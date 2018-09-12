DHA YURT BÜLTENİ 6

Rejim, İdlib\'in güneyini karadan vurdu

Suriye\'de Esad rejimi, Türkiye sınırındaki İdlib\'in güneyinde bulunan yerleşim yerlerini karadan topçu atışlarıyla ateş altına aldı.

Rusya ile birlikte günlerdir hedef alınan İdlib\'in güneyindeki Temanie kasabası ve Han Şeyhun yakınlarındaki Hazanat bölgesi, bugün sabah saatlerinden itibaren Esad güçlerince karadan ateş altına alındı. Top atışlarıyla vurulan bölgelerde duman yükselirken, yerel kaynaklar, yaralı ve ölü sayısına ilişkin henüz net bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.

İDLİB (Suriye), (DHA)

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Lüks villada sevgilisini öldürüp intihar etti



Adana\'da Hamit Gürtavlı (35), bir süredir birlikte yaşadığı Sezen Aslanbaba\'yı (30), oturdukları lüks villada tabancayla başından vurup öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi 82059 Sokak\'ta meydana geldi. Market işleten evli ve 6 çocuk babası Hamit Gürtavlı, sevgilisi Sezen Aslanbaba ile bir süre önce kiraladığı villada birlikte yaşamaya başladı. Dün akşam saatlerinde ablasını arayan Hamit Gürtavlı, Sezen Aslanbaba\'yı öldürdüğünü ve kendisinin de intihar edeceğini söyledi. Bunun üzere villaya gelen ablası, kardeşi Hamit Gürtavlı ve Sezen Aslanbaba\'yı mutfakta, yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gürtavlı ve Aslanbaba\'nın öldüğü belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Çevre sakinleri çiftin 6 ay önce eve taşındıklarını, ara sıra tartıştıklarını söyledi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Olay yerindeki kalabalıktan görüntü

- Olayın yaşandığı villadan görüntü

- Cenazenin, cenaze aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 00\'59 Boyut: 184 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Gökhan KESKİNCİ-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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Bayram için giden Suriyeliler, İdlib saldırıları nedeniyle erken döndü

Kurban Bayramı\'nı ülkesinde geçiren Suriyelilerden 10 bini, İdlib\'deki saldırılar nedeniyle Kilis\'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye erken döndü.

Kilis Valiliği\'nin izniyle 1- 18 Ağustos tarihleri arasında 35 bin 840 Suriyeli, Kurban Bayramı için Suriye\'ye gitti. Bu hafta başında yeniden dönmeye başlayan Suriyelilerden yaklaşık 10 bini şu ana kadar geri döndü. Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda işlemleri yapıldıktan ve yanlarındaki eşyalar arandıktan sonra Türkiye\'ye geçişlerine izin verilen Suriyeliler, bayramı ülkelerinde geçirdikleri için mutlu olduklarını ancak rejimin İdlib\'e yönelik operasyonu nedeniyle erken döndüklerini belirtti.

Bayram için giden Suriyelilerin 31 Aralık’a kadar dönmeleri gerektiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Suriyelileri taşıyan otobüs

- Otobüsten inmeleri

- Kuyrukta bekleyenler

- Kontrolden geçerken

- Röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 226 MB

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Hasankeyf\'te İmam Abdullah Zaviyesi\'nin minaresi de taşındı

Batman\'ın antik ilçesi Hasankeyf\'te, Ilısu baraj gölü suları altında kalacak olan İmam Abdullah Zaviyesi\'ne ait minare de bugün güneşin doğuşuyla birlikte yeni yerleşim birimine taşındı. Tarihi ilçede taşınan 3\'üncü eser olan İbab Adullah Zaviyesi\'ne ait minarenin taşınması için hazırlanan özel platform aracı, daha önce taşınan tarihi eserlere göre daha yavaş ilerledi. 300 ton ağırlığındaki ve 13 metre yüksekliğe sahip minare, 80 tekerlekli özel platformla, 2 bin 400 metrelik mesafeyi 2 saat 19 dakikada alarak yeni yerine ulaştırıldı. Yeni yerleşim birimine taşınan 3 tarihi eser ilk kez DHA Dronu ile havadan birlikte görüntülendi.

