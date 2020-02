DHA YURT BÜLTENİ-6

RAHATSIZLANAN YOLCU, HALK OTOBÜSÜYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ (EK)

1)ŞOFÖRE VE YOLCULARA TEŞEKKÜR ETTİ

Antalya\'da özel halk otobüsünde rahatsızlanınca otobüsle hastaneye götürülerek tedaviye alınan Ömer Ergin\'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Adliyede katip olduğunu belirten Ömer Ergin, \"Otobüste bir anda gözüm karardı, rahatsızlandım. Gözümü açtığımda ise hastanedeydim. Otobüs şoförüne ve yolculara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim\" dedi.

2)TİCARET BAKANI PEKCAN:İHRACAT EKİM AYINDA REKOR KIRDI

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayı ihracat rakamının geçtiğimiz yıla göre yüzde 13.1 artışla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 15 milyar 732 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Pekcan, yıl sonunda bu rakamın 170 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini kaydetti.Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) tarafından Adana Müze Kompleksi’nde düzenlenen toplantısında ekim ayı ihracat rakamları açıklandı. Toplantıya, TİM Başkanı İsmail Gülle, Akdeniz Tekstil İhracatçıları Birliği Koordinatör Başkanı Ali Uğur Ateş ve TİM Meclisi Başkanvekili İbrahim Pektaş ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.

CUMHURİYET TARİHİ REKORU

İhracat rakamlarını açıklayan Bakan Pekcan, ekim ayında cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştıklarını belirterek, “Yüzde 13.1 artışla ekim ayı ihracatımız 15 milyar 732 milyon dolar. Yıllandırılmış ihracat rakamı ise 167 milyar 809 milyon dolar oldu. Bu da Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamı. İthalatımız yüzde 23 düştü, 16 milyar 161 milyon dolar oldu. Bu rakam 2017 ekim ayında ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 65.4. Bugün ekim ayı itibarıyla ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 96.7. Çok güzel bir gün, çok güzel rakamları paylaşıyoruz Adanamız’da ve inşallah bunun devamı gelecekö ifadelerini kullandı.

HEDEF ÜLKE PAZARIMIZA İHRACAT ARTIYOR

Bakan Pekcan, en çok ihracat yapılan ülkelerin Almanya, İngiltere, İtalya, en çok ithalat yapılan ülkelerin ise Rusya, Almanya ve Çin olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu arada, hedef ülke pazarlarımızda ihracatımız hızla artmaktadır. Meksika’ya yüzde 14, Latin Amerika yüzde 41 ihracat yapıyoruz ve ekim ayı ihracatımız geçen seneye göre Afrika’ya yüzde 25 arttı. Doğru yoldayız hep beraber inşallah. Ekonomimizi büyüten, milletimizin göğsünü kabartan tüm ihracat ailemizi tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Yeni ekonomik program kapsamında ihracatımızın yıl sonu 170 milyar dolara ulaşacağını görüyoruz. Hükümetimiz ve ihracat ailesi kararlılıkla tüm hedeflerini yakalayacaktır. 100 günlük eylem planında bildirdiğimiz gibi yerli paralarla ihracatımızı teşvik ediyor, çalıştaylar düzenliyoruz. Ekimde TL ile ticaret 9.8 milyar TL’ye ulaştı. TL ile ticaret hacmi. İhracatta 5.3 milyar TL. İhalatımız 4.5 milyar TL. Bir önceki ekim ayına göre yüzde 35 artış var ve gayretle devam ediyoruz.

3)HÜSEYİN AVNİ PAŞA\'NIN MİRASÇILARI, KÖPRÜ AYAĞINDAKİ 113 DÖNÜMÜ İSTİYOR



OSMANLI sadrazamlarından Hüseyin Avni Paşa\'nın 4\'üncü kuşak torunları, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nün (FSM) Anadolu Hisarı\'ndaki ayaklarının olduğu 113 dönümlük arazinin dedelerine ait olduğu gerekçesiyle dava açtı. Hüseyin Avni Paşa\'nın oğlundan gelen 16 mirasçının davasına, kayıp kızının mirasçısı 30 kişi daha eklendi.

