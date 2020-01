DHA YURT BÜLTENİ-7

1)HAKKARİ\'DE ROKETLİ SALDIRI

HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde, askeri üs bölgesine PKK\'lı teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Saldırı saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Güven Dağı\'ndaki askeri üs bölgesine PKK\'lı teröristler tarafından roketli saldırıda bulunuldu. Saldırıda 1 piyade sözleşmeli er şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Yaralı askerleri taşıyan ambulansların siren çalarak hastaneye gidişleri

-Hastane binası önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri

-Genel ve detaylar

BOYUT:61 MB

SÜRE:1 DK

=====================================================

2)SURİYE \' DE ZEYTİN DALI OPERASYONUNA DOMBRALI DESTEK

Suriye\' nin Azez kentine bağlı Soren ilçesi\'nde Halk meclisi önünde toplanan Suriyeliler Zeytindalı operasyonuna destek verdi.

Türkçe ve Arapça terörü lanetlyen pankartlar açılan Halk Meclisinin duvarlarına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\' ın fotoğrafları asıldı. Ayrıca dombra şarkısı da çalıhndı

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Destek gösterisinden

-Pankartlardan

-Erdoğan ın fotoğrafları

-Dombra şarkısının çalınması

-Detaylar

(Taylan YILDIRIM -Can EROK-AZEZ/DHA

=====================================================

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

3)ZEYTİN DALI HAREKÂTIYLA TERÖRDEN TEMİZLENEN KASTEL CİNDO KÖYÜNDE ESARET BİTTİ

TSK ile ÖSO\'nun birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda stratejik Burseya Dağı\'nın alınmasından sonra PKK/KCK/PYD-YPG\'li teröristler 4 yıl önce ele geçirdiği Kastel Cindo Köyü\'nü terk etti. Teröristlerin kaçmasından sonra geriye evlerde çatışmanın izleri kaldı. Hayalet yerleşim yerine dönen köydeki sağlam kalan evlere de ÖSO unsurları karargah kurup yerleşmeye başladı.

Geçen 20 Ocak\'ta ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın başladığını söylediği Zeytin Dalı Harekatı\'nda en önemli gelişme Burseya Dağı\'nın alınmasıyla yaşandı. Zorlu hava şartlarının bitmesinden sonra geçen 28 Ocak\'ta hava ve kara harekatıyla Burseya Dağı teröristlerden tamamen temizlendi. Bu arada yaklaşık 4 yıldır dağı elinde bulunduran PKK/YPG\'lı teröristler, aynı zamanda yaşamlarını sürdürdükleri Kastel Cindo Köyü\'nü de terk etti. Teröristlerin kaçmasından sonra geriye evlerde çatışmanın izleri kaldı. Adeta hayalet yerleşim yerine dönen köydeki sağlam kalan evlere de ÖSO unsurları karargah kurup yerleşmeye başladı. Köyün ve bölgenin güvenliğini almaya çalışan ÖSD unsurları, sadece teröristlerden geriye kalan köpeklerine sahip çıktı. Onları aç kalmamaları için besledi. Teröristlerin sokaklara ve belli yerlere verdikleri isimlerin kaldırıldığı görülün köyün girişine güvenlik noktası da oluşturuldu.