Tarihi Hasankeyf’te taşınan üçüncü eser olan ve önceki gün taşınan İmam Abdullah Zaviyesinin minaresi de bugün saat 08.00\'da taşınmaya başlandı. 13 Metre yükseklikteki minarenin zarar görmemesi amacıyla 80 tekerlekli özel platforma yerleştirilen minareyi taşıyan araç, diğer eserlere göre daha yavaş ilerlediği görüldü. Dicle nehri kıyısına yakınlarındaki İmam Abdullah Zaviyesine ait 13 metre yüksekliğindeki, 300 ton ağırlığındaki minarenin yeni yerleşim yeri olan, 2 bin 400 metre mesafedeki kültür parka, 2 saat 19 dakikada ulaştırıldı. Saat 10.19\'da ebediyen kalacağı alana ulaştırılan minarenin taşınmasını, yerli ve yabancı onlarca gazete ve ajans temsilcisi tarafından takip edildi.

Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven ve DSİ yetkililerinin de izlediği taşınma işlemleri sırasında tarihi eser, aracın en yavaş hızıyla kültürel parka ulaştırılırken, üç eserin de taşınma işini üstlenen Er-bu inşaat firması yetkilileri, \"Zaviyenin devamı olan 13 metre yükseklikteki minare 300 ton ağırlığında. Tarihi eserin yüksekliği nedeniyle platform aracında yavaş bir şekil eseri taşıdık. Ayrıca zaviyenin diğer eyvan ve müştemilat kısmını da büyük bir titizlikle taşıyoruz. Diğer eserlere göre minarenin taşıma işlemleri daha hassas bir şekilde sürüyor. Yapının çeşitli yerlerinde asimetrik bir durum olduğu için titizlilikle çalışıyoruz. Diğer bölümlerin taşınma işlemleri tamamlandıktan sonra zaviye yeni yerine yerleştirilecek\" diye konuştu.

Sabah saatlerinde başlayan taşıma işlemleri nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alınırken, elektrik şebekesi çalışmaları yapan DEDAŞ görevlileri de taşınma işlemleri sırasında selfie çekerek, sosyal medyada taşınma işlemini canlı olarak yayın yaptıkları gözlendi.

DÖRT ESER DAHA TAŞINACAK

Ilısu Barajı göleti altında kalacak olan antik kent Hasankeyf’te tarihi eserlerin taşınmasına devam edilecek. Bu yıl sonuna kadar; Kızlar, Süleyman Han Koç ve El-Rızık Camileri ile Orta kapının taşınacağı belirtildi. DSİ yetkilileri, Hasankeyf’te önemli mimari yapıların taşınacağını, bazılarının ise yerinde korunmasıyla ilgili işlemlerin devam ettiğini söyledi. DSİ yetkilileri, Dicle vadisinde yapılan dolguların ve aynı zamanda mağaraların korunması ile gelecek nesillere aktarılması için yamaç terası ve küçük saray yapılarıyla ilgili çalışmaların da tamamlandığını söyledi.

ÜÇÜ BİR ARADA İLK KEZ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ilısu baraj gölü altında kalacak olan tarihi Hasenkeyf ilçesinde taşınan ve aynı yol üzerine yeni yerlerine yerleştirilen 3 tarihi eser ilk kez DHA Dronu tarafından birlikte görüntülendi. İlk taşınan Eser olan Zeynel Bey türbesi, ardından taşınan Artuklu Hamamı ve 2 gün önce taşınan İmam Abdullah Türbesi ile bugün taşınan İmam Abdullah Türbesinin minaresi yeni yerleşim birimindeki Arkeopark\'ta aynı yol üzerinde ve aralarında yaklaşık 100 metre mesafelerle yerleştirildiği görüldü.

Görüntü Dökümü.

