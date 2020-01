DHA YURT BÜLTENİ-6

1)HATAY\'DA MİT, POLİS VE JANDARMA OPERASYONUYLA 1\'İ YARALI 5 DEAŞ\'LI YAKALANDI



SURİYE\'den kaçak olarak yurda sokulan siyah cip, Hatay\'ın Topbağazı Mevkii\'nde MİT, polis ve jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Araçtaki 4 kişi teslim olurken kaçmak isteyen 1 kişi ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. DEAŞ\'lı olduğu belirlenen 5 teröristin eylem için ülkeye giriş yaptığı bildirildi. Hatay MİT Bölge Başkanlığı ve Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Suriye sınırından kaçak olarak Türkiye\'ye sokulduğu belirlenen siyah cipi takibe aldı. Hatay\'ı geçip İskenderun istikametine giden araç, Belen İlçesi\'nin Topbağazı Mevkii\'nde jandarma ve Özel Harekat timlerinin desteğiyle durduruldu. Denetim noktasına çekilen cipte bulunan 4 kişi teslim olurken, 1 kişi direnip kaçmak istedi. \'Dur\' ihtarında bulunan ekipler, kaçan şüpheliyi ateş edip ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralanan şüpheli tedavi için Hatay Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yol uzun süre araç trafiğine kapatılarak cip detaylı incelendi. Bombalı tuzak ihtimaline karşın bagaj fünye ile patlatılarak açıldı. Bagajdaki 4 çanta incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülürken yol da tekrar araç trafiğine açıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüpheliler sorguya alınırken zanlıların Türkiye\'ye sansasyonel eylem yapmaya gelen terör örgütü DEAŞ\'lı olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Elinde silah olan asker ve polisler

- Olay yeri inceleme aracı

- Deaşlıların yakalandığı aracın görüntüsü

Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ-Ramazan ÇELİK/HATAY,(DHA)

===================================================

2)BOZDAĞ: ALMANYA, FETÖ\'CÜLERLE İLGİLİ TÜRKİYE\'NİN BEKLENTİLERİNE OLUMLU CEVAP VERMEDİ

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Almanya’ya verilen Adil Öksüz notasıyla ilgili, \"Biliyorsunuz daha önce Zekeriya Öz, Celal Kara gibi eski cumhuriyet savcılarının Almanya\'da görüldüğüne dair ihbarlar vardı. Türkiye\'nin talepleri oldu, bu konuda da maalesef Türkiye\'nin beklentilerine olumlu bir cevap verilemedi. Vvermediler daha doğrusu. Adil Öksüz ile ilgili konuda da bugüne kadar olumlu bir cevap verilmedi. Dışişleri Bakanlığımız bir nota ile Türkiye\'nin beklentilerini iletti. Biz, bu beklentilerimizin takipçisi olmayı sürdüreceğiz\" dedi.

Bozdağ, çeşitli açılışlar için geldiği memleketi Yozgat’ın Akdağmadeni’nde belediye ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun, Fetullahçı Terör Örgütü\'nün önemli isimlerinden Adil Öksüz\'ün Almanya\'da görüldüğü ve ardından verilen nota ile ilgili gelinen son noktayla ilgili soru üzerine Bozdağ, \"Almanya\'da kendisine bu konu sorulan bir yetkili, bu konuyu doğrulayıp doğrulamama konusunda bir açıklama yapmadı ama yalanlamadı da doğrulamadı da. Bunun diplomatik teamülde ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Biz Almanya\'dan, Almanya hükümetinden Türkiye aleyhine faaliyette bulunan teröristleri, PKK teröristleri, DHKP-C teröristleri, FETÖ teröristleri dahil hepsini bugüne kadar istedik, bundan sonra da istemeye ve takipçisi olmaya devam edeceğiz\" dedi.

