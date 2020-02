DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BAKAN FAKIBABA: ET İHRAÇ EDEN BİR ÜLKE OLACAĞIZ

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye’nin et ithal eden değil, ihraç eden bir ülke konumuna geleceğini söyledi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Yazılı Mahallesi\'nde düzenlenen, \'Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı\'na katıldı. Fakıbaba, burada bakanlık desteğiyle 300 küçükbaş hayvan alan ve bakımını yapan çiftçilerle bir araya geldi. Türkiye\'nin büyük bir ülke olduğunu ve dünyada söz sahibi olmak için tarıma önem verilmesi gerektiğini dile getiren Bakan Fakıbaba, \"Biz gerçekten büyük bir ülkeyiz. Ama sadece bu bölgede büyük olmak değil, dünyada söz sahibi olacaksak gıda, tarım ve hayvancılığa çok önem vermek zorunda olduğumuzu anladım tarım bakanı olunca. Önceden de seviyordum ama, tabi bir işin başına geçince daha farklı oluyor. Emin olun hükümetimiz, başbakanımız, cumhurbaşkanımız her seferinde şunu söylüyor, \'Sayın bakan çiftçiye elinden gelen desteğin her türlüsünü vereceksin\', ben de \'Emriniz olur\' diyorum. Allah’ın izniyle rahat olun, hükümet olarak hep yanınızdayız. Hem çiftçinin hem hayvancının hem üreticinin hep yanındayız. Çünkü bir ülke kendi gıdasını üretemiyorsa, tam bağımsız bir ülke olamaz\" dedi.

\'10 YIL ET YEMEDİM\'

Et fiyatlarını düşürmek için yapılan projelerden de bahseden Fakıbaba, genç çiftçilere dağıtılan 300 küçükbaş hayvanın yavrulamaya başladığını ifade ederek şunları dedi:

\"Benden önceki bakanlar da hep et üzerine çalışmışlar. Biz de 10 aydan beri etle yattık, etle kalktık. Öyle bir şey oldu ki belediye başkanlığı dönemimde 10 yıl et yemedim. Şimdi Tarım Bakanı olarak diyorum ki; keşke ben yine et yemeseydim. Normalde 1 koyun 1,4 yavru veriyor. Biz bunu 1 yavru olarak kabul ediyoruz. 300 koyun 1 yıl sonra 300 yavru veriyor. 300 kuzu demek, yani en kötü ihtimalle 400 ile çarpsanız 120 bin lira demek. Biz 300 kuzuya kadar verdiğimiz zaman, bu ailelerin sigortalarını yaptırıyoruz. Asgari ücret miktarında en az bakım ücretini veriyoruz. Onları kendi ailemiz olarak zimmetliyoruz. İlaç paralarını veriyoruz, eğer hayvanlar hastalandığında aynen 112 acil ambulanslar gibi bizim veterinerlerimiz geliyor. Yani neticede 500 bin damızlık koyun, 7 yılda 5 milyon anaç veriyor. Bu her sene devam ettiğini düşündüğümüz takdirde düşünün, geldiğimden beri söylüyorum Türkiye et ithal eden değil, et ihraç eden bir ülke olacak. Bunu inanarak söylüyorum. Bunu hesaplayarak söylüyorum. 500 bin koyun 7 yılda 5 milyon yapıyor.\"

Bakan Fakıbaba, daha sonra yeni doğmuş bir kuzuyu kucağına alarak devlet desteğiyle çiftçilere verilen koyunları kontrol etti. Fakıbaba, buradaki programın ardından GATEM Toptancılar Sitesi’nde esnafla bir araya geldi.



2)ANTALYA\'DA FETÖ\'NÜN YENİ YAPILANMASINA OPERASYON: 16 GÖZALTI

ANTALYA\'da FETÖ/PDY\'nin yeni yapılanmasına yönelik operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süredir teknik ve fiziki takibin ardından örgüt tarafından bir ay önce görevlendirildiği belirlenen sözde Antalya bölge sorumlusunu Murat T.\'nin de aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, örgütün cezaevindeki üyelerinden, ışık evleri, esnaf örgütlenmesi ve gaybubet oluşumlarının sorumluları oldukları tespit edildi. Şüphelilerin, örgütün kentte yeniden yapılanmasını sağlamaya çalıştığı ve kendilerine yeni üyeler bulmak için toplantılar yaptıkları iddia edildi. Şüphelilerin, örgüt adına para toplama faaliyetlerine hız verdiği ve toplanan paraların FETÖ/PDY soruşturmalarında tutuklu ve hükümlülere gönderildiği öne sürüldü. Örgütün gizli haberleşme programlarını kullandıkları tespit edilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 45 bin lira ve 1000 dolar ile örgütsel doküman ve kitaplar ele geçirildi.

Diğer yandan örgütün, gaybubet evlerine çevirdikleri evleri kiralarken üyelerine kira sözleşmesi yapmamaları yönünde talimatta bulunduğu belirlendi. Gaybubet evleri sorumlusunun da kaldığı iki evin bu şekilde kiralandığını belirleyen polis, ev sahipleri hakkında da yasal işlem başlattı.

