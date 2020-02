DHA YURT BÜLTENİ-6

1)UMUDA YOLCULUK, İZMİR\'DE FACİAYLA SONUÇLANDI; ÖLÜ SAYISI 22\'YE ÇIKTI

İzmir\'de kasasında Yunanistan\'ın Samos Adası\'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu 22 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

\'TEK YARALI BENİM\'

İzmir’de, kasasında Yunanistan\'ın Samos Adası\'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu 22 kişinin öldüğü 13 kişinin da yaralandığı kazayla ilgili görgü tanığı konuştu. Kazadan sonra olay yerinden aracıyla geçtiği sırada yol kenarında yaralı birini gördüğünü söyleyen Mehmet Eker, \"Ben sabah saatlerinde Konak’a doğru gidiyordum. Köprü üzerinden geçerken yol kenarında biri aracımı durdurmak istedi ama ben durmadım önce. Sonra az ilerde durdum. Camı açtım, ‘kaza yaptım yaralıyım beni Yeşilyurt’taki hastaneye götür’ dedi. Ben de o yöne değil Tepecik’teki hastaneye götüreyim dedim. Kabul etmedi. Sonra \'İlerde polis var istersen onlara söyleyelim aracı çekerler mağdur olmasın\' dedim. ‘Tek yaralı benim, beni ileride bir taksiye bindir’ dedi. Ben de Karabağlar’da taksiye bindirdim. Yaralı durumdaydı, kendisi aracın şoförüymüş. \'Tekim\' dediği için ben de kaza yerine bakmadım\" dedi. Eker’in bahsettiği yaralının kazadan yaralı kurtulan kamyon şoförü Mustafa Yılmaz olabileceği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

2)HAFİF TİCARİ ARAÇ, ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 2 KARDEŞ ÖLDÜ, ANNE- BABA VE DİĞER ÇOCUKLAR YARALI

HAKKARİ\'nin Durankaya beldesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada Akar ailesinden İrfan (13) ile kardeşi Cansu (5) yaşamını yitirdi, 2\'si çocuk, 1\'i bebek 6 kişi de yaralandı. Kaza, saat 09.30 sıralarında, kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Durankaya beldesine bağlı Gare Mahallesi\'nde meydana geldi. Geçitli köyüden Hakkari yönüne giden İbrahim Akar (33) yönetimindeki 04 P 4258 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü İbrahim, eşi Gönül (33), çocukları Gülten (16), İrfan, Cansu, Gülbahar (4), Cennet (1) ile kardeşi Nahide Akar (21) yaralandı. Yaralı aile fertleri, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi\'nin acil servisine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu ciddi olan İrfan ve kardeşi Cansu Akar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akar ailesinden 6 yaralının tedavisi sürdürülürken, kaza haberini alan yakınları, hastaneye koştu. 2 kardeşin yaşamını yitirdiğini öğrenen ailenin yakınları, sinir krizi geçirdi. İrfan- Cansu Akar kardeşlerin cenazeleri, otopsi sonrası toprağa verilecek. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3)TRAMVAY YOLUNDAN TEHLİKELİ GEÇİŞE TEPKİ

BURSA\'da, İstanbul Caddesi\'nde projelendirilen Kent Meydanı- Terminal T2 tramvay hattındaki üst geçidin bitmemesi vatandaşların tepkisine yol açıyor. Yaklaşık 3 yıldır devam eden inşaatta, yolun karşısına geçişi de sağlayacak olan üst geçitli durakların tamamlanmaması nedeniyle yayalar, inşaat alanına açılan yaya geçidinden yolun karşısına geçebiliyor. Bursa Kent Meydanı ile Terminal arasında ulaşımı sağlayacak olan ve 1 Ocak 2016\'da temeli atılan proje, aradan geçen 2 yıl 10 aylık süreye rağmen tamamlanamadı. Normal şartlarda 2018 yılının Temmuz ayında bitmesi gereken 133 milyon lira ihale bedelli projenin yaya güvenliğini tehlikeye atması vatandaşları adeta isyan ettirdi. Toplam uzunluğu 8.1 kilometre olan hattaki üst geçitli durakların tamamlanmaması üzerine şantiye alanından açılan yollardan geçiş yapan vatandaşlar, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle bu duruma tepki gösterdi.