YAKINDA OTURANLAR BÜYLÜK SEVİNÇ YAŞADI

PKK/YPG\'li teröristlerin bölgeye terk etmesine en çok sevinenler ise 4 yıldır onların tehditleri altında yaşamlarını sürdürmek zorunda olan köylüler oldu. Teröristlerin bulunduğu bölgeye yaklaşık 300 metre uzaklıkta oturan ailesi baskılara dayanamayıp Türkiye\'ye göç etmek zorunda kalan Ahmet Said, geçen pazar günü büyük harekat olduğunu, uçaklarla toplarla bölgenin ateş altına alındığını söyledi. 4 yıllık sürede yaşadıkları korku dolu günleri de anlatan Ahmet Saaid, \"Kendilerinin olduğunu bölgeye bizi yaklaştırmıyorlardı. Keskin nişancılar anında ateş edip ya yaralıyor yada öldürüyordu. Biz de büyük korku yaşıyorduk. Bizim tarlalarımıza gitmemize de izin vermiyorlardı. Onun için çok büyük sıkıntı yaşıyorduk. Tarladaki ürünlerimiz toplanmadığı için kalıyordu. Burada 4 yılda yaşamadığımız kalmadı. Çok zulüm gördük, perişan olduk. Artık kurtulduk. Pazardan beri çok güzel yaşıyoruz, rahat ettik. Rahat nefes aldık. Çok mutluyuz çocuklarıma selam söylüyorum. Şimdi Gaziantep\'te yaşıyorlar ama yakında yanıma alacağım. Teröristler tamamen temizlendikten sonra ben ve akrabalarım ailelerimizle burada olacağız. O köyde oturanları da tehditle iç taraflara götürmüşlerdi onlarda geri gelecektir\" dedi.

YARALI ÖSO\'LUNUN EVİNE SALDIRMIŞLAR

Harekatın biran önce başarıyla bitmesini sabırsızlıkla beklediklerini anlatan Ahmet Said ile aynı yerde bulunan komşusu Enes Öso ise, yaralı bir Özgür Suriye Ordusu mensubu olduğunu söyledi. Çatışmalardan sonra kaçan teröristlerin kendi evine çocuklarını da hedef alacak şekilde üç kez roket fırlattıklarını da söyleyen Öso, \"Evime isabet etseler de çok zarar vermediler. Çocuklarım bu sayede kurtuldu. Köyümüzden ayrıldıktan sonra ÖSO\'ya katıldım. Yaralanınca ayrılmak zorunda kaldım ancak iki kardeşim halen cephede savaşıyor. İnşallah başarılı olacaklar ve bu topraklar terörden kurtulacak. İnsanlarımız geri dönecek teröristler burada olduğu zamanlarda, çocuklarımız için tedirginlik içerisindeydim. Ama artık kurtulduk. Gelecek için ümitliyiz. Çok mutluyuz. Birde İnşallah fırsat olursa daha fazla yeri toprağımızı kurtarmak için savaşacağım\" diye konuştu.

BAFELYUN TEPESİ\'NDE TERÖR KULELERİ

Burseya Dağının alınmasından sonra güvenlik güçleri ile ÖSO\'nun hedefi ise Bafelyun Dağı oldu. Teröristlerin geri çekildikleri bu dağda, önceden açtıkları mevzilere girdikleri görüldü. ÖSD unsurlarının bulunduğu yerden PKK/YPG\'li teröristlere ait nöbetçi kuleleri de dikkat çekti. ÖSO unsurları her an gelebilecek tehditler karşı elleri tetikle hazır bekledi.

Görüntü dökümü

-----------------------------------

- Kastel Cindo Köyü

- ÖSO mensupları

- ÖSO mensuplarının köpekleri beslemeleri

- Nöbet yerleri

- Köylülerle röportaj

- Taylan Yıldırım anonslar

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM, Güven USTA, Can EROK / KİLİS (DHA)

==============================================================

4)YAYLADA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Sinekli Yaylası\'nda devrilen ağaçların yolu kapatması ve araçlarının kara saplanması nedeniyle mahsur 12 kişi Düzce Off Road Kulüp üyeleri tarafından kurtarıldı.Dün akşam, Düzce\'den Sinekli Yaylası\'na gezmek için 6 araçla gelen 12 kişi araçlarının kara saplanması ve devrilen ağaçların yolu kapatması nedeniyle mahsur kaldı. Düzce Off Road Kulüp Başkanı Mehmet Albayrak, yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Düzce Off Road Kulüp üyeleri araçlarıyla Sinekli Yaylası\'na çıktı. Off road kulüp üyeleri yaylada mahsur kalan Yakup Alkan, Gültekin Durmazoğlu, Sıtkı Veli, Enes Yaman, Ayhan Osmanoğlu, Hilmi Yaman, Ümit Yiğit, İrfan Yiğit, Berkay Kuyumcu, İsmail Keten, Ali Çelik ve Emre Yaman\'ın yanına giderek, kurtarma çalışmalarına başladı. Kar nedeniyle devrilen ağaçları ağaç kesme motoru ile kesen Düzce Off Road Kulüp üyeleri, daha sonra araçları çekmeye başladı. Araçlardan biri arıza yapınca köylülerden yardım istendi ve arıza yapan araç da çekilerek mahsur kalanlar kurtarıldı.

