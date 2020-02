DHA YURT BÜLTENİ 6

RİZE - Çayeli\'deki Ağaran Şelalesi sağanak öncesi ve sonrası böyle görüntülendi

DOĞU Karadeniz\'de aralıklarla etkili olan sağanak yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu. Rize\'de şelale taştı, yol ulaşıma kapandı. Doğu Karadeniz\'de yer yer metrekareye düşen yaklaşık 100 kilogram yağış, sel ve heyelanlara neden oldu.

RİZE\'DE ŞELALE TAŞTI

Rize\'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi. Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yaklaşık 70 metreden dökülen Ağaran Şelalesi\'nin debisi, şiddetli yağışların ardından arttı, şelaleden gelen suyun boşaldığı dere taşarak yolu ulaşıma kapattı. Rize\'de Salarha, Güneysu ve İkizdere derelerinin su seviyeleri de yükseldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

Şelalenin Eylül ayında çekilen görüntüsü

Sağanak sonrası bugün kaydedilen görüntüler

GÖRÜNTÜLER

=============================================

Trabzon - SAĞANAK VE SEL SONRASI CAMİYİ SU BASTI

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

İzmir’de PKK/KCK operasyonu: 21 gözaltı (2)

SOSYAL MEDYADAN ÖRGÜT PROPAGANDASI

İzmir\'de bölücü terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlen operasyonda gözaltına alınan 21 kişiyle ilgili bazı ayrıntılar ortaya çıktı. Gözaltına alınanlardan bazılarının, dün (perşembe) Batman\'da, PKK\'lı teröristlerin daha önceden yerleştirdiği patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesiyle 8 askerin şehit olmasının ardından sosyal medya hesaplarından, örgüt propagandası içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirtildi.

İZMİR, (DHA)

===============================================



Silopi\'deki metruk yapıyı temizleyen öğrenciler, köpeğin hayatını kurtardı

ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinin tek seyirlik tepesi olan ve madde bağımlıların mekanı haline gelen Yeşiltepe, öğrenciler tarafından temizlendi. Temizlik esnasında öğrenciler, dikkenli teller arasında mahsur kalan bir köpeğin de hayatını kurtardı.

Silopi ilçesinde bir dönem sembolü konumunda bulunan sosyal aktivitelerin yapıldığı Yeşiltepe, ilgisizlikten metruk yapıya dönüştü. İlçedeki öğrencileri ili çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya gelerek, \'Temiz bir toplum, temiz bir çevre için\' sloganıyla Yeşiltepe\'de temizlik çalışması düzenlendi. Madde bağımlıların yuvası haline gelen Yeşiltepe\'de temizlik yapanlar, mahsur kalan bir köpeği de kurtartı. Köpek kurtarıldıktan sonra temizlik kampanyasına katılmak üzere gelen öğrencilere, öğretmenlere, dernek yöneticilere çöp poşetleri ile eldivenler dağıtıldı. Toplanan çöp torbaları parkın dışına çıkarılarak belediye ekiplerine bilgi verildi.

Temizlik kampanyasına katılan Silopi Anadolu İmama Hatip Lisesi Müdürü Zahir Kocaman, ilçedeki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle böylesi bir çalışma yaptıklarını dile getirerek, \"Bundan sonra Yeşiltepe amacına uygun ve temiz olarak kullanılması için önem vereceğiz\" dedi.

Anadolu Kültür Eğitim Spor Derneği Silopi Şube Başkanı Nizar Ökten ise, \"Yeşiltepe parkımız daha iki yıl öncesine kadar insanlar burada oturup çaylarını kahvelerini içerken şuan da ne yazık ki madde bağımlıların yuvası haline geldi. Şu an da atıl bir durumda çöplerden geçilmiyor. İki yıl öncesine kadar Silopi Belediyesi\'ne bağlıydı şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na devredildiğini duyduk. Ne yazık ki bu durum içler acısı ve Silopi\'ye yakışmıyor\" diye konuştu.

