DHA YURT BÜLTENİ-7

1)BOZDAĞ: CHP\'LİLER BİR EDEPSİZLİĞE İMZA ATTI, KILIÇDAROĞLU ÖZÜR DİLEMELİ

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Siz Türk halkına sorun bakalım; hangi Türk vatandaşı şehitlerimizin manevi huzurunda içki içip, çiftetelli oynayıp, göbek atıyor. Halk adamı, halkını bilen, halkın değerlerine saygılı olan birisi bunu yapar mı, yapamaz. Türkiye\'nin dört bir yanında hangi mezarlıkta veya mezarlık çevresinde içki içilip, göbek atılabilir, oynanabilir ve bunu halk hoş görebilirö dedi.

Yozgat\'ın Yerköy ilçesinde partisinin ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, program öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. CHP tarafından Çanakkale\'de düzenlenen Adalet Kurultayı konusunda eleştirilerde bulunan Bozdağ, şunları söyledi:

ŞEHİTLERİMİZİN KANI İLE SULANMIŞTIR

\"Kurultayın yapıldığı yer bizim açımızdan son derece manevi yer, yüksek olan bir yer. O toprakların her bir karışı şehitlerimizin kanı ile sulanmıştır. Ben oraları çok iyi bilen, tarihi bilen dostlarıma sorduğumda, tarihi bilenler orada her adımı atarken, besmele çekerek adımı atarlar. Çünkü adım attığımız yerde bir şehidimizin, şehit düştüğü yer olabilir, veya onun altında şehitlerimizin herhangi birisi bulunabilir. Onun manevi sorumluluğu içerisinde adım atmak ve orada besmele ile adım atmak edep gereğidir. Gördük ki kurultayda şehitlerimizin metfun bulunduğu bu büyük alanın içerisinde, o manevi bakımdan değer verdiğimiz yerin içerisinde çiftetelli atan, göbek atan, alkol kullanan bir edepsizliğe, bir saygısızlığa, bir terbiyesizliğe de bazı Cumhuriyet Halk Partililer imza attılar. Bazı gazeteler atletli fotoğraflı halk adamlığı vatandaşlık çıkarmaya çalışıyorlar Onlara buradan ifade etmek isterim. Siz Türk halkına sorun bakalım, hangi Türk vatandaşı şehitlerimizin manevi huzurunda içki içip, çiftetelli oynayıp, göbek atıyor. Halk adamı, halkını bilen, halkın değerlerine saygılı olan birisi bunu yapar mı?, yapamaz. Türkiye\'nin dört bir yanında hangi mezarlıkta veya mezarlık çevresinde içki içilip, göbek atılabilir, oynanabilir ve bunu halk hoş görebilir. Çok büyük bir terbiyesizlik, çok büyük bir edepsizlik, çok büyük bir saygısızlık ve hakaret var burada. Şehitlerimiz saygısızlık vardır. Gazilerimize saygısızlık vardır. Milletimize saygısızlık vardır. Tarihimize saygısızlık vardır. İnancımıza saygısızlık vardır. Şimdi bu saygısızlığın üzerini örtmeye gayret ediyorlar. Saygısızlığı yaptıktan sonra üzerini örtmek için çaba yanlıştır. Doğru olan, saygısızlığı yapmamaktır, yaptırmamaktır. Hem yapacaklar, hem de bu saygısızlıktan özür dilemeden, bu saygısızlığı yapanlara haddini bildirmeden sıyrılacaklar. Böyle bir şey olmaz. Bu saygısızlığı yapanlar hem disiplin cezalarına, hem de ceza hukuku bakımından suç oluşturan bir eylem varsa, buradan ceza görmeleri, hem de milletten özür dilemeleri lazım. Sadece onların değil, sayın Kılıçdaroğlu\'nun da \'Türk milletinden özür diliyorum\' demesi, şehitlerimizin manevi hatırasını zedeleyen bu saygısızlar nedeniyle şehitlerimizin manevi huzurlarında bizzat onlardan \'özür diliyorum\' demesi lazım\" diye konuştu.