Görüntü dökümü

------------------------

-Ağaçların kesilmesi

-Alanda yapılan çalışmalar

-Aracın traktörle çekilmesi

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

====================================================================

5)DAVULCU, ASKER EĞLENCESİNDE MAGANDA KURŞUNUYLA ÖLDÜ

KAHRAMANMARAŞ\'ta düzenlenen asker eğlencesinde kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği davulcu Adil Tüz (29), yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam Dereli Mahallesi\'nde meydana geldi. Askere gidecek gençlerin düzenlediği eğlencede, silahlarla havaya ateş açılmaya başlandı. Bu sırada bir tabancadan çıkan kurşun, eğlencede davul çalan Adil Tüz\'e isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Tüz, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edilen Tüz, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Olayı duyup hastaneye akın eden Adil Tüz\'ün yakınları, sinir krizi geçirdi. Jandarma, silahın sahibini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü

--------------------

- Ambulans önündeki kalabalık

- Ağıt yakanlar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

(32 MB)

=================================================================

6)ÜZERİNE PANO DÜŞEN MUHAMMET\'İN BABASI: İHMALİN SORUMLULARI BULUNSUN

Üzerine pano düşen ve halen yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Muhammet Karabakan\'ın babası Cemalettin Karabakan, oğlunun hayatı tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Panonun oraya bırakılmasında ihmali bulunanların tespit edilmesini isteyen Karabakan, \"Eşim Saniye, ikiz çocuklarımız Muhammet ve Ömer Faruk, 12 yaşındaki İsmail ve 10 yaşındaki Zeynep ile birlikte markete gitmek için kaldırımda yürürken, pano oğlumun üzerine devrilmiş. Eşim o anda önde yürüyormuş, arkasına dönüp baktığında panonun düştüğü fark edince, oğlumu çekip kurtarmak istemiş ama kurtaramamış. Çevredekilerin yardımıyla oğlum kurtarıldı. Panonun oraya bırakılmasıyla ilgili kimin ihmali varsa, sorumlunun bulunup, gerekli cezanın verilmesini istiyoruz.\" dedi.

AİLENİN AVUKATI: KİMSE SORUMLULUK ALMAK İSTEMİYOR

Ailenin avukatı Esin Yıldırım, minik Muhammet\'in hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade eden Yıldırım, \" Bu olay ihmaller zinciri sonucu oluşmuştur. Belediye, \'İş yeri sahibinin imzasıyla, iş yeri sahibi tarafından sökülüp bize bilgi verildi, biz sökmedik.\' diyor. Denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakılan iş yeri sahibi ise \'Belediye söktü, bizim ilgimiz yok\' diyor. Kimse biz yaptık demiyor. Kimse bu mağduriyetten dolayı sorumluluk almak istemiyor. \"dedi.

PANO 6 AYDIR ORADA

Panonun 6 aydır kaldırımın üzerinde durduğunu ileri süren Yıldırım, \"Olayın gerçekleştiği sokak kör bir nokta değil. İş yerlerinin çok olduğu ve insanların sürekli gelip geçtiği bir sokaktır. Ancak bu sokakta hiç bir kamera kaydı bulunamadı. O sokak kör bir nokta değil. Panonun da 6 aydır demir yığının orada bırakılması, göz göre cinayettir. İnşallah çocuğumuz iyileşir.\" dedi.

