DHA YURT BÜLTENİ 6

Bakan Pakdemirli: 490 milyon TL\'lik destekleme ödemelerine başlıyoruz (GENİŞ HABER)

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere tarımsal destek ödemeleriyle ilgili \"Çiftçilere müjde vermek istiyorum. Bugün itibarıyla başta organik tarıma destek olmak üzere yarım trilyonluk, 490 milyon TL\'lik destekleme ödemelerini yapmaya başlıyoruz. Ödemeler bugün saat 18.00\'den itibaren çiftçilerin hesabına aktarılacak\" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir\'de düzenlenen \'Ege Ekonomik Forumu 2018\'e katıldı. Otelde gerçekleştirilen forumda konuşan Bakan Pakdemirli, dünyada üretilen gıda maddelerinin 3 kilosundan 1 kilosunun atıldığına dikkat çekti. 2050 yılının dünyasından söz eden Pakdemirli, \"Şu anda dünyada Almanya, otoda, beyaz eşyada birinci. Çin neredeyse her şeyi üretebiliyor. ABD\'de hala dünyada öncü bir yol oynuyor. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Değişen küresel dengelerin, akıllı telefonların, yapay zekanın, uzay madenciliğin konuşulduğu bir dünyada yaşıyoruz. 2050 yılına doğru yolculuğa çıkalım. Kentleşme yüzde 70\'in üzerinde olacak. Yüzde 50\'den daha fazla gıda üretimine ihtiyaç olacak. Köyden kente göçle mücadele ederken, bir yandan yağış azalıyor bir yandan da üretim azalıyor. Dünyada üretilen gıda maddelerinde, her 3 kilo gıda maddesinin 1 kilosu atılıyor. Bunun da yarım kilosu yenebilir düzeyde. Öte yandan da 30 ülkede gıda, 80 ülkede su sıkıntısı yaşıyor. Küresel ısınmanın yüzde 20 ile 40 arasında verim düşüşüne neden olacağını söylemek lazım. Mevcut sanayi uygulaması yani yeni bir şeyler üretmezsek sulama sularını artırmamız lazım. Yüzde 67 tarımsal alanları artırmamız lazım. Tarım arazileri dünya çapında yok oluyor, su kaynakları da dünya çapında azalıyor\" diye konuştu.

\'AÇLIKLA KARŞILAŞINCA ROKETLERİ, TANKLARI YEME İMKANI YOK\'

Bakan Pakdemirli, 2050 yılında 100 milyona yakın nüfus olacağını, kentleşmenin yüzde 86\'lara çıkacağını belirterek, \"Türkiye\'yi zor bir ev ödevi bekliyor. İyi bir haber var. Erozyonla mücadelede dünya lideriyiz. Çiftçilerimizin yüzde 80\'i topraklarının özelliğini bilmiyor. Tarım savunma sanayinden daha önemli. İleride açlıkla karşılaşırsanız kocaman uçakları, roketleri, tankları ısırıp yeme imkanımız yok. Öncelikle vatandaşı besleyeceksiniz. En temel ihtiyaç, mutlaka karnınızı doyuracaksınız. Eğer vatandaşın buzdolabı boş ise o ülkede stratejik koruma imkanınız olmaz. Her şeyin başı gıda ve tarım. Türkiye tarımda Avrupa\'da hasılada birinci. Dünyada 7\'nci, toplam toprak alanında ise 17\'nci. Sınırlı kaynaklara bakıldığı zaman verimli bir şekilde topraklarımızı kullanıyoruz. Tabi daha iyi olabilir. Üzümde patron biziz. Fındıkta, kayısıda öyle. Geleceği düşünerek stratejik düşünüp yürümemiz lazım\" dedi.

