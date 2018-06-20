DHA YURT BÜLTENİ-6

1 - ÇİFTE OY KULLANMAKLA SUÇLANAN SEÇMEN GÖZALTINA ALINDI

BELÇİKA\'da yaşayan ve Brüksel\'de oy kullandıktan sonra geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'nda da ikinci kez oy kullandığına dair sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan Şengül Erdoğan, gözaltına alındı. Polisteki ilk ifadesinde mükerrer oy kullanmadığını, yaptığının şaka amaçlı olduğunu söylediği öğrenilen Erdoğan, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara\'ya gönderildi.

İzmir\'in Selçuk ilçesinden olan ve Belçika\'da yaşayan Şengül Erdoğan, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler için ilk oyunu geçen 15 Haziran\'da Bürüksel\'de kullandı. İddiaya göre, Şengül Erdoğan 18 Haziran\'da da geldiği İzmir Adnan Menderes Havaliman\'nda ikinci kez oy kullandı. Oy kullanırken çektirdiği her iki fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan, 15 Haziran\'da Brüksel\'de oy kullanırken çektirdiğini belirttiği fotoğrafı \"Oyumuzu da kullandık vatanımıza milletimize hayırlı olur yolumuza DEVAM ederiz inşallah\" notuyla paylaştı. 18 Haziran\'da yaptığı paylaşımda ise oy kullanma fotoğrafının altına \"Hayırlı olur inşallah\" notunu düştü. Bir takipçisi tarafından yapılan, \"Maşallah komşum oyları çifter çifter kullandın bu herkese nasip olmaz\" yorumuna ise \"Bu seferlik öyle oldu Figencim, nasip diyeyim\" karşılığını verdi.

Erdoğan\'ın bu paylaşımlarından haberdar olan CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan, Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı\'na giderek suç duyurusunda bulundu. Mükerrer oy kullandığı ileri sürülen Erdoğan hakkında kamu davası açılmasını istedi. Erdoğan\'ın sosyal medya paylaşımlarını da delil olarak sundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışkan, \"Şüpheliler hakkında yasal ihbar hakkımızı kullandık. Bu olay seçim güvenliği ve seçim sonuçlarının sandığa sağlıklı ve doğru yansımasını sağlamakla görevli kamu görevlileri açısından da suç teşkil etmekte\" dedi.

Yapılan şikayet ve bu durumun sosyal medya kullanıcıları tarafından da paylaşılarak tepki gösterilmesinin ardından, İzmir polisi harekete geçti. Bu arada, hakkında sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımları fark eden Şengül Erdoğan, bağlantı kurduğu polislerce İzmir\'in Selçuk ilçesinde gözaltına alındı.

\"ŞAKA İÇİN YAPTIM, OY KULLANMADIM\"

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Şengül Erdoğan\'ın, polisteki ilk ifadesinde mükerrer oy kullanmadığını, yaptığının şaka amaçlı olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Yetkililer aynı T.C. kimlik numarasıyla mükerrer oy kullanmanın imkansız olduğunu, ancak konunun araştırıldığını ifade etti. Gözaltına alınan Şengül Erdoğan da soruşturmanın yürütüldüğü Ankara\'ya gönderildi.

YSK BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven de konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. YSK Başkanı Güven\'in açıklaması şöyle:

\"Dün itibariyle sosyal medyada bir haber dolaştı. Belçika’da bir vatandaşımızın oy kullandıktan sonra İzmir’de Adnan Menderes Havalimanı\'nda da oy kullandığına yönelik fotoğraf vardı. Aynı isimle farklı kimlikleri taşıyan kişiler olduğunu gördük. Ancak aynı şahsın fotoğrafını paylaştığını görünce bunu savcılıkla paylaştık. İlgili şahıs gözaltına alındı, tahkikat devam ediyor. Her türlü yolsuzluğun karşısında olacağız. Yasa 5 yıla kadar hapis cezası ön görüyor. Başkasına ait kimliklerle oy kullanan şahıslara 5 yıl hapis cezası var çok açık. Dün de bu kişiyle ilgili ihbarda bulunduk.\"



Taylan YILDIRIM, Umut KARAKOYUN / İZMİR (DHA)

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2)YERLİ TATİLCİLER PLANLAMAYI SEÇİME GÖRE YAPTI

ANTALYA\'ya gelen yerli tatilciler planlamalarını 24 Haziran\'daki seçimlere göre yaptıklarını söyledi. Bazıları seçimin ikinci tura kalması ihtimalini de göz önüne alarak tatil tarihini değiştirdiğini aktardı.

Bu hafta pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27\'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi\'nde yurt içinde 56 milyon 342 bin 263 seçmen sandık başına gidecek. Seçimler için son dönemece girilirken, seçimin tatil dönemine denk gelmesi nedeniyle seçmen katılım oranının ne düzeyde olacağı, seçmenin tatili mi sandığı mı tercih edeceği merak konusu oldu. Türkiye\'nin en önemli tatil merkezlerinden Antalya\'da Doğan Haber Ajansı\'nın (DHA) mikrofon uzattığı yerli tatilciler bu soruya yanıt verdi.

