DHA YURT BÜLTENİ -5

Yangında kızını evden çıkardı, kurtarmak istediği oğluyla birlikte öldü (Görüntülerle yeniden)

Kütahya\'nın Simav ilçesinde, kömür sobasının devrilmesiyle çıkan yangında zihinsel engelli iki evladından Dilek İşlek\'i (35) evden dışarı çıkarmayı başaran Havva İşlek (67), kurtarmaya çalıştığı oğlu Halil İşlek (30) ile birlikte yanarak öldü.

Simav\'ın Kalkan Köyü Özdere Mahallesi\'ndeki tek katlı müstakil evde, dün (cuma) saat 18.30 sıralarında, kömür sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan Havva İşlek (67), zihinsel engelli iki evladından kızı Dilek İşlek\'i dışarı çıkardı. Diğer evladı zihinsel engelli Halil İşlek\'i de kurtarmak için tekrar eve giren Havva İşlek, bu kez başarılı olamadı. Havva İşlek, oğlu Halil İşlek ile yanarak öldü. Yangından yaralı kurtarılan Dilek İşlek, ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. O sırada evde olmayan Havva İşlek\'in eşi Mehmet İşlek (68) de olaydan haberdar olunca eve koştu. Eve giren ancak fazla ilerleyemeyen Mehmet İşlek de yanarak yaralandı. Dilek İşlek ve babası Mehmet İşlek, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi\'nde yapılan ilk müdahale sonrası Kocaeli\'deki bir hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan kontrolde, Havva İşlek ve oğlu Halil İşlek\'in yanmış cesetleri bulundu. Havva İşlek ve oğlu Halil İşlek cesedi, yapılan inceleme sonrası Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Ölen Havva İşlek\'in, Zeynep Karaoğlan ve Melek Alkan isimli iki kızı ile Faruk İşlek isminde bir oğlunun daha bulunduğu belirtildi. Ailenin damadı Cumhur Karaoğlan, \"Babamız ve Dilek hastaneden çıkmadan cenazeleri toprağa vermemeyi düşünüyoruz. Çok üzgünüz\" dedi.

Yangında annesi ve erkek kardeşini yitiren Zeynep Karaoğlan ve Melek Alkan\'ın \"Biz bu acıya nasıl dayanacağız\" diyerek ağlamaları yürekleri sızlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------

- Yanan evden görüntü

- Damat Cumhur Karaoğlan konuşması

- Zeynep ve Melek\'in ağıtları konuşması

- Ölen Havva İşlek ve oğlu Halil İşlek fotoğrafı

- Yaralanan Dilek İşlek\'in fotoğrafı

Haber- Kamera: Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), (DHA)

================

Danıştay, Yazıcıoğlu davasındaki takipsizlik kararını kaldırdı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin içinde bulunduğu helikopterin düşmesi ile ilgili dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı emekli Tümgeneral Ali Lapanta ve Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı, Danıştay tarafından kaldırıldı. Arama kurtarma çalışmalarının usulüne uygun yapılmadığı, bir strateji dahilinde gerçekleştirilmediği ve yine usulüne uygun kriz merkezi oluşturulmadığı gerekçeleriyle kaldırdığı takipsizlik kararı üzerine 2 isim hakkında açılacak soruşturma için süreç başlatıldı.

25 Mart 2009\'da Kahramanmaraş\'ın Göksun ilçesinde düşen helikopterde Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı, Ali Lapanta ve Mazlum Koçoğlu hakkındaki dosyayı, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderdi. Ancak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

Yazıoğlu Ailesi\'nin avukatı Kemal Yavuz, Jandarma Genel Komutanlığı\'nın, İçişleri Bakanlığı\'na bağlanmasının ardından asker kişilerin de İçişleri Bakanlığı\'nın diğer sivil memurları gibi addedildiğini bu nedenle de askeri savcılığın dosyayı Kahramanmaraş\'a gönderdiğini anlatarak, şöyle konuştu:

