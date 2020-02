DHA YURT BÜLTENİ-6

(ÖZEL)

1)ETİKET FİYATLARINI GÖREN ŞAŞTI KALDI



İZMİR\'de kurulan pazar yerlerinde, ürünlerin etiketlerini görenler, şaşkına döndü. Tezgahlarındaki üzüm, mantar, badem, taze fasulye ve börülcenin fiyatı, pazar alışverişine çıkan tüketiciyi üzdü. İzmir\'in Konak ilçesine bağlı Yenişehir semti ile Buca ilçesine bağlı Şirinyer semtinde kurulan pazar yerlerinde, ürünlerin fiyatları cep yaktı. Tezgahlardaki meyve ve sebzelerin etiketlerini gören tüketici, şaşkına döndü. Tezgahları süsleyen ürünlerden Kavacık üzümünün kilogramı 7- 8 lira arasında satılıyor. Taze fasulye ile börülce ise kilogramı 10 liradan alıcıya ulaştı. Mantarların kilogram fiyatı ise 12 lira. Pazar tezgahlarında badem, fındık gibi ürünlerin yanına yaklaşmak ise mümkün değil. Pazar esnafından Kasım Akgün (28), üzümdeki fiyat artışını rekolte azlığı ile açıklarken, \"Geçen yıl rekolte daha çoktu. O nedenle üzümün fiyatı biraz daha düşüktü. Bu yıl ürün az, böyle olunca fiyat da yükseliyor. Bir de üzümün artık sezon sonu yaklaşıyor. İç piyasada ürün az olduğu için fiyatı yükseliyor\" diye konuştu.Geçen aylarda 7 liradan satılan taze fasulyenin kilogramı 10 lirayı buldu. Pazarcı Hanife Kızıldağ (54), yüksek fiyatların kendilerini de huzursuz ettiğini, ürünleri satma endişe yaşadıklarını belirterek, \"Taze fasulye ve börülceyi Ödemiş\'ten getiriyoruz. Kilosunu 10 liradan satıyoruz. Ürünleri pazara getirirken \'Acaba satabilir miyiz\' korkusu yaşıyoruz. Vatandaş, fiyatlardan şikayet ediyor ama ne yapsın. Yine de alıyor. Fiyatları bize göre de yüksek\" diye konuştu.

5 LİRAYA 30 ADET BADEM ALDI

Bazı pazarcı esnafı ise tezgahtaki yüksek fiyatlardan dolayı müşterilerin gelmediğini belirterek, ürün etiketlerine 1 kilogram değil de yarım kilogramın fiyatını yazıyor. O pazar esnafından biri de Ufuk Güneş (34). Güneş, \"Etiketteki fiyatları görenler tezgaha yanaşmıyor. Biz de o nedenle yarım kilonun fiyatını yazıyoruz. Bu, tüketicilere daha cazip geliyor. Şartlar bizi buna zorluyor. Bize göre de fiyatlar yüksek, ürünleri satamıyoruz\" dedi. Alıcıyı da satıcıyı da mutsuz eden fiyatlar, zaman zaman tüketiciyi şaşkına çevirebiliyor. Pazarda alışveriş yapan Ayşe Tatlı (50) isimli bir kadın, 5 liralık badem istedi. 5 liraya 60 gram yani 30 tane badem alan Tatlı, şaşkına döndü. Geçen yıl da aşure ayında 5 liraya 250 gram badem aldığını söyleyen Tatlı, her şeyin çok pahalı olduğunu belirtti.

Görüntü Dökümü

-------------------

-İzmir\'in Yenişehir ve Şirinyer pazarlarından görüntü

-Tezgah ve ürünlerden görüntü

-Esnaflarla röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber-kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)

======================================================

(ÖZEL)

2)SAGALASSOS\'TA ZİYARETÇİ PATLAMASI

BURDUR\'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti\'ni yılın 8 ayında, geçen yıla göre, yüzde 55\'lik artışla 39 bin 427 kişi ziyaret etti. Ağlasun Belediye Başkanı Aydın Kaplan, \"Ziyaretçi sayısının artışından memnunuz. Sagalassos\'a gelen yerli ve yabancı turistlerden dolayı ilçemize de ekonomik girdi oluyor\" dedi.

Ağlasun\'da bulunan ve 1989 yılında Belçika Katolik Leuven Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Marc Wealkens başkanlığında kazı çalışmalarına başlanan, son 5 yıldır da aynı üniversiteden Prof. Dr. Jaroen Pablome başkanlığında kazıların yürütüldüğü Sagalassos Antik Kenti\'nde bu yılın 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla ziyaretçi sayısında yüzde 55\'lik artış oldu.

Geçen yılın 8 ayında, 24 bin 622\'si yerli olmak üzere toplam 25 bin 286 kişinin gezdiği Sagalassos Antik Kenti\'ni bu yılın aynı döneminde ise 37 bin 941\'i yerli olmak üzere 39 bin 427 kişi ziyaret etti. Sagalassos\'ta 2017 yılının tamamındaki 35 bin 727 olan ziyaretçi sayısı da 8 ayda geçilmiş oldu.

\'ZİYARETÇİ SAYISININ ARTIŞINDAN MEMNUNUZ\'

Ağlasun Belediye Başkanı Aydın Kaplan, bu yıl Sagalassos\'u görmek için 40 bine yakın ziyaretçinin ilçelerine geldiğini söyledi. Kaplan, \"Ziyaretçi sayısının artışından memnunuz. Sagalassos\'a gelen yerli ve yabancı turistlerden dolayı ilçemize de ekonomik girdi oluyor\" dedi.

