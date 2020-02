DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BAŞLIK PARASI İÇİN DEHŞET SAÇMIŞ

İZMİR\'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği üç kişinin de yaralandığı olayın nedeninin, başlık parası olduğu ortaya çıktı. Menan Oğuz\'un kız kardeşinin kaçmasından sonra, barışmak için istedikleri 100 bin TL başlık parasının ödenmemesinden dolayı cinayeti işlediği belirlendi. Bu arada firarda olan katil zanlısının yakalanması için jandarmanın çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Geçen 13 Mayıs Pazar günü Kemalpaşa\'nın Ulucak Mahallesi\'nde yaşanan olayda, fırın işleten 42 yaşındaki Sadrettin Yılmaz, imam nikahıyla birlikte yaşadığı Rahime Oğuz (27), 1 yaşındaki kızları Melis Yılmaz ve diğer yakınlarıyla işyerinde bulunduğu sırada, Menan Oğuz tabancasıyla rasgele ateş açmaya başladı. Eniştesi Sadrettin Yılmaz\'ı öldüren, kız kardeşi Rahime Oğuz, 1 yaşındaki yeğeni Melis Yılmaz ve eniştesinin kız kardeşi Hülya Karaağaç\'ı yaralayan Oğuz, kaçtı. Menan Oğuz, Bornova ilçesinde, kaçtığı araçla kazaya yapıp, üç kişiyi yaraladı. Kaza yerinden de kaçan ve halen firarda olan katil zanlısının yakalanması için jandarmanın başlattığı çalışmalar sürüyor.

CİNAYETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Jandarmanın başlattığı soruşturma sürerken, olayın nedeni de ortaya çıktı. Buna göre Menan Oğuz\'un kız kardeşi Rahime Oğuz\'un Sadrettin Yılmaz ile kaçmasından sonra, barışmak için istedikleri 100 bin TL başlık parasının ödenmemesinden dolayı kurşun yağdırdığı belirlendi. Eşinin öldüğünden habersiz olan ve katil zanlısı kardeşinin biran önce yakalanmasını beklediklerini söyleyen Rahime Oğuz, yakınlarının evinde saklanmaya başladı. Burada soruları yanıtlayan Rahime Oğuz, \"Ben kaçarak evlendikten sonra ailem barışmak için önce 500 bin TL istedi. Ardından bunu 300 bin TL\'ye sonra da 100 bin TL\'ye indirdi. Ama eşimin parası olmadığı için bunu veremedi. Ben de ailemin benimle zaten konuşmayacağını söyleyip, parayı ödemesini istemedim. Sonra kardeşim beni telefonla aramaya başladı. Hatta eşimle de konuştu. Bu olayı para için yaptığını düşünüyorum. Ailemin para için böyle bir olayı yapacağı aklıma gelmezdi. Kardeşimin biran önce yakalanmasını ve cezalandırılmasını istiyorum\" dedi.

2)HARAÇ ALIRKEN YAKALANDILAR

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde bir iş yeri sahibini tehdit ederek haraç alan 3 şüpheli, polis baskınıyla suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alanya merkezde büfe işleten H.O., Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunarak, Ş.Y., M.Y. ve Ö.G.\'nün kendisini ölümle tehdit ederek 20 bin TL istediğini belirterek şikayetçi oldu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, büfe ve çevresinde konuşlanarak şüphelileri takibe aldı. İş yeri sahibini telefonla sürekli tehdit eden Ş.Y., M.Y. ve Ö.G., bir süre sonra büfeye gelerek H.O\'ya ait kasadan bir miktar para aldı. Polisin izlediği H.O., kasadan çıkardığı 20 bin TL’yi şüphelilere vererek kendisini rahatsız etmemelerini söyledi. Bu sırada baskın yapan polis ekipleri, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yakalanma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan Ş.Y., M.Y. ve Ö.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