Osmanlı\'da Abdülaziz\'in padişahlığı döneminde sadrazamlık yapan Hüseyin Avni Paşa\'nın mirasçıları, FSM\'nin Anadolu yakası tarafında yer alan ve içinde 30- 35 villanın da bulunduğu 113 dönümlük arazinin dedelerine ait olduğu gerekçesiyle veraset ilamı davası açtı. Hüseyin Avni Paşa\'nın oğlu Fuat Bey ve 2 kızından soyu devam eden Şerife Hediye\'nin mirasçılarının davasını, Türkiye genelinde 970\'e yakın benzer davayı da takip eden Keleşoğlu Danışmanlık firmasına bağlı avukatlar sürdürüyor.

İstanbul 18\'inci Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde açılan dava hakkında bilgi veren Keleşoğlu Danışmanlık firması sahibi Faruk Keleş, Osmanlı\'da Sadrazam Hüseyin Avni Paşa\'nın Isparta\'nın Gelendost ilçesine bağlı Yakaavşar beldesinden olduğunu belirterek, \"Şu anın genelkurmay başkanı olarak düşünün. Abdülaziz\'i tahttan indirir ve buradaki öldürme- intihar olaylarına katılır ve Abdülaziz Han\'ın kayınbiraderi Çerkez Hasan tarafından da vurulur\" dedi.

KAYIP KIZI BULUNDU

Hüseyin Avni Paşa\'nın, FSM\'nin Anadolu Hisarı kısmındaki ayağının bulunduğu alanda taşınmazları olduğunu aktaran Keleş, \"Osmanlı tapuları. Avni Paşa\'nın normalde 3 çocuğu vardır, 1 oğlu Fuat Bey ile Fatıma Hayriye ve Şerife Hediye adlı 2 kız. Oğlu normalde nüfus kütüklerinde sabit gözükür ama 2 kızı gözükmez. Bir kızı zaten çocuksuz ölmüştür, diğer kızı Şerife Hediye de nüfuslarda gözükmediği için bu malları alamamış. Kız soyu bulunamadığı için veraset ilamını çıkaramamışlar ve hak sahipleri de mirastan faydalanamamış\" diye konuştu.

BOĞAZIN AYAĞINDA 113 BİN METREKARE

Hüseyin Avni Paşa\'nın İstanbul\'da çok ciddi mal varlığı bulunduğuna dikkat çeken Keleş, \"Kayıp kızı, 1817\'ye ait tapu belgesi Osmanlı arşivlerinde bulunan tahrir kayıtlarında ortaya çıktı. Arşivde yaklaşık 3 ay önce bulduk. Yaklaşık 14 ay önce İstanbul 18\'inci Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne oğlu Fuat Bey\'in mirasçısı 16 kişi adına, yaklaşık 6 ay önce sahibi bilinmediği için kayyum atanan Beykoz, Anadolu Hisarı 604 ada 1 parseldeki 113 bin 761 metrekare arazi için veraset ilamı davası açtık. 3 ay önce kızının da tespitiyle Şerife Hediye soyundan gelen yaklaşık 30 mirasçı da 25 gün önce davaya müdahil oldu. Şimdi bilirkişi tarafından bu kişilerin soy araştırmaları, kimlik tespiti yapılıyor\" dedi.

ARAZİDE KAÇAK VİLLALAR VAR

Mahkemenin takdirinin veraset ilamı çıktıktan sonra görüleceğini belirten Faruk Keleş, şunları söyledi:

\"Davada \'Kızı yoktur\' denilmesine karşın veraset ilamında kızının soybağlarını çocuklarıyla beraber kurduk ve veraset ilamını bekliyoruz. Çıkar çıkmaz da doğru tapuya gidip, tapuyu isteyeceğiz. Arazi köprünün 3\'üncü ayağının yanında fundalıklar var, burada ayaktan fundalıklara doğru uzanır. Köprüden bakıldığında da büyük bir ağaç fundalığı görülür ve tepeye kadar gider arazi. Tepede bazı yerlerde de kaçak villalar var; ama imar bile yok. Eski Osmanlı tapu kaydına bakıldığında 120 dönüme yakın ve şu an 30- 35 kaçak villa var. Eskiden gecekondu olarak girilmiş ve villaya dönüştürülmüş.\"

YALILAR VE DİĞER ARAZİLER İÇİN DE DAVA

Hüseyin Avni Paşa\'nın mirasçılarının İstanbul, Isparta, Manavgat ve İzmir\'de yaşadığını dile getiren Keleş, \"Bu arazi haricinde Hüseyin Avni Paşa\'nın kendi adını taşıyan Fuat Paşa Yalısı, bazı iş hanları ve araziler, Bursa ve Aydın\'da tarlalar, Gelendost Avşar\'da 500 dönüme yakın arazi ve Ümraniye Belediyesi\'nin kamulaştırdığı 100 dönüme yakın araziyle milyarlarca liralık arazisi bulunmaktadır. Bunlarla ilgili de önümüzdeki günlerde davalar açılacak\" diye konuştu.