Bozdağ, bugüne kadar Alman yetkililerin bu konuda Türkiye\'nin beklentilerine olumlu cevap vermediğini, darbecilerle ilgili de benzer yaklaşımı koruduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Almanya darbecilerin iadesi konusunda da Türkiye\'ye karşı olumlu bir yaklaşım ortaya koymadı. Biliyorsunuz daha önce Zekeriya Öz, Celal Kara gibi eski Cumhuriyet savcılarının Almanya\'da görüldüğüne dair ihbarlar vardı. Türkiye\'nin talepleri oldu, bu konuda da maalesef Türkiye\'nin beklentilerine olumlu bir cevap verilemedi, vermediler daha doğrusu. Adil Öksüz ile ilgili konuda da bugüne kadar olumlu bir cevap verilmedi. Dışişleri Bakanlığımız bir nota ile Türkiye\'nin beklentilerini iletti. Biz, bu beklentilerimizin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Fetullahçı Terör Örgütü mensupları, darbeye karışanlar karışmayanlar dahil bütün terör örgütü mensupları, Türkiye içinde de Türkiye dışında da Türkiye Cumhuriyeti devletinin nefesini her daim enselerinde hissedecektir. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hangi güçlerin himayesine girerlerse girsinler, hangi güçler onları koruması altına alırlarsa alsınlar, eninde sonunda onları bulacağız, Türkiye\'ye getireceğiz ve milletin yargısı onlara millet adına hesaba soracaktır, bunda kaçış yoktur, biraz zaman uzayabilir ama netice muhakkak alınacaktır.\"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ALMANYA’DAKİ SEÇİMLERLE İLGİLİ ÇAĞRISI

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Almanya\'daki seçimlere ilişkin çağrısını sorması üzerine Bozdağ, öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yaptığı açıklamayı ve verilen tepkileri dikkatle izlediklerini belirtti. Bozdağ, şöyle devam etti:

\"Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hedefi, Almanya\'da Alman vatandaşlığı almış, Almanya\'da oy verme ve seçilme hakkı bulunan Türk kökenli vatandaşlara yönelik bir çağrı ama diğer Alman vatandaşlarına bir çağrı yapmadı. Bu, çok açık ve net ama buna rağmen bakıyorsunuz çok saygısızca, çok küstahça, edep sınırlarını aşan açıklamalar var. Bu açıklamaları ve saygısız dili buradan kınadığımı ifade etmek isterim. Almanya Türkiye ilişkilerinde gelinen noktada Alman siyasetçilerin ve yöneticilerin çok büyük kusurları var. Bildiğiniz gibi Türkiye\'de halk oylaması referandumu yapıldı ve o süreçte \'evet\', \'hayır\' kampanyaları sürdürüldü. Almanya\'nın bu kampanya sırasındaki tutumu çok net. Alman hükümetinin, siyasetçilerinin tutumu çok net. Devletin resmi televizyonunda \'hayır\' kampanyası yapıldı. Türkiye\'nin TRT\'sinde \'Almanya\'daki seçimlerde şöyle oy kullanın, böyle oy kullanın\' diye kampanya yürütülüyor mu? Yürütülmüyor. Türkiye\'ye karşı en büyük saygısızlığı kendileri yaptılar ve resmi televizyon kanallarından \'hayır\' kampanyası yürüten programlar yapıldı. Opera binasının üzerine \'hayır\' pankartları asıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmak üzere bakanlarımızın ve diğer yetkililerimizin Almanya\'da Türk vatandaşlarıyla buluşmasına ve hitap etmesine izin verilmedi. İfade hürriyeti, insan hakları, hukuk devleti ve benzeri AB\'nin değerlerini dillerine pelesenk edip Türkiye\'yi her defasında haksız yere suçlayanlar, bu tutumlarını hangi insan haklarıyla, hukuk devletiyle, ifade hürriyetiyle bağdaştırıyorlar. AB\'nin değerleriyle örtüşen yaklaşım mı? Değil. \"

\'PKK TERÖR ÖRGÜTÜ, ALMANYA TARAFINDAN HİMAYE EDİLİYOR\'

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı sıfatıyla Almanya\'da yaşayan vatandaşlarına telekonferans vasıtasıyla konuşmasına da izin verilmediğini hatırlatarak şöyle devam etti:

“Aynı şekilde bunu yaparken, öte yandan PKK terör örgütünün yönetici teröristlerinden bazılarının Almanya\'daki PKK\'lılara telekonferans yoluyla hitap etmesine izin verdiler. Şimdi Türkiye ne yapmalı? Öte yandan PKK terör örgütü Almanya tarafından çok net himaye ediliyor. Orada her türlü propaganda yapılıyor, Kandil\'e terörist devşiriliyor, terörün finansmanı yapılıyor ve Türkiye\'nin kendilerine ilettiği 4 bin 500 dosyadan bugüne kadar gelinmiş bir nokta yok. \'Biz bakıyoruz, ediyoruz\' deniliyor. Bunların yargısı var. Doğru. Bizim de yargımız var. Türkiye\'yi eleştirenler, kaç yıldır Türkiye\'nin dile getirdiği bu 4 bin 500 dosya konusunda Almanya\'nın bağımsız yargısı nedense bugüne kadar bir metre dahi mesafe almadı. Niye işlemiyor bu bağımsız yargı. Acaba siyaseten bu yargıya bir müdahale mi var? Neden bu dosyalar karara bağlanmıyor. Soruşturmalar, yargılamalar ilerlemiyor. Onu görmek lazım.\"