Muhammet\'in kardeşleriyle birlikte panoyu düşürdüğünün ileri sürüldüğünü hatırlatan Yıldırım, \" Muhammet, annesi ve diğer kardeşleriyle kaldırımda yürürken pano devriliyor. 4 çocuğun en büyük 12 yaşında ve 4 çocuğun birleşip, o yüzlerce kilo ağırlığında demir yığınını devirmesi, hayatın olağan akışında zaten imkansız. Bunu söylemeleri bile çok vahim bir durum.\' \'dedi.

Yıldırım, yaşanan olayla ilgili kamuoyunu aydınlatmak içinde bir kampanya başlatacaklarını sözlerine ekledi.

Haber: Tolga YANIK KONYA DHA)

=============================================================

7)TERMİK SANTRAL TOPLANTISINDA ARBEDE YAŞANDI

TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçeleri arasında kurulması planlanan kömürlü termik santralin bilgilendirme toplantısında santrale karşı çıkanlar, protestolarda bulunurken, zaman zaman arbedeler yaşandı. CHP ve MHP\'lilerin de tartıştığı ÇED bilgilendim toplantısı ı yaşanan olaylar nedeniyle yapılamadı.

Çerkezköy ile Kapaklı ilçeleri sınırları içerisindeki Pınarça mevkiinde yapılması planlanan kömürlü termik santral için bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'ndan gelen aralarında şube müdürlerinin de bulunduğu yetkililer, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası\'nda \'ÇED halkın katılımı\' adı altında halkı bilgilendirme toplantısı düzenledi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği toplantıda salon dolarken, dışarıda kalanlar oldu. Gazetecilerin alınmadığı salona giren çoğunluğunu kadınlardan oluşan protestocular, termik santrale karşı çıkarken protestoda bulunup, sık sık \"Termik santral istemiyoruz\" sloganları attı. Salonda gerginlik ve zaman zaman da arbedeler yaşandı.

Bu sırada dışarıda kalanlar da termik santrali protesto etmek için salona girmek isteyince, geniş güvenlik önlemi alan polislerle aralarında tartışmalar ve arbede yaşandı. Dışarıda kalanlar ve aralarında Greenpeace üyelerinin de bulunduğu grup üzerlerine siyah elbiseler girip, gaz maskeleri takarak yere yatarak protestoda bulundu. Protestocular, \'Termik santral ölüm demektir. Ölümün ÇED\'i olmaz. Diren Trakya, Diren Kuzey Ormanları\', \'Kömür için ormana kıyma\', \'Kömür tozu tüm Trakya\'ya yayılacak\', \'Kanser hastaları çoğalacak\' \'Olmazbeya\' yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

TOPLANTI YAPILAMADI

Yaşanan arbedeler ve gerginlik üzerine bakanlık yetkilileri toplantıyı gerçekleştiremedi. Toplantının yapılamadığı alınan tutanağa,

\"Halkın katılım toplantısı için saat 10.30\'da Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonuna gelinmiştir. Halkın katılım toplantısı açılışı yapılmıştır. Halk bilgi almak istemeyerek eylem yapmıştır. Toplantı kapatılmıştır\" geçirildi.

CHP VE MHP\'LİLER TARTIŞTI

Tutanağın yazılması sırasında bazı CHP ve TEMA üyeleri, tutanağa, \'Toplantı kapatılmıştır\' yerine \'Toplantı yapılamamıştır\' ifadesinin yer almasını istedi. Bu sırada orada bulunan MHP ve Ülkü Ocakları üyeleri de CHP\'lilere, \"Niye karışıyorsunuz\" diye tepki göstermesi üzerine gerginlik yaşandı. Gerginlik polisin araya girmesiyle birlikte önlendi.

Tutanağın imzalanmasının ardından bakanlık yetkilileri salondan ayrılırken, salonu boşaltan vatandaşlar da ayrı bir tutanak hazırlayarak imzaladılar.