\'TATİLİMİZİ ONA GÖRE AYARLADIK\'

Kemer\'e tatile gelen futbol menajeri Hakan Karaduman, \"Ankara\'dan geldik tatil için. 4 günlük bayram tatili için gelmiştik. Tabii seçimler olduğu için tatilimizi ona göre ayarladık. Dönüşte seçimlerde oy kullanacağız. Vatana, millete hayırlı bir oy kullanımı olur inşallah\" dedi.

\'İKİ TATİLİN DE TARİHİNİ DEĞİŞTİRDİK\'

Eşi ve iki çocuğuyla birlikte tatile gelen satış ve pazarlama sektöründe çalışan Yalçın Erdoğan (45), \"İstanbul\'dan geliyoruz. Tatil erken rezervasyonla önceden planladığımız bir durumdu. Fakat hükümetin aldığı seçim tarihiyle bizim tatilimizin kesişmesinden dolayı, tatilimizi bir gün öne alarak 23 Haziran\'da geri döneceğiz. 24 Haziran\'da zaten oyumuzu vereceğiz. Bir sonraki tatilimizi de 7 Temmuz\'a denk geliyordu, onda da tatilimizin tarihini değiştirdik ve ayın 30\'una çektik. Hatta bir hafta öne çektik onu da, seçimin ikinci tura kalma ihtimalini düşünerek\" diye konuştu.

\'TATİL HER ZAMAN VAR\'

Manavgat\'ta tatil yapan özel sektör çalışanı Cenk Gürgenç, \"3 gündür oteldeyiz. Tatil her zaman var. Vatandaşlık görevimizi yapmak üzere cuma günü İstanbul\'a dönüyoruz. Seçimden sonra tatile inşallah devam ederiz\" dedi.

\'VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YAPACAĞIZ\'

Yasin Kisalı, \"Erzurum\'dan geldim tatil için. 1 haftalık tatil yapacağız. Malum pazar günü seçim var. Biz de vatandaşlık görevimizi yapmak için pazar günü seçim için tekrar memleketimize gideceğiz. Ülkemize, milletimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun\" diye konuştu.

\'MEMLEKETİMİZE DÖNÜP OYUMUZU KULLANACAĞIZ\'

Arif Hikmet Marancıgil, \"Bayramda geldik tatil için. Kısmetse cumartesi çıkış yapacağız. Tatilimiz bitiyor. Normalde bitmeyecekti ama seçim olduğu için pazar günü memleketimize dönüp, oyumuzu kullanacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun\" dedi.

\'TATİLİMİZE KÜÇÜK BİR ARA VERELİM\'

Çorum\'dan tatile gelen avukat Kasım Aksoy da şöyle dedi:

\"Türkiye\'de ilk defa parlamenter rejimin dışında başkanlık sisteminin fiili olarak uygulandığı bir seçim sürecini birlikte göreceğiz. Bu seçimler hem milletvekilliği seçimleri hem de başkanlık seçimlerinde başkanı belirlemek için çok önemlidir. Bu sebeple oyumuzu kullanalım. Tatilimize küçük bir ara verelim. Herkesi sandık başına demokratik hakkını kullanmaya davet ediyorum.\"

Görüntü Dökümü

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- Plajdan görüntüler

- Röp. Cenk GÜRGENÇ

- Röp. Yasin KİSALI

- Röp. Arif Hikmet MARANCIGİL

- Röp. Kasım AKSOY

- Havuzdan detay görüntüler

- Hakan Karaduman ve otel genel müdürü sohbet detayı

- Hakan Karaduman röportaj

- Yalçın Erdoğan\'ın kızı resim çizerken detay

- Erdoğan ailesi genel detay

- Yalçın Erdoğan röportaj

480 MB (HD)

HABER- KAMERA:Levent YENİGÜN- Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA) -

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3 - CAMİYE GELEN CEMAATE ÇORAP HEDİYE EDİYOR

TOKAT\'ta Garipler Camisi müezzini Ahmet Altun, daha hijyenik bir ortamda cemaatin namaz kılabilmesi için camiye gelenlere çorap hediye ediyor.

20 yıldır kent merkezinde Garipler Camisi müezzini olarak görev yapan Ahmet Altun cemaatin ibadetini birbirinden rahatsız olmadan gerçekleştirebilmesi için çalışma yapmaya karar verdi. Cami cemaatiyle konuyu görüşen müezzin, onların maddi desteğiyle çıplak ayakla ya da terli çoraplarla namaz kılmaya gelenlere çorap vermeye başladı.

Daha hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla uygulamaya başladıklarını ifade eden Altun, \"Cami cemaatimizden bazıları, ayakları kirli ve yazın ayakları terli olarak camiye geliyordu. Bazıları ayakları çıplak olarak namaz kılıyor. Bazı insanlarımızda ayaklarında mantar benzeri rahatsızlıklar olabiliyor. Bu tür diğer cemaati rahatsız edebilecek durumları engellemek için bu uygulamaya başladık. Sağ olsun cemaatimiz destek verdi. Böyle bir uygulamadan dolayı da hem cemaatimiz hem de biz çok memnunuz\" dedi.