“FETÖ’CÜLER ALMANYA’YA KAÇTIö

Bozdağ, FETÖ\'ye karşı da çok net bir şekilde Almanya\'nın bir sığınak olduğunu, FETÖ\'cülerin Almanya\'ya kaçtığını belirterek şunları söyledi:

“Darbe teşebbüsüne katılanlar Almanya\'da himaye görüyor. Bütün bunlar Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin olumsuz etkilenmesi sonucunu doğuruyor. Burada kendi sözlerini ve eylemlerini, tutumlarını sorgulaması gereken Alman yetkilileridir, siyasetçileridir, yöneticileridir. Türkiye\'nin yaptığı bir şey yok. Türkiye\'ye karşı alınan tutumlar var.

Almanya Türkiye düşmanlığı yapanlara sığınak haline geldi. Can Dündar, Türkiye mahkemelerince cezaya çarptırıldı ama şu anda Almanya\'da Cumhurbaşkanı düzeyinde kabul görüyor ve ağırlanıyor. Bütün bunları Türkiye takip ediyor. Almanya\'da böylesi bir suçtan ceza almış birisi Türkiye\'de bulunsa Cumhurbaşkanı düzeyinde ağırlansa Alman hükümeti, halkı ve siyasetçileri ne der? Almanya aleyhine terör faaliyetinde bulunanlar Türkiye\'de himaye görse Almanya\'da darbe teşebbüsüne kalkışanlar Türkiye\'de himaye görse ve Almanya ile ilgili başka şeyler olsa bunlar hoş karşılarlar mı? Karşılamazlar. Biraz Türkiye ve Türk halkıyla empati yapmalarında fayda olduğunu ifade etmek isterim. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel bunu egemenlik haklarıyla ilgili bir müdahale olarak değerlendiriyor. Türkiye\'nin Almanya\'nın egemenlik haklarına müdahale etmesi söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya\'da seçme ve seçilme hakkı bulunan sadece Türk kökenli Alman vatandaşlarına çağrıda bulundu ama öte yandan Almanya\'nın Başbakanı başta olmak üzere Alman yetkililer Türkiye\'nin seçimlerine müdahale ediyorlar. Çok açık bir şekilde Türklere çağrıda bulunuyorlar. \'Hayır\' oyu verilmesi konusunda Almanya\'da yürüyen kampanyalar, \'evet\' için çalışanlara konulan engeller ve \'hayır\' için çalışanlara sağlanan teşvikler bunun çok net göstergeleridir. Öte yandan hatırlarsanız Dışişleri Bakanı bir öneride bulundu. \'Hayır diyenlere vize serbestisi getirelim. Almanya\'nın beklediği oyu sandıkta veren Türk vatandaşlarına, AB ülkelerine vizesiz seyahat hakkı getirelim\' diye öneride bulunuyor.ö

“TÜRKİYE’NİN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALEYİ ALMANYA YAPIYORö

Türkiye\'nin iç işlerine müdahaleyi Almanya’nın yaptığını iddia eden Bozdağ, bunun Türkiye\'nin egemenlik alanına karşı bir müdahale, saldırı olduğunu söyledi.

Bozdağ şöyle devam etti:

\"Türk vatandaşlarının arasında \'evet\' oyu verenler ile \'hayır\' verenler diye ikiye ayırıyor ve \'hayır\' oyu verenlere destek olacağını söylüyor. Öte yandan Sayın Merkel de benzer açıklamalar yapıyor. \'Hayır oyu verenlerin bizden beklentileri var\' diyor. \'Bizim bu beklentileri boşa çıkarmamız lazım, hayır cephesini desteklememiz lazım, yüzde 49\'un bizden beklentisi var\' diyor. Yüzde 49, Almanya\'nın Başbakanı\'na seçimde oy mu verdi? Yüzde 49 Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşıdır, Türkiye Cumhuriyeti Devletindeki seçimlerde oy kullanacak seçme ve seçilme hakkına sahip asil vatandaşlarımızdır. Bunlar Türkiye\'nin içerisinde değerlendirilir ama bakıyorsunuz Almanya\'nın Başbakanı başta olmak üzere herkes bu yüzde 49\'u sanki Almanya vatandaşıymış gibi onlara sahip çıkan ve onları Türkiye Cumhuriyeti Devletinin içinde Almanya\'nın beklentileri doğrultusunda, oy kullanmalarına teşvik eden destek olan yaklaşımlar var. Esas, Türkiye\'nin iç işlerine müdahaleyi Almanya yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devleti egemen bir devlettir, herkes bu egemenliğe saygı duymak ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin değerlerine ve hükümranlık kurallarına saygı duymak zorundadır. Hadsiz açıklamalar yaptığında bu milletin ve devletin onurunu korumak başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin ve hepimizin görevidir. Hiç kimseye devletimizin ve milletimizin onurunu çiğnetecek bir adım atmasına izin vermeyiz. Türkiye karşı konuşacaklar herkes ölçülü, saygılı olmak ve haddini bilmek zorundadır.\"

