DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ERDOĞAN: TRUMP\'IN AÇIKLAMASI BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs kararına ilişkin, \"Bu milletin geçmişinde ey İsrail, asla holokost, soykırım yoktur. Etnik temizlik, katliam, işkence, sömürgecilik, işgal ve talan yoktur. Birilerinin tehditlerinden yılacak, şantajlarına boyun eğecek bir millet değiliz olamayız. ABD\'nin bu adımının tamamıyla evangelist bir yaklaşım olduğunu da çok açık ortaya koymak durumundayım. Trump\'ın açıklaması bizim için yok hükmündedir. Kudüs\'ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz. İşgal ve yağmadan başka hiç bir değeri olmayan bir devletin vicdanına da bırakmayacağız. Hukuk ve demokrasi içerisinde mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz\" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sivas 6. Olağan Kongresi\'nde konuştu. ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs kararına ilişkin Erdoğan, \"Bu milletin geçmişinde ey İsrail, asla holokost, soykırım yoktur. Etnik temizlik, katliam, işkence, sömürgecilik, işgal ve talan yoktur. Çok şükür çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın. Alnımız ak başımız dik yürüdük, yürüyoruz. Birilerinin tehditlerinden yılacak, şantajlarına boyun eğecek bir millet değiliz olamayız. Şimdiye kadar Papa dahil bir çok devlet ve hükümet başkanı ile görüşme gerçekleştirdim. ABD\'nin bu adımının tamamıyla evangelist bir yaklaşım olduğunu da çok açık ortaya koymak durumundayım. Çarşamba günü yapacağımız toplantıda bu kararın hayata geçirilmesinin hiç de öyle kolay olmayacağını göstereceğiz. Trump\'ın açıklaması bizim için yok hükmündedir. Yarın akşam ülkemizi ziyaret edecek olan Rusya Devlet Başkanı Putin ile de hem bu meseleyi hem de Suriye meselesini etraflıca değerlendireceğiz. Bu İsrail terör devletidir terör. Kudüs\'ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz. İşgal ve yağmadan başka hiç bir değeri olmayan bir devletin vicdanına da bırakmayacağız. Hukuk ve demokrasi içerisinde mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan\'ın konuşması

-Detaylar

(SİVAS)

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2)BAKAN EROĞLU: KUDÜS GÖZBEBEĞİMİZ

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"Kudüs gözbebeğimizdir. Dolayısıyla ABD\'nin bu tavrını kabul etmiyoruz. Esasen Birleşmiş Milletler\'in kararlarına da aykırıdır\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, partisinin Burdur merkez ilçe kongresine katıldı. Öğretmenevi Konferans Salonu\'nda yapılan toplantıda yaptığı konuşan Bakan Eroğlu, ABD Başkanı\'nın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımak için bir adım attığını belirterek, \"Bunu tanımıyoruz. Müslümanlar\'ın ilk kıblesi. Bir toprak değil orası, mukaddes bir yer. Oranın mukaddes bir yer olduğu ayet-i kerimeyle tescil edilmiştir. Her Müslümanın sahip çıkması üzerinde bir vecibedir. Kudüs gözbebeğimizdir. Dolayısıyla ABD\'nin bu tavrını kabul etmiyoruz. Esasen Birleşmiş Milletler\'in kararlarına da aykırıdır\" diye konuştu. Bakan Eroğlu, \"Bütün düşmanların ortak hedefinin Türkiye olduğunu belirterek, \"Çünkü gönül coğrafyamızın son kalesi Türkiye. Bütün herkes burayı düşürmek istiyor. Ama onların bir hesabı varsa cenabı Allah\'ın da bir hesabı var.\" diye konuştu.

Bakan Eroğlu daha sonra Burdur Valiliğine geçerek Vali Şerif Yılmaz\'ı ziyaret etti. Eroğlu, burada düzenlediği basın toplantısında Burdur\'da temeli atılacak 13 tesise 81 milyon TL harcanacağını belirtti. Eroğlu, \"Antalya\'ya gelen 10 milyona yakın turistin yüzde 15\'ini Burdur\'a çekmek için bir hedef koyalım ve bakanlık olarak biz her türlü desteği verelim. Yabancı basın mensuplarını davet edeceğiz. Tabiat turizmi master planını daha önce hazırlamıştık\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Eroğlu\'nun salona girişi

- Salondan detay

- Bakan Eroğlu\'nun konuşması

- Bakan Eroğlu\'nun valiliğe gelişi

- Bakan Eroğlu\'nun konuşması

116 MB /// 05.56



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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3)YALOVA\'DA DENİZ ULAŞIMINA LODOS ENGELİ

YALOVA’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Yalova Meteoroloji Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre gün içinde lodosun saatteki hızı 19 km’ye çıktı. İDO\'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 13.00 Pendik-Yalova hızlı feribot, 13.00 Yalova-Pendik hızlı feribot, 13.45 Yalova-Yenikapı hızlı feribot, 13.45 Yenikapı-Yalova hızlı feribot, 14.55 Yenikapı-Yalova deniz otobüsü, 16.15 Yalova-Yenikapı deniz otobüsü seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Lodos Yalova\'da etkili oluyor detaylar

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-

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4)ŞANLIURFA\'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI

ŞANLIURFA iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3\'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolundaki Külünçe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Hasan A. yönetimindeki 02 FS 245 plakalı otomobil ile sürücüsü açıklanmayan 63 NL 029 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 3\'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa\'daki hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedavi alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Kazada yaralanan çocuklar acile getirilmesi

- Sedye ile taşınan yaralı çocuk

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera:Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 74 MB