Arazinin şu an imarlı olmadığını da belirten Keleş, değerinin en düşük metrekaresi 1000 liradan hesaplansa 113 milyon TL, imara açılırsa 10- 15 bin TL\'den 1 milyar TL\'yi aşabileceğini savundu.

4)EĞLENCE DÖNÜŞÜ TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ

MANİSA\'nın Soma ilçesinde, bir müzikholde eğlenip alkol alan Oğuz Kaşıkçı (27) ve Enes Kırdudu\'nun (28) içinde bulunduğu otomobil, takla attı. Yol kenarında denetim yapan polis aracına da çarpan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada, araçtaki Kaşıkçı ve Kırdudu öldü.Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında, Kınık- Soma karayolunun 20\'nci kilometresindeki Çerkezhamidiye kavşağına meydana geldi. Ege Linyitleri İşletmesi Sosyal Tesisleri\'nde garson olan Oğuz Kaşıkçı, aynı işyerinde pide ustası olarak görev yapan kendisi gibi bekar olan arkadaşı Enes Kırdudu ile dün (çarşamba), Bergama\'nın kırsal Bölcek Mahallesi\'ndeki bir müzikhole gitti. Saat 05.00\'e kadar eğlenen iki arkadaş, Oğuz Kaşıkçı\'ya ait 45 YB 6692 plakalı otomobille, Soma\'daki evlerine gitmek üzere yola çıktı. Kimin kullandığı henüz belirlenemeyen otomobil, kavşağa geldikleri sırada kontrolden çıktı. Kavşakta bulunan orta refüje çarpan otomobil, takla atmaya başladı. Otomobil yolun sol tarafında denetim yapan trafik polislerinin 45 A 59921 plakalı aracına da çarptı. Yolunun solundan bir tarlaya uçan otomobildeki Kaşıkçı ve Kırdudu kanlar içinde kaldı. Polis memurları ise kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kırdudu\'nun kaza yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralı Oğuz Kaşıkçı ise ambulansla Soma Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaşıkçı da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan kan testinde Oğuz Kaşıkçı\'nın 2.80, Enes Kırdudu\'nun ise 2.20 promil alkollü olduğu belirlendi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

4)BAŞ DÖNMESİ HAYATINI KABUSA ÇEVİRDİ, YATAĞA BAĞIMLI KALDI

RİZE’nin Çayeli ilçesinde market çalışanı Hatice Koca (39), baş dönmesi ve boyun ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koca\'ya, beyinde aşırı su birikmesi olarak bilinen \'hidrosefali\' teşhisi konuldu. Her geçen gün durumu kötüye giden kadın, 6 ay önce yatağa bağımlı hale geldi, hareket edemez oldu. Bekir Koca, bakımını yaptığı eşinin tam teşekküllü bir hastanede tedavisinin yapılmasını için yardım istedi.Çayeli ilçesinde market çalışanı Hatice Koca (39), 2 yıl önce baş dönmesi ve boyun ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koca\'ya, beyinde aşırı su birikmesi olarak bilinen \'hidrosefali\' teşhisi konuldu. Yoğun Bakım Ünitesi’nde 2 ay tedavi gören ve her geçen gün durumu kötüye giden kadın, 6 ay önce yatağa bağımlı hale geldi, hareket edemez oldu. Sadece gözlerini açıp kapatabilen kadın, karından mama ile beslenebiliyor. Bekir Koca, evde yatalak haldeki 15 yıllık eşine bakıyor. Çaykur’da mevsimlik işçi olarak çalışan Bekir Koca, bir an olsun yanından ayrılmadığı ve ilaç tedavilerini uyguladığı eşinin umutla sağlığına kavuşmasını bekliyor. Eşinin çalışırken rahatsızlandığını belirterek “Kusma ve baş dönmesi ile şikayetleri başladı. Doktorlar \'hidrosefali\' tanısı koysalar da henüz tam çareyi bulamadılar. Tedavisi yok, evde bakıyorum. Arada krizler geçiriyor. 65 gün yoğun bakımda kaldı. Şu an tamamen yatağa bağlı bir şekilde yaşıyor. Eşimin bakımını şu an sadece ben yapıyorum. Eşimin durumu Allah\'a kalmış durumda, yarın ne olacağı belli değil. Devletimizden maddi ve manevi olarak yardım bekliyorum. Allah\'tan ümit kesilmez. Tam teşekküllü bir hastanede tedavi edilebilirse iyi olacağını umut ediyorum. Bu şekilde kalmasına gönlüm razı olmuyor. Sadece göz ile iletişim kurabiliyoruz. Eşim benim başımın tacıdır. Ömrüm yettiğince ona bakacağımö dedi.