\'TEMİZ KIYAFETLERLE İBADETE GELİN\'

Altun, namaz kılmaya giderken kıyafetlere özen göstermenin bir sünnet olduğunu ifade ederek, \"Peygamber efendimiz de \'En güzel elbiselerinizi giyerek camiye ibadete gelin\' sözleriyle temizliğe önem veriyor. Belki elbiseniz eski olabilir, yırtık olabilir ama temiz olması önemlidir. İbadet yaparken temizliğe çok önem vermiştir. Günlük 5 vakit namaz kılıyoruz. 5 defa abdest alıyoruz. Abdest aldığımızda bütün azalarımızı, ellerimizi ayaklarımızı yüzümüzü yıkıyoruz. Hem sağlık yönünden hem de peygamberimizin sünnetine göre günahlarımızdan arınıyoruz. Camide temiz bir ibadet yapılması için bu uygulamayı başlattık\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Caminin görüntüleri

-Müezininin camiye gelenlere çorap vermesi

-Camideki çorap dolabı

-Çorap giyen cemaat

-Müezzinin açıklamaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

(417 mb)

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4 - RAF ÖMRÜ EN UZUN ŞEFTALİ İNEGÖL’DE ÜRETİLİYOR

BURSA’nın şeftali deposu İnegöl ilçesinde, en uzun raf ömrüne sahip şeftalinin hasadı başladı. İsaören Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, mahallelerinde yetişen şeftalinin Türkiye’nin en dayanıklı şeftalisi olduğunun altını çizdi.

Şeftali hasadının başladığını duyuran İsaören Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, “Kırsal İsaören mahallemizde bu sene şeftali hasadında çiftçimizin yüzü gülüyor. Rekolte yüksek. Doğal afetlere rağmen hiçbir sıkıntı olmadı. 2 bin 500 dönümlük alanda şeftali üretimi yapıyoruz. Geçen yıl 3 bin 500 ton civarındaydı, bu sene 5 bin 500 ton civarında üretim bekliyoruz\" dedi. Fiyatların sevindirici olduğunu da kaydeden Ulu, “İzmir ve çevresinde ihracat nedeniyle fiyatlar yüksek. O fiyatlar buraya yansıdı. Kilosu 2 liradan satışını yapıyoruz. İhracat konusunda da çalışmalarımız var. Rusya veya Bulgaristan’a ihracat yapma konusunda girişimlerimiz varö şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN EN DAYANIKLI ŞEFTALİSİ

Şeftalinin özelliğinden de bahseden Ulu, “Bizim bölgemizde yetişen şeftalinin en büyük özelliği raf ömrünün uzun olması. Diğer bölgelerde üretilen şeftalinin 1 veya 2 gün raf ömrü varsa, İnegöl’de üretilenin 6-7 gün raf ömrü oluyor. Bu yüzden şeftali denilince akıllara İsaören geliyorö dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ağaçta ve kasada şeftali görüntüsü

Şeftalinin toplanması

Kooperatif başkanı konuşması

Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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5 - 40 BİN TERMİNATÖR BÖCEK DOĞAYA SALINDI

BURSA Orman Bölge Müdürlüğü, çam ormanlarındaki ağaçlara ciddi zararlar veren çam kese böceği ile mücadele için laboratuarda özel olarak üretilen terminatör böceklerini ormanlara saldı.

Orman ekosistemindeki çam ağaçlarının yapraklarını yiyerek gelişimlerinin durmasına sebep olan çam kese böceği ile mücadele için bu yılda aralıksız olarak devam etti. Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde, 3 personel ile çalışılan laboratuarda biyolojik mücadele için Calosoma Sychophanta isimli yırtıcı böcek türünden 40 bin adet üretildi. Orman mühendisleri tarafından yapılan çalışmalarda belirlenen toplamda 2 bin hektar ormanlık alana salınan terminatör böcekler çam kese böcekleri ile mücadele için orman ekosisteminde yerini aldı. Yapılan mücadele çalışmalarında orman yapısına zarar vermemek için kimyasal yöntemler kullanılmadığını belirten Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın yaptığı açıklamada, \"Yılın kurak geçen aylarında ormanlarda bu çam kese böceği dediğimiz böcek türü ağaçların yapraklarını sarartıyor. Bu durum ağaçları her ne kadar öldürmese de ağacın gelişimini durma noktasına getiriyor. Bu böcek türü ile mücadelede iki türlü yöntem uygulanabiliyor. Bu yöntemlerden biri kimyasal mücadele biri de biyolojik mücadeledir. Çevreye zarar vermemek adına teşkilatımız 2006 yılından bu yana artık kimyasal mücadele yapmıyor. Bununla ilgili biyolojik mücadele yürütüyor. Müdürlüğümüz bünyesindeki laboratuarda çam kese böceğinin yırtıcısı olan, Calosoma Sychophanta böceği üretiyoruz ve bunları ormanlara salıyoruz. Bu işlem her yıl düzenli olarak sürdürülüyor\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ile röportaj

-Bölge müdürlüğünden dış detaylar

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) -

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