3)ÖĞRENCİLER, BEDENLERİYLE ATATÜRK\'ÜN İMZASINI ÇİZDİ

ANTALYA\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Hacı Malike-Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi öğrencileri, bedenleriyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün imzası oluşturdu. Hacı Malike- Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi öğrencilerinin 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında okul bahçesinde düzenlenen etkinliğine, Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü de katıldı. Etkinlik koordinatörü beden eğitimi öğretmeni Birsen Akmacı\'nın davetiyle etkinliğe katılan Sümer Ezgü, çocuklarla birlikte zeybek ve teke zortlatması oynadı. Etkinliğe Atatürk tişörtleri giyerek katılan çocukların halk oyunları gösterisi, ilgiyle izlendi. Çocukların davetini kıramayacağını söyleyen Ezgü, 19 Mayıs\'ın, işgal altındaki bir ülkenin milletinin kurtuluş ateşini yaktığı gün olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Atatürk demek Türkiye Cumhuriyeti demek. Gazi, 19 Mayıs\'ı fikri hür, vicdanı hür, bilim yolunda ilerleyen gençlere armağan etti. Gençler de beni bu bayrama davet etti. Halk mücadelesinin simgesi aslında halk oyunlarımızdır. Halk oyunları, halkın simgesi ve değerleridir. Onlarla birlikte teke zortlatması, zeybek oynamaktan zevk aldım. 19 Mayıs\'ı halk şenliği tadında kutlamak beni çok mutlu etti.\"

Halk oyunları gösterisinin ardından 300 öğrenci, okul bahçesine Mustafa Kemal Atatürk\'ün imzasını bedenleriyle oluşturdu.

4)UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA

İZMİR\'in Konak ilçesinde, gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 5\'i tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak\'ta gençleri hedef alan ve \'torbacı\' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Narkotim motorize ekipler tarafından gerçekleştirilen baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş 1070 ecstasy hap, 310 gram esrar, 5 gram bonzai ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T. (48), H.T. (22), D.A.D. (45), A.B. (40) ve O.S. (39) tutuklandı, E.Ö. (25), E.G. (58), G.D. (20) ve M.Y. (33) serbest bırakıldı. Emniyetten yapılan açıklamada \"İzmir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcısı şahıs ve suç organizasyonları tespit edilerek uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla artarak devam etmektedir\" denildi.

5)MEMURLAR, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE SİYAH ÇELENK BIRAKTI

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika olan Tüm Yerel-Sen arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya varılamaması üzerine, belediyede çalışan memurlar bir kez daha eylem yaptı. Belediye önüne siyah çelenk bırakmak isteyen memurlar ile polis arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile belediyede yetkili olan Tüm Yerel-Sen arasında süren toplu iş sözleşmesinde (TİS) uzlaşmaya varılamaması üzerine, memurlar bir kez daha eylem yaptı. Sabah saatlerinde Konak’ta bulunan İZSU binası önünde toplanan bir grup memur, hazırladıkları siyah çelenkleri Büyükşehir Belediyesi başkanlık girişine bırakmak istedi. Polis memurları ise çelenklerin, vatandaş girişi kapısına bırakılmasını istedi. Memurla ısrarından vazgeçmeyince, polis ekipleri izin vermek zorunda kaldı. \"Faşizme karşı omuz omuza\", \"Hak, hukuk, adalet\", \"Direne, direne kazanacağız\" sloganları atan memurlara, işçi sendikaları da destek verdi. Memur-Sen’e bağlı Bem Bir Sen, Kamu Sen’e bağlı Türk Yerel Hizmet Sen, Birleşik Kamu-İş’e bağlı Tüm Yerel-Sen ve KESK’e bağlı Tüm Bel Sen’in tarafından gerçekleştirilen ortak eylemde, üzerinde \"İşçi memur el ele, genel greve\" yazılı pankart da taşındı. Siyah çelenkleri bıraktıktan sonra açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Çağdaş Yazıcı, çok basit taleplerinin olduğunu belirterek, \"İnsanların bu kadar yoksullaştığı, ekonomik krizin pençesinde debelendiği koşullarda buradaki kamu çalışanlarının hepsinin talebi, herkesi tatmin edecek iyi bir toplu sözleşme imzalanması\" diye konuştu.