Irak bölgesel yönetimi tarafından yapılması planlanan referandum konusunda tepkilerini tekrarlayan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

REFERANDUMA KARŞIYIZ

\"Irak\'ın toprak bütünlüğüne siyasal birliğine egemenliğine bağımsızlığına saygı esastır. Türkiye bu birliğinin bozulmaması gerektiğini yüksek bir dille ifade etmiştir. Yapılacak halk oylamasının yanlış olduğunu sayın cumhurbaşkanımız, başbakanımız, Dişişleri bakanımız yüksek düzeyde ifade etmişlerdir. Hem kamuoyun nezdinde, hem de yapılan ikili görüşmelerle ifade edilmiştir. Burada referandumun yapılması bölgeye huzur, istikrar getirmez, güvenlik ortamını bozar, bölgeyi istikrarsızlaştırır ve bu bölgede hiç beklenmedik sorunların ortaya çıkmasına yol açar. Bölgede sadece Kürtler yaşamıyor. Orada ihtilaflı bölgeler var, Türkmenler var, Araplar var. Sadece Barzani\'nin tek başına alacağı kararla bu bölgenin kaderinin değiştirilmesi mümkün değildir. Bölge ülkelerinin bu konuda yaklaşımı çok nettir ve hepsi bu referanduma karşıdır. Irak merkezi hükümeti de bu referanduma karşıdır. Dolayısıyla Türkiye bu referandumun yapılmamasının, doğru olduğunu, bölgenin huzuru, güvenliği, istikrarı, barışı için referandumun ertelenmesinin şart olduğunu ifade etmiştir. Umarız ki bu referandum ertelenir ve bölge daha fazla istikrarsızlığa, huzursuzluğa, güvensiz ortama itilmez, yeni kargaşanın ortaya çıkılmasına fırsat verilmez, sağduyu egemen olur. Türkiye, bu referandumun ertelenmesi için gerekli girişimleri bu güne kadar sürdürdü, bundan sonrada sürdürecektir.\"

KERKÜK ÜZERİNDE İHTİLAFLI KONULAR VAR

Kerkük üzerinde de pek çok ihtilaflı konuların var olduğunun altını çizen Bozdağ, \"Ayrıca Kerkük\'ün de bu referanduma dahil edilmesi ayrı büyük bir yanlıştır. Çünkü Kerkük üzerinde pek çok ihtilaflı konu vardır ve bunların hiçbirisi açıklığa, çözüme kavuşturulmamıştır. Hem Kerkük, hem bölgenin tamamını kapsayan bu referandumu Türkiye olarak yanlış görüyoruz. Büyük bir tarihi hata olarak görüyoruz bölgenin huzursuzluğuna istikrarsızlığına daha fazla güvensiz ortamların oluşmasına yol açacak büyük bir yanlıştır. Umarız bu yanlıştan dönerler\" dedi..ö

BANGLADEŞ SESSİZLİĞİNİ BOZMADI

Arakanlı Müslümanlara yardım konusuna da değinen Bozdağ, \"Myanmar\'da Arakanlı Müslümanlara soykırımı andıran büyük bir katliam yapılıyor. Maalesef uluslararası toplum, Arakan\'da yaşanan katliama kör, sağır ve dilsiz durumdadır. Dün Dışişleri bakanımız açıkladı, buraya komşu Bangladeş hükümetine Dışişleri bakanımız bir çağrı yaptı. \'Arakanlı Müslümanları kabul edin, Türkiye olarak sizin masraflarınızı biz karşılayacağız\' dedik ve bu çağrımızı da yeniledik. Ama maalesef sessizlik hala devam ediyor\" diye konuştu. Bozdağ, Yozgat\'ın Yerköy ilçesinde partisi tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı, partililerinin ve ilçe halkının bayramlarını kutladı.