Toplantının iptal edilmesinin ardından konuşan Çerkezköy Belediye Başkanı CHP\'li Vahap Akay, \"ÇED bilgilendirme toplantısı yapılmak istendi. Katılım yoğun oldu. Kapılar kapatıldı ve içeride tepki oluştu. Bu tepkiyle beraber vatandaşlar ciddi noktada termik santralin yapılmaması konusunda bir tepki ortaya koyunca toplantı gerçekleştirilemedi. Toplantı da iptal oldu. Vatandaşlar doğal olarak tepkilerini ortaya koydular. İçeride ve dışarıda da böyle oldu. Ciddi çoğunluğu burada yaşayanlar toplantıda yer aldı. Oradaki vatandaşımız toprağına ve suyuna sahip çıkmak istediler\" dedi.

Greenpeace avukatlarından Deniz Bayram, \"Bu termik santral bölgede toprağa, suya, insana zarar verecek. Bizde bugün sivil toplum örgütü temsicileri ile birlikte buradaki toplantıya takip ettik. Toplantıda vatandaşlarımızı gereken ilgiyi göstererek, toplantının yapılmaması için tepkisini ortaya koydu. Bu konunun takipçisi olacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Vatandaşların tepkisi

-Vatandaş ile polis arasındaki arbede

-Olaylardan detaylar

-Yerlere yatan protestocular

-Toplantı salonundan detaylar

- Salonda yaşanan arbede

-Tartışmalar

-Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay\'ın konuşması

-Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı\'nın halkla konuşması

-Greenpeace avukatlarından Deniz Bayram\'ın konuşması

-Santralin yapılacağı bölgenin havadan çekimi

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)-

==================================================

8)HAYVAN ÇİFTLİĞİNDE KORKUTAN YANGIN

ADIYAMAN\'da bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın, itfaiyenin uzun uğraşı sonucu söndürüldü. Yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Merkeze bağlı Hasankendi Köyü yakınlarındaki Abdullah Tutal\'a ait hayvan çiftliğinde, sabaha karşı yangın çıktı. Saman ve yem deposunda başlayan yangın, kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin saatler süren müdahalesinin ardından yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyük çapta maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Olay yeri

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Sağlık görevlileri

- Alevlerin ve dumanların yükselmesi

- İş makinelerin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MB

======================================================

9)SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

ARDAHAN\'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 105 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkez Küçük Sütlüce Köyüne giden sağlık çalışanları ve vatandaşlar tipi nedeniyle yolda mahsur kaldılar.

Merkeze 3 kilometre uzaklıktaki Tepesuyu Köyü ile Küçük Sütlüce köyleri arasında etkili olan tipi nedeniyle 8 araç kara saplanarak mahsur kaldı. Aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu araçlara ulaşmak için İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Tipi nedeniyle yolda mahsur kalan aile hekimi bir bayan doktor ve bir hemşire Küçük Sütlüce köyüne aşı için gittiklerini ancak tipi nedeniyle yaklaşık bir saat mahsur kaldıklarını söylediler. Sağlık çalışanları yolun açılması ile birlikte çalışmalarını sürdürdü. İl Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar kurtarıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Tipide mahsur kalan araçlardan görüntü

-Mahsur kalan sağlık çalışanları ile ve vatandaşlarla röp

-İl Özel İdare ekiplerinin kurtarma çalışlmaları

-Detay görüntüler

Haber-Kamera -Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

========================================================

10)BAKANLIK İLE EGE ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

EGE Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında bilimsel veri alt yapısının paylaşımı ve eğitimlerin verilmesi için ortak protokol imzalandı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile protokolü imzalayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, üniversitelerin desteğinin büyük önem taşıdığını belirterek, tarımsal alanların üniversiteler açısından da bir laboratuvar ortamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ege Üniversitesi (EÜ) ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arası işbirliği protokol imza törenine katıldı. Ege Üniversitesi Senato eski binasında düzenlenen Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba ile EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, EÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Canan Fisun Abay, Prof. Dr. Ali Saffet Gönül, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güldal, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Vekili Emin İzol, EÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bolca ile bürokratlar katıldı. Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba ile EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak tarafından imzalanan protokolle, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bakanlığın ihtiyaç duyduğu konularda bilimsel veri alt yapısının paylaşımı, eğitimlerin verilmesi ve koordine edilmesini sağlayacak.