-Taşıma işleminden görnütüler

-Minardenin taşınmasından detaylar

-Taşınmadan Dron ile görüntüler

-3 tarihi eserin yeni yerlerinde birlikte Dron ile çekilen görüntüsü

-Yetkililerin konuşması

-Muhabir anonsları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak EMEK-Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)-

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\'Uçan Halı Mardin Çocuk Müzik Festivali\'nden renkli görüntüler

Mardin Müzesi’nin Her Yerde Sanat Derneği ile birlikte düzenlediği, 5 ülkeden 27 müzisyenin de katıldığı ‘Uçan Halı Mardin Çocuk Müzik Festivali’nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Mardin’de 9 Eylül’de başlayan ve 15 Eylül cumartesi günü sona erecek ‘Uçan Halı Mardin Çocuk Müzik Festivali\' kortej yürüyüşü ile başladı. Sabancı Müzesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren ve Mardin’in simgelerinin de yer aldığı festival yürüyüşünde tahta bacaklar, akrobatik gösteriler, tarihi kostümlerle festival römorkları tarihi sit alanı içerisindeki Mardin sokaklarında renkli görüntüler ortaya çıkmasını sağladı. Mardin Müzesi Arkeopark alanda gerçekleşen festival açılışında, birbirinden renkli ve çeşitlilikteki müzik grupları ve müzisyenler, dünya dillerinde şarkılar söyleyip çocuklara ve her yaştan dinleyiciye müzik dolu saatler geçirmelerini sağladı.

Festivalde, özelikle savaş mağduru ve dezavantajlı çocuklara eğitici ve eğlenceli bir deneyim sunmayı hedeflendi. Festivale Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelen sanatçıların yanı sıra Amerika, İran, İtalya ve Sırbistan’dan müzisyenler katılıyor. \'Uçan Halı Mardin Çocuk Müzik Festivali’ Konser ve atölyeler, Mardin Müzesi Arkeopark alanı, Mardin ve Nusaybin Sirkhane merkezlerinde sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

Festivalden görüntüler

Haber;İhsan DÖRTKARDEŞ-DHA)

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ATM\'de kartı sıkışan kadın ortalığı birbirine kattı

Antalya\'da, PTT Şubesi\'ndeki otomatik para çekme makinesinden (ATM) para çekmek isterken kartını sıkıştıran Dilara Ö. (24), ortalığı birbirine kattı. ATM\'nin ekranını ve PTT şubesinin camlarını tekmeleyen genç kadın, görevli personele saldırmaya kalkıştı. Ters kelepçe takılıp gözaltına alınan Dilara Ö., canının yandığını öne sürerek polise küfür etti, tükürdü.

Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Güllük Caddesi\'ndeki PTT şubesinde meydana geldi. Dilara Ö., hesabındaki 1500 TL\'yi çekmek için dün saat 15.00 sıralarında PTT ATM\'sini kullanmak istedi. Para kartını ATM\'ye yerleştiren Dilara Ö., parayı çekeceği sırada makine hata verdi. Parayı çekemediği gibi kartı da ATM\'de sıkışan genç kadın, sinirlenerek bağırmaya başladı. ATM\'nin ekranına tekme atan Dilara Ö., durumu fark edip kendisine müdahale etmek isteyen özel güvenlik görevlilerine de bağırdı.

PTT şubesine giren Dilara Ö., içerideki çiçekleri devirip camları da tekmeledi. Personele küfür edip saldıran Dilara Ö., parasını ve sıkışan kartını istedi. Görevlilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Dilara Ö. ile konuşup sakinleştirmek istedi. Konuşmaları dinlemeyen ve küfür etmeye devam eden Dilara Ö., çevreye zarar vermeyi sürdürdü. Bunun üzerine bir polis memuru, genç kadına ters kelepçe takarak yere yatırdı.