\"Ancak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, asker kişiler hakkında soruşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Biz de karara Danıştay\'da itiraz ettik. Danıştay harikulade bir karar verdi. Danıştay buradaki soruşturmanın, arama kurtarmanın usulüne uygun yapılmadığını, arama kurtarmanın bir strateji dahilinde ve belirli kriterlerle yapılması gerektiği, bu usul ve kaidelere uyulmadığı, usulüne uygun kriz merkezi oluşturulmadığı, arama kurtarmadaki yönetmelik çerçevesinde bir arama yapılmadığı gerekçesiyle ilgililer hakkında soruşturma yapılması yönünde Kahramanmaraş\'ın verdiği takipsizlik kararını kaldırdı.\"

Danıştay\'ın verdiği karar doğrultusunda bir usul belirlediklerini ifade eden avukat Yavuz, \"Öncelikle asker kişilerin, sivil memura dönüştükleri için il idare kurullarının soruşturma izni vermesi, bunun için de il idare kurularına müracaat edilmesi ve bu kararların bütün müşteki ailelere tebliğ edilmesi gerektiğini bildirdiler. Ailelere tebliğ edildi, aileler de itirazlarını tekrar etti. Askerler genelde Adana\'dan geldiği için Adana İl İdare Kurulu\'nun vereceği karar çerçevesinde hem adli hem de idari yeni bir soruşturma süreci başlatılmış olacak. Soruşturma süreci başlamış durumdadır. Bu soruşturma yine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca \'Ana dosya\' diye tanımladığımız dosya kapsamında devam ediyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

- Kemal Yavuz\'un dosyayı incelemesi

- Yavuz ile röp.

- Yavuz\'dan detay

- Adliye yazısı

- Adliye binası

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 491 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ- KAHRAMANMARAŞ-DHA)

==================

\'Eşim şehit sayılsın\'

Antalya\'da 3 çocuk annesi Züleyha Tırak, 2004 yılında görevi başında kalp krizi geçirip yaşamını yitiren polis memuru eşi Nail Tırak\'ın şehit sayılmasını istedi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği\'nde görevli polis memuru Nail Tırak, 10 Mayıs 2004 günü görevi başında aniden fenalaştı. Ekip arkadaşları tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi\'ne götürülen Tırak, kalp krizi geçirdiği anlaşılınca ameliyata alındı. Tırak, 14 Mayıs günü yaşamını yitirdi. Nail Tırak, ertesi gün Uncalı Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Eşinin ölümünün ardından 3 çocuğuyla zor günler geçirdiğini belirten Züleyha Tırak, eşinin şehit sayılması gerektiğini söyledi. 14 yıl sonra bazı şeylerin farkına vardığını söyleyen Züleyha Tırak, eşine en çok ihtiyacı olduğu zamanda kaybettiğini belirterek, \"O dönem kucağımda olan 3 aylık oğlum Berkay, şu an 14 yaşında. Ben 4 yıl boyunca psikolojik tedavi gördüğüm için bakamadım. Oğlumu komşularım büyüttü. Ben ayakta durmak için hala ilaç kullanıyorum\" dedi. Eşi Nail Trak\'ın mesleğini ve vatanını çok sevdiğini belirten Züleyha Tırak, \"Özel Harekât Şube Müdürlüğü\'nde görev yaptığı sırada yıllarca dağdan inmedi. Yılın birkaç ayı eve geliyordu. Yüzünü böyle görüyorduk\" dedi.

Şartlar çok zor olmasına rağmen hiçbir zaman yılmadıklarını anlatan Züleyha Tırak, \"Antalya\'ya geldik. Burada Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde görev yapmaya başladığında çık mutluyduk. Güzel günler hayal ediyorduk. Bir sabah biraz rahatsız olduğunu söyledi. Ben de \'Ambulans çağırayım, hastaneye gidelim\' dedim. \'Rahatsız etmeyelim arkadaşları\' dedi. Bir süre sonra ekip arkadaşları aradı. Rahatsızlanmış, onlar da hastaneye götürmüş. Kalp krizi geçirmiş. Eşim 20 yıllık görevi için 16 bin 600 lira tazminat ödediler. Oğlum ve bana maaş bağlandı, ancak ben eşimin şehit sayılmasını istiyorum. Çünkü bunu hak ettiğini düşüyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