\"TOPRAK SUYLA ÇİFTÇİ BİLGİYLE BULUŞACAK\"

Törende konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İzmir\'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki gün süresince kentte ziyaretlerde bulunacağını dile getirdi. Ülkenin tarım ve hayvancılık konusunda daha üst seviyelere çıkması için çaba harcadıklarını kaydeden Fakıbaba, \"Rektörümüzün üniversiteye katkıları nedeniyle kendisini yürekten kutluyorum. Üniversiteler bize destek vermezse başarı yakalayamayız. Özellikle öğrenciler için bizim alanlarımız önemli bir laboratuvar. Bu protokoller hem bir zorunluluk hem de gönüllük esasına dayalı yapılıyor. Önce toprak suyla sonra çiftçi bilgiyle buluşacak. Bunda siz üniversitelerin rolü büyük. 81 ilde Bakanlık ile üniversiteler işbirliği yapıyor. İzmir de buna müsait. Çok iyi ekiplerimiz var. En büyük güvencemiz sizlersiniz\" dedi.

Rektör Necdet Budak, imzalanan protokolün bir taslak olduğunu belirterek, \"Ege Bölgesi\'nde Bakanlığın eli kolu olmak istiyoruz. Biz hükümetimizle el ele kol kola çalışarak ülkemize katkı sağlamak istiyoruz. Gelip bu protokolü yapmanız bizi onurlandırdı\" diye konuştu.

ORTAK ÇALIŞMA GRUBU

Protokol çerçevesinde Ege Üniversitesi\'ndeki bilgi birikiminin kamu kuruluşlarına aktarılması için ortak çalışma şeması hazırlanacak. Bu şema ile her iki kurum personelinin katılacağı çalışma grupları oluşturularak belirlenen öncelikli alanlarda ortak çalışmalar yürütülecek. Protokol Tarım Reformu Genel Müdürlüğü\'nün çalışma alanları olan Coğrafi bilgi sistemi ve uzaktan algılama, pazarlama, Avrupa Birliği yapısal uyum yönetim otoritesi, kırsal kalkınma ve kredilendirme, miras ve arazi yönetimi, tarım sigortaları ve doğal afetler, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri, üretici örgütleri tarımsal desteklemeler, toprak etüt ve haritalama, arazi kullanım planlaması, ürün izleme ve risk yönetimine yönelik uygulamalar, verim ve kalite arttırıcı teknolojiler, Çiftçi Kayıt Sistemi\'ne beyan doğruluğunun kontrolü, tarım istatistikleri ve iklim değişikliğine uyum ile tarımsal kaynaklı kirliliğin önlenmesine yönelik çalışmaların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ege Üniversitesi işbirliği ile yapılması ve geliştirilmesi konularını içeriyor. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi, çalışma konusu faaliyetleri Bakanlığın isteği doğrultusunda ortaklaşa belirleyecek. Faaliyetlerin Ege Üniversitesince her alandaki koordinatörü Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi olacak. İşbirliği ile yapılacak olan projelerde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi yönetimince ilgili konularda çalışan öğretim üyelerinden bir çalışma grubu kurulacak.

İmza töreninin ardından Bakan Fakıbaba\'ya Ege Üniversitesi ormanı için fidan dikim sertifikası verildi.