3)AĞACA ÇARPIP YAN YATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

KAHRAMANMARAŞ\'ta, kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarptıktan sonra yan yatan otomobilin sürücüsü Alaattin Tomurcuk (31) yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı\'nda meydana geldi. Alaattin Tomurcuk yönetimindeki 46 NU 667 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarptıktan sonra yan yattı. Kazada sürücü Tomurcuk, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan otomobilden çıkarılan yaralı Alaattin Tomurcuk, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4)İKİ TIR ÇARPIŞTI; AKRABA SÜRÜCÜLER ÖLDÜ

KAZA ANI KAMERADA

GAZİANTEP\'te aynı firmada çalışan ve birbiriyle akraba Ali Kaygın ile Mehmet Çetinkaya, kullandıkları TIR\'ların çarpışması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı ise bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Gaziantep- Nurdağı karayolunun 14\'üncü kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne ilerleyen Ali Kaygın yönetimindeki 46 ZA 939 plakalı mıcır yüklü TIR, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp karşı yönden gelen ve aynı firmada birlikte çalıştıkları akrabası da olan Mehmet Çetinkaya\'nın kullandığı 27 E 9678 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, dorseden ayrılan TIR\'ın ön bölümünde sıkışarak yaralanan 2 sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı ve sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere götürüldü. Acil servislerde müdahale edilen akraba 2 sürücü doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan birbirleriyle akraba oldukları ortaya çıkan sürücüler Mehmet Çetinkaya ile Ali Kaygın\'ın yaşamını yitirdiği kaza anı ise bir akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ali Kaygın\'ın kullandığı TIR\'ın bir anda karşı şeride geçtiği ve Mehmet Çetinkaya\'nın kullandığı TIR ile kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Çarpışmayla yoğun toz kütlesinin havaya yükseldiği görüntülerde, kazayı fark edenlerin yardıma koşuşu dikkat çekiyor.

5)BALKONDA OĞUL VEREN ARILAR PANİĞE NEDEN OLDU

SİVAS\'ta, cadde üzerindeki bir apartmanda evin balkonunda oğul arılar paniğe neden oldu.

Hikmet Işık Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2\'nci katında bulunan evin balkonuna arılar oğul yaptı. Çevredeki esnaf dükkanlarına da giren arılan paniğe neden oldu. Arıcılıktan anlayan ve cadde üzerinde esnaflık yapan Hasan Uğur Çakır, evde kimse olmadığı için vinç çağırarak balkona çıktı. Özel elbise giymeden arılara müdahale eden Çakır yanında getirdiği kovana kraliçe arıyı koydu. Bir süre sonra arılar kovana girmeye başladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından arıların bir kısmı kovana girdi.

Esnaflardan devamlı arı şikayeti olduğunu söyleyen Çakır, \"Evlere, iş yerlerine arı giriyordu. Ben de baktım. Bu işi yaptığımdan dolayı, kovanımızı getirdik. Arıları oradan aldık. Oğul vermiş bir arıydı. Özel bir elbise giyinmedim. Hazırlıksız yakalandım. Hepsi arılığımızda var ama hazırlıksız yakalandığım için bu şekilde müdahale ettim. Kraliçe arıyı kovana koyarak diğer arıları da kovana çektim. Arıları kovanla beraber doğaya bırakacağız\" dedi.

6)SEYHAN BELEDİYESİ İFTAR SOFRASI KURULDU

ADANA\'da Seyhan Belediyesi\'nin geleneksel iftar sofraları kurulmaya başlandı. Her gün farklı bir mahallede kurulacak iftar sofralarının ilki Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde kuruldu. Çukurova Üniversitesi ve Fatih Yeniay Aşevi’nde de iftar saatlerinde sıcak yemek verilmeye devam edilecek. 30 gün boyunca 50 bin kişiye sıcak yemek çıkarılacak. İlk gün Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde 1000 kişiye yemek verilirken Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’da iftara katılarak orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. Birde konuşma yapan Başkan Zeydan Karalar, Ramazan ayının birlik beraberlik ayı olduğuna vurgu yaptı. Gazze’de yaşanan katliama dikkat çeken Karalar, dünyanın gözü önünde bir katliam yaşandığını söyledi. Başkan Karalar, “Barışın kardeşliğin huzurun ayı Ramazan hoş geldin. İsrail’in Filistin halkına yaptığı katliamı kınadık. Filistin’in her zaman yanındayız. İsrail’i ve ABD’yi kınıyoruz. Bu konuda devletimizin alacağı her kararın arkasındayız. Her zaman olduğu gibi mağdurların, acı çekenlerin yanındayız. Filistin halkı yalnız değildir. Hepinizin orucunu Allah kabul etisinö şeklinde konuştu.

7)NİĞDE\'DE MEŞHUR TAHİNLİ PİDE KUYRUĞU

NİĞDE\'nin meşhur tahinli pidesi için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor.

Kent merkezindeki iş yerinde yaklaşık 51 yıldır sahur ve iftar sofraları için tahinli pide hazlayan 58 yaşındaki tahinli pide ustası Azmi Büte, tahinli pidenin Niğde\'ye ait olduğunu söyledi. Tahinli pide yapan usta Azmi Büte, \"7 yaşında bu mesleğe başladım. Yıllarca fırıncılık yaptım, fırınım vardı emekli olunca kapattım. Tahinlinin lezzetli olması için tahinin güzel olması ustalığın güzel olması lazım. Niğde\'de bizim gibi usta yetiştirmedik. Usta diye çıkıyorlar. Tahinli yapıyorlar. Onlara da saygı duymak lazım ama biz bunu temelinden yetiştik. Niğde patentli tescilli Niğde\'ye ait bir bana ait. Tescil belgesi var\" dedi.

Şekerli ve şekersiz olmak üzere iki çeşit tahinli çıkarttıklarını belirten Azmi Usta, \"12 ay tahinli pide çıkarıyorum. Pide ramazan ayına ait olduğu için insanları da tok tuttuğu için tercih ediyorlar. Yoğun talebi karşılayabilmek mesai yapıyoruz. Saat 03.00 gibi çalışmaya başlıyorum. Tahinlimizin en önemli özelliği kadayıf gibi iplik iplik, tel tel, dökülmesi. Tahin sadece susamdan olur başka katkı maddeleri tadını bozar.\"