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Bozdağ\'ın açıklamaları

- Detay görüntü

Harun GÖKÇEOĞLU/ AKDAĞMADENİ(Yozgat), (DHA)-

=============================================================

3)KILIÇDAROĞLU, TÜRKİYE\'DE TARIMA DESTEK YETERSİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat\'ta partisi tarafından düzenlenen Bakliyat Çalıştayı\'na katıldı. Kılıçdaroğlu, \"Tarıma bütün ülkeler teşvik verirler. Fındık üreticisi, buğday üreticisi ciddi sorunlar yaşamaktadır. Türkiye\'de tarıma destek yetersizdir, mercimek ithal eden ülke konumunda. Oysa 1990\'lı yıllarda Türkiye mercimeket dünya birincisiyde ve mercimek ihraç ederdi\" dedi.

Yozgat Çamlık Otel\'de gerçekleştirilen ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı basına kapalı toplantıda, Yozgat\'ın bakliyat üımsal sorunları dile getirildi. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrasında basın mensuplarının karşısına geçen Kılıçdaroğlu, kısa bir açıklamada bulundu. Tarımın sorunlarını yaşayan kesimlerle bir araya gelerek dinlediklerini, kendilerine sorunları aktardıklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

1990\'LI YILLARDA TÜRKİYE MERCİMEKTE DÜNYA BİRİNCİSİYDİ

\"Tarımın sorunlarını yaşayan kesimlerle bir araya gelerek dinledik, yaşadıkları sorunları aktardılar bize. Yozgat\'ın en temel özelliklerinden birisi, mercimeğin ana vatanı olmasıdır. Yozgat\'ın merciemği sadece Türkiye\'de değlil, bütün dünyada bilinir. Ama bugün Türkiye mercimek ithal eden ülke konumunda. Oyasa 19990\'lı yıllarda Türkiye mercimekte dünya birincisiydi ve mercimek ihraç ederdi. Tarım sektörü stratejik bir sektördür. Tarıma bütün ülkeler tevşvik verirler. Fındık üreticisi, bugday üreticisi ciddi sorunlar yaşamaktadır. Tarım Kanunu\'nun 21\'inci maddesinde yer alan milli gelirin yüzde biri olarak tarıma teşvik uygulamasını başlatın dedik,, hükümet başlatmıyor. Ttarım yeterli desteği alamıyor. Yozgat kan kaybeden bir kenttir. milletvekili sürekli düşüyor, nüfusu sürekli azalıyor. Tarım bölgesi olan Yozgat\'ın desteklenmesi gerekiyor\" dedi.

Kılıçdaroğlu, öğle yemeğinden sonra toplantıya devam edecek ve bazı ziyaretlerde bulunacak.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Kılıçdaroğlu\'nun gelişi

- Çalıştayın yapıldığı Çamlık Galata Otel girişinde karşılama

- Katılımcılarla tokalaşması,

- Kılıçdaroğlu\'nun salonu selamlaması

- Basına kapalı olan toplantının başlangıcından kısa görüntü

- Toplantı arasında çalıştay ile ilgili basına kısa açıklaması

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)-

================================================

4)BAKAN EROĞLU: ADIYAMAN BALI, MEŞHUR BALDAN DAHA KALİTELİ ÇIKTI

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adıyaman\'ın Sincik İlçesi\'nde bal ormanı kurulacağını belirterek, \"Yapılan tahlillerde Adıyaman\'daki balların Türkiye\'deki çok meşhur bir baldan dahi daha kaliteli olduğu ortaya çıktı\" dedi.