Görüntü dökümü

----------------------

- Bakanın konuşmasından görüntü,

- İmza töreninden görüntü

- Sertifika verilmesinden görüntü

- Genel detay görüntü

Haber: Nevra UÇKAÇ -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

================================================================

11)İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERİ KILANÇ: NOT VE DİPLOMA HİPERENFLASYONUNA DİKKAT

İSTİNYE Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç, öğrenciyi, öğretmeni, aileyi mutlu etmek adına notları yüksek vermenin, diplomaları kolay saçmanın bu ülkenin beşeri sermayesinin gelecekte niteliğinin düşmesine sebep olacağını belirterek, \"Not ve diploma hiperenflasyonu bu ülkenin gelecekteki en büyük sıkıntıların biri olabilir\" dedi.

Türkiye Özel Okullar Derneği\'nin (TÖZOK) 17\'nci Eğitim Sempozyumu, Antalya\'da devam ediyor. Açılış konuşmasını Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın yaptığı ve \'Türkiye\'de ve Dünyada Değerlendirme Sistemlerine Etkisi\' temasıyla düzenlenen sempozyuma katılan İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç, konunun hem üniversite hem de liselere geçişte sınav sistemlerinin değiştiği yıla denk gelmesinin iyi bir tesadüf olduğunu söyledi. Konunun uzmanlarından önemli bilgiler edindiklerini belirten Kılanç, Türkiye olarak tüm öğrencilerin girdiği sınav sistemlerinin öğrenci odaklı tartışıldığını kaydetti.

\'HERKESİN DİKKAT ETMESİ LAZIM\'

Kılanç, \"Çocuklarımızın sınavı kazanıp kazanmadığı ya da nereye yerleştiğini yorumluyoruz. Ama bir yandan da bütün herkesin girdiği sınavlar, okulların da işlerini iyi yapıp yapmadıklarının bir göstergesidir. Ben ilkokulda okurken tüm notları pekiyi olan bir iki öğrenci olurdu. Ortaokul ve lisede de takdir alan yine çok az sayıda öğrenci olurdu. Günümüzde ise bütün notları pekiyi olmayan çocuğa \'garip çocuk\' diye bakıyoruz. Bu ölçme ve değerlendirme anlamında çok büyük bir tehlikeye işaret ediyor. Bütün eğitimcilerin buna odaklanması lazım. Uzun süreli enflasyon parayı pul ediyorsa, eğer ölçme ve değerlendirmede de her şeyi çok kolaylaştırırsanız, notun ve diplomanın bir değeri kalmaz. Bakanlıktan öğretmenlere kadar herkesin bu işe çok dikkat etmesi gerekir\" diye konuştu.

NOT VE DİPLOMA HİPERENFLASYONU

Bir işi çok kolaylaştırmanın onun kıymetini azaltacağına dikkati çeken Kılanç, \"Kıymeti azalan şey ise saygınlığını yitirir. Bu sebeple elbette öğrenciyi motive etmek adına, onları gereksiz yere zorlamamak adına not vermek konusunda biraz daha bonkör davranabilir. Öğrenciyi, öğretmeni, ana babayı mutlu etmek adına notları yüksek veriyor olmak, bazı şeyleri kolaylaştırmak, diplomaları kolay saçmak bu ülkenin beşeri sermayesinin niteliğinin gelecekte düşmesine sebep olacaktır. Not ve diploma hiperenflasyonu bu ülkenin gelecekteki en büyük sıkıntıların biri olabilir\" dedi.

Görüntü dökümü

-------------------------

-Standın görüntüsü

-RÖP: Burak Kılıç

-Stand görüntüsü

(Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

==============================================================

12))UYUŞTURUCU OPERASYONU; 5 KİŞİ GÖZALTINDA

BURSA merkezli Muş ve İstanbul\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda beş kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa\'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler BURSA merkezli Muş ve İstanbul\'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda F.C., C.C., M.S.Ç., K.D. ve İ.C.Ö.\'yü gözaltına aldılar. Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 165 gram metamfetamin ile bir miktar bonzai ve bir adet ruhsatsız tabanca çok sayıda mermi ala geçirdiler. Gözaltına alınan şahıslar \"İştirak halinde Uyuşturucu Madde ticareti\" yapmak suçundan Cumhuriyet Savcılığı\'na sevk edildiler.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Zanlıların Emniyetten çıkışı