Görüntü Dökümü

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-Bozdağ\'ın Açıklamaları: (CHP Çanakkale, Irak Referandum ve Arakan konusu)

-Bayramlaşma programı detay

Harun GÖKÇEOĞLU/YERKÖY(Yozgat), (DHA)-

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2)2 YAŞINDAKİ MUSTAFA, ELİNİ KIYMA MAKİNESİNE KAPTIRDI

MERSİN\'de 2 yaşındaki Mustafa Çapar, sağ elini evde bulunan kıyma makinesine kaptırdı. Minik Mustafa, makine ile götürüldüğü hastanede itfaiye ekibinin de yardımı ile kurtarıldı.

Olay, merkez Toroslar İlçesi Turgut Türkalp Mahallesi’nde bu sabah meydana geldi. 2 yaşındaki Mustafa Çapar, evde, ailesinden habersiz oynadığı kıyma makinesine sağ elini kaptırdı. Çocuğun çığlıkları üzerine duruma müdahale eden ailesi, 112 Acil Sağlık Hattı\'ndan yardım istedi. Minik Mustafa, eli kıyma makinesinin içinde olduğu halde Mersin Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, acil servise itfaiye ekibi de çağrıldı.

Acil servise gelen itfaiye erleri uzun uğraşın ardından Mustafa\'nın elini makinenin içinden çıkardı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardın eli büyük ölçüde zarar gören Mustafa Çapar, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye görevlisi, kıyma makinesine müdahale ederken

- Koldaki kıyma makinesi. sprille kesilirken

- Makineye pence ile müdahale edilirken

- Küçük Mustafa\'nın görüntüsü

- Doktorların görüntüsü

- Kol makineden çıkartılırken

- Genel ve detay görüntü

(BOYUT:146,73 MB) (SÜRE:06,32DK)

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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3)TURİZM SEKTÖRÜNDE, \'ALKOLLÜ İÇKİ VE KOKTEYL HAZIRLAMA\' DERSİ SANCISI

MERSİN\'de turizm sektör temsilcileri ve eğitimciler, Turizm Meslek Liseleri\'nde Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama\' dersinin 2017-2018 eğitim- öğretim döneminde müfredattan çıkarılmasına tepki gösterdi. 2- 6 Aralık 2014\'te Antalya\'da düzenlenen 19\'uncu Milli Eğitim Şurası\'nda, alınan kararla Turizm Meslek Liseleri\'nde Alkollü İçki ve Koktely Hazırlama\' dersinin kaldırılması, ilk kez 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında uygulamaya konulacak.

TÜRSAB Yönetim Kurulu üyesi Numan Olcar, alınan kararın yanlış olduğunu savundu. Olcar, \"Çünkü sonuçta, mutfak, hizmet ve servis turizmin önemli bir parçasıdır. Dolayısıyla, otellerimiz, gelişen turizm dünyanın sayılı yerlerine gelmiş otellerimizde hizmet en önemli konulardan bir tanesidir. Barmenlikte bunun içerisinde önemli bir konudur. Bunun da doğru ve bilinçli olarak yapılması lazım. Bunu devletin veya sektörün belirlemiş olduğu müfredatın doğru olarak uygulanması lazım. Bir ressam yetiştiriyorsunuz elinden fırçayı alıyorsunuz. Okullarda belki zorunlu müfredatta olmayabilir. Bu hükümetin kararıdır, saygı duyarız. Ancak seçmeli ders olarak verilebilir\" diye konuştu.