Yeşiltepe çevresinde yaşayanlar, burası bir dönem ilçenin sembolü halinde olduğu dile getirerek, yetkililerden Yeşiltepe\'nin tekrar sosyal tesis haline gelmesi için çağrıda bulundu.

Görüntü dökümü:

-İple tellere bağlanmış köpeğin veteriner tarafından kurtarılmsaı

-Park girişindeki çöpler

-Yakılan ağaçlar ve ağaçlar arasına atılan çöpler

-Köpek barınakları

-Harap edilmiş eski işletmeye ait yapı

-Temizlik yapanlardan görünüt

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil COŞKUN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)

================================

Eve pompalı tüfekle ateş açtılar

BURSA\'da 2 kişi, aralarında husumet bulunan kişilerin evlerine kullandıkları otomobilin camından ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis şüphelileri kısa süre sonra yakaladı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobil ile seyir halinde olan F.D. ile E.D., aralarında husumet bulunan T.G.\'nin evinin önüne geldikleri sırada otomobilin camından çıkardıkları pompalı tüfekler ile eve doğru ateş açarak kaçtı. Evin duvarlarının isabet aldığı olayda yaralanan olmadı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 2 şüpheli, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, 3 adet boş fişek ele geçirilirken evin duvar ve pencerelerinde ise hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Boş fişeklerden ve polis ekiplerinden görüntüler

Zarar görev duvarlardan görüntüler

Rahat tavırları dikkat çeken kişiler

HABER/KAMERA: Berktuğ ÖNCÜ/Mehmet İNAN, BURSA,(DHA)

SÜRE: 0.48 saniye - BOYUT: 91 MB

================

Pompalı tüfekle korku saldı, operasyonla gözaltına alındı

ANTALYA\'da alkol aldıktan sonra babası N.B. (63) ile tartışan T.B. (38), elinde pompalı tüfekle evin balkonunda çevreye bağırıp terör estirdi. Silahı alıp sokağa çıkan T.B., polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 679 Sokak\'ta meydana geldi. T.B., biriyle tartışan babası N.B.\'den polise gidip şikâyetçi olmasını istedi. Ancak N.B., bunu dikkate almadı. Öfkelenen T.B., bir süre alkol aldıktan sonra evde bulunan pompalı tüfeği alıp, babasının tartıştığı kişinin yanına gitmek istedi. Babası N.B., izin vermeyince pompalı tüfeği alıp balkona çıkarak bağırmaya başladı. Baba N.B., polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, çevre güvenliği alıp beklemeye başladı. Bir süre sonra tüfekle sokağa çıkan T.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. T.B\'nin pantolonun arka cebinde bulunan ve benzin olduğu düşünülen şişenin limon suyu olduğu ortaya çıktı.

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen T.B., görüntüsünü çeken gazetecilere, \"Çekin çekin. \'Evinde alkol alan adamın evini polis bastı\' dersiniz. Ayrıca sizi karakola da beklerim. Zaten birazdan beni bırakırlar\" dedi. T.B. sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

-Şahsın yere yatırılıp gözaltına alınması

-Tüfeğin elinden alınması

-Polis ile diyalogu

-Ekip arabasına bindirilip sağlık kontrolüne götürülmesi

-Gazetecilerle diyoloğu, gazetecileri karakola davet etmesi

-Detaylar

\'319 MB// 2. DK 52 SN\'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

=============

Türkiye\'nin ilk yerli ve milli hava bisiklet parkuru Sivas\'a açılıyor

SİVAS Belediyesi, Paşabahçe mesire alanında Türkiye\'nin ilk milli üretim yerli hava bisikleti parkurunu hayata geçirdi.

Kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve Hobbit Evleri ile adından söz ettiren Paşabahçe\'de 50 dönüm alana yapılan Türkiye\'nin ilk yerli ve milli hava bisiklet parkurunun yapımı tamamlandı. Yerden yaklaşık 4 metre yükseklikte ve 100 metre parkur uzunluğuna sahip hava bisikleti macera tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Pedal çevirerek sürülen hava bisikleti her yaş grubuna hizmet verecek. Macera severler gökyüzünde pedal çevirmenin keyfini yaşayacak. Konu hakkında açıklama yapan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Paşabahçe\'de son olarak 100 dönümlük bir yeşil alan yapıldığını, bunun 10 dönümüne oyun parkı yaptıklarını söyledi. Aydın \"Paşabahçe bildiğiniz gibi millet bahçesine dört dörtlük uyan bir yer. Sivas\'ın adeta yaz dönemlerinde, özellikle kışın da ayrı bir cazibesi var ama yazın burası tabiri caizse iğne atsanız yere düşmüyor. Böyle bir alanda her sene ilave çalışmalar yapıyoruz. Bu sene 100 dönüm yeşil alan ilavesi yaptık. 50 dönümü bu kısım 50 dönümü yamaç evlerin olduğu bölge. 50 dönümün olduğu bu bölge çocuklara yönelik 10 dönüm oyun parkı yaptık. Şuan tamamlanma aşamasında.\" dedi.

\'YERLİ VE MİLLİ MALZEMELER KULLANDIK\'

Oyun parkında tamamen yerli ve milli malzemelerin kullanıldığını ifade eden Aydın, hava bisikletinin de Türkiye\'de ilk defa Sivas\'a kurulduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"Burada çocuklar için kaydıraklar var, tırmanma şeritleri var, vücut geliştirici her alanda kol, bacak, bel vs o tür oyunlar var ama Türkiye\'de yerli ve milli ilk defa hava bisikletleri var. Bildiğim kadarıyla firmamız da ilk örneğini burada kurdu. Bu çocuklar tarafından çok büyük bir ilgi görecek bir çalışma. Yine kulelerimiz var. Burada asıl hedef çocukların oyun oynarken vücut gelişimini de sağlamalarını hedefliyoruz. O doğrultuda bir çalışma yapıyoruz. Tabi çok sayıda farklı adlandırılan aletlerimiz var. Tamamen 10 bin metrekare alan çocuklara ait olacak. Yumuşak zemin olacak. Etrafını da kapatacağız. Çocuk dünyası gibi bir isim versek yanlış olmaz. Bu ay sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Paşabahçe\'de adeta yok yok. Şu ana kadar düzenlediğimiz alan 400 dönümü geçmiş durumda. Her yılda yeni ilave çalışmalar yapıyoruz. Tabi her yaşa hitap eden bölümler var, etaplar var. Bu kısımda çocuklara yönelik vücut geliştirmeleri için, oyun oynamaları için planladığımız bir alan. Paşabahçe\'ye ayrı bir renk, ayrı bir farkındalık katacağı kanaatindeyim.\"

\'5 MİLYON LİRA HARCANDI\'

Oyun parkının da içerisinde yer aldığı 50 dönüm alan için yaklaşık 5 milyon lira para harcandığını ifade eden Aydın \"Parkta bulunan malzemelerin özellikle yerli ve milli olmasına dikkat ettik. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarda buna azami ölçüde önem veriyoruz. Bu da onlardan ilki oldu. Bu 50 dönüm düzenlediğimiz alanın bize maliyeti yaklaşık 5 milyon lira oldu. Tabi bu çocuk bölümü yaklaşık yüzde 10\'una tekamül ediyor, ama burada çok sayıda aletler var. Bir bütün olarak ihale yaptık. Kullanımlar ücretsiz ama belki hava bisikletleri için sembolik bir ücret koyabiliriz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Parkın drone görüntüleri

-Genel görüntüler

-Hava bisikleti parkurunun görüntüsü

-Belediye Başkanının açıklaması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(472 mb)

======================================

İşten çıkarılan madenciler, 50 metre yükseklikte eylem yaptı

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN\'ın Amasra ilçesinde özel maden şirketinin işlerine son verdiği 2 işçi, paralarına alamadıkları gerekçesiyle asansör kulesine çıkarak 50 metre yükseklikte eylem yaptı. Arkadaşları gibi işten çıkarılan yaklaşık 100 işçi de kule altında toplanarak arkadaşlarına destek verdi.