Bakan Eroğlu, sabah saatlerinde geldiği Adıyaman\'da, havaalanında, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Vali Nurullah Naci Kalkancı, milletvekilleri Adnan Boynukara, Halil İbrahim Fırat ve Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve Emniyet Müdürü Metin Alper tarafından karşılandı. Buradan Adıyaman Valiliği\'ni ziyaret eden Bakan Eroğlu, Valilik Şeref Defteri\'ni imzaladı.Vali Kalkancı\'dan kente ilişkin bilgi alan Bakan Eroğlu, dünyanın en şifalı bitkilerinin Türkiye\'de yetiştiğini belirtti. Yapılan tahlil sonuçlarına göre Çelikhan İlçesi\'nde üretilen balın, meşhur marka ballardan daha kaliteli olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Bakan Veysel Eroğlu, Sincik İlçesi\'ne bal ormanı kurulacağını ifade etti. Eroğlu şöyle konuştu:

\"Bu bal ormanlarıyla ilgili bir müjde vereyim. Dünyanın en şifalı bitkileri Türkiye\'de. Endemik türler bizde daha fazla. Ancak biz bundan istifade edememişiz. Dedik ki Adıyaman\'ı bal üretim ve ihracat merkezi haline getirelim. Burada badem üretilmeye başlandığında kimse inanmadı. Şimdi ne oldu? 12 yılda burası, badem üretim merkezi haline geldi. Şimdi bal için de diyebilirsiniz. Bunu burada kayda düşüyorum; Adıyaman Türkiye\'nin en meşhur ballarının üretildiği merkez haline gelecek. İleride badem ile ilgili festival yaptığınız gibi Adıyaman\'ın meşhur şifalı balının da festivalini yapacaksınız. Bunun temelini bugün atıyoruz. \'Sincik\'ten başlayalım\' dedik. \'Yerim yok\' diyene ormanda yer var. Kim hangi balı üretmek istiyorsa gerekli destek yapılacak. Yapılan tahlillerde Adıyaman\'daki balların Türkiye\'deki çok meşhur bir baldan dahi daha kaliteli olduğu ortaya çıktı. Adını söyleyemem. Çünkü bir ara Afyon sucuğunu, Kayseri sucuğuyla mukayese ettim, kıyamet koptu. Ben de kendilerine bir açıklama yaptım. \'Kayserililer işini bilen insanlardır\' dedim. \'Bir sucuk mukayese edilirken en kötü sucukla mı mukayese edilir? Tabi Kayseri sucuğuyla mukayese edilir\' dedim. Balın adı belli ama söyleyemem.\"

Atatürk Barajı çevresine gelir elde edilecek fidanlar dikileceğini ve halkın bundan faydalanacağını anlatan Eroğlu, \"Atatürk Barajı etrafında istimlak edilen yerler belki su altında kalacak, belki 10 yılda, 15 yılda gelir getirici türler dikersek vatandaşa verirsin, istifade eder. Hükümetimiz döneminde Adıyaman çok gelişti, muhteşem gelir seviyesi arttı. Yeterli mi? Değil. Daha çok şey yapmamız lazım Adıyaman\'a\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Adıyaman Valiliği

- Bakan Eroğlu\'nun karşılanması

- Valilik Şeref Defteri\'nin imzalanması

- Bakan Eroğlu\'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 250 MB

=================================================

5)2 GÜNLÜK SİMİT GELİRİNİ SMA HASTASI TUNAHAN İÇİN BAĞIŞLAYACAK

KOCAELİ\'nin Derince İlçesi\'nde, simitçilik yapan 41 yaşındaki Erkan Ayhan, 3,5 yaşındaki SMA hastası Tunahan Şenyurt\'un tedavisi için 2 milyon lira gerektiğini, annesinin yardım isteğini televizyonda izleyince 2 günlük gelirini kampanyaya bağışlama kararı aldı. Giydiği \'Haydi Türkiye el ele minik Tunahan yürüsün\' yazılı tişörtü ile sokak sokak gezerek simit satan Erkan Ayhan\'dan vatandaşlar simit alarak destek oldu.