- Züleyha Tırak detay

- Detay

- Şehit fotosu

- Züleyha\'nın ağlaması

- Şehidin elbiseleri ve beresi

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

===================

Oyun CD\'lerini çalarken güvenlik kamerasına yakalandı

Tekirdağ\'da kimliği belirsiz bir kişinin girdiği iş yerinden oyun CD\'si çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte kitap, CD satan bir mağazaya müşteri gibi giren kişi, bir süre reyonların arasında gezindi. Etrafı kolaçan eden kişi, çevresinde kimsenin olmadığını görüp, 6 oyun CD\'sini yanında getirdiği folyo ile kaplı olduğu tahmin edilen çantaya koydu. İş yeri çalışanları mesai bitiminde sayım yaparken, CD\'lerin eksik olduğunu fark edince güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Hırsızlığı tespit eden çalışanlar polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, görüntüleri izleyih şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------

-Mağazada dolaşması

-Hırsızlık yapması

-Detaylar

Haber-Kamera: Müslim SARIYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)-

===================

(Özel) - Futbolcular, eksi 20 derecede lastik yakarak idman yapıyor

Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde Bölgesel Amatör Lig\'de mücadele eden Yıldırımspor\'un sahası, 2 metreye ulaşan kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Futbolcular, eksi 20 dereceyi bulan soğuk havada, lastik yakıp, ısınarak idman yapıyor.

Karlıova ilçesinde Bölgesel Amatör Ligi\'nde mücadele eden Yıldırımspor\'un maçlarını oynadığı sentetik çim saha, yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanınca, futbolcular yol kenarında antrenman yapmaya başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede futbolcular, yaktıkları lastiğini başında ısınmaya çalışıyor.

Sahanın karla kaplanması nedeniyle büyük zorluk yaşadıklarını anlatan Yıldırımspor Kulüp Başkanı Nihat Karabağ, \"İlçede kış şartları çok ağır geçtiği için 2 metre karda idman yapıyoruz. Futbolcularımız üşümesin diye, lastik getirip yakıyoruz. Bu şartlarda ligde mücadele ediyoruz. Sahamız karla kaplı olduğu için kendi evimizde oynayacağımız maçları mecburen Bingöl Şehir Stadyumu\'nda seyircimizden mahrum oynuyoruz. Bizim için her maç sanki deplasman gibi geçiyor. Bu da futbolcularımızı aşırı etkiliyor. Buna rağmen futbolcularımızın her biri ilçemiz için elinden geleni yapıyor. Federasyon yetkililerden sahamız için kar araçları istiyoruz\" dedi.

Karlıova Yıldırımspor Teknik Direktörü Seçkin Göksel ise futbolcularının bu şartlarda takdir edilecek bir mücadele verdiklerini belirterek, “Eksi 20 derecede lastik yakarak idman yapmak zorunda kalan futbolcularımız bu şartlara rağmen mücadelelerinden taviz vermiyorlar. Bütün futbolcularımız buraya farklı illerden ve profesyonel kulüplerden gelmesine rağmen bu konuda şikayet etmiyorlar. Sahamız tamamen karla kaplı, yetkililerden sahamızın kardan temizlenmesi için destek bekliyoruz\" dedi.

\'SIKINTILAR BİZE ENGEL OLMAMALI\'

Yıldırımspor kalecisi ve takım kaptanı Necati Demirbaş ise ilçede çetin geçen kış şartlarına rağmen Karlıova\'yı çok sevdiğini söyledi. Demirbaş, \"İlçeyi şampiyon yapıp üçüncü lige çıkması için bütün zorluklara rağmen mücadele ediyoruz. Hiçbir arkadaşımız bu zorluklarda şikayetçi değil. Tabii ki de hiçbir arkadaşımız dışarıda eksi 20 derece ve 2 metre kar altında lastik yakarak idman yapmak istemez. Ama bizler profesyonel futbolcularız. Sıkıntılar bize engel olmamalı. Karlıova Yıldırımspor\'u ve bu ilçeyi çok seviyoruz. Karlıovalılar futbolu çok seviyor ama maalesef sahamızın karla kaplı olmasından dolayı onlara bu sevgiyi fazlasıyla yaşatamıyoruz. Evimizde oynadığımız maçları Bingöl\'e giderek orada oynamak zorundayız, taraftarlarımızın çoğu maalesef gelemiyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

- Futbolcuların kardaki idmanı

- Futbolcuların yanan lastik önünde ısınması

- Röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 255 MB

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl),(DHA)



====================

Öğrencilere her sabah sıcak çorba dağıtıyor

Kocaeli\'nin Kandıra ilçesinde, zabıta memuru Mehmet Pınar, her sabah bir restoranda yaptırdığı çorbayı ilkokul öğrencilerine dağıtıyor.

