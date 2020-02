DHA YURT BÜLTENİ-6

Sütbank\'a para yatıranların parasını alamadığı iddiası

Konya\'nın Ereğli ilçesinde 2007 yılında kurulan Ekta Et ve Süt Ürünleri şirketinin Sütbank adı altında kurulan oluşuma büyükbaş hayvan alınması için para yatıran üyelere, hisseleri kadar ödenmesi gereken süt paralarının ödenmediğini ileri sürüldü. Gergin geçen şirketin olağan kongresinde üyeler, hisselerini satıp oluşumdan çıkmak istemelerine rağmen de paralarının iade edilmediğini iddia etti.

Ereğli\'de 2007 yılında Orhat T. tarafından yaklaşık 40 dönüm arazi üzerine kurulan Ekta Et ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi, Sütbank adlı bir sistem oluşturdu. Sütbank\'a katılmak isteyen üyelerden toplanan paralarla, iddiaya göre çiftliğe süt üretimi için büyükbaş hayvan alındı. Üyelere ise ödedikleri para karşılığı pay verilip, her ay hisseleri karşılığında süt parası alınacağı belirtildi. İlk zamanlar üyelere düzenli para ödendi; ancak son yıllarda aralarında asker, polis, avukat ve savcıların da bulunduğu 20 bin üyeye para ödenmemeye başlandı.

DOLANDIRILDIKLARI İDDİASI

Ekta Et ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi\'nin 2018 yılı olağan genel kurulu, şirketin bulunduğu çiftlikte yapıldı. Gergin geçen kurulda yerinden fırlayan ve dolandırıldığını ileri sürüp mağdur olduğunu belirten lokanta çalışanı Adem Kopan, \"Ben 15 saat ateşin başında çalışarak o paraya kazandım. Size güvenerek o parayı getirdim, verdim. Yazık değil mi, ahırda inek yok. Nerede bu inekler? 55 yıllık emeğim gitti\" dedi.

Görevlendirildiği divan başkanlığını yapmak istemeyen, Mustafa Yıldız da, emekli ikramiyesi olan 100 bin lirayı şirkete yatırdığını belirterek, \"Burada üye olanların çoğu asker, polis, memur, işçi kişiler. Hep gariban insanlar. Benim vicdanım el vermediği için divan başkanlığını yapmak istemedim. Bu kongre ile Orhan T.\'yi aklamaya çalışıyorlar. Bizi dolandırdılar. 20 bin üye var. Bizi Çiftlik Bank gibi dolandırdılar. Ben 30 yıllık emekli tazminatımı 100 bin lira verdim, 1 lira geri almadım. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Bize ve buradaki mağdur insanlara acıyıp, bu durumdan kurtarsınlar\" dedi.

\'BİR YERDE İMAN VARSA, YAPILAMAYACAK BİR ŞEY YOKTUR\"

Genel kurulda konuşan ve başkanlığa aday olan Mersin Bölge Sulama Birliği Başkanı Ersin Akdoğan, \"Bir yerde iman, bir şey varsa, yapılamayacak bir şey yoktur. Ben özellikle proje insanıyım. Hiçbir zamanda yılmadım. Ben her zaman zor işlerin adamıyım. Buraya da ateşten gömleği giymeye bazı arkadaşlarımız cesaret edemezken, biz ekibimle burayı ayağa kaldıralım diye yola çıktık. Yurt dışı bağlantılı bir şirketimiz var. Bu şirketten finans kaynağı sağlayarak iki bankanın borçlarını kapatıp, damızlık sığır birliklerinden bin adet hayvan alımı gerçekleştirip, süt üretimine geçilmesini planlıyoruz. Bu şekilde yeni bir sayfayla, yeni bir şirketle yola devam edelim istiyoruz. Bu 1 yılda değil. 5 yıl içinde en iyi noktada olacağımızı buradan taahhüt ediyorum\" diye konuştu. Bu sırada Akdoğan\'ın yanına gelen çiftliğin bulunduğu bölgedeki Zengen Mahallesi Muhtarı Şahin Yurttaş, \" Bu Ersin deden arkadaş, Zengen\'den inek alıp gitti. Vatandaşa senedini ödemedi. Bu kişiyi seçmeyin. Yanlış yoldasınız\" dedi. Yurttaş, görevliler tarafından salon dışına çıkartıldı. Basın mensuplarının, salondaki toplantıyı takip etmemesi yönünde oylama yapılması üzerine, basın mensupları da solandan çıkartıldı.