İstanbul Küçükçekmece\'de yaşayan Tuğba ve İbrahim Şenyut çiftinin 3,5 yaşındaki SMA hastası oğulları Tunahan\'ın tedavisi için \"Tunahan Yürüsün\" adlı kampanya başlatıldı. Tunahan\'ın tedavisi için 2 milyon TL gerekirken, simitçi Erkan Ayhan kampanyaya destek olmak istedi. Erkan Ayhan, \'Haydi Türkiye el ele minik Tunahan yürüsün\' yazılı tişört giyerek Derince\'nin sokaklarında simit satmaya başladı. Erkan Ayhan 2 gün boyunca simit satarak elde edeceği geliri Tunahan\'ın tedavisi için gerekli paranın toplanılması amacıyla açılan banka hesabına yatıracak. Daha önce Gazze ve 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine yardımcı olabilmek için simit satarak birer günlük gelirini açılan yardım hesaplarına yatıran Erkan Ayhan, \"Evde televizyon seyrederken Tunahan\'ın annesinin feryatlarını duydum. Ben de iki gün boyunca simit satıp elde edeceğim geliri Tunahan\'ın tedavisi için banka hesabına yatırmak istedim. Benim yardımımla olacak bir iş değil. 2 milyon liralık bir para benim simit satmamla toplanmaz. Ancak, Allah rızası için Tunahan\'a sahip çıkalım. Tunahan\'ı yürütelim. Annesi ve onun gibi çocuklar ağlamasın\" dedi.Arif Arkan simit satın alarak destek olurken, \"Simit alarak ufak da bir destek olmak istedik. Tedavi için 2 milyon lira gerekli. Biz de Tunahan\'ın yürümesi için destek olmaya çalışacağız ama burada asıl iş işadamlarına düşüyor. Duyarlı vatandaşlarımızın ellerini taşın altına koymasını istiyorum. Onların da evladı olabilir. Önemli olan bir can kurtarmak biz de yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize\" diye konuştu. Tunahan\'ın yürümesi için herkesin destek olacağına inandığını söyleyen Vedat Kara, \"Simit alarak ufak da olsa bir katkı sağlamak istedim. Burada büyüklerin yapacağı yardım çok önemli. Devletin yetişemediği yerde vatandaşlarımızın desteği gerekiyor. İnşallah herkes destek olarak yardımcı olur. Tunahan yavrumuzun yürümesi için vatandaşlarımızın destek olacağına inanıyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Erkan Ayhan\'ın simit satması

-Vatandaşların simit alması

-Erkan Ayhan ile röp

-Vatandaşlarla röp

Ergün AYAZ-Çağla DAŞCI/DERİNCE(Kocaeli), (DHA)

====================================================

6)AK PARTİ ONİKİŞUBAT YÖNETİMİNİN YÜZDE 45\'İ DEĞİŞECEK

AK Parti Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanı Fırat Görgel, 26 Ağustos\'ta yapacakları kongre ile yönetim kurulunda yüzde 45 oranında değişiklik olacağını söyledi.

Fırat Görgel, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gazetelerle bir araya geldi. 2015\'in Aralık ayından bu yana Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanlığı\'nı yürüttüğünü ve 26 Ağustos\'ta yapılacak kongrede yeniden aday olduğunu açıkladı. Kongre süreçlerinin bir yenilenme zamanı olduğunu kaydeden Görgel, şunları söyledi:

\"Allah nasip ederse 26 Ağustos\'la ilgili niyetimizi hem genel merkezle, hem de il başkanlığımızla paylaştık. 26 Ağustos\'ta takdir hem genel merkezimizin, hem de kongrede oy kullanacak delegelerimizindir. Bundan sonraki süreçte biz partimizde bize ne görev verilirse verilsin hizmet etmeyi kendimize bir şeref ve onur görüyoruz bütün arkadaşlarımızla beraber. Eğer delegeler bizimle yola devam etme yönünde iradesini kullanırsa bizim de düşündüğümüz ciddiye köklü değişiklikler var. Birçok arkadaşımızla yollarımızı yönetim kurulu üyesi olması anlamında ayıracağız ama onlarla birlikteliğimiz gönüllülük esasıyla devam edecek. Yönetim kurulu üyesi olarak 22 arkadaşımızla yollarımızı ayırmak durumundayız. O da demektirki en aşağı yüzde 45 bir değişiklik söz konusu.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

- Fırat Görgel ve yönetimi

- Görgel\'in konuşması

( Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 140 MB

===================================================

7)KAZDAĞLARI\'NIN ZİRVESİNDE SERGİ

BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nden geçen Kazdağları\'nın 1726 rakımlı zirvesinde, resim sergisi düzenlendi.

Fotoğraf sanatçısı Haşmet Demirbil ve ressam Serhan Kerestecioğlu Kazdağları\'nın ziresinde fotoğraf ve resim sergisi düzenledi. Sergi de Kazdağları, sarıkız, mitoloji ve endemik bitkiler yer aldı. Türkmen ve yörüklerin yayla şenlikleri gerçekleştiği günün başlangıç gününde düzenlenen serginin açılışını; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve Edremit Belediye Başkan Vekili Mehmet Ertaş geçekleştirdi. Türkmen geleneklerine dikkat çekilen \'Sarıkız ve Kazdağları Endemik Bitkileri\' konulu resim ve fotoğraf sergisi, Kazdağları\'nda düzenlenen ilk sergi oldu.