\'TARIMDA MİLLİ BİRLİĞE İHTİYACIMIZ VAR\'

Gelecekte dünyayı doyuran ülkenin, dünyanın lideri olacağını savunan Bakan Pakdemirli, tarımın siyasetten ayrı tutulması gerektiğini kaydetti. \'Tarımda milli birlik\' vurgusu yapan Pakdemirli, \"Tarım siyasete açık, günlük siyasete açık. Tarımı siyasetten ayrı tutmamız lazım. Hakikaten zor bir ev ödevimiz var. Tarımda milli birliğe ihtiyacımız var. Hep birlikte yan yana yürümeye ihtiyacımız var. Pamuğu gömlek yapıp satmamız lazım. Tarım ürünlerini de gıda olarak satmak lazım. Fındığı gıda maddesi olarak satmamız lazım. Benim global bir marka hayalim var. Türkiye\'nin global 3- 5 markası var. Global bir 4\'üncü markayı eklersek tarım ürünlerinden elde ettiğimiz gelirde 3- 5 misli fazlasını elde edebiliriz. Zeytinyağında İzmir hala en büyük ihracatçılardan ama bunun en azından yüzde 80\'ini hala dökme olarak ihraç ediyoruz. Bir katma değer yükleyip Türkiye\'den ihraç etmemiz lazım\" diye konuştu.

\'BALIK YEMEYİ ARTIRMAMIZ LAZIM\'

Türkiye\'de son 15 yılda tarımla ilgili yapılan çalışmaları anlatan Pakdemirli, şunları söyledi:

\"Son 15 yılda tarımla ilgili genel vaziyet ne? Tarımsal destekleme 1,9 milyar liradan 15 milyar liraya çıkmış. Büyükbaştaki havyan sayısı 9,9 milyondan, 16 milyon adede gelmiş. Küçükbaşta bu rakam 44 milyon adede gelmiş. Balık tüketimimiz 2002 yılında yılda 6,7 kilo iken 2017\'de bu rakam 5,5 kiloya düşmüş. Balık yemeyi artırmamız lazım. Tavuk 2002 yılında 10 kilo yiyormuşuz, 2017 yılında 26 kilo yiyoruz. Tavukta artış var. Ette ise yılda 6 kilo yiyormuşuz. Şimdi 15 kilo yiyoruz. Ben diyorum ki balığı daha fazla yememiz lazım. Kasaplık et ithalatımız olmayacak. Tüketici tercihleri ete yönelik olduğu için bizim bu konudaki ithalat bağımlılığımızı bitirmek için üç senelik bir program yapacağız. Türkiye\'yi artık kesinlikle ithalattan bağımlı olmaktan çıkacaktır. Ucuz et satışımız da devam edecek.\"

\'SANAYİCİ DE KÖYLÜ KADAR SUÇLU\'

Sözleşmeli tarımda düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, \"Sözleşmeli tarımda hep köylüyü suçluyoruz; ama sanayici de köylü kadar suçlu. Bununla ilgili bir mevzuat, yasa düzenlemesi yapmamız lazım. İki tarafın haklarını savunan sözleşmeli tarıma geçersek planlamayla ilgili önemli adım atmış olacağız. Spekülatif fiyatlara karşı önemli bir adım atmış olacağız. Planlamayla birlikte teknolojiyi mutlaka kullanmamız lazım. Desteklemeyi de böyle koymak lazım. Desteklemenin bir faydası var mı? Var. Hasılayı artırıyor mu? Artırıyor. Hayvancılıktaki verimi çok daha fazla; ancak bunların etkisini tekrar gözden geçirmemiz lazım\" dedi.

\'KOOPERATİFLER ÜRETİCİYLE TÜKETİCİNİN BULUŞTURULMASINDA ÖNEMLİ OLMALI\'

Hazine arazilerinin kiraya verilmesinin yanı sıra vatandaşa artık parasal yönden de destek verdiklerini belirten Pakdemirli, tarım kooperatiflerine değinerek, \"Elbette birlikler de kooperatifler de olacak. Sivil toplum gelişecek bana göre demokrasi için en büyük şartlardan biri. Hala çiftçilik yaptığım için köylülerin içindeyim. Herkes kooperatif kuruyor. Bu işi derleyip toplamamız lazım. Bunun için çalışma yapacağız ama bunun zorlamayla olmasını istemiyorum. Siz kendiniz birleşin. Japonya bunu yaptı. Bizim ilk 5\'te bine giren kooperatifimiz yok. Bu çalışmalara imza atmamız lazım. Japonya\'da tek bir kooperatifin 50 milyar TL geliri var. Kooperatifler üretici ile tüketicinin buluşturulmasında önemli bir rol almalı ve edinmeli. Buradaki eksiklikleri elden geldiğinde yapmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