5)KÜÇÜK ERDEM, ORGANLARIYLA 4 KİŞİYE CAN VERDİ

ANTALYA\'da bisikletiyle geçirdiği kaza sonrası hastanede beyin ölümü gerçekleşen Erdem Bayram\'ın (10) bağışlanan organları, 4 kişiyi hayata bağladı. Futbol tutkunu oğlundan geri kalan parçalanmış bisikletini yanında ayırmayan Nizamettin Bayram, \"Oğlumun organları toprak olmasın can olsun diyerek bağışladık\" dedi.

Kepez ilçesi Baraj Mahallesi\'nde oturan Baraj Ortaokulu 5\'inci sınıf öğrencisi Erdem Bayram, 23 Ekim Salı günü saat 18.30 sıralarında bisikletiyle Turgut Özal Caddesi\'nde gezmeye çıktı. Erdem Bayram\'ın kullandığı bisiklete, aynı yönde seyreden Mustafa Samet Ç.\'nin (19) kullandığı 07 AAH 092 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Erdem Bayram, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Erdem Bayram, ambulansla Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi\'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan Erdem\'in, 26 Ekim\'de beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARININ BAŞKA BEDENLERDE YAŞAMASINI İSTEDİLER

Hastanenin yoğun bakım servisi önünde 3 gün çocuklarından iyi haber bekleyen ev kadını Narinç (39) ve garsonluk yapan Nizamettin Bayram (40), beyin ölümünün gerçekleştiğini duyunca gözyaşı döktü. Erdem\'in organlarının başka bedenlerde yaşamasını isteyen çift, çocuklarının organlarını bağışlama kararı verdi.

FUTBOL TUTKUSUYDU

Hastanenin Organ Nakli Merkezi Koordinasyon Birimi koordinatörleriyle görüşen Bayram çifti, Erdem\'in organlarını bağışladı. Oğlunun organlarıyla 4 kişinin hayata tutunduğunu belirten Nizamettin Bayram, \"Artık onlar da ailemizin bir parçası oldular. Yoğun bakım önünde beklerken acı içinde organ bekleyen hastaları gördük. Anne ve babalar bizim gibi üzülüyordu. Organlar toprak olana kadar hastalara can verelim dedik. Onlar artık benim canlarım. Eşim de çok üzgün ve konuşamıyor, üzüntümüz büyük. Oğlum futbol oynamayı çok seviyordu. Vefaspor Kulübü\'nde lisanslı futbolcuydu. Kaza sırasında kullandığı bisikleti, ondan kalan hatıra olarak saklıyoruz\" diye konuştu.

Harun adında 6 yaşında bir oğlu daha olduğunu kaydeden Nizamettin Bayram, oğluna çarparak ölümüne neden olan sürücü Mustafa Samet Ç.\'nin haşere ilaçlama firmasında çalıştığını, hakkında davacı olacaklarını da belirterek, \"Olaydan sonra ifadesi alındı ve serbest bırakıldı. Adalet istiyoruz\" dedi.

4 KİŞİYE HAYAT VERDİ

AÜ Hastanesi Organ Nakli Koordinasyon Birim Sorumlusu Öğretim Görevlisi Nilgün Bilal, beyin ölümü gerçekleşen Erdem Bayram\'ın kalbinin İstanbul\'da 7 yaşındaki kız çocuğuna, karaciğerinin de aynı şehirde 10 yaşındaki kız çocuğuna, böbreklerden birinin Ankara\'da 3 yaşındaki erkek çocuğa, diğerinin ise Antalya\'da 48 yaşındaki kadın hastaya nakledildiğini söyledi.

