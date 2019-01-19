DHA YURT BÜLTENİ -6

2 arkadaş, uyuşturucu almak için buluştukları kişi tarafından tabancayla vuruldu (2)

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bursa\'da silahlı 4 şüphelinin, tartıştıkları 2 kişiyi kovalamaca sonucunda kaza yaptıkları otomobilden indirip ayaklarından vurmaları, bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde Sezer G. ve Tolgahan K.\'nin kaçtığı otomobilin merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Boğazhan Sokak\'ta kaza yaptığı, onları kovalayan araçtaki Gökhan Ç. ve 3 arkadaşının ellerinde silahlarla araçlarından inerek, kaza sonucu kıstırdıkları Sezer G. ve Tolgahan K.\'yi otomobilden indirip ayaklarına ateş ettikleri görülüyor.

Görüntü Dökümü

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Araçtan inmeleri

Ateş etmeleri

Yaşananlar

Detaylar

Haber: Mehmet İNAN/Serkan AKKUŞ / BURSA,(DHA)

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Sümela Manastırı\'nda teleferik projesi ihaleye çıkıyor

Türkiye\'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından Sümela Manastırı\'nda, 4 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılırken, manastıra inşa edilmesi planlanan teleferik için ihaleye çıkacağı, yapım çalışmalarına ise Mart ayında başlanacağı belirtildi. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, binlerce turistin ziyaret ettiği manastıra kolay ulaşımın sağlanacağı projenin ihale ve yapım aşamasına gelmesinin mutluluk verici olduğunu belirterek, \"İnanıyorum ki Sümela Manastırı\'na teleferik yapıldığında turist sayısı katbekat artacaktır\" dedi.

Türkiye\'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Trabzon\'un Maçka ilçesinde Karadağ eteklerindeki tarihi Sümela Manastırı\'nda, 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen \'yamaç ıslah çalışması\' tamamlandı. Ekipler, 3 aşamada yürütülen çalışmalarda yaklaşık 80 bin metrekare alanda kaya temizliği gerçekleştirdi. Çalışmalarla, alanda 4 bin ton kaya temizliği yapıldı. Restorasyon çalışmalarında sona gelinirken, tarihi manastırın tamamının 2019 yılı içerisinde ziyaret edilebileceği duyuruldu.

TELEFERİK PROJESİ İHALEYE ÇIKIYOR

Seyir terası yapılarak ziyaretçilerin farklı açıdan görebildiği manastırda, teleferik projesi için de resmi adım atıldı. Teknik bilgilerinin henüz paylaşılmadığı teleferik projesi için gelecek ay ihaleye çıkılacağı, yapım çalışmalarına ise Mart\'ta başlanacağı belirtildi. 2020\'de bitirilmesi hedeflenen proje için Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde alınan kararla, ihaleyi alacak yüklenici firma için 2 yıl 6 ay ek süre tanındı.

\'5 YILLIK SÜRE PLANLANMIŞTI\'

Trabzon Büyükşehir Belediye İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Ali Kemal Bektaş, projenin kısa sürede ihaleye çıkacağını belirterek, \"Projede teleferik hattının yapımı için 5 yıllık bir süre planlanmıştı. Bu sürenin 2 yılı zaten projenin hazırlanması ve onay aşamasında geçti. Milli Parklardan talepte bulunduk. Onun da onaylanması 6\'yı buldu. Milli Parklarla ek protokol hazırlandı. Bu sayede ihale aşmasına geçildi. Kısa sürede belirlenen tarihte, proje ihaleye çıkacak. Bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz\" dedi.

\'İHALEYE ÇIKMAYA HAZIRIZ\'

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da, Türkiye\'nin en önemli teleferik projesinin Sümela Manastırı\'na kazandırılacağını ifade etti. Gümrükçüoğlu, \"Sümela Manastırı teleferik projesini çok ciddi şekilde çalıştık. İhaleye çıkmaya hazırız. Teleferik önce seyir terasına, Sümela\'nın karşı bölgesine çıkacak. Dileyenler oradan Sümela\'yı seyredebilecekler. Aynı zamanda Sümela\'ya mevcut dar yolu kullanmadan yılda 400-500 bin ziyaretçi teleferikle çıkabilecek. Turizme çok büyük hizmet edecektir\" diye konuştu.

\'PROJENİN YAKIN TAKİPÇİSİYİZ\'

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ise yapılacak teleferikle Sümela Manastırı\'nda güzel bir seyir alanı oluşacağını ve ulaşımda yaşanan sıkıntıların da önüne geçileceğini söyledi. Koçhan, \"Projenin yakın takipçisiyiz. Trabzon\'un en önemli turizm ilçesi olan Maçka\'da tüm dünyaca ünlü Sümela Manastırı\'nda binlerce turisti ağırlıyoruz. Bizim vadettiğimiz projeler arasında olan teleferik projesinin ihale aşamasına gelmesinden mutluluk duyuyoruz. İnanıyorum ki Sümela Manastırı\'na teleferik yapıldığında turist sayısı katbekat artacaktır. Yapılan çalışmaları yakından takip ediyor ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi\'ne teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka\'da Karadağ\'ın Altındere Vadisi\'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında \'Meryem Ana\' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13\'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sümela Manstırı arşiv görüntüleri

-Manastırdan drone görüntüleri

HABER: Fatih TURAN KAMERA: TRABZON, (DHA)

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Yüksekova\'da eksi 20 derecede balık avı

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinin ortasından geçen ve kısmen donan Büyükçay Deresi\'ne gelenler dondurucu soğukta balık avlıyor. Hava sıcaklığının eksi 20\'lere kadar düştüğü ilçede vatandaşlar ağ atıyor.

Yüksekova ve çevresinde etkili olan kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düştü. Bu da derelerin kısmen donmasına neden oldu. Kış aylarında balık avlamak isteyen bazı vatandaşlar ise buzlu derelerde balık avlamanın keyfini yaşıyor. Bazıları ise geçimini sağlamak için tutuğu balıkları satıyor. Dilekli Köyü yakınlarında balık avlamaya çıkan vatandaşlar akşam saatlerinde attikları ağları sabahları topluyor. Daha önceki yıllarda dereden çok daha fazla balık avladıklarını anlatan vatandaşlar, son dönemlerde balığın azaldığını belirtiyor.

Dundurucu soğuklarda balık tutumanın daha zevkli olduğu söyleyen Zeki Kağan, \"Yılın belirli zamanlarında balık avlıyoruz. Kış aylarında balık güzel olduğu için gece attığımız ağları sabah saatlerinde topluyoruz. Tuttuğumuz balıklar iki, üç kilo arasında değişiyor. Havalar çok soğuk ama eğlenceli oluyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vatandaşların dereye attıkları ağlar

-Ağlara takılan balıklar

-Bu tutumuş dere

-Zeki kağan\'ın konulması

-Buz üstüne serilan balıklar

-Vatandaşların ateş yakıp çay yapması

-Genel deteylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-

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Pamuk Teyze, nergis satarak okuttuğu torununa burs istiyor

Adana’dada küçük bir market alışveriş sepetinin içinde nergis, tespih, anahtarlık vb. ürünler satarak torunun okuttuğunu söyleyen ve çevredeki insanlar tarafından “Pamuk Teyzeö olarak tanınan Ayşe Zararsız (70), kazandığı paranın torunun eğitim ihtiyaçlarına yetmediğini ve ona burs verilmesi için yardım beklediğini söyledi.

Merkez Seyhan İlçesi Gazipaşa Bulvarı’nda yanına aldığı küçük demir bir market sepetinin içinde nergis, tespih, anahtarlık gibi ürünler satarak hem geçimini sağlayan hem de Artvin’de bir üniversitede tarih öğretmenliği bölümünü okuyan torununa para yollayan Ayşe Zararsız, kazandığı paranın yetersiz olduğunu ve torununun eğitim ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi. İlerlemiş yaşına rağmen çalışmaya üşenmediğini belirten yaşlı kadın, “70 yaşındayım. Bu küçücük sepette bir şeyler satarak talebe olan torunumu okutuyorum. Hiçbir yerden başka gelirim yok. Tek derdim torunumun üniversite okuduğu Artvin’de sıkıntı çekmemesi. Buradan kazandığım paranın bir kısmıyla kendim geçinmeye çalışıyorum bir kısmını ise torunuma yolluyorum. Ama onun ihtiyaçlarını da tam anlamıyla karşılamıyorum. Kimse torunuma burs vermiyor\" dedi.

‘HAYATINI KURTARSIN İSTİYORUM’

Torununun özellikle yurt parasını karşılamakta sıkıntı çektiğini dile getiren Zararsız, şöyle konuştu:

“Canım torunum burs almış olsa okulunu rahat rahat bitirebilir. Eğitimini sağlıklı sürdürebilir. Ben buradan yetkilere sesleniyorum. Kendime hiçbir yardım istemiyorum. Sadece torunuma bir burs versinler. O hayatını kurtarsın. Özellikle yurt parasını karşılamakta sıkıntı yaşıyorum. 4 aylıktı bugünlere getirdik büyüttük. Şimdi tarih öğretmeni olacak inşallah.ö

Görüntü Dökümü

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-Nergislerden görüntü

-Nergis satıcısıyla röp.