Hakkında yapılan eleştirilere de değinen Pakdemirli, \"Biz bir konuda konuşuyorsak dersimizi çalışıp, yapıyoruz. Tarımı günlük siyasete medyanın manşetine alet etmememiz lazım. Tarım, sanayiden daha değerli. Tarımla ilgili bir şey söylüyorsak çözüm önerisini mutlaka veriyor olmamız lazım. Muhalefet sözcülerini aradım. \'Ne belge istiyorsanız verelim\' dedim. Mutlaka eleştiri olacak. Ama rakamların üzerinden gerçek olan rakamları çarpıtarak bir yere varamayız\" dedi.

ÇİFTÇİYE TARIMSAL DESTEK

Bakan Pakdemirli, konuşmasının sonunda, çiftçilere tarımsal destek ödemelerinin bugünden itibaren yapılmaya başlanacağını belirterek, \"Çiftçilere müjde vermek istiyorum. Bugün itibarıyla başta organik tarıma destek olmak üzere yarım trilyonluk, 490 milyon lira destekleme ödemelerini yapmaya başlıyoruz. Ödemelere bugün saat 18.00\'den itibaren çiftçilerin hesabına aktarılacak\" diye konuştu.

DESTEKLEME TUTARLARI AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli\'nin destekleme açıklamasından sonra bakanlık yetkilileri de ödemelere ilişkin bilgi verdi. Buna göre, 2018 yılı destekleme ödemelerine bugün başlanacak. Destekleme ödemeleri ise şöyle açıklandı:

\"Alan bazlı desteklemelerden, organik tarım desteği olarak 74 ilde 51 Bin 443 üreticiye 143,7 milyon TL, hayvancılık desteklerinden, hayvan genetik kaynaklarının geliştirilmesi desteklemesi olarak 37,5 milyon TL, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği olarak 9,4 milyon TL, süt tozu ve çiğ süt desteği olarak 12,9 milyon TL, kırsal kalkınma desteklerinden, kırsal kalkınma ekonomik yatırımlar ile bireysel basınçlı sulama desteği olarak 80,7 milyon TL, IPARD ulusal katkı payı olarak 40 milyon TL, diğer tarımsal desteklemelerden, tarım sigortaları desteği olarak 149,3 milyon TL, tarımsal danışmanlık desteği olarak 13,1 milyon TL, çiftlik muhasebe veri ağı katılım desteği olarak 3,4 milyon TL.\"

Böylelikle 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren toplam 12,7 milyar TL ile 2018 yılı için üreticilere verilmesi planlanan toplam 14,5 milyar TL\'lik tarımsal destekleme ödemelerinin yüzde 88\'lik kısmının ödenmiş olacağı açıklandı. Ödemelerin de bugün saat 18.00\'den itibaren üreticilerin hesaplarına yatırılacağı kaydedildi.

Zonguldak\'ta, FETÖ\'nün TSK yapılanmasında 11 şüpheli adliyede

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ\'nün Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10\'u muvazzaf asker 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, TSK içerisinde ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan FETÖ üyeleri tespit edildi. Zonguldak, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kırklareli, Van ve Malatya\'da düzenlenen operasyonda 10 muvazzaf asker ve KHK ile ihraç edilen 1 askeri öğrenci olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan E.K., O.İ., İ.Ç., S.Ö., Ş.Y., T.A., M.E., T.K., M.D., S.K. ve Y.U. adliyeye sevk edildi.