Her sabah saat 07.00\'da Kandıra Kayıplar Mahallesi\'ndeki Yunus Emre İlkokulu\'nun önüne gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nde görevli zabıta memuru Mehmet Pınar, okulun önünde öğrencilerine çorba dağıtıyor. İzmit\'te bir lokanta ile anlaşarak çorbayı burada yaptırdığını belirten Mehmet Pınar, çorba dağıtma fikrinin ise bir belediyenin bu hizmeti hayata geçirmesinden sonra aklına geldiğini söyledi. Okulu belirledikten sonra getirdiği çorbadan numune alındığını ve incelendiğini de söyleyen Mehmet Pınar, çorbada bir sorun belirlenmemesi üzerine çocuklara dağıtmasına izin verildiğini belirtti. İlkokul öğrencilerine her sabah mercimek ya da ezo gelin çorbası dağıtan Mehmet Pınar, her yıl Ocak, Şubat ve Mart aylarında bu hizmeti gerçekleştirmek istediğini belirtti.

Çocukların derse başlamadan önce sıcak bir çorba içmesi için böyle bir hizmete başladığını söyleyen Mehmet Pınar, \"Başka bir belediyede çorba çeşmesi gördüm. Bir sabah ben de içtim. Çok hoşuma gitti. \'Bu projeyi ben de yapabilir miyim?\' diye düşündüm. Araştırdım. Ben bu bölgenin çocuğu olduğum için ve ulaşım sorunu olmadığı için bu işi burada yapmaya karar verdim. Buraya belediye otobüsü ile gidip geliyorum. Güzel bir iş yaptığıma eminim. Ben bunu Allah için yapıyorum. İnşallah bu proje başkalarına da örnek olur. İzmit\'te bir lokanta ile anlaştım. Bundan önce 3-4 tane lokanta gezdim, çorba yaptırabilmek için. Kimisi yüksek fiyat istedi, kimisi de hiç kabul etmedi. En son girdiğim lokantadaki ağabeyimiz beni kırmadı. Son umudumdu zaten. Daha sonra birlikte bu yola çıktık. Ben malzemeyi alıyorum, ağabey de lokantasında çorbayı hazırlıyor. Sonra ben burada dağıtıyorum. Şu ana kadar kötü bir tepki almadım. Her sene Ocak, Şubat ve Mart aylarında bunu yapmayı düşünüyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

-Mehmet Pınar\'ın okula gelmesi

-Hazırlıklardan görüntüler

-Öğrencilere çorba dağıtılması

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli),(DHA)

==============

Anneler, keşkek yaparak çocuk okutuyor

Balıkesir Ayvalık ilçesinde, Türk Anneler Derneği Şubesi üyeleri, her perşembe yaptıkları keşkek yemeği ile 23 öğrenciye eğitim desteği veriyor. İmece usulü malzemeleri alarak 2 yıldır her perşembe keşkek yapan dernek yönetimi, tabağı 5 liradan satışa sundukları keşkekten elde edilen geliri çocuklara burs olarak aktarıyor.

Türk Anneler Derneği Ayvalık Şubesi, her perşembe yaptıkları keşkek yemeği ile 23 öğrenciye eğitim desteği veriyor. Başkanlığını Dilek Yenim\'in yaptığı dernek yöneticileri, imece usulü ve özverili çalışmayla hem derneğin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Annelerin aralarında topladıkları parayla alınan malzemeler ile dernek üyesi Feride Dağlı her Çarşamba akşamı evinde bir tencere keşkek pişiriyor. Lezzetiyle kısa sürede çevredeki esnaf ve vatandaşlardan büyük talep gören keşkek, Perşembe günü dernek binasında bir tabağı 5 TL\'den satışa sunuluyor. İmece usulü hazırlanan keşkek ile 16 üniversite, 6 lise ve 1 ortaokul öğrencisine kişi başı 150’şer TL eğitim desteği sağlanıyor.