\'SENDİKALARLA KONUŞMAYA TENEZZÜL ETMİYORLAR\'

Toplu iş sözleşmesinin imzalanmadığını hatırlatan Çağdaş Yazıcı, \"Bırakın iyi bir toplu sözleşmeyi, sendikalarla konuşmaya tenezzül etmeyen bir işverenle karşı karşıyayız. Türkiye’de en yetkili ağızdan şunu duyduk; ‘OHAL’i sizin için çıkardık, bakın ne kadar güzel faydalanırsınız’ diyen bir Cumhurbaşkanı var. Ama belli ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı\'nın tutumu da benzer. O da durumdan vazife çıkarıyor. Burada yapacağımız basit bir basın açıklaması öncesinde, polis barikatı ile karşılaştık. Bunun Büyükşehir Belediyesi’nin talebi ile İzmir Valiliği talimatı ile yapıldığı söyleniyor. Burada kendi emekçilerinin kendi kapısına gelmesinden korkanlar, onları göz ardı edenlerin bizim açımızdan Ankara’daki büyüklerinden, benzerlerinden bir farkı yok\" dedi.

‘OHAL SET GİBİ KULLANILIYOR’

Tüm Yerel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Bilal Altıner de OHAL’in devam ettiğini, OHAL altında bir polis barikatı ile karşılaştıklarını söyledi. Polislerin, etten kemikten bir barikat kurduğunu vurgulayan Altıner, \"Etten kemikten örülen barikatı aştık. Aziz Kocaoğlu’nun emekçileri görmesine, taleplerimize karşılık vermesini istiyoruz. Kocaoğlu’nun kendisinden pek umudumuz kalmadı ama emekçilerden yana umudumuz var. Emekçilerin fendinin Aziz Kocaoğlu’nu yeneceğini düşünüyoruz. OHAL dönemi işverenler tarafından set gibi kullanılıyor. Anlamak mümkün değil. Kendi işyerimize girmemiz izin verilmedi. Faşizme karşı omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Önümüze barikat kuranlar da yarın utanacaklar. Sosyal demokrat bir belediyede bu eylemi yapmayı ayıpsıyorum. Kendilerine bu hareketi yakıştırıyorlar ya helal olsun\" diye konuştu.

\'SENİ RAHAT BIRAKMAYACAĞIZ\'

Bem Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Köylü de, “Aziz Başkan\'a şunu söylüyoruz; Eğer bizi ciddiye almazsan, eğer bizim varlığımızı görmezden gelmeye devam edersen, bil ki oturduğun yerde seni rahat bırakmayız. Her zaman senin kapına gelerek isteklerimizi haykırmaya devam ederiz\" dedi. Türk Yerel Hizmet-Sen Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Altın ise emeğin en yüce değer olduğuna inandıklarını ve haklarını alana kadar mücadele edeceklerini vurguladı. DİSK Genel İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız da mücadelenin alanlarda devam edeceği sinyalini vererek, şunları söyledi:

“Bütün sendikaların yan yana gelerek işverene karşı nasıl bir tutum içerisinde olmamız gerektiğini az önce gördük. Bizim bizden başka dostumuz yok. Yan yana geleceğiz. Yan yana gelerek başta baştaki diktatöre ve işverene karşı aynı birlikteliği sağlayarak, onlara karşı mücadele etmek zorundayız. Birlikte alanda mücadele etmek zorundayız.\"

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

6)ÖĞRENCİLER PROJELERİNİ SERGİLEDİ

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesi Koç Ortaokulu\'nda eğitim gören öğrenciler, hazırladıkları projeleri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında sergiledi.

Silopi Koç Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projeler, düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergi açılışına Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Silopi İlçe Sağlık Müdürü Ali Afşar, Okul Müdürü Nurettin Kaden, öğretmenler ve veliler katıldı. Stantları dolaşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Dayanan ve beraberindekiler, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Dayanan, öğrencileri hazırladıkları projelerden dolayı tebrik ederek, \"Öğrencilerimiz bu etkinlikler ile fikirlerini gösterme fırsatı bulmuşlardır. Gençlerimizin fikir üretmesi ve bunu burada sergilemeleri bizleri mutlu etmektedir\" dedi.