\"ÖLENLER OLDU\"

Proje boyunca açılan geçici yaya geçitlerinden geçmek isteyen bir vatandaşın hayatını kaybettiğini ve yetersiz uyarı levhaları yüzünden pek çok trafik kazasının yaşandığını belirten Tamer Oral, zaman zaman polis ekiplerinin riskli bölgelerde nöbet tuttuğunu, ancak bunun bir çözüm olmadığını söyledi. Oral, \"Üst geçitler kapalı olduğu için bir çok trafik lambası konulmuş. Sürekli trafik de sıkışıyor. Bundan çok şikayetçiyiz. Büyükşehir Belediyesine elektronik posta da attım, ama cevap veren olmadı. Bir an önce mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Ölümlü kazaların önüne geçmenin en kolay yolu üst geçitli durakları bir an önce açmak. Belki tramvay faaliyete girmedi, ama ilgili güvenlik önlemleri alınarak üst geçitlerin sadece yaya geçidi kısmı açılabilir. Böyle bir iyileştirme yapılırsa hem olası can kaybının önüne geçilir, hem de trafik rahatlar diye düşünüyorum\" dedi.

\"İLKEL BİR VAZİYET\"

Üst geçitlerin kullanılamamasından rahatsız olan Süleyman Tarakçı ise, \"Yaklaşık birbuçuk yııldır üst geçit inşaatı devam ediyor. Bir an önce açılması vatandaşın güvenliği açısından oldukça önem taşıyor. Oldukça hızlı akan anayol kesilerek trafik lambaları konulmuş. Böyle bir durumda karşıya geçiyoruz. Bizler için çok tehlikeli. Bu üst geçidin bir an önce tamamlanıp vatandaşın hizmetine açılmasını bekliyoruz\" dedi.

\"ZAMAN İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK\"

Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise, konuyla ilgili olarak yayaların güvenli bir şekilde caddenin karşısına geçmeleri için belirli noktalara bas-geç sinyalizasyon sistemi yerleştirildiğini, raylı sistem hattı üzerinde yer alan 9 yaya üstgeçidinin devam eden proje kapsamında zaman içerisinde tamamlanacağını belirtti.

4)MANTARDAN İSTEDİĞİ VERİMİ ALDI, İŞLERİ GENİŞLETTİ

MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisi 50 yaşındaki Mustafa Yamuk, geçen yıl başlattığı istiridye mantar üretiminden beklentisini karşılayınca tesisini genişletti. Yamuk, geçen yıl 10 TL\'den satılan istiridye mantarının, bu yıl 15 TL\'den satıldığını ifade etti.

Üzümün yıllık bir ürün olduğunu belirten çiftçi Mustafa Yamuk, internette yaptığı araştırmada istiridye mantarını öğrendi. Yamuk, evinin bahçesine kurduğu 50 bin TL\'lik tesiste mantar üretimine başladı. İstiridye mantarına talebin fazla olması üzerine Yamuk, işletmesini genişletti. Geçen yıl 90 metrekarelik alanda üretime başladığını belirten Yamuk, \"Bu yıl bahçemde yeni tesisimi, 60 metrekarelik alanda kurdum. Haftada 2 kez ürün toplamaktayım. Her hasadımda, 80-100 kilo arası mantar almaktayım. Ayrıca ilk tesisim olan 90 metrekarelik alanda, istiridye üretimine son verdim. Bu alanda farklı bir mantar türü yetiştirmeye başlayacağım\" dedi. Kış aylarında üretimin daha ekonomik olduğunu belirten Yamuk, \"Yaz aylarında elektrik kullanımı nedeniyle masraf artmakta. Kışın daha ekonomik oluyor. İstiridye mantarını Sarıgöl ve Alaşehir pazarlarında satıyorum. Çevreden gelen talepleri de karşılamaktayım. Geçen yıl 10 TL\'den sattığımız istiridye mantarı, bu yıl 15 TL\'den satılıyor\" dedi. İstiridye mantarının kültür mantarı olduğu için korkmadan tüketildiğini ifade eden Yamuk, \"İstiridye mantarı kuzu etine eş değerdir. Protein bakımından zengindir. İçerdiği mineraller sayesinde kansızlığa, kabızlığa, sindirim sistemine iyi gelmektedir. İstiridye mantarını fırında, tereyağı ile hazırlanan yemeği lezzetli olmakta. Kimileri de ızgarada pişirerek tüketmekte\" dedi.

5)ABD\'Lİ MÜHENDİS, 3 HASTAYA ORGANLARIYLA HAYAT OLDU

ANTALYA\'da, denizde boğulma tehlikesi geçiren, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ABD\'li mühendis Carlos Fernando Lopez\'in (33) bağışlanan organları, 3 hastayı yaşama bağladı. Organ naklini gerçekleştiren ekibin araştırmasında Lopez\'in, ABD Deniz Kuvvetleri\'nde subay olduğu, Afganistan\'da görevdeyken, içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada yaşama tutunan 2 askerden 1\'i olduğunu öğrenildi.