DUYARLI ANNELER ÖĞRENCİLER İÇİN ÇALIŞIYOR

3 yıldan bu yana görev başında olan şube yönetiminin iyi bir ekip oluşturduğunu, duyarlı annelerin göreve geldikleri ilk haftadan itibaren başlattıkları bu çalışmayı sürdüreceklerini belirten Şube Başkanı Dilek Yenim, şunları söyledi:

\"Arkadaşlarımızla gönüllü olarak güzel faaliyetlerde bulunuyoruz. Çocuklarımıza yönelik çalışıyoruz. Geziler düzenliyor, yemekler yapmaya çalışıyoruz. İkinci başkan adayı arkadaşım çok yeteneklidir, kendi fikridir, çocuklarımız için keşkek yapmak. 15 günde veya haftada bir keşkek yapıyoruz. Her hafta 1 öğrencimizin parasını çıkartmaya çalışıyoruz. Ayda 2 öğrencimizi keşkek parası ile okutuyoruz. 1 gün öncesinden gelip hazırlık yapılıyor, sonra sabah erkenden gelip saat 12.00’ye kadar keşkek hazır ediliyor. Çarşı esnafımız başta olmak üzere duyan geliyor ve sat 15.00- 6.00 gibi keşkeğimiz bitiyor. Bu konuda başarılı olduğumuza inanıyoruz. Biz arkadaşımızın fedakarlığı, yönetim kurulu arkadaşlarımızın çabası ile başarılı olduğumuza inanıyoruz. Anneyiz öncelikle. Anne olmayıp karnında değil yüreğinde büyüten annelerimiz bize destek oluyor. Başarılı da oluyoruz. Katılan ve katkı verenlere teşekkür ediyoruz. Onur duyuyoruz yaptığımız işten.\"

ÖKSÜZ ÇOCUKLARA ÖNCELİK VERİYORLAR

Anne babaları ölenler ile sadece anneleri tarafından okutulmaya çalışan öğrencilere öncelik verdiklerini ifade eden Başkan Yenim, \"Genellikle Ayvalık çevresinden yardıma muhtaç, özellikle annelerinin çabalarıyla okuyan çocuklara öncelik veriyoruz. Babası sakat veya ölmüş olan çocuklarımız da var. Bize gelip müracaat ediyorlar. Gerçekten ihtiyacı varsa biz seve seve katkıda bulunuyoruz\" diye konuştu. Keşkek fikrini ortaya atan 12 yıllık dernek üyesi Feride Dağlı ise, “Çocuklara bir faydamız olsun istedim. Dernek annelerimizden malzeme ücretini alıyorum. Bir gün öncesinden pişiyorum. İlgi çok. Esnafımıza ve annelere teşekkür ediyoruz duyarlılıkları için\" diye konuştu.

Türk Anneler Derneği Ayvalık Şubesi yönetimi, burs desteğinin yanı sıra kıyafet ve kırtasiye yardımı ile iaşe yardımı da yapıyor. Ayrıca 3 bebeğe mama desteği veriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

- Dernek başkanı Dilek Yenim ve Feride Dağlı tencere başındayken görüntü

- Keşkeği yapan üyenin tencere başında görüntüsü

- Şube başkanı Dilek Yenim, dernek üyesi Feride Dağlı röportaj

- Keşkek konurken, tencerede ezilirken ve snafa dağıtılırken görüntüler.

- Esnafla röportaj

Haber-Kamera: Kadri KAYA /AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

======================

Anneleriyle birlikte pazar filesi yapıyorlar

Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde bulunan Fahri Korutürk İlkokulu\'nda veliler, aldıkları eğitim sonrasında çocuklarıyla birlikte pazar filesi örmeye başladı. Okula 200 adet poşet getirene pazar filesi ücretsiz veriliyor.

