resmi internet sitesinde yayınladığı analize göre, sağanak yağmur ve karların erimesinin ardından 9 Mart itibariyle 3-4 gün süreyle Meriç ile Tunca nehirlerinde su seviyesinin yükseleceğini açıkladı. Meriç\'in Bulgaristan’ın Svilengrad kentinden geçen bölümünde sarı alarm verildiği kaydedilen açıklamada, Tunca\'nın Yambol kentinden geçen kısmında da 13 Mart’a kadar sarı alarm verildiği ifade edildi. Türkiye\'ye nehir debilerinin yükselişi konusunda bilgi verilirken, kaynağı Bulgaristan da olan nehir sularının Edirne\'ye 18 saat sonra ulaştığı belirtildi.

EN SON 3 YIL ÖNCE TAŞMIŞTI

Edirne\'de en son taşkın 2015 yılının Şubat ayında meydana gelmişti. Meriç Nehri\'nin debisi son 31 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 2149 metreküp/saniyeye çıkmıştı. Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı ve Yunanistan\'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı\'nın bulunduğu Karaağaç Mahallesi\'ne ulaşımı sağlayan Lozan Caddesi sular altında kalırken, ulaşım büyük askeri araçlarla sağlanmıştı. Karaağaç Mahallesi\'nde ulaşımın sağlanması için 1943 metre uzunluğunda köprü yapılarak geçen yıl Mayıs ayında açıldı. Köprüye Edirne eski milletvekili ve bakanlardan Mehmet Müezzinoğlu\'nun adı verilmişti.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kanun köprüsü

-Sular altındaki Sarayiçi

-Kapanan köprü gözleri

-Çevreye yayılan sular

-Tunca nehri

-Saraçhane köprüsü

-Trafiğe kapalı köprüler

-Nehre girilmez tabelası

-Fatih köprüsü

-Şehitlik alanı

-Sarayiçi genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

====================================================

3)KAÇAKLARI EGE DENİZİ DİYE AYVACIK BARAJI\'NA BIRAKTILAR

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 13 kaçak göçmen, insan kaçakçıları tarafından \'Ege Denizi\' diye Ayvacık Barajı\'na bırakıldı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerine, ihbar doğrultusunda Ayvacık Barajı yakınlarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi geldi. Harekete geçen jandarma ekipleri bölgeye düzenlediği operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Irak, Suriye ve Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan kaçaklar bir minibüsle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirildi. İnsan kaçakçıları tarafından \'Ege Denizi7 diye Ayvacık Barajı yakınlarına bırakılan kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Kaçak göçmenlerden görüntü

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

Görüntü HD. Görüntü süresi 1 dakika 13 saniye. 45,3 MB

=================================================

4)CHP\'Lİ MECLİS ÜYESİ, MHP\'Lİ KADIN MECLİS ÜYESİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

ZONGULDAK Belediye Meclisi toplantısında CHP\'li meclis üyesi Süleyman Özdoğan, tartıştığı MHP\'li meclis üyesi Mevlüde Yalçıner\'in üzerine yürüdü. Araya giren Zonguldak Belediye Başkanı CHP\'li Muharrem Akdemir, iki tarafı güçlükle sakinleştirdi. Belediye Başkanı Muharrem Akdemir başkanlığında Belediye Nikah Salonu’nda yapılan toplantıda, \'Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü\'nün iskansız konutlarla ilgili olarak su ücret tarifesi düzenlenmesi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu\' okundu. Raporun okunmasının ardından CHP\'li meclis üyesi Süleyman Özdoğan ile kendisine konuşmak için söz verilmediğini söyleyen MHP Kadın Kolları İl Başkanı ve aynı zamanda meclis üyesi Mevlüde Yalçıner arasında tartışma çıktı. Oturduğu yerden kalkarak Yalçıner\'in oturduğu masanın önüne gelen Özdoğan, \"Sana mı diyorum ben? Sen Şenol beyin avukatı mısın?\" dedi. Ayağa kalkan Yalçıner ise, \"El kol hareketi yapma bana. Dövecek misin? Ney yapacaksın yani?\" diye karşılık verdi. Araya giren belediye başkanı Akdemir, Yalçıner\'in elini tutup sakinleştirmeye çalışarak, \"Aşk olsun yani. Ben bir şey konuşmaya geldim. Biraz daha sakin olmanızı istiyorum.\" dedi. Özdoğan, diğer meclis üyeleri tarafından salondan çıkartıldı.