Bölgede yaşayan Tahtacı Türkmenleri\'nin, 5 asırdır devam eden ve her yıl Ağustos ayında düzenledikleri, 10 günlük Kazdağları etkinliğine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan sergiye; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkan Vekili Mehmet Ertaş, bazı daire müdürleri, Tahtakuşlar Mahallesi Muhtarı Hasan Bozkurt, Mehmetalan Mahallesi Muhtarı Metin Aktaş, Arıtaşı Mahallesi Muhtarı Ali Çamtepe ve çok sayıda davetli katıldı.

Zirvede konaklayarak geleneklerini yaşatan Tahtacı Türkmenlerinin çadırlarının da ziyaret edildiği sergi açılış töreni, türbe içerisinde yapıldı. Açılış töreninde konuşan Kaymakam Sırmalı, \"Bugün Kazdağları\'nın zirvesinde Kazdağları\'nı anlatan sergi açtık. Bu fotoğraf ve resim sergisinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kazdağları bizim en önemli değerimiz. Burada her yıl Türkmen ve Yörük köylülerimiz yaklaşık 10 gün boyunca konaklıyor ve geleneklerini yaşatıyor. Bu kültür yüzyıllardır devam ettiriliyor. Kendilerinin her zaman yanlarındayız. Onlar kültür elçilerimiz\" dedi.

Tahtakuşlar Mahallesi Muhtarı Hasan Bozkurt ise serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Edremit Beeldiye Başkan Vekili Mehmet Ertaş ise, \"Kazdağlarında farklı bir etkinlik düzenliyoruz. Burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu tür etkinliler tanıtım için oldukça önemli. Önemli olan da KAzdağlarımızın dokusunu ve yapısını bozmadan bu tür etkinliklerimizi arttırarak, bölge ekonomisine de fayda sağlamak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Türkmenlerin konakladıkları çadırları ziyaret ederek sohbet etti. Türkmen vatandaşlar, Kaymakam Sırmalı ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş\'a kültürleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. Daha sonra Karataş tepesi ve Sarıkız türbesinin bulunduğu zirvelere ziyaretler gerçekleştirilip, hatıra fotoğrafları çekildi.

Fotoğraf sanatçısı ve Kazdağları Alan Kılavuzu Haşmet Demirbil, tüm katılımcılara ve serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Demirbil, katılanlara Sarıkız, Kazdağları\'nın mitolojik tarihi ve endemik bitkiler hakkında bilgiler verdi. Kazdağları Milli Park Müdürlüğü\'ne de bu tür bir organizasyona verdiği destek için teşekkür etti.



Görüntü Dökümü

-------------------

- Kazdağları zirve detaylar

- Sergi açılışı

- Sergi tanıtımı

- Kaymakam Ali Sırmalı röp

- Belediye Balkanı Mehmet Ertaş röp

- Sarıkızdan detaylar ve röp

(Haber- Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), D(HA)

======================================================

8)HAKKARİ\'DE \'KARDEŞLİK SINIR TANIMAZ\' PROJESİ TANITIM PROGRAMI

iÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından desteklenen İdareci ve Bürokratlar Derneğinin geliştirdiği ‘Kardeşlik Sınır Tanımaz’ projesi tanıtım programının 4’üncüsü Hakkari’de yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi\'nde düzenlenen \'Kardeşlik Sınır Tanımaz\' projesinin tanıtım programına, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Başbakanlık Müsteşarı Saddetin Kılıç, İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Prof. Dr. Şakir Gözütok, Siir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Yardımcı Doç. Dr.Tahir Yaşar, Hakkari kanaat önderlerinden Abdulkadir Kızılkaya, HATSO Başkanı Servet Taş, muhtarlar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Konferans, Hakkari Üniversitesi Rektör Danışmanı Kerim Engin’in Kuran-ı Kerim tilavetini okumasıyla başladı. Konferansta ilk konuşmayı yapan İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can, Diyarbakır ile Kahramanmaraş’ta olduğu gibi Hakkari’de de birlik beraberlik ve huzurun adresi olduğunu söyledi. Can,\"Bizim küçük anlamda gideceğimiz bir Hakkarimiz, büyük anlamda gideceğimiz başka bir Türkiyemiz yok. Şimdi kardeşlik dediğimiz zaman iki şeyi ifade ediyoruz. Bir tanesi kan bağı. Ama kardeşlik sadece kan bağı ile değil, ülkü birliği, millet ve din birliğiyle bir arada bulunmaktır. Çünkü biz kardeşiz bizim ayrı ve gayrımız yok. Benim Hakkarimin dağlarında spor faaliyetleri yapılması gerekirken, neden terör olayları ile anılsın. Biz FETÖ\'ye , PKK\'ya rağmen hep birlikte yaşayacağız. Kimse asla aramıza nifak sokamayacak bizim kardeşliğimiz ebediyen sürecektir. Burada terör örgütlerine sesleniyorum. Diyoruz ki; siz her ne kadar bu huzuru bozmak isteseniz de Hakkari kendi kaderini kendi belirleyecek\"dedi