Aksu ilçesi Kundu Oteller Bölgesi\'nde arkadaşlarıyla tatil yapan Carlos Fernando Lopez, 22 Eylül\'de plaj bölgesinde denize girdi. İskeleden atlayan Lopez, deniz tabanına çakıldı. Carlos Fernando Lopez, boyun travması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılan Lopez, çağrılan sağlık ekibince ambulansla özelhastaneye götürüldü. Carlos Fernando Lopez\'in hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

Lopez\'in ABD\'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan babası Manuel Rodrigez ve halası Maria Cruz, durumun bildirilmesi üzerine Antalya\'ya geldi. Baba ve hala, beyin ölümü gerçekleşen Lopez\'in çok yardımsever biri olduğunu, ehliyetinde \'organ bağışçısı\' yazdığını belirterek, 2 böbreği ile karaciğerini bağışladı. Carlos Fernando Lopez\'in cansız bedeni, işlemlerin ardından Türk Hava Yolları\'na ait uçakla ABD\'ye gönderildi.

ABD ORDUSUNDA GÖREVLİYMİŞ

Bağışlanan organlar, Medicalpark Antalya Hastane Komplesi\'nde karaciğer ve böbrek nakli için sıra bekleyen 3 hastaya umut doğdu. Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından bağışçı Carlos Fernando Lopez\'in geçmişi ve doku örnekleri incelendi. Geçmişine ilişkin ilginç detaylara ulaşan ekip, ABD Deniz Kuvvetleri\'nde subay olarak görevli Lopez\'in, Afganistan\'da görev yaparken, içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada yaşama tutunan 2 askerden 1\'i olduğunu öğrendi. Kazanın ardından ABD ordusundan ayrılarak, mühendislik yapmaya başlayan Lopez, ülkeyi vuran kasırgalarda ise kurtarma görevlerinde yer aldı. Bu görevleri sırasında da pek çok kez önemli kazalar geçiren Lopez\'in, hem kendisinin hem de ekibinin hayatını kurtardığı öğrenildi.

Carlos Fernando Lopez\'in organlarını nakletmek için operasyona başlayan Prof. Dr. Demirbaş ve ekibi, karaciğeri emekli Ahmet Demir\'e (63), bir böbreği çiftçi Ramazan Karakaya\'ya (63) diğer böbreği de çiftçi Abdurrahman Uçar\'a (59) nakletti. Naklin ardından yaşama tutunan hastaların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

\'KARACİĞER NAKLEDİLEN HASTADA İLGİNÇLİKLER YAŞADIK\'

Şu ana kadar yapılan binlerce organ naklinin arasında en ilginç nakli yaptıklarını belirten Prof. Dr. Alper Demirbaş, organları bağışlanan Lopez\'in asker olduğu dönemde birçok ölümcül kazadan kurtulduğunu söyledi. ABD\'li askerin Antalya\'da geçirdiği kaza sonrasında beyin ölümünün gerçekleştiğini ve organlarının bağışlandığını anlatan Prof. Dr. Demirbaş, \"Karaciğer alıcısı Ahmet Demir için de çok ilginçlikler yaşadık. Hasta son evredeydi. Bekleyecek çok vakti yoktu. Önce etik kuruldan bir organ bağışı için onay verildi. Fakat bağışlayacak kişi son dakikada vazgeçti. Sonra yine ailesinden birisi vermek istedi, uygundu. Fakat o da son anda vazgeçti. Hasta giderek kötüleşti ve yapacak bir şey yoktu. Hastayı ailesinin isteği üzerine taburcu edecektik. Son anda hastamız karaciğere kavuştu\" diye konuştu.

Organ nakillerinin çok farklı süreç olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Alper Demirbaş, \"Özellikle ABD ile bazı sıkıntıların olduğu bir dönemde ABD\'li eski bir askerin organlarıyla hastalarımızı son dakikada uçurumun kenarından hayata bağlaması insanlığın özünü gösteriyor\" dedi.

\'ABD\'Lİ ASKER İÇİN DUA EDECEĞİM\'

Karaciğer nakli yapılan Ahmet Demir ise yaşadığı ilginçlikleri anlatırken, gözyaşlarına hakim olamadı. 7 ay önce bir anda karaciğer yetmezliğiyle karşılaştığını dile getiren Demir, \"Amerikalı bir arkadaşımız organlarını yaşarken bağışlamış. Onun sayesinde Allah bize sağlık nasip etti. Şimdi vücudumda onun organını taşıyacağım. Onun adına da dua edeceğim\" diye konuştu.