Amasra\'da faaliyet gösteren özel maden şirketinde çalışan 170\'i sendikalı, 205 işçi, ekonomik kriz olduğu gerekçesiyle 22 Eylül\'de işten çıkartıldı. Aradan geçen zaman içerisinde işçiler, alacağı olan 51 günlük maaş, bayram ikramiyeleri ve kıdem tazminatlarını alamadı. Sabah saatlerinde işlerine son verilen işçilerden Serdar Aslan ve Bülent Çevik, şirkete ait 80 metre yüksekliğindeki asansör kulesine çıktı. İki arkadaş, kulenin 50 metre yüksekliğinde eylem yaptı. Şirketin güvenlik görevlileri, polise bildirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

?İşçilerin eylemlerine son vermesi için ikna çabası sonuç vermedi. Bir süre sonra işten çıkartılan yaklaşık 100 işçi de Aslan ve Çevik\'e destek vermek için kulenin altında toplandı. İşçiler, \'İşçiyiz haklıyız, kazanacağız\', \'Biz paramızı isteriz\' diye sloganlar attı. İşçilerin bekleyişi sürüyor.

İşçilere destek veren Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya, \"Eylül ayında 205 işçi işlerinden çıkartıldı. Ancak şu ana kadar 51 günlük maaş, bayram ikramiyeleri ile tazminatlarını alamadılar. İşçilerimiz evlerine ekmek götüremiyor. Sorunun çözülmesi için Enerji Bakanlığı\'na kadar gittik. Ancak bir sonuç alamadık. Bu işçi şimdi ne yapacak. Aç susuzlar, yazık bu işçilere, sendika olarak işçilerimizin sonuna kadar yanındayız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kuledeki işçiler

-Diğer işçilerin destek vermesi

-Polis, 112 ve itfaiyeden görüntü

-İşçilerin sloganları

-Sendika Başkanı Ertan Kaya açıklaması

Süre: 5.42 Boyut: 661 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)



======================================

Bursa merkezli fuhuş operasyonu; şifreli konuşmaları ortaya çıktı

BURSA merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin aralarında yaptıkları şifreli konuşmalar ise şaşırttı. Fuhuş çetesinin çalıştırdıkları kadınlarla \"Dün gece kaç çay içtin, kaç porsiyon yemek yedin?\" gibi şifrelerle konuştukları tespit edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde, bir fuhuş çetesinin Adana, İzmir, Mersin ve Ankara\'dan getirdiği kadınları, Bursa\'da kiraladıkları evlerde fuhuş yaptırdığını tespit etti. Ekipler, Bursa merkezli Adana ve İzmir illerinde 12 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırdığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, 3 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve bıçak, 2 adet sahte ehliyet, 1 adet sahte kimlik, 210 dolar, 70 euro ve 14 bin 155 lira nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin, kadınları eskort siteleri ve sosyal paylaşım sitelerinden pazarladığı ve lüks hayat yaşadıkları belirtildi.

\"AMCALAR GELİYOR, KAÇ ÇAY İÇTİN\"

Polis ekiplerinin yaptığı teknik takip sonucunda, fuhuş yaptıran şüpheliler ile fuhuş yapan kadınlar arasındaki şifreli diyaloglar da ortaya çıktı. Fuhuş yaptıran şüphelilerin, kadınların kaç müşteriyle görüştüğünü, \"Dün gece kaç çay içtin, kaç porsiyon yemek yedin\" diye sordukları, fuhuş yaptığı bölgelerden polis geçince ise \"Dikkat edin amcalar geliyor\" diye konuştukları belirtildi. 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, fuhuş yapan 16 kadın hakkında ise işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Zanlıların adliyeye sevk olması

Emniyetten görüntüler

Gözaltı otobüslerinin ayrılması

HABER/KAMERA: Enver Fatih TIKIR-Berktuğ ÖNCÜ, BURSA,(DHA)

130 MB