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, birlik ve beraberliğin önemini anlattı. Vali Toprak, \"Birbirimizi sevmek zorundayız. Birbirimizi sevdiğimiz zaman ülkemiz şehrimiz ve ilçemiz daha güçlü olur ve huzur dolu bir yer olur.Hakkari\'ye geldiğimden beri ilk günümüz, ilk saatimiz, hatta ilk dakikamızdan itaberen vatandaşlarımızla hep bir arada olduk. Hakkarili vatandaşlarımızdan büyük bir sevgi ve muhabbet gördüm. Ben geldiğimde sokağa çıkma yasağı kalkalı bir kaç gün olmuştu. Buna rağmen halkımızın bizlere göstermiş olduğu sevgi ve saygı beni çok mutlu etti. Orman ve Su işleri Bakanmız buradaydı. Esnafı ziyaret ettik, ziyaret sırasında vatandaşlarımız benimle ilgili güzel sözler söyledi. Yaşlısı, genci hatta HDP\'lisi bile benimle ilgili Bakan beye \'Biz valimizi çok seviyoruz. Çok çalışkan bir valimiz var\' dedi. Ben de gurur duydum. Allah razı olsun hepsine sevgilerimizi saygılarımı sunuyorum. Vatandaşlarımız bize karşı sevgi ve saygısı adeletli bir yönetimden kaynaklı.Yani burada adalettan saptırıldığı an siz yılın 365 günü sabahtan akşama kadar isteğiniz kadar \'Kardeşlik\' deyin. Bunun hiç bir önemi yok. Vatandaş öncelikle icraata bakar. Benim birinci hedefim halkımız. Başka hiçbir kriter tanımıyorum. Vatandaşlarımıza adalet içerisinde davranabiliyorsak, hizmet edebiliyorsak zaten kardeşlik kendiğinden pekişir\" diye konuştu

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Programa katılanlar

-Yetkililer

-Programda Kuran-ı Kerim tilavetinin okunması

-İdareciler ve Bürokratlar Derneği Genel Başkanı Yücel Can\'ın konuşması

-Konuşmayı dinleyen davetliler

-Vali Cüneyit Orhan Toprak\'ın konuşması

-Detaylar

-Hakkarili kanaat önderi Abdulkadir Kızılaya\'ınn Kürtçe konuşması

-Siirt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr Tahir Yaşar\'ın konuşması

BOYUT:361 MB

SÜRE:5 DK 36 SN

Behçet DALMAZ/HAKKARİ,(DHA)-

=================================================

9)ŞANLIURFA\'DA SÜNNET ŞÖLENİ

ŞANLIURFA’nın Haliliye Belediyesi tarafından \'Kirvem Belediye Olsun\' projesi kapsamında 200 çocuk için Sünnet Şöleni düzenlendi.

Şehitlik Çamlık Düğün Salonu’nda düzenlenen sünnet şölenine; Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, çocuklar ve aileleri katıldı. Davetlileri kapıda karşılayan Başkan Demirkol, sünnetlik kıyafetlerini giyen çocuklarla yakından ilgilendi. Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak normal, rutin, alışılmış belediyecilikte yapmış oldukları çalışmaların yanında sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden birisi sergilemeye çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından davetlilere yöresel tirit yemeğini ikram edildi. yedi. 200 çocuğun, önümüzdeki günlerde gruplar halinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sünnet edilecek.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Sünnet şölenine katılanlar

- Sünnet kıyafetlerini giyen çocuklar

- Fevzi Demirkol’un konuşma yapması

- Folklor ekibi gösterisi

- Yöresel yemek tirit ikramı

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 312 MB