-Zanlıların Polis aracına bindirilmesi

Haber-Kamera:Hüseyin TÜCCAR/BURSA-(DHA)

(34.9 MB)

==========================================================

13))ARANAN HÜKÜMLÜ KEBAP YERKEN YAKALANDI

ADANA\'da 35 yıl 11 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 45 yaşındaki Kaplan Gezici, kebap yerken yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Adana, Antalya, Mersin ve Osmaniye\'de hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve yaralama suçlarından 35 yıl 11 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan Kaplan Gezici\'yi yakalama için çalışma başlattı. Zanlının merkez Seyhan ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi\'nde bulunan bir kebapçıda olduğunu tespit eden polis, işyerine baskın düzenledi. Kebap yerken yakalanan zanlı polislere, \" Bir kebap bile yedirmediniz\" dedi. Yakalanan Gezici, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Zanlının emniyetten çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

(26 MB)

====================================================================

14)SİLOPİ\'DE ÖĞRETMENLER TATİLLERİNİ SINIF BOYAYARAK GEÇİRDİ

ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesindeki İpekyolu İlk ve Ortaokulu\'nda görevli bir grup öğretmen, yarıyıl tatiline gitmeyerek tatillerini okul ve sınıfları boyayarak geçirdi. Sömestir tatilini okul boyayarak geçiren öğretmen Mustafa Koruk, \"Sınıflarımızı kendi imkanlarımız dahilinde boyamaya çalışıyoruz. Tatile gitmeden yapalım dedik\"dedi.

Silopi ilçesindeki İpekyolu İlk ve Ortaokulu\'nda görevli bir grup öğretmen, yarı yıl tatillerini memlemetlerine gidip ailelleri ile geçirmek yerine okul ve sınıfları boyayarak geçirdi. Okulda yapılan tadilat ve onarımın ardından sınıfları da temizleyerek boya yapan öğretmenlerden İngilizce öğretmeni Mustafa Koruk, \"Sınıflarımızı kendi imkanlarımız dahilinde boyamaya çalışıyoruz. Tatile gitmeden yapalım dedik. Eğer ki tatile gidersek hazır olmayacak. Biz de tatile gitmeyerek 2\'inci dönemin başına kadar bu çalışmaları bitirmek istedik. Asıl amacımız, çocuklarımıza daha düzgün bir ortamda eğitim sunabilmektir\" dedi.

Zeka Oyunları ve Seçmeli dersler öğretmeni Semire Coşkun ise, her şeyi çocukların temiz ortamda eğitim görmesi için yaptıklarını ifade ederek, \"Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Bizler onları iyi yetiştirirsek, ilerde ülkemize faydalı bireyler yetiştirmiş oluruz. Bu hususta bu işi severek yapıyoruz. Silopili öğretmen olarak şehir dışından ilçemize atanan bu fedakar öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

İngilizce öğretmeni Ahmet Çelebi de, \"Çocuklarımızın daha iyi ortamda, daha iyi koşullarda eğitim görmelerini sağlamak amacı ile elimizden geldiğince, kendi imkanlarımızla sınıflarımızı yeniliyoruz. İşimizi zevkle yapıyoruz. Çünkü, çocuklarımız faydalanacak yaptığımız bu işlerden. Biz belki, seneye buradan gideceğiz ama, Silopi\'deki çocuklarımız daha uzun yıllar bu okuldan ve sınıflardan istifade etmeye çalışacak\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Öğretmenlerin birlikte sınıf içinde hazırlık yapması

-Öğretmenlerin boya yapması

-Bayan öğretmenin boya yapması

-Öğretmenlerin konuşmaları

-Okul içinden ve dışından genel detay ve görüntüler

Haber-Kamera: Halil COŞKUN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-