YOL ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Sagalassos\'un yol yapım çalışmalarının sürdürüldüğünü de aktaran Başkan Kaplan, \"Yol çalışmalarının bitmesiyle ulaşım daha rahatlamış olacak. Sagalassos\'un girişindeki karşılama merkezinin de önümüzdeki yıl daha güzel hizmet vereceğine inanıyorum. Belediye olarak ilçe girişinden Sagalassos\'a kadar yerli ve yabancı turiste hitap edecek, yöresel el sanatı ürünlerinin satılacağı iş yerleri yapacağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------

- Sagalassos Antik Kenti

- Aydın Kaplan ile röportaj

- Kenti gezenler

- Kentten detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

====================================================

3)30 YILDIR KAZANCINI KEDİLERLE PAYLAŞAN SEYYAR SATICI

MARDİN\'in Derik ilçesinde yaz aylarında meyan şerbeti, kış aylarında çifköfte satan Halim Süer, 30 yıldır kazancını sokak kedileri ile paylaşıyor. Her gün kedileri beslemek için günlük kazancının bir bölümünü kasaptan ciger ve et alarak kedilere veren Süer, eşi ve 3 çocuğu bir süre önce İstanbul\'a göçetmesne rağmen kendisi ilçede kalarak kedilere bakmaya devam ediyor. Derik ilçe merkezinde hayvanseverliğiyle bilinen 3 çocuk babası, 53 yaşındaki Halim Süer, seyar satıcılık yaparak geçimini sağlarken, kazandığı gelirinin bir kısmını sokak kedileri için harcıyor. Yaz aylarında meyan şerbeti, kışın ise çifköfte satarak günlük 50-60 lira para kazanan Süer, sokak kedileri için kasaptan hergün 10-15 liraya ciğer ve et alıyor. Eşi ve 3 çocuğu bir süre İstanbul\'a yerleştiğini anlatan Süer, kedi sevgisinden dolayı Derik\'ten ayrılmak istemediğini ifade ederek, \"30 yıldan beridir sokak kedilerini besliyorum. Yazın meyan şerbeti, kışın ise çiğköfte satıyorum. Kazancımdan her gün 10-15 liraya ciğer getiriyor ve yediriyorum. Kediler getirdiğim ciğerleri yedikleri zaman ben daha mutlu oluyorum, yedirmediğim zaman huzursuz oluyorum\" dedi.

Halim Süer\'in yazın sırtındaki meyan şerbeti bidonu ile kış aylarında ise seyyar olarak tepsi üzerinde sattığı çiğköfteyle sokak kedilerine ciğer almaya geldiğini anlatan kasap Murat Çelik, \"Halim Dayı, her gün gelip ciğer alıyor, hayvanseverliğini takdir ediyoruz\" diye konuştu.Derik ilçesinde yaşayanlar, Halim Süer\'in yaptığı örnek davranışın çok önemli olduğunu dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Süer\'in sırtındaki meyan şerbeti bidonu ile kasaptan ciğer alması

-Kedilere ciğer vermesi

-Konuşmalar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) -

========================================================

4)ENGELSİZ KAMPTA UNUTULMAZ ANLAR YAŞADILAR

MERSİN\'in Silifke ilçesinde \'ne yaş ne engel hayat birlikte güzel\' sloganıyla ilk kez düzenlenen engelsiz kampa katılan 52 özel çocuk, aileleriyle birlikte dolu dolu bir tatil geçirdi.

Silifke Belediyesi ev sahipliğinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen kapmta, ilçe genelinde 52 özel çocuk ve ailesi, Atakent Yol-İş Tesisleri\'nde tatil yaparak, etkinliklerin ve denizin tadını doyasıya çıkardı.

Özel çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Silifke’de engellilerin hayatını kolaylaştıracak birçok uygulamaya imza attıklarını belirterek, \"Kamp projemiz ile farklı yaş gruplarındaki 52 özel çocuğumuz ve ailelerinin yüzünü güldürdük. Yüzme, söyleşiler, bayrak yarışı, canlı müzikli eğlence gibi daha birçok etkinliğin yer aldığı kampta dolu dolu bir tatil yaptılar. Tesiste yer alan animatörlerin hazırladıkları eğlenceler, dans ve müzik gösterileriyle, spor etkinliklerinde bir araya gelerek, unutulmayacak bir tatil yaşadılar. Özel çocuklarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzu, daha iyi şartlarda hayatlarını sürdürmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunmaları için desteklerimizin sürecektir\" dedi.

EN GÜZEL HEDİYE

Etkinliğe kızıyla birlikte katılan Esra Bulut, ilk defa tatil yaptıklarını belirtti. Oğlu Hasan Çevik ile kampa katılan Aysel Çevik ise, çocuğunun böyle bir tatili ve denize girmeyi çok istediğini ifade ederek, \"Köyde yaşadığımız için gerek ulaşım gerekse maddi sıkıntılardan dolayı böyle bir tatil yapamamıştık. Bizim için inanılmaz bir fırsat oldu. Bu kamp özel çocuklara ve ailelerine gerçekten verilebilecek en güzel hediye\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Engellilerin bir arada görüntüsü

- Belediye Başkanı Mustafa Turgut\'un vatandaşlarla görüntüsü

- Engellilerin ailelerinden görüntüsü

- Engelliler aileleri ile oyunlar oynarken

- Engellilerin bireysel oyunundan görüntü

- Genel ve detay

(BOYUT: 371, 71 MB) (SÜRE: 3,22 DK)

Haber-Kamera: Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)