Canının yandığını ve polisin kendisine kötü davrandığını öne süren Dilara Ö., kelepçe takan polis memuruna tükürdü. Hem küfür eden hem de sık sık tüküren Dilara Ö.\'ye PTT girişinde toplanan kalabalık da tepki gösterdi. Dilara Ö. yarım saat süren çabalara rağmen bir türlü sakinleşmeyince polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

PTT yetkilileri Dilara Ö.\'den şikayetçi olmadıklarını söyledi. Dilara Ö., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

\'İÇERİ GİRDİ HER YERİ DAĞITTI\'

Polise küfür etmesini bir türlü kabullenemediğini belirten çevredeki vatandaşlardan Nuh Yüreğir, \"ATM\'ye kartını sıkıştırdı sanırım. Yanında bir arkadaşı da vardı. Ona da bıçak çekip, dövdü. İçeri girdi her yeri dağıttı. Polisler geldi. Onlara da hakaret edip küfür etti\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yerde yatan kadının görüntüsü

Kadının polise küfür etmesi

Vatandaşlardan görüntü

Kadının polise tükürme görüntüsü

Kadının polis aracına götürülmesi

Vatandaştan olaya dair röportaj

Kadının polis aracı içinde bağırma görüntüsü

Polis aracının kadını olay yerinden götürmesi

Olay yerinden genel görüntü

Detaylar

Haber: Alparslan Çınar-Kamera: Berkay KUNT/ANTALYA,(DHA)

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12 Eylül darbesinde boşaltılan köylerini 38 yıl sonra yeniden kuruyorlar

12 Eylül askeri darbesinin ardından köyleri boşaltıldığı için büyük şehirlere ve Avrupa\'ya göç eden Tunceli\'nin Pülümür ilçesine bağlı Kayırlar ve Sarıbudak köylüleri, 38 yıl sonra memleketlerine geri dönmek istedi. 38 yıl sonra memleketlerine dönmek isteyen köylüler, köyde yeni yerleşim alanı kurmanın mümkün olmaması nedeniyle, yeni bir köy kurma kararı aldı.

12 Eylül askeri darbesinin ardından boşaltılan Sarıbudak ve Kayırlar köylüleri, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ile Amerika gibi ülkelere göç etmek zorunda kaldı. 38 yıl aradan sonra darbenin yıldönümünde memleketleri Pülümür\'e geri dönen köylüler, eski köylerine yerleşemeyeceklerini öğrendiler. Bunun üzerine köylüler, Pülümür Kayırlar ve Sarıbudak Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Kalkındırma Derneği\'ni kurarak, yeni bir köy inşa etmek için ilk adımı attı. Pülümür\'e geri dönen köylüler, yeni köy kurma çalışmaları kapsamında dernek aracılığı ile eski köylerinde keşif çalışması yaptı. 38 yıl önce köylerinden çıkarılan vatandaşlar, köylerinin tüzel kişiliğinin kalkması, köyün yeni yerleşime müsait olmaması ve çok dağlık arazi yapısından dolayı geri dönüşün zor olması sebebiyle, ilçe merkezinin 5 kilometre yakınlarında 60 dönüm arazi satın alarak yeni bir köy kurma kararı aldı. Satın alınan araziye 60 aile ev yapma kararı alırken, arazi tapuları, kurulan dernek yetkililerince, 12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümünde köylülere dağıtıldı. Köylüler, gelecek yıl evlerini yaparak, köylerine yerleşme kararını aldı.

Pülümür ilçesinde düzenlenen tapu dağıtım törenine, Kaymakam Ömer Faruk Fiden, Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Kayırlar ve Sarıbudak Köy Derneği Başkanı Ali Rıza Belek ile göç etmek zorunda kalan köylüler katıldı. Tapu dağıtım töreninde konuşan Pülümür Belediye Başkanı Müslim Tosun, köylülerin bu çabasının çok değerli olduğunu belirterek, \"Köylülerimizin, yaklaşık 40 yıl sonra, köylerine dönmek için böyle bir çaba göstermesi bizleri çok mutlu etti. Yeniden bir köy kurma kararı aldılar. Biz belediye olarak bütün yardım ve imkanları kendilerine sağlayacağız, ne gerekiyorsa yapacağız. Pülümür ilçemizin yeniden canlanması ve insanların memleketlerine dönme istekleri bizleri mutlu etmiştir. 1980\'li yıllarda Pülümür ilçesinin köyler ile birlikte 28 bin civarında nüfusu vardı. Zaman ilerledikçe bu nüfus çok azaldı. 2017 yılı nüfus sayımında ilçemizin köylerle beraber nüfusu 3 bin 65. Bu proje bizi umutlandırdı. Umut ediyorum ki bundan sonra tersine evrilen bir nüfusla karşılaşacağız. Artan bir nüfusu konuşuyor olacağız. Bu proje diğer derneklerimize, köylerimize örnek olur diye umuyorum.\" şeklinde konuştu.