MHP\'DEN AÇIKLAMA

MHP İl Başkanı Hamdi Ayan ise yaşanan olayın ardından meclis üyelerinin bir daha belediye meclisi toplantısına katılmayacaklarını söyleyerek, \"Daha önceden de buna benzer bir hadise yaşanmış ve böyle bir durumun bir daha yaşanması halinde meclis toplantısına katılmayabileceğimizi söylemiştim. Bu yaşanan son hadise bardağı taşırmıştır. Bu saatten sonra özründe bir manası olmayacağından MHP olarak meclis toplantısına katılım sağlamayacağız.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Meclis üyeleri arasında çıkan tartışma

-Belediye başkanın araya girmesi

-Süleyman Özdoğan\'ın uzaklaştırılması

Süre: (3.10) Boyut: (355 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

=====================================================

5)EŞİ VE 3 ÇOCUĞU KURŞUNA DİZİLEN SURİYELİ FATMA\'NIN YAŞAM MÜCADELESİ

SURİYELİ 6 çocuk annesi Fatma Mustafa\'nın eşi Bassen Koç ile biri engelli, 3 çocuğu, çatışmalardan kaçarken, fark edildikleri Esad güçlerince araçta kurşuna dizilerek öldürüldü. Kilis\'te sığındıkları araç garajında barınan Mustafa, geride kalan 3 çocuğu, gelini ve torunuyla birlikte hayata tutunmaya çalışıyor.

Suriye\'nin Halep kentine bağlı, Kilis\'e komşu Azez ilçesinde oturan Fatma Mustafa (40) ve Bassen Koç (46) çifti, 17 Şubat 2015\' tarihinde çatışmalar şiddetlenince, kızları Nur (6) ve engelli Kevser (20) ile oğulları Abdülhamid (22), Hani (18), Muhammed (16), Mustafa (14) ve gelini Afra Koç ile 4 aylık torunu Amir Koç ile birlikte kaçmak için evlerini terk etti. Yolda kendilerini fark eden Esad güçleri, durdurdukları araca yakın mesafeden ateş açtı. Bu sırada sürücü gaza basarken, kurşunların isabet ettiği Bassen Koç ile oğulları Abdülhamid ve Hani ile engelli kızı Kevser yaşamını yitirdi.

Fatma Mustafa, iki oğlu, kızı, gelini ve torunuyla birlikte Azez kırsalındaki bir köyde 4 gün saklandı, ardından sınır hattına ulaşıp Türkiye\'ye sığındı. Kilis\'e geçen Fatma Mustafa, ailesiyle birlikte sığındıkları araç garajında barınıyor. Fatma Mustafa, geride kalan ailesiyle yaşam mücadelesi verip, hayata tutunmaya çalışıyor.

\'GARAJIMI DÜZELTSELER BANA YETER\'

Yaşadıklarını anlatan Fatma Mustafa, \"2 oğlum, engelli kızım ve eşim öldü. Kucağıma aldım, yanımda kaldı. \'Ağlamayacaksın, konuşmayacaksın, nefes almayacaksın\' dediler. Saklandık. Ölülerimiz yerde kaldı. Kızım canlıydı, can vererek öldü. Oğlum can vererek öldü. İki ağabeyim Türkiye’ye kaçırdı. Geldiğimde torunum 4 aylıktı. 3 günde bir 20 liraya mama alırdım. Gün oldu aç kaldık. Şimdi garajda yaşıyoruz. Garajımı düzeltseler bana yeter. Biraz düzgün olsa yeter\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Garajın dışarıdan görüntüsü

- Garajın içinden detaylar

- Fatma Mustafa’nın telefondan çocuklarını göstermesi

- Evin içindeki perdeye asılan eşi ve çocuklarının fotoğrafı

- Fatma Mustafa’nın konuşması

- Torunu Amir Koç’un görüntüsü

- Evin mutfağından detay

- DHA muhabiri Cansel Kiraz anonsu

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 58 MB

=========================================================

6)DİLOVASI\'NDA, 4 TON KAÇAK ET ELE GEÇİRİLDİ

KOCAELİ\'nin Dilovası ilçesinde, bir imalathaneye yapılan baskında salam, kavurma, sosis ve sucuk yapımında kullanılan 4 ton kaçak et ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Dilovası Çerkesli Mahallesi\'nde ruhsatsız bir imalathanede kaçak et işlendiği ihbarı üzerine jandarma ve zabıta ekipleri, operasyon düzenledi. Salam, sosis, kavurma ve sucuk yapımında kullanılan yaklaşık 4 ton ete el konuldu. İlçe Tarım Müdürlüğü etlerle ilgili imha işlemi başlatırken, imalathane sahibi Y. K. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-İmalathane içersinden çekilen görüntüler