Olagan genel kurulu sonrası tek aday Ersin Akdoğan, şirketin yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Kongre salonundan detay

- Adem Kopan\'ın tepki göstermesi

- Ersin Akdoğan\'ın konuşması

- Ersin Akdoğan\'ın konuşması sırasında Şahin Yurttaş\'ın tepki göstermesi

- Divan başkanlığından vazgeçen Mustafa Yıldız\'ın tepkisi

- çiftlikten genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA,(DHA)

============================================

Sobadan sızan gazdan zehirlenen kardeşler öldü

İzmit\'te aynı evde kalan 85 yaşındaki Şükriye Malkoç ile kardeşi 71 yaşındaki İbrahim Telci sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti.

Olay, İzmit Turgut Mahallesi Demirağa Sokak\'ta meydana geldi. İbrahim Telci, geceyi geçirmek için ablası Şükriye Malkoç\'un evine geldi. Gece sobayı söndürmeden uykuya dalan kardeşler, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti. Sabah saatlerinde İbrahim Telci ve Şükriye Malkoç\'tan haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Polis, çilingirin kapıyı açmasının ardından içeriye girdiğinde Şükriye Malkoç ve İbrahim Telci\'nin cenazeleri ile karşılaştı. 2 kardeşin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekibinden görüntü

-Ölen kardeşlerden görüntü

Haber:Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

============================================

Ortaokul öğrencisi servis aracı kapısından düşüp yaralandı, aile tepkili

Manisa\'nın Yunusemre ilçesinde, kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı öne sürülen okul servisine binen 6\'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Emirhan Kırmızıkaya, aniden açılan araç kapısından düşerek yaralandı. Kafasından, kolundan ve bacağından yaralanan çocuğun, babası Turan Kırmızıkaya, servis şoförü ve ilgili firma hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Soruşturma başlattıklarını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, firmanın sözleşmesinin fesh edildiğini kaydetti.

Olay, geçen salı sabahı, Yunusemre\'nin Karakoca Sarıkaya Mahallesi\'nde meydana geldi. Sabah eğitim gördüğü 10 Ekim Ortaokulu\'na gitmek için evden çıkan 6\'ncı sınıf öğrencisi Emirhan Kırmızıkaya, iddiaya göre, kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı belirtilen okul servisine bindi. Servisin hareket etmesinden 1.5 kilometre sonra aracın kapısının aniden açılmasıyla Emirhan Kırmızıkaya, dengesini kaybederek araçtan yola düştü. Olayı gören çevre sakinlerince, otomobille, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi\'ne getirilen Emirhan Kırmızıkaya\'nın kafasına 4 dikiş atılırken, kırılan sol kolu ise alçıya alındı. Sağ ayağında ve sol elinde de ezilmeler olan Emirhan Kırmızıkaya, hastanedeki tedavisini ardından evine götürüldü.

ÇOCUĞU ORADA BIRAKIP GİTMİŞ

İzmir\'deki bir fabrikada çalışan baba 38 yaşındaki Turan Kırmızıkaya, yaşanan olayın şokunu yaşadıklarını ifade ederek, \"Normalde bu mahalleye 2 servis gelmesi gerekirken, tek servis geldi. O gün 16 kişilik servise, yaklaşık 25 kişi biniyor. Servis evden yaklaşık 1.5 kilometre ilerledikten sonra, kapı bir anda açılıyor. Benim oğlum, kapının açılmasıyla birlikte hareket halindeki araçtan düşüyor. Düştüğü anda servis bir anlık duruyor. Sonra çocuğu orada bırakıp gidiyor. Düşmeden dolayı kafasında bir yarık oluştu ve dikiş atıldı. Sağ kolunda kırık var, alçıya alındı. Sol elinde ezilme var. Ayağında ezilmeler var\" dedi.