Pülümür Kaymakamı Ömer Faruk Fidan ise, Sarıbudak ve Kayırlar köylülerinin çok hızlı bir çalışma ile yeni bir mahalle kurmak için harekete geçtıklarını ve sonuç aldıklarını belirterek, \"Ben bu kadar kısa sürede sonuç alınacağını tahmin etmiyordum. Bu yıl başka köylüler de köylerine dönmek için bizlere başvurdular. Kaymakamlık olarak köylerine geri dönmek isteyen bütün vatandaşlarımıza elimizden gelen bütün yardımları yapıyoruz. İnsanların tekrar köylerine dönme isteği bizleri son derece mutlu ediyor. Köylülerimize yardım etmek, onların altyapı, yol gibi hizmetlerini yerine getirmek için elimizden gelen her türlü yardımı vereceğiz\" dedi.

Geri dönen köylüler ise 60 dönüm üzerinde kurulacak yeni köylerine Sarıbudak ve Kayalar mahalleleri isminin verileceğini söyledi. Dernek Başkanı Ali Rıza Belek, 40 yıl sonra topraklarına geri dönmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, \"Doğduğumuz topraklardan çeşitli nedenlerle göç etmek zorunda kaldık. Ama gönlümüz hep doğduğumuz yerlerdeydi. Hep buranın özlemini çekiyorduk. Köylülerimizle bir araya geldik. Madem ki eski köylerimizde ev kurma, tekrar eski haline getirme olanağımız yok, o halde köyümüze en yakın yerde, Pülümür ilçemizin yakınında bir köy kuralım dedik. Burada 60 dönümlük bir arazi aldık. Toplamda 61 adet 600 metrekare civarında parselasyon çalışması yaptık. 57 köylümüze tapularını gururla, neşeyle dağıttık. Biz artık buraya yerleşmek istiyoruz. Bu topraklarda yaşamak istiyoruz. En geç bir, bir buçuk yıl içinde aldığımız arsalarda inşaat yaparak modern bir köy kurmak istiyoruz.\" dedi.

Kayırlar köyünden, ailesi ile birlikte zorunlu olarak evini terk eden ve şu an İstanbul Nişantaşı\'da Modaevi sahibi olan Selvi Akdeniz, \"Doğduğumuz topraklara geri dönüyoruz. Yıllardır Ege sahillerinde tatil yapıyoruz. Şimdi köyümüze gelmenin vakti. Burada arsa satın aldık ve çok mutluyuz. Bundan sonra Bodrum, Fethiye, Akeniz\'e değil memleketimize gelmek istiyoruz. Doğduğumuz topraklara 40 yıl sonra geri dönmenin mutluluğu var\" dedi.

ABD\'nin New York kentinde yaşayan Doğuş Şahin ise, evlerini kısa sürede yapacaklarını ifade ederek, \"Geçmişimiz bizim için çok önemli. Buraya gelmeden önce köklerim yok gibiydi. Ancak şimdi çok mutluyum. Atalarımın doğup büyüdüğü topraklara geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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- Tapu dağıtım alanında görüntü

- Belediye Başkanı\'nın konuşması

- Kaymakamın konuşması

- Tapuların dağıtımı

- Köylülerin satın aldıkları araziyi gezmeleri

- Arazide gezerken görüntü

- Dernek başkanının açıklaması

- Köylülerin açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)-

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