Haluk TURGUT/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)-

=======================================================

7)MUDURNU, \'SAKİN ŞEHİR\' OLDU

BOLU\'nun Mudurnu ilçesi, Türkiye’nin 15. Cittaslow (sakin şehir) unvanlı kenti oldu. Cittaslow Türkiye Koordinatörü ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, tavuk üretimi ile bilinen Mudurnu\'ya yeni finans ve proje kaynakları sayesinde katkı sağlanacağını söyledi. Türkiye\'deki Cittaslow üye kentleri arasına Mudurnu da girdi. 17 Mart 2018 tarihinde Belçika\'nın Maaseik kentinde gerçekleşecek Cittaslow Uluslararası Komite Toplantısı\'nda Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl\'e sertifikası verilecek. Dünya genelinde 30 ülkede 241 kentte Cittaslow üyeliği bulunduğunu belirten Cittaslow Uluslararası Başkan Yardımcısı, Cittaslow Türkiye Koordinatörü ve Seferihisar Belediye Başkanı CHP\'li Tunç Soyer, Mudurnu\'nun ulusal ve uluslararası alanda bilinirliğinin artacağını ifade etti. Seferihisar, Gökçeada, Akyaka, Perşembe, Taraklı, Vize, Yalvaç, Yenipazar, Halfeti, Uzundere, Şavşat, Gerze, Göynük ve Eğirdir\'den sonra Mudurnu\'ya bu unvanın verildiğini söyleyen Soyer, şöyle konuştu:

\"Mudurnu için 1 yıldır dosya hazırlığı sürüyordu. Cittaslow Türkiye sekretaryası dosyanın hazırlanmasına destek oldu. 72 kriterin her biriyle ilgili yüzde 50 başarının aşılması gerekiyordu. Dosya genel merkezde yüzde 52 civarında başarılı oldu. İnsanların kafasında sadece tavuk sözcüğü ve algısıyla yer etmiş bir kent, Türkiye\'nin 15\'inci sakin şehiri oldu. Bu son derece heyecan verici. Mudurnu tarihi doğal zenginlikleriyle olağanüstü zengin bir şehir ve Cittaslow, kentin hak ettiği bir noktaya gelmesi için kaldıraç görevi üstlenecek.\"

Uluslararası alanda dünyada 30 ülkeye yayılmış 240 kentin arasına giren Mudurnu için yeni finans ve proje kaynaklarının sağlanabileceğini kaydeden Başkan Soyer, \"Her açıdan Mudurnu uluslararası birliğin parçası haline geldi. Bu kentin önünü açacak. Sempatiyle karşılanan bu marka kente katkı sağlayacak\" dedi.

Bitlis\'in iki ilçesi Ahlat ve Adilcevaz\'ın da dosya hazırlığını tamamladığını belirten Tunç Soyer, değerlendirme safhasına geçildiğini söyleyerek Türkiye bir Cittaslowlar cenneti olduğunu dile getirdi.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Mudurnu nun Havadan görüntüleri

SEFERİHİSAR (İzmir), (DHA)-

================================================

8)BİSİKLETLİLER ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE MEMLEKETLERİNDEN TOPRAK GÖTÜRÜYOR

ÇANAKKALE Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıldönümü dolayısıyla bir grup bisikletli, 1100 kilometre pedal çevirerek Çanakkale\'deki 57\'nci Alay Şehitliği\'nde yatan Manavgatlı şehitlerin mezarlarına memleketlerinden toprak götürecek.

Çanakkale Deniz Zaferi\'nin yıldönümünde Manavgatlı askerlerin mezarlarına memleketlerinden toprak götürmek üzere yola çıkan 5 bisikletli Cumhuriyet Meydanı\'ndan uğurlandı. Manavgat Belediye Başkanı CHP\'li Şükrü Sözen ve Başkan Yardımcısı Aydın Öz tarafından gruba yarın Antalya\'dan da 1 bisikletli dahil olacak. Bisikletliler, plastik şişelere koydukları toprakları Çanakkale Savaşı\'nda şehit düşen Mehmetçiklerin mezarlarına dökecek.

\'1100 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRECEĞİZ\'

Bisikletliler adına açıklama yapan Ufuk Anatça, \"57\'nci Alay Şehitliği\'nde yatmakta olan Manavgatlı şehitler var. Kızıldağ\'dan, Taşağıl\'dan, Beşkonak mahallelerinden toprak aldık. Mezarlarına serpmeye gidiyoruz. 1100 kilometre pedal çevireceğiz ve inşallah şehitlerin mezarlarına memleketlerinin, köylerinin toprağını götüreceğiz\" dedi.