BÖBREK NAKİLLERİYLE DİYALİZDEN KURTULDULAR

Böbrek nakili olan Ramazan Karakaya ise 12 yıldır organ beklediğini ve yaşamını diyalizle sürdürdüğünü söyledi. Çok zor süreçler geçirdiğini anlatan Karakaya, \"Amerikalı bir kişinin böbreğini taşıdığımı söylediler. Çok mutluyum\" dedi.

Carlos Fernando Lopez\'in diğer böbreği nakledilen Abdurrahman Uçar da nakille yeni yaşama başladığını belirtti. 10 yıldır diyalize bağlı kaldığını söyleyen Uçar, \"Kardeşim verecekti ama onda da şeker hastalığı çıktı. Son çare burada nakil oldum. Amerikalı bir askerin böbreğini taşıyorum. Çok iyiyim\" diye konuştu.

6)BAŞKAN GÜL\'ÜN KİTABI TANITILDI

KEMER Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül\'ün hayatının ve Kemer\'in tarihinin anlatıldığı \'Paşa Mustafa Gül\' adlı kitabın protokol ve basın lansmanı Rixos Sungate Otel\'de yapıldı.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül\'ün küçük yaşlardan siyasi hayatı da dahil olmak üzere hazırlanan \'Paşa Mustafa Gül\' adlı kitabın lansmanı Beldibi Mahallesi\'ndeki Rixos Sungate Otel\'de yapıldı. Düzenlenen lansmana Başkan Gül\'ün yanı sıra eşi Neşe Gül ve kızları Lavin Gül, belediye meclis üyeleri, turizmciler, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, belediye birim amirleri ve basın mensupları katıldı.

Lansmanın açılışında konuşan Başkan Mustafa Gül, \"Yaklaşık 32 yıldır siyasetin içinde biri olarak beni hep dışarıdan gördükleri gibi bakıyorlardı ama çıkan kitabımla birlikte artık benim tamamen neler yaşadığımı bu kitaptan öğreneceksiniz\" dedi.

57 yıllık bir hayatı olduğunu ve insanlarla konuştuklarında neden bunu kitap haline getirilmediğini sorduklarını vurgulayan Başkan Gül, \"Bir gün Saffet arkadaşımızla bir gün oturuyorduk. Beraberce sohbet etmeye sıkça görüşmeye başladık. Mevzu mevzuyu açarken, \'Başkanım bunu neden bir kitap yapmıyoruz? Sen konuştukça ben seni sevmeye başladım\' dedi. İyi dedik oturup bunu bir konuşalım, bakalım ve neticesinde yaklaşık 3-4 aylık bir zaman içerisinde boşluk buldukça belediye odamıza kapandık. Ben anlattım o not aldı. İnanın daha ben içerisinde ne yazdığını okuma zamanı bulamadım. Daha okuyamadım önce halk okusun ben öyle okurum. Beğenmezlerse toplatırız kitapçılardan. Böyle bir hayatı anlattık tabii ki değişik bir şey içerisinde hiç saklı gizlimiz yok. Başımızdan aşk geçtiyse aşkı, iş geçtiyse işi yazabilme cesaretini bu kitabın içerisinde gösterdik. Onun için burada bu güzel anlarımız sizlerle paylaşmak istiyoruz. İnşallah Kemer için bir örnek olur. Herkes bildiklerini böyle bir kitaba dökerse bizler de ilerde bir gün mefta olduğumuz zaman o güzel anılar bizlerle birlikte kaybolup, yok olup çürüyüp gitmez\" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Mustafa Gül, imzaladığı ilk kitabı eşi Neşe Gül\'e verdi. Daha sonra kitaplarını katılımcılar için imzalayan Başkan Gül, herkese teşekkür etti.

7)ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

ADANA\'da polis, \'Silahlı Yağma\' suçundan yargılandığı mahkemece 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Mehmet Osmanustaoğlu\'nu yakaladı.

İddiaya göre, Mehmet Osmanustaoğlu\'na \'Silahlı Yağma\' suçlamasıyla dava açıldı. Mahkeme ise, şüpheliyi karıştığı olayda suçlu bulup, 17 yıl hapis cazesına çarptırdı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ise, Osmanustaoğlu\'nu yakalamak için harekete geçti. Ekipler, hükümlünün Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi\'nde yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan hükümlünün, daha önce kaza geçirdiği ve koltuk deynekleri ile yürüdüğü öğrenildi.

Emniyete götürülen Osmanustaoğlu, işlemlerini ardından cezaevine gönderildi.