EĞİTİMDE GERİLEŞME HIZLA DEVAM EDİYOR

Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu ise eğitimdeki gericileşme adımlarının hızla devam ettiğini, bunun ilk adımlarının da kamuoyunun 4+4+4 diye bildiği yasa tasarısından bu yana hızlandığını öne sürdü. Muşlu şöyle konuştu:

\"Orada alınan kararlarla bugün ülkemizde birçok okul İmam Hatipleştirilmiş durumda. İmam Hatip olmayan okullarda da son müfredat değişikliği ile birlikte içeriği, müfredattı ile birlikte imam hatipten bir farkı kalmadı. En son 19\'ncü Milli Eğitim Şurası\'nda karar altına alınan Turizm Meslek Liseleri\'nde Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama dersinin müfredattan çıkarılması ile birlikte, aslında turizm alanı için oldukça önemli olan barmenlik mesleğinin ortadan kalkması durumu söz konusudur. Turizme bu kadar yatırım yapan, turizm gelirlerinden bu kadar beklentisi olan bir ülke açısından, eğitim alanında böyle bir dersi ortadan kaldırarak hem eğitimdeki gericileşmeye bir mesafe aldırma, hem de turizm sektörünü bu noktada darbeleme ülkemiz açısından oldukça olumsuz bir durumdur. Bu ülkeye gelen bir turist ya da bir ağa oğlu çok yıldızlı bir otele gidip kokteyl istediğinde ortada bunu hazırlayacak bir barmenin bulunmamasının ne düzeyde sıkıntılar yaratabileceğini düşünmek gerekir.\"

\'TÜRKİYE KENDİ AYAĞINA KURŞUN SIKIYOR\'

Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği \'ÇUKTOP) Başkanı Murat Demir\'de uygulamayı da eleştirerek şu değerlendirmede bulundu:

\"Alınan kararla, öğrencilerin, alkollü içki ve servisi yapılan ya da alkollü içecek hazırlanan bölümlerde staj yapmaları da kaldırıldı. Turizm sektörünün yarattığı istihdam göz önüne alındığında alınan karar çok yanlış. Dersi seçmeli hale getirip, istemeyen öğrencilerin bu dersi almasının önüne geçilebilirdi. Sektörün yetişmiş ve eğitim almış personele ihtiyacı var. Gastronomi turizminin gelişmesiyle, yetişmiş insan gücüne talep de arttırıyor. Turizm açısından önemli bir konumda olan Türkiye, kendi ayağına kurşun sıkıyor. Uzun bir süredir sıkıntılı dönemler yaşayan turizm sektörü, uzun vadede düşünüldüğünde önlem alınmaz ise gelecek dönemlerde eğitimli personel açısından da sıkıntı yaşayacak.\"



Ali Ekber ŞEN - Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA) -

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4)KURBAN PAZARLARI VE KESİM YERLERİNDE TEMİZLİK BAŞLADI

İZMİR\'de, Kurban Bayramı\'nın ikinci gününde, kurban pazarlarında bir yanda satıcıların toplanma telaşı sürürken, diğer yanda ise günlerdir buralarda bekleyen hayvanlardan geriye kalan atıklar, belediye ekiplerince temizlenmeye başlandı.

Kentte bayramın birinci günü yaşanan kurban kesme telaşı, ikinci gün de devam etti. Bu telaş, ilk güne nazaran nispeten azaldı. Bayramın ikinci günü özellikle daha ucuz fiyata kurban almak isteyen vatandaşlar, pazara geldi. Elinde kalmış az sayıdaki kurbanlığını da satıp geri götürme masrafından kurtulmak isteyen yetiştiriciler ile vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DA BAŞLADI

Bu arada kurban pazarlarında, ellerindeki hayvanların tamamanı satan yetiştiriciler, çadırlarını söküp ayrıldı. Bazılarının toplanma telaşı ise devam etti. Bunların yanı sıra belediyle ekipleri, kepçelerle kurban pazarlarında hayvanlardan geriye kalan çöp, yem ve gübreleri, temizlemeye başladı. Belli bölgelerde yığılan çöplerin daha sonra kamyonlarla alınacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Kurban pazarından görüntü.

- Temizlik çalışmalarından görüntü.

- Vatandaşların görüntüsü.

- Kavgadan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)