\'YÜREKTEN DESTEKLİYORUZ\'

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de yapılan faaliyeti çok önemsediklerini belirterek, \"Böyle kutsal birlikteliğe her zamandan fazla bizi biz yapan, değerlerimize sahip çıkan Ulu Önder Atatürk\'ün geçmişte verdiği o onurlu mücadelelere sahip çıkan bir etkinlik olduğu için yürekten destekliyoruz. Biri yarın Antalya\'dan gruba katılacak olan 6 bisikletli kardeşimiz Manavgat adına Çanakkale\'deki özel etkinliğin bir parçası olacak. Son derece gurur verici bir davranış. Biz de onlara katkı yapmak, onların yanında olduğumuzu göstermek amacıyla buradayız. Manavgat\'ımız adına son derece önemli bir etkinlik. Hepsine Manavgat halkı adına öncelikle bu duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Belediye Başkanı Şükrü Sözen\'le vedalaşan bisikletliler Çanakkale\'ye doğru yola çıktı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Bisikletliler Cumhuriyet Meydanında

- Uğur Anatça\'nın açıklaması ve toprağı göstermesi

- Şükrü Sözen\'in açıklaması

- Detay görüntüler

- Bisikletlilerin gidişi

101 MB /// 01.40\"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

===========================================================

9)OSMANİYE’DE DEPREM TATBİKATI

OSMANİYE İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde, itfaiye, polis, UMKE, 112, TEDAŞ ve Aksa gaz ekiplerinin katılımlarıyla düzenlenen deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

Rahime Hatun Mahallesi\'nde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, kentte 6 şiddetinde meydana gelen deprem sonrasında yıkılan bir binada yangın çıktı ve 3 kişi ise enkaz altında mahsur kaldı. Bu esnada, yıkılan eve girmek gruptan bir kişi içeriye girmek isterken elektrik akımına kapılarak yaralandı. Deprem sonrası ihbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. TEDAŞ ekipleri bölgenin elektriğini keserken, Aksagaz personeli ise kendi açılarından çalışma yaptı.

Deprem nedeniyle bir kısmı yıkılan binanın içerisinde mahsur kalan 3 kişi, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Bu arada, tatbikatı heyecanla izleyen ilkokul öğrencileri ise ekiplerin çalışmasına alkışlarla destek verdi. AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, tatbikat sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Afet Müdahale Planı ile artık afet ve acil durumlara daha hazır olduğunu söyledi.

Tatbikatın paydaş kuruluşlarla yapıldığını ifade eden Bulut, “Doğal afetler karşısında operasyonel etkinliğimizi arttırmak için deprem tatbikatımızı gerçekleştirdik. Deprem ve afetlere karşı bilinç ve direnç konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle okullarda ve işyerlerinde eğitimler veriyoruz. 2012’de başladığımız bu çalışmalarımızda şu ana kadar 21 bin 200 kişiye afet bilinci eğitimi verdik. Bizler bu eğitimlerle kafamızda aslında patika bir yol çizmek istiyoruz. Yani bu tür doğal afetler karşısında insanlarımızın zihninde ne yapacağının bir provasını yapıyoruzö diye konuştu.

Serhat Bulut, \"İlimiz ülkemizdeki fay hatlarından, Doğu Anadolu Fay hattı üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle Doğu Anadolu Fay hattından kısaca bahsetmek istiyorum. Doğu Anadolu Fay hattı, Doğu Akdeniz’in iç kısımlarından başlayıp, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Bingöl’de Kuzey Anadolu Fay hattı ile birleşen, Van Gölüne kadar uzanan ve sürekli enerji üreten aktif bir fay hattıdır. Unutmamalıyız ki depremin günü ve saati belli değildir. Bu nedenle hazırlıklı olunması gerekmektedir.\" dedi. Bulut, tatbikata destek veren kurumlara teşekkür etti. Program, tatbikata katılan ekipler, protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Deprem tatbikatını izleyen öğrenciler

- Depremde senaryo gereği yıkılan bina

- Binada çıkan yangın, ve yangına müdahale eden itfaiye ve öğrenciler

- İtfaiye araçlarının gelişi

- İtfaiye erlerinin yangına müdahale etmesi

- İtfaiye araçlarının gelişi

- Dumandan zehirlenen bir kişiye müdahale

- Yaralının sedyeye alınması, taşınması

- Binadaki yakınlarına giden kalabalık, polisin müdahalesi

- Aksa gaz ekipleri

- UMKE Ekiplerin müdahalesi

- Yıkılan enkazdan yaralının alınması

- Polisin şerit çekmesi

- Enkaz altında kalan yaralı

- Enkaz içerisinden detay görüntüler

- Sedyeye alınan yaralı detay görüntü

- Binaya sarkarak inen afad personeli

- Afad Müdürü Serhat Bulut ile röportaj

BOYUT: 223 MB SÜRE: 07\' 00\"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)