Servis şoförü ve ilgili firma hakkında İlçe Jandarma Komutanlığına gerekli şikayette bulunduklarını dile getiren baba Kırmızıkaya, \"Olayın şokunu üzerimizden attıktan ve hastaneden çıktıktan sonra 23 Mart Cuma günü ilçe jandarmaya giderek servis şoföründen ve ilgili firmadan şikayetçi oldum. Yarın (pazartesi) da Savcılığa giderek şoför hakkında suç duyusunda bulunacağım. Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne gerekli şikayetlerde bulunacağım\" diye konuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün yaptığı taşımalı servis ihalesine göre mahallelerine 2 okul servis aracının gelmesi gerekirken tek servis aracı geldiğini ve bu nedenle mahalledeki öğrencilerin sıkıntı yaşadığını dile getiren baba Kırmızıkaya, \"Normalde yapılan servis ihalesinde bizim mahallemize 2 okul servis aracının girmesi gerekir. Ancak nedense tek servis aracı mahallemize geliyor. Bu konuyu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne ve okul müdürlüğüne defalarca ilettik. Ancak kimseden ses çıkmıyor. Bugün benim oğluma olan yarın bir başkasına olur. Servis konusundaki sıkıntımızı defalarca dile getirmemize rağmen hep \'yapacağız, ilgileneceğiz\' dediler. Ancak kimse ilgilenmedi ve olay yaşandı. Burada çocuklarımızın yaşadığı servis sıkıntısına bir çözüm bulsunlar\" diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, yaşanan olayın ardından hem ilgili servis şoförü hem de firma hakkında gerekli soruşturmanın başlatıldığını, soruşturma kapsamında ilgili firmanın sözleşmesinin fesh edildiğini ifade ederek, 26 Mart Pazartesi\'nden itibaren mahalledeki öğrencilerin başka servis araçlarıyla taşınacağını dile getirdi.

Haber:MANİSA,(DHA)

============================================

Ortaokul öğrencisi, sosyal medyada fotoğraf beğendi diye öldürülmüş

Adana\'da boğazından bıçaklanan 8\'inci sınıf öğrencisi Tamer Salman\'ın (15), sosyal medyadan fotoğraf beğendiği için öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, 23 Mart\'ta Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi\'ndeki 80\'inci Yıl Ortaokulu\'nun önünde meydana geldi. 8\'inci sınıf öğrencisi Tamer Salman ile bir süre önce okulla ilişiği kesilen Ö.T. arasında, iddiaya göre, kız arkadaş yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ö.T., \"Benim sevdiğim kızın fotoğraflarını beğenip, etiketleme yapmışsın. O kızı ben seviyorum\" dedi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.T., Tamer Salman\'ı boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Salman, götürüldüğü özel hastanede, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Ö.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Salman ise Küçükoba Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

***ARŞİV***

- Çocuğun öldüğü okulun dış görüntüsü

- Polis ekiplerinin görüntüsü

- detay görüntüler

- ölen çocuğun fotoğrafları

***

- Mezarlıktan genel ve detay görüntüler

SÜRE:01\'24\" BOYUT:86 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Akif ÖZDEMİR/ADANA,(DHA)

============================================

Ters rüzgara yakalanan yamaç paraşütçüsü düşüp yaralandı

Adıyaman\'da, yamaç paraşütüyle Mahmut Ensari Tepesi\'nden atlayış yaptıktan sonra ters rüzgara yakalanıp düşen Hüseyin Gazi Paksoy (38), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. Mahmut Ensari Tepesi\'nden yamaç paraşütüyle atlayış yapan Hüseyin Gazi Paksoy, iniş noktasına yaklaştığında ters rüzgara yakalandı. Paraşütü dolanan Paksoy, yere düştü. Toprak zemine düşen Paksoy yaralandı. Paksoy, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Paksoy\'un sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansın acil servise girişi

- Yaralı ambulanstan çıkartılması

- Yaralı sedye üzerinde acil servise götürülmesi

- Yaralının yakınları

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)

===========================================

Ankara-Sivas YHT projesinin ilk ray serimi gerçekleştirildi



Yozgat\'ta, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesinin ilk ray serimi, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Proje, 2019 yılında hayata geçecek.