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5)7 YAŞINDAKİ ÇOCUK, AV TÜFEĞİYLE ANNESİNİ VURDU

KONYA\'nın Kulu İlçesi\'nde 7 yaşındaki S.A., avdan dönen babasının odaya bıraktığı pompalı av tüfeğiyle oynadığı sırada, yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu, temizlik yapan annesi 37 yaşındaki Figen Alakaş\'ı, boynundan vurup öldürdü.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 138431 Nolu Sokaktaki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Fayans ustası Ramazan Alakaş, bugün sabah saatlerinde avdan döndükten sonra pompalı av tüfeğini odada duvara dayayıp yere bıraktı. Oğlu S.A. da tüfeği alıp oynamaya başladı. Minik S.A.\'nın yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada odada temizlik yapan annesi Figen Alakaş\'ın boynuna isabet etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nde işçi olarak çalışan Figen Alakaş, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyup içeri giren ve eşini kanlar içinde bulan Ramazan Alakaş, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri 3 annesi Figen Alakaş\'ın öldüğünü belirledi. Alakaş\'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Kulu Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Figel Alakaş\'ın cenazesinin yapılacak otopsinin ardından memleketleri Kayseri\'nin Develi İlçesi\'nde defnedileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay

- Evin dışında bekleyen yakınları

- Genel ve detay

- Figen ve Ramazan Alakaş çiftinin fotoğrafı

Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU KONYA DHA))

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6)SURİYELİ 4 KİŞİLİK AİLE, SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ

KİLİS\'te sabodan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen Suriyeli 4 kişilik aile, hastanede tedaviye alındı. Olay, sabah saatlerinde Mollahamit Mahallesi\'nde meydana geldi. Suriyeli uyruklu Semir El Mustafa ile ismi öğrenilemeyen eşi ve 2 çocuğu, sobadan sızan karbon monoksit gazından etkilenip komşularından yardım istedi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, Suriyeli aileyi ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste oksijen tedavisi uygulanan Suriyeliler\'in, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Suriyeli ailenin ambulasa bindirilmesi

- Evden detay

- Komşuların olayı anlatması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:163 MB

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7)FUTSAL TURNUVASINDA TARAFTARLAR OYUNCULARA SALDIRDI

ZONGULDAK\'ta, liseler arası düzenlenen futsal turnuvasında, Kozlu Endüstri Meslek Lisesi taraftarları penaltılarla yenildikleri maç sonrası sahaya girerek Ereğli İmam Hatip Lisesi öğrencilerine saldırdı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Liseler arası futsal turnuvası kapsamında Ereğli İmam Hatip Lisesi ile Kozlu Endüstri Meslek Lisesi takımı yarı finalde Site Spor Salonu\'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 2-2 sona erince penaltılara geçildi. Penaltılar sonucu Ereğli İmam Hatip Lisesi takımı finale yükseldi. Müsabakanın sonuçlanmasının ardından tribünde bulunan Kozlu Endüstri Meslek Lisesi taraftarları çöp bidonlarını sahaya attı. Ardından sahaya inen taraftarlar, diğer takım oyuncularına tekme tokat saldırdı. Salondaki öğretmenlerin müdahalesi yetersiz kaldı. Bazı oyuncular soyunma odalarına kaçmaya çalıştı. Güçlükle sakinleştirilen taraftarlar, öğretmenleri tarafından dışarı çıkartıldı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından darp raporu alan bazı oyuncuların, taraftarlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------------(cep telefonu görüntüsü)

-Taraftarların çöp kovasını fırlatması, sahaya girmesi, futbolculara saldırması

-Bir oyuncunun bina dışına doğru kaçması ve peşinden koşan taraftarlar

-Taraftarların uzaklaştırılmaya çalışılması

Süre: (1.36) Boyut: (96 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ZONGULDAK,(DHA)

Sinan KABATEPE/ZONGULDAK,(DHA)

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8)ÜRETİCİYE ZEYTİN FİDANI

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde üreticilere zeytin fidanı dağıtıldı.

Gazipaşa\'da yaklaşık 25 bin dekar alanda gemlik, manzalina, ayvalık ve beylik türü zeytin yetiştiriliyor. Bölge halkının en önemli gelir kaynakları arasında yer alan zeytinin salamurası yapılıyor ve yağı çıkartılıyor. Sonbaharda ilk yağmurların ardından hasadı başlayan zeytin, kasım ayı sonlarına kadar toplanıyor. Kilosu kalitesine göre 1.20- 2 lira arasında alıcı bulan zeytinin salamuralık olan siyah cinsi ise 2.5- 7 lira arasında satılıyor. Üreticiler tarafından hasadı yapılan zeytin fabrikalarda işlenirken, 5 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ elde ediliyor. Yağın kilosu ise 13- 15 liradan alıcı buluyor.

Gazipaşa Ziraat Odası tarafından üreticilere zeytin fidanı dağıtımı yapıldı. Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, \"Çiftçileri desteklemeye devam ediyoruz. En çok zeytin dikimi yapan ilçe olarak şu anda 3-4 bin adet zeytin fidanı geldi. Maliyetine, kârsız bir şekilde zeytin fidanı temin ederek çiftçilerimizle buluşturuyoruz\" dedi.

Bahçesine zeytin fidanı almaya gelen Gürbüz Ceylan, \"Alanya\'dan zeytin fidanı almak için geldim. Ziraat Odası başkanına çok teşekkür ediyorum. Üreticiyi kalkındırmasından dolayı üreticiyi maliyetine fidan temin ettiği için, herkese zeytin dikmesini tavsiye ediyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Zeytin fidanlarının kamyondan indirilmesi

- Zeytin fidanları detay

- Yusuf Çelik’in açıklaması (Ziraat Odası Başkanı)

- Gürbüz Ceylan’ın açıklaması (üretici)

121 MB /// 01.59

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA)