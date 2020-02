DHA YURT BÜLTENİ-6

KUVVETLİ SAĞANAK KEMER\'İ VURDU

1)BOĞAÇAYI\'NDA İŞ MAKİNESİ YAN YATTI

ANTALYA\'da dün başlayıp sabah saatlerine kadar devam eden kuvvetli sağanak, özellikle Kemer ilçesinde etkili oldu. Ağva Deresi\'nde yaşanan taşkın sonrası onlarca evi su bastı, Kesmeboğazı Köprüsü yıkıldı. Su baskını sırasında onlarca vatandaş güçlükle kendilerini dışarı atabildi. Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, \"Ovacık dediğimiz bölgede metrekareye 605 kilogram yağış tespit edildi. Bu Türkiye rekoru\" dedi. Antalya\'da dün başlayan kuvvetli sağanak, günün ilk saatlerine kadar sürdü. Kentte yaşamı olumsuz etkileyen yağmur, Kemer ilçesinde hasara neden oldu. Kuvvetli sağanak nedeniyle dün akşam saatlerinde Ağva Deresi\'nde taşkın oluştu. Kuzdere ile Arslanbucak mahallelerini bağlayan Kesmeboğazı Köprüsü, taşkın sırasında yıkıldı. Sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle onlarca evin zemin katını su bastı. Su baskını yaşanan evlerde oturanlar gece boyu tahliye edildi. Kuzdere Mahallesi\'nde sel sularının zarar verdiği evlerde oturanlar, geceyi Kemer Kaymakamlığı\'nın belirlediği otellerde geçirdi.

Sabah saatlerinde evleri ve bahçeleri zarar gören vatandaşlar mahallelerine dönerek sel sularının yaralarını sarmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri ev ve bahçelerden suların çekilmesi için çalışma başlattı. Vatandaşlar da evlerine dolan suyu fırça ve kürekle dışarı atmak için çaba gösterdi. Bazı evlerdeki suların 2 metreye kadar yükseldiği görüldü.

\'BU YAĞIŞA KARŞI YAPILACAK HİÇ BİR ŞEY YOK\'

Kemer Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, bölgede taşkın nedeniyle zarar gören yerleri inceledi. Kaymakam Yaşar, ilçede mevsim normallerinin çok çok üzerinde yağış oluştuğuna dikkati çekti. Yağışın çok şiddetli olduğunu vurgulayan Yaşar, \"Yukarıda Ovacık dediğimiz bölgede meteoroloji verilerine göre metrekareye 605 kilogram yağış tespit edildi. Bu Türkiye rekoru. Bu yağışa karşı yapılacak hiç bir şey yok. Akşam saatlerinde yağmurun şiddetli olduğu süreçte konuyu takip ettik. Kuzdere mahallesinde yaklaşık 10 evi tahliye ettik. Vatandaşları otele yerleştirdik. Çok şiddetli yağıştı, cana gelen zarar yok. Mala gelen zarar karşılanır. Devletimiz tüm imkanlarıyla burada\" diye konuştu.

\'EVDEKİ SU DİZİME KADAR YÜKSELDİ\'

Ağva Deresi kenarındaki binanı zemin katında yaşayan Yusuf Küçükyılmaz, akşam televizyon izlerken pencerelerden suyun sızdığını farkettiğini belirtti. Küçükyılmaz, evin suyla dolması üzerine büyük panik yaşadığını belirterek, \"Dışardaki suyun baskısıyla kapı açılmıyordu. Evdeki su dizime kadar yükselmişti. Boğulmamak için demir kapının kilidine çekiçle vurup açtık. Suyun tazyikiyle kapı beni duvara çarptı. Dışarı çıktığımda bahçede göğsüme kadar su vardı. Apartmanın üst katında sabahladım. Evimde şuan 2 metreye yakın su var. Devletten destek istiyoruz, 100 bin liraya yakın zararım var\" diye konuştu.

SU AYAKLARINA GELİNCE SELİ FARK ETTİLER

Kesmeboğazı Köprüsü\'nün bitişiğindeki evde oturan Mukaddes Menekşe, akşam saatlerinde elektrik kesildikten sonra suyun ayaklarına gelmesiyle sel baskınını fark ettiklerin belirtti. Menekşe, dışarda pencere seviyesine kadar suyun yükseldiğini, vatandaşların yardımıyla evden çıktıklarını anlattı. Aynı binada oturan Mehmet Altınok ise köprünün yanındaki işyerlerinde bulunan eşyaların, sel sularıyla sürüklendiğini gördüğünü söyledi. Gece yaşadıklarını anlatan Altınok, \"Dağ tarafında sular birden yükseldi. Markete gitmek için aracını park eden adamın otomobilini sürüklenirken gördüm. Bizim aracımız da evin önünde sürüklendi\" dedi.

İŞ MAKİNESİ YAN YATTI

Sağanak yağmur, kent merkezinde de etkili oldu. Konyaaltı ilçesi Boğaçayı\'nda Rıfat Aslan\'ın kullandığı iş makinesi ıslah çalışması esnasında suyun yükselmesi ve zemindeki gevşeme nedeniyle yan yattı. Kısmen suya gömülen iş makinesinde mahsur kalan Aslan, ikinci bir iş makinesi operatörü tarafından kurtarıldı. Olaydan yara almadan kurtulan Aslan, tedbir amaçlı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gönderildi. İş makinesinin saplandığı yerden çıkarılması için de çalışma başlatıldı.

CADDENİN TRAFİK KONTROLLÜ VERİLİYOR

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi\'nde ise Gökdere\'nin bitişiğindeki caddede su seviyesinin yükselmesi nedeniyle trafik kontrollü şekilde veriliyor. Dün sabahtan beri etkili olan ve sabah saatlerine kadar aralıksız devam eden yağış nedeniyle yüksek alandaki ağaç dalları ve atıklar da sahile sürüklendi. Yağmur suyunun taşıdığı ağaç dalları ve molozlar denize ulaşmadan Sarısu sahilinde birikti.

İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERİ SU BASTI

Aksu ilçesi Kundu otelleri bölgesinde tadilatı süren 5 yıldızlı bir otelin işçilerinin kaldığı konteynerleri su bastı. Yağmur nedeniyle mahsur kalan işçiler, itfaiyeden yardım istedi. Su giderlerini kontrol eden ekipler, mazgal ağızlarını açarak suyun tahliyesini sağladı. Ekipler kısa süreli çalışmanın ardından bölgeden ayrıldı.

2)İLİK BAĞIŞI İLE ADINI BİLE BİLMEDİĞİ BEBEĞİ HAYATA BAĞLADI

İZMİR\'de yaşayan ve 2 yıl önce kök hücre için kan bağışında bulunan memur Muharrem Gül\'ün (28) iliği, bir erkek bebek için uygun bulundu. İzmir\'deki özel bir hastanede ilik bağışında bulunan Gül, adını bile bilmediği ama hayatını kurtardığı bebek için duygu dolu satırlar kaleme aldı.İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nde görevli memur Muharrem Gül, 2 yıl önce kan ve kök hücre bağışında bulundu. Gül\'ün yaptığı bağış, henüz 6 aylıkken lösemi tanısı konulan, ancak adı ve hangi şehirde yaşadığı yasal prosedür gereği açıklanmayan erkek bebek için umut oldu. Muharrem Gül\'ün özel bir hastanede verdiği ilik, 1 yaşını dolduran bebeğe, bulunduğu şehirde nakledildi. Muharrem Gül ise ilik bağışı yaptığı bebek için duygu dolu bir mektup kaleme aldı. Hiçbir şekilde isim veya adresin yer almadığı mektubu, Sağlık Bakanlığı çalışanları aracılığıyla aileye ulaştıran Gül, vatandaşlara donör olmaları için de çağrıda bulundu.

\'UMARIM BAŞKA ACILAR TECRÜBE ETMEZSİN\'

Donör olduğu bebek için duygularını satırlara döken ve mektubun bir kopyasını da alarak saklayan Muharrem Gül, şunları yazdı:

\"Merhaba sevgili genetik ikizim. Sana \'genetik ikizim\' dedim çünkü ikimizin arasındaki uyum, yüzde 95\'in üzerinde. Sen bu mektubu okuduğunda epey büyümüş olacaksın. Şu anda seninle ilgili bildiğim tek şey, 1 yaşını doldurmuş olman. Bu küçük yaşında sen ve ailen, çok acılar çektiniz. Umarım bir daha başka acıları tecrübe etmezsiniz. Bu süreçte benim canım çok acımadı, bu konuda rahat olabilirsin. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Her şey yolunda giderse önünde koca bir ömür var. Unutma, ışık karanlıkta parlar. Ve hiçbir karanlığın onu alt ettiği görülmemiştir. Hep iyi ol. Hep umut dolu ol çocuk. Bir gün tanışmak umuduyla, sevgiler.\"

\'VERECEĞİMİZ 3 TÜP KAN BİR ÖMÜR DEMEK\'

Lösemi hastalığına yakalanıp, uygun ilik bulunamadığı için hayatını kaybeden çocuklar bulunduğunu söyleyen Muharrem Gül, donör olunması çağrısı yaparak, \"Bu, hepimizin başına gelebilecek bir hastalık. İnşallah kimse bu hastalığın pençesine düşmez. Donör olursak, aynı zamanda kendimiz ve yakınlarımız için lösemiyle mücadelede bir adım atmış oluyoruz. Ne kadar bağış yapılırsa, hastalıkla mücadele de o kadar kolay olacak. Vereceğimiz 3 tüp kan, başkaları için bir ömür demek\" diye konuştu.

3)DOĞU ANADOLU\'DA SİS VE DONDURUCU SOĞUK ETKİLİ OLUYOR

DOĞU Anadolu Bölgesi\'nde soğuk hava etkili olurken, Türkiye\'de en düşük sıcaklık, sıfırın altında 17 derece ile Ardahan\'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede, Ankara- Ağrı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Doğu Anadolu Bölgesi\'nde Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan\'da dün akşam sis ve pus etkili oldu. Sis nedeniyle Erzurum\'da görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sis, Erzurum ve Kars\'ta trafikte aksamalara da neden oldu. Ağrı\'da ise sis nedeniyle Ankara- Ağrı uçak seferleri karşılıklı olarak yapılamadı.

Soğukla birlikte ağaçların kırağı tuttuğu Erzurum\'da tablo gibi manzaralar ortaya çıktı. Doyumsuz manzaraları görüntülemek isteyen sanatseverler, kendilerini doğaya bıraktı. Sis ve pus Kars, Ağrı ve Ardahan\'da da etkili oldu.

Bölgede kar yağışının beklendiğini bildiren Meteoroloji yetkilileri, Türkiye\'deki en düşük hava sıcaklığının ise sıfırın altında 17 derece ile Ardahan\'ın Göle ilçesinde ölçüldüğünü açıkladı. Sıcaklıkların Kars\'ta -12, Erzurum\'da -10, Ardahan\'da -10, Ağrı\'da - 4, Iğdır\'da -2, Muş\'ta -1, Erzincan\'da ise 1 derece olarak ölçüldüğü belirtildi.

?Bu arada, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan mahalle ve köy yollarını açma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

4)MEVLANA, GELİBOLU MEVLEVİHANESİ\'NDE ANILDI

ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesindeki Mevlevihane\'de, Mevlana\'nın vefatının 745\'inci yıl dönümü nedeniyle Şeb-i Arus töreni düzenlendi.

Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Gelibolu 2\'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Karadağ Azınlıklar Sorumlu Bakan Yardımcısı Emir Dacic, Karadağ Rozaye Müftüsü Emard Ramoviç, Bosna Üniversitesi Dekanı Kazım Hacı Meyiiç ve Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Feyziç ile çok sayıda kişi katıldı. Tasavvuf Vakfı Çanakkale Temsilcisi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku ile Balkanlardan gelen din adamları anma töreninde birer konuşma yaptı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı törenin açılış konuşmasında, \"Hem Gelibolu ilçemizin hem de Balkanların kalbi olan, dünyanın en büyük Mevlevihanesi\'ne hoş geldiniz. Mesnevisiyle gönülleri fetheden, Anadolu ve Trakya topraklarını ilmiyle, sözleriyle, öğütleriyle yoğuran, 7 asır önce ektiği kardeşlik tohumlarıyla millet olma şuurunu inşa eden Mevlane Celalettin Rumi\'nin Vuslatı\'nın 745\'inci seneyi devriyesinde bir kez daha yadediyor ve rahmetle anıyoruz. Bugün bizleri bir araya getiren ve Anadolu topraklarından dünyaya yayılan, onun aşk ile yoğrulmuş, hoşgörüsüyle taçlanmış fikirleridir. Mevlana eserlerini öyle bir aşk ile meşk etmiştir ki, vuslatından 745 sene sonra dahi onu yadediyoruz\" dedi.

Konuşmaların ardından Karabaş Veli Kültür Merkezi İlahi Grubu eşliğinde Bosna\'dan gelen ilahi sanatçıları tarafından ilahiler söylendi. Tören, Bursa\'dan gelen semazenler tarafından gerçekleştirilen Sema gösterisi ve duayla sona erdi.

5)TESİSATÇIYI SOKAK ORTASINDA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gaziantep\'te, para yüzünden tartıştığı sıhhi tesisatçı Abbas Yıldız\'ı (30) tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan A.T. (31), arkadaşının evinde yakalandı. A.T. ile saklanmasına yardımcı olan arkadaşı, adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün Çakmak Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Abbas Yıldız\'ın iş yerine gelen A.T., aralarındaki para anlaşmazlığı nedeniyle Yıldız\'la tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T. yanında getidiği tabancayı çekti. A.T., kaçmaya çalışan Yıldız\'ı sokak ortasında sırtından vurdu. A.T. kaçarken, Abbas Yıldız kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, olayın ardından kaçan A.T.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda A.T.\'nin Düztepe Mahallesi\'nde arkadaşı İ.F.K.\'nin evinde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis A.T.\'yi ve arkadaşı İ.F.K.\'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. A.T. ve İ.F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6)BELEMEDİK KAMP VE DOĞA TURİZMİNE HAZIRLANIYOR

ADANA\'nın Pozantı ilçesi Belemedik mahallesinde bulunan mesire alanı, \'Belemedik Doğal Park Alanı\' olarak kamp ve doğa turizmine hazırlanıyor.

Yaz ve kış mevsimlerinde her hafta sonu yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan Belemedik Vadisi, son yıllarda doğa gezi kulüpleri, düğün fotoğrafçıları, otomobil tutkunları, dizi ve film yapımcıları ile fotoğraf sanatçıları için gözde mekan haline geldi. Giderek artan ilgiyi taçlandırmak istedikleri belirten Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, \'Belemedik Doğal Park Alanı\' adını verdiği bölgeye kır lokantası, sosyal tesisler, kamp ve piknik alanları, yürüyüş alanları kazandırmak için kolları sıvadı. Barbekü ve piknik masaları ile donatılacak alanda ayrıca gruplar çadır kampı da yapabilecek.

YAZ-KIŞ ZİYARET EDİLİYOR

Belemedik\'in yazın Adana\'nın sıcağından kaçan, kışın işe kar keyfi yapmak isteyenlerin akınına uğradığını anlatan Başkan Mustafa Çay, \"Biz de bu ilgi üzerine burayı sadece bir Belemedik doğal parkı yapmak değil, aynı zamanda bu mekanlarında canlılığıyla insanların ilgisini arttırmak istedik. Bu güzel doğanın bozulmaması, ateş yakarak kirlenmemesi için de buraya barbeküler ve piknik masaları konacak yaza her şey hazır olacak. Belediye olarak Devlet Demir Yolları\'ndan kiraladığımız mekanda kafeterya yapıyoruz. Karavan kampçıları için, park merkezleri kuracaz. Böylece günü birlik ve bir kaç günlük kurulacak kamplar için alanlar oluşturacağız. Tur firmaları doğa turları yapıyor. Bu da gösteriyor ki hedefimiz doğru, yolumuz doğru ve inşallah Pozantı ve Belemedik turizmdeki hakettiği değeri bulacak. Pozantı\'da farklı bir turizm anlayışını, doğa turizmini Adana\'ya kazandırmış olacağız\" dedi.