Ankara- Sivas arasındaki seyahat süresini 2 saate düşürecek yüksek hızlı tren projesinde üst yapı çalışmaları başladı. Proje kapsamında ilk ray serimi Yozgat\'ın Yerköy ilçesinde gerçekleştirildi. Burada yapılan törene Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, milletvekilleri, bürokratlar çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bakan İsmet Yılmaz, \"Ankara\'yı Yozgat\'a, Yozgat\'ın Sivas\'ın kapı komşusu yapacak, arasındaki mesafeleri kaldıracak, zamanı hızlandıracak Yozgat Yerköy Yüksek Hızlı Tren üst yapı temel atma töreni hayırlı uğurlu olsun. Bu projenin bu aşamaya gelmesinde emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum\" dedi.

\'PROJENİN UZUNLUĞU 405 KİLOMETRE\'

Bakan Ahmet Arslan ise konuşmasında, projenin çok önemli olduğunu ifade ederek, \"Bir yıl içerisinde bu projedeki bütün çalışmaları bitireceğiz. Önümüzdeki yıl bu zamanlar testlerine başlamış olduğumuz yüksek hızlı tren de bu süreçle birlikte yine inşallah 2.5-3 ay içerisinde testlerini bitirip 2019\'da Kırıkkaleliyi, Yozgatlıyı, Yerköylüyü, Sivaslıyı yüksek hızlı trenle buluşturmuş olacağız. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında 29 milyon metre küp dolgu var. Bunun 25 milyon metre küpü tamamlandı. İnşallah Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli, Sivas, bunlar yüksek hızlı trene hizmet eden istasyonların olduğu yerler olacak. Seyahat süresi, Ankara\'dan Yozgat\'a bir saat, Yozgat\'tan Sivas\'a bir saat. Yani Sivas, Yozgat, Ankara iki saat. Ankara\'dan İstanbul\'a inşallah 2.5 saat. 5.5 saatte Sivaslı İstanbul\'a gidebilecek\" diye konuştu. Projenin uzunluğunun 405 kilometre olduğunu söyleyen Bakan Arslan, \"Projenin bedeli 9 milyar. 405 kilometrelik hatta birçok tünel var. Biz bir tünelden 41 yılda çıkmışız. Bolu dağı tünelinde 19 yılda çıkmışız. Bu projede 49 tane tünel var. 66 kilometre tünel var. Türkiye 80 yılda Ak Parti iktidarlarına kadar toplam 50 kilometre tünel yapmış. 80 yılda 50 kilometre tünel, sadece bu projede 66 kilometre tünel ve 54 kilometresi bitmiş durumda\" diye konuştu.

BOZDAĞ, CHP\'Yİ ELEŞTİRDİ

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, konuşmasında ilk olarak projenin önemine dikkati çekti. Daha sonra konuşmasında CHP\'yi eleştiren Bozdağ, şöyle konuştu: \"Bu CHP zihniyetine kalırsak, biz Marmaray’ı yapamazdık, dünyanın en büyük havaalanını yapamazdık. Eğer bunların zihniyetine kalsaydık, 3\'üncü köprüyü, Çanakkale Köprüsü’nü, Osmangazi Köprüsü’nü bırakın yapmayı, yapmayı aklımızdan dahi geçiremezdik. Gezi olaylarını hatırlar mısınız? Meydanlara çıktılar. 3-5 ağacı bahane edenler ne dediler, \'hükümet 3\'üncü havaalanını durdurmalıdır, köprüyü, nükleer santralleri durdurmalıdır\'. Türkiye\'yi ayağa kaldıracak, güçlü hale getirecek ne kadar proje varsa, bunları durdurun diyorlardı. Avrasya Tüneli, Marmaray bunlar geciktiyse de bu CHP zihniyetinin ve o zihniyete sahip olanların yargıda ve başka yerde çıkardıkları engeller nedeniyle gecikmiştir. Bunlar bir yere çivi çakmadılar, ama çakılan her çivinin karşısında duruyorlar. Biz onlara uysaydık, bunların hiçbirini yapamazdık.\" Yapılan konuşmanın ardından Başbakan Yardımcısı Bozdağ ve bakanlar Yılmaz ve Arslan ile beraberindekiler panel serme makinesine binerek, ilk ray serimini gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Bakanların konuşması

-Bakanların ilk ray serimini gerçekleştirmesi

-Raylardan görüntü

-Alandan görüntü

-Detaylar

Haber:Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ/YERKÖY,(Yozgat),(DHA)