Körfez Yeniyalı Mahallesi\'nde bulunan Fahri Korutürk İlkokulu\'nda, önce öğretmenler pazar filesi örmeyi öğrendi, daha sonra velilere öğretti. Okul bünyesinde oluşturulan Bilgi ve Beceri Sınıfı\'nda, anneler çocuklarıyla birlikte pazar filesi örmeye ve kese kağıdı yapmaya başladı. Okul müdürü Adnan Deniz\'in girişimleriyle bir sosyal sorumluluk projesine dönüşen Bilgi ve Beceri Sınıfı\'nda örülen pazar fileleri, okula 200 adet plastik poşet getirenlere ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Başlattıkları projeyi anlatan Fahri Korutürk İlkokulu Müdürü Adnan Deniz, \"Bu sınıfımızda 8 ana başlık altında çalışmalara başladık. Her ay bir çalışma yapmaya karar verdik. İlk aydaki çalışmamız fileydi. Fileye velilerimizin de katılmasını istedik. Bu süreçte velilerimizle beraber \'Her eve bir file\' kampanyasını başlattık. İlk önce 20 öğretmenimiz kursu tamamlayarak file örmeyi öğrendiler. Bu vesileyle velilerimizi de çağırarak file örmeye başladık. En başta her öğrencimizin evine bir file temin ettik. Bu proje kapsamında daha sonra \'Poşeti getir, fileyi götür\' kampanyamızı başlattık. Bununla birlikte atık yağ, atık kağıt ve atık elektronik aletleri toplamaya karar verdik. Çok güzel rağbet var. Bunu 5 Haziran Dünya Çevre Günü\'ne kadar devam ettirmeyi planlıyoruz. Katılımın da çok iyi olması bizleri memnun ediyor. Artık temiz bir çevre için çalışmalarımızı sürdürüyoruz\" dedi.

Bilgi ve Beceri Sınıfı öğretmenlerinden Seda Karakaya, \"Biz okulumuzda bir projeye başladık. Her aya yeni bir etkinlik düzenleyeceğiz. İlk etkinliğimiz file etkinliği, amacımız ise temiz bir çevre. Öğrencilerimizden 200 adet poşet getirene bir file veriyoruz. Böylelikle çevremizi plastikten arındırmaya çalışıyoruz. Bu etkinliğimize velilerimizi de kattık. Hem öğrenci, hem veli, hem de öğretmen işbirliği ile projemizi gerçekleştiriyoruz. Velilerimiz bizim isteklerimizi asla kırmazlar. Her zaman yardımcı olurlar. Onlara amacımızı söylediğimizde büyük katkıda bulunacaklarını belirttiler. Önce Halk Eğitim Merkezi\'nden bir hocamız geldi. Önce bizlere öğretti. Bizler velilere, veliler öğrencilere derken, aşama aşama herkes öğrendi. Hep birlikte, burada, neşeli bir şekilde etkinliğimizi yapıyoruz.\" diye konuştu.

Sınıfa katılarak oğluyla birlikte file ören velilerden Fadime Aydın, \"Ben bu projeye katılmaktan dolayı çok mutluyum. En başta file yapmayı öğrendik. Hocalarımız ve arkadaşlarımızla yardımlaşarak, birbirimize destek olarak file yapıyoruz. Sıfır Atık Projesi\'nde olmaktan çok mutluyum. Poşetini getir, fileni götür\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------

-Sınıftaki çalışmalardan görüntü

-Anneler ve çocuklarının birlikte çalışması

-Öğretmenlerin velilere yardım etmesi

-Çocukların yaptığı çalışmalar

-Okul Müdürü Adnan Deniz ile röp.

-Öğretmen Seda Karakaya ile röp.

-Veli Fadime Aydın ile röp.

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

==================

Van merkezli 6 ilde kaçak sigara ve tütün operasyonu: 40 gözaltı

Van merkezli olarak 6 ilde polis tarafından düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 11\'i mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2017 yılında yapılan 17 operasyonda, 560 bin 250 paket kaçak sigara ve 1 ton 754 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından \'5607 sayılı Kanuna muhalefet etmek\' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 40 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, geçen 15 Ocak\'ta gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda Van merkezde 34, İstanbul\'da 1, Hakkari\'de 2, Adana\'da 1, Ağrı\'da 1 ve Batman\'da 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 21\'i emniyetteki ifadelerinin ardından, 5\'i savcılıkta, 3\'ü de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden 11\'i ise mahkemece tutuklandı.

Haber: Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-