-Nergis satımı

Süre: 01\'56\" Boyut:214MB

Haber-Kamera: Can ÇELİK- Adana,(DHA)

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Muğla mermeri daha çok kullanılacak

Muğla\'da, mimarların ilde uyguladığı projelerde, Muğla mermerine daha fazla yer vermesi hedeflendi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) madenciler ve mimarlar meslek komitelerinin işbirliğiyle, gezi düzenledi. Aynı zamanda komite başkanı olan Muğla Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç\'un Yatağan ilçesindeki mermer fabrikasına yapılan teknik gezi keyifli geçti. Muğla mermerine, Muğla mimarisinde daha fazla yer verilmesinin hedeflendiği dile getirilen etkinliğe, ilin çeşitli ilçelerinden gelen mimarlar, mermerin kullanıldığı alanlarla ilgili bilgiler aldı.

MUTSO Madenciler Komitesi Başkanı ve Muğla Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, \"Buradaki amaç, MUTSO komitelerinin arasındaki bağı güçlendirmesidir. Mermercilik alanındaki faaliyetleri, Mimarlar Komitesi üyelerine anlatmak istedik. Karşılıklı bilgi alışverişiyle ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Mermerin, bulunduğu bölgede ve Türkiye\'de daha fazla yaymak ve katma değer sağlamasını hedefliyoruz\" dedi.

Mimarlık Meslek Komitesi Başkanı Serbest Mimar Meral Oğuz ise, Muğla\'nın en önemli sanayi kollarından olan, en önemli yeraltı zenginliklerinden mermerin mimarlıkla etkileşimini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Düzenlenen etkinlikte mermerin üretim serüveni hakkında bilgiler aldıklarını da aktaran Oğuz, \"Yöredeki mimarların özellikle Muğla mermerini tanımaları ve projelerinde kullanmaları için böyle bir projeye vesile olmak istedik. Bu projeyi tüm Muğla\'daki mimarlara duyurmak istiyoruz. En önemlisi, yörenin malzemesini yörede kullanmaktır. Projelerimizde ahşap kullanacağımıza, buranın nemine ve koşullarına uygun bir mermeri kullanmaya özen gösteriyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Heyetin mermer fabrikasındaki gezisi

- Mermerle yapılan çalışmaların görüntüleri

- Ali Koç\'un açıklaması.

- Meral Oğuz\'un açıklaması.

Haber- Kamera: Burak Alper KUŞ / YATAĞAN (Muğla), (DHA)

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Küçük yelkencilerden gece çalışması

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde küçük yelkenciler, gece optimist tekneyle seyir yapmanın keyfini yaşadı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi\'nin 8-15 yaş arasındaki optimist takımının sporcuları, ilk kez gece çalışma yaptı. İçmeler Mevkii\'nde bulunan yelken şubesinden denize açılan 15 sporcu, 3 optimist tekneye sırayla binerek, deniz ortasına atılan ışıklı şamandıralar arasında yarıştı. Optimistlere takılan renkli fosforlu ışıklar ise farklı bir görüntü oluşturdu.

Yaklaşık 3 saat süren etkinlikle ilgili konuşan kulüp antrenörlerinden Harun Çelik, \"Bizler de ilk defa gece yelken yaptık. Haftaya yarışımız var. Yarış öncesi çocuklarımızın biraz eğlenmesi, biraz daha motive olması amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik\" dedi. Küçük sporculardan Ahmet Efe Çanakçı, \"Gece yelken yapmak çok güzeldi. Benim için de eğlenceli oldu\" derken, Atlas Fişek de çok kutlu olduğunu söyledi.

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından 21-26 Ocak arasında Bodrum\'un Turgutreis Mahallesinde düzenlenecek Kış Kupası öncesi Bodrumsporlu küçük yelkenciler, hayatlarında ilk kez gece yelken yapmanın keyfiyle yarışlara farklı şekilde hazırlanmış oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Etkinlikten drone görüntüsü

- Yelkencilerin denize çıkma hazırlığı

- Yelkencilerin gece yelken yaparken görüntüsü

- Antrenör ve sporcuların röportajı

Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla), (DHA)