Şırnak’ta 10 bin aileye 10 bin ton kömür

ŞIRNAK Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, yardıma muhtaç 10 bin aileye 10 bin ton kömür dağıtımına başladı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Hasan Güngen, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte Şırnak\'taki yardıma muhtaç ailelerin kışlık kömür ihtiyaçlarını karşılamaya başladıklarını belirterek, \"Daha önce ismini vakıfımıza yazdıran yardıma muhtaç aileleri tespit ettik. Bu tespit edilen 10 bin aileye kömür dağıtımımıza başladık. 10 bin aileye 1\'er ton kömür veriyoruz. 12 mahalle muhtarlarımızın gözetimi ile bu yardımlarımız traktörlerle evlerinin önüne bırakıldı.Bugün Yeşilyurt mahallesiyle başladık. Şırnak merkez, merkeze bağlı köy ve beldelerde ikamet eden 10 bin haneye kömür dağıtacağız. Hane başına bir ton. Bu kömür bakanlığımız tarafından Şırnak Valiliği\'ne gönderilmekte. Bize teslim edildikten sonra biz de nakliye ve hamaliyeyi vakıftan karşılayarak vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Biz merkezden başladık yarından itibaren hem merkez hem de köy ve beldelerde dağıtımlarımıza devam edeceğiz. Yağmur da yağsa, kar da yağsa biz bu dağıtımı 1 ay içerisinde bitireceğiz\" dedi.

Vakıfkent mahalle muhtarı Hasan Tekinalp, soğuk kış günlerinde imkanı olmayan vatandaşların yüzünün güldüğünü belirterek, \"Bugün fakir fonu kömür dağıtımına başladık. Vakıf, vatandaşların kapılarına kadar traktörle kömürü götürüyor. İhtiyacı olan herkese veriliyor. İsmi çıkmayan olabilir ancak talepte bulunabilirler. Hane başına 30 torba kömür veriyoruz. Bu da bir ton kömüre tekabül ediyor\" diye konuştu.

9 yaşında 3 şampiyonluğu var

Mersin\'in Erdemli ilçesinde yaşayan Baturay Şafak Arslan (9), 5 yaşında başladığı wushu-kungfuda 3 kez Türkiye şampiyonu oldu. Alanında Türkiye\'deki en küçük siyah kuşak sahibi olan Baturay\'ın en büyük hedefi ise ülkesini uluslararası arenada temsil edip dünya şampiyonluğunu tatmak.

Erdemli Sultan Akın İlkokulu 3\'üncü sınıf öğrencisi Baturay Şafak Arslan, wushu-kungfu antrenörü olan babası Fevzi Arslan sayesinde bu spora ilgi duyarak küçük yaşlarda başladı. Bu sayede henüz 5 yaşındayken wushu kung-fu ile tanışan Baturay, il seçmelerinde şampiyon olarak Türkiye finallerine katıldı. 2018 Şubat ayında Antalya\'da düzenenen Wushu-Kungfu Türkiye Şampiyonası\'nda ikinci olan Baturay, Kırşehir\'deki illerarası Kemer Kupa Türkiye Şampiyonası\'nda ise birincilik kürsüsüne çıktı. Wushu-kungfuda Türkiye\'nin en küçük siyah kuşak sahibi olan ve çalışmalarını Erdemli Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu\'nda haftada 3 antrenmanla sürdüren Baturay, \"Ben bu spora 5 yaşında başladım. Babamın antrenör olması nedeniyle küçük yaşta salona gelerek çalıştım. Yaptığım bütün karşılaşmaları kazandım. 3 tane Türkiye şampiyonluğum var. Amacım, bütün rakiplerimi yenerek dünya şampiyonu olmak. İnşallah bunu da başaracağım\" dedi.

Baturay\'ın babası ve antrenörü Fevzi Arslan ise şöyle konuştu:

\"Şu ana kadar girdiği bütün turnuvalarda sayı vermeden 3 defa Türkiye şampiyonu olan bir sporcumuz. Baturay Şafak, aynı zamanda Wushu-Kungfu spor dalında Türkiye\'nin en küçük siyah kuşak sahibi sporcusudur. Bu sporu çok seviyor. Haftada 3 gün salona gelerek çalışmalarına devam ediyor. Şu an 2019 yılında Antalya\'da düzenlenecek Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. Erdemli\'de bu spora ilgi her geçen gün artıyor. Şu an 160 sporcumuz bulunuyor.\"

