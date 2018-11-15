DHA YURT BÜLTENİ 5

KKTC Başbakanı Erhürman: Siyasi eşitlik, adil ve kalıcı çözümde olmazsa olmaz

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, siyasi eşitliğin, adil ve kalıcı çözümde olmazsa olmaz nitelikte olduğunu belirterek, \"Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, yok sayan, kararların alınma süreçlerinde onları öteleyen herhangi bir çözüm yönteminin bu adada kalıcı, sürdürülebilir olmayacağı işleyen bir federasyon modeli yaratmayacağı herkes tarafından bilinmektedir\" dedi.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, KKTC\'nin 35\'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ülke olarak ciddi ekonomik sıkıntıların göğüslenmek zorunda olunduğu dönemde Cumhuriyet Bayramı\'nın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Erhürman, \"Kıbrıs Türk halkı nasıl ki çok daha zor koşullarda el ele vererek, biz olma bilinciyle özveriyle dayanışmayla bir sürü sorunları aştı bugün de yaşadığımız sorunları aşacağız. Kıbrıs Türk halkı bu adada alnı açık, onurlu şekilde varoluşunu sonsuza kadar devam ettirecek. Bugün itibarıyla hem mutluyuz hem gururluyuz hem de nerelerde hata yaptık, nerelerde başarıszlığımız ya da başarımız var tüm bunların muhasebesini yapıyoruz ve hep beraber özgüvenle ileriye umutla bakıyoruz\" diye konuştu.

\'KIBRIS TÜRK HALKININ SİYASİ EŞİTLİĞİ ÖNEMLİ\'

KKTC Başbakanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bir yandan acil ve kalıcı çözüme ulaşmak için çaba gösterdiğini diğer yandan da adil ve kalıcı çözüme ulaşıldıktan sonra ihtiyaç duyulacak sosyal ve ekonomik kalkınma adımlarını atmaya çalıştığını kaydederek, şunları söyledi: \"Dolayısıyla herhangi biri diğerinden bizi alıkoymamak durumunda. Tabi altını çiziyoruz, adil ve kalıcı bir çözüm isteğimizin en önemli unsurlarından biri hiç kuşkusuz Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğidir. Siyasi eşitlik adil ve kalıcı bir çözümde olmazsa olmaz niteliktedir. Kıbrıs Türk halkı için de böyledir. Kurulacak olan yapının sürdürülebilirliğinin sağlanması için de böyledir çünkü Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, yok sayan, kararların alınma süreçlerinde onları öteleyen herhangi bir çözüm yönteminin bu adada kalıcı ve sürdürülebilir olmayacağı, işleyen bir federasyon modeli yaratmayacağı herkes tarafından bilinmektedir.\"

Görüntü Dökümü

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- KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile röp

- Kıbrıs genel ve detay görüntüleri

SÜRE: 01\'54\" BOYUT: 213 MB

Haber-Kamera:Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/LEFKOŞA, (DHA)

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Denktaş: Görüşmelerden sonuç alınamazsa çözüm, yeni yaklaşımla ele alınabilir

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş\'ın oğlu Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Rum yönetimi ile yapılan görüşmelerde sonuç alınamadığı takdirde, sorunun yeni yaklaşımlarla ele alınabileceğini söyledi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KKTC\'nin 35\'inci kuruluş yıl dönümünde DHA\'ya açıklamalarda bulundu. Aradan geçen süreçte KKTC\'ye kolay gelinmediğini dile getiren Bakan Denktaş, şöyle konuştu:

\"Hayırsız komşunun varlığı bizi cumhuriyet sahibi yaptı. Bugün 35\'inci yıl. Hayal edildiği kadar iyi yönetemesek bile bu devlet geleceğimizin en önemli garantisi, teminatı. O nedenle bu devletin daha da güçlenmesi, kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşması, Rumla artık bir çözüm olduydu, olacaktı düşüncesinden arınması ve kendi üzerinde ileriye doğru yürümesi gerekir. Bir çözümün illa ki 50 yıldır görüşmekte olduğumuz zemin üzerinde olması mümkün değilse artık, bu görülmüşse, bundan sonrası yeni bir parametreyle, yeni bir yaklaşımla ele alınabilir. Bu yeni yolda eskiden de olduğu gibi egemenliğimizin simgesi, kendi devletimizle bir yere varılır.\"

Görüntü Dökümü

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- Serdar Denktaş ile röportaj

- Kıbrıs genel ve detay görüntüleri

SÜRE:01\'38\" BOYUT:183 MB

Haber-Kamera:Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/LEFKOŞA, (DHA)

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Derviş Eroğlu: Rum\'da \'Türkleri kendi bünyemize alabiliriz\' düşüncesi olabilir



Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin (KKTC) 3\'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, müzakerelerde uzlaşılamayan Kıbrıs Rum kesiminin politikasına ilişkin \"Rum\'un düşüncesi şu. \'Zaman içinde Kıbrıs Türkü\'nde, Türkiye\'ye karşı bir tepki uyanabilir. Türkiye\'ye karşı uyanan tepkiler neticesinde bize, bizim altımıza girme düşüncesi hakim olabilir ve biz Türkleri kendi bünyemize alabiliriz\'. Böyle bir düşünce olabilir\" dedi.

KKTC\'nin kuruluşuna tanıklık eden, 2010- 2015 yıllarında 3\'üncü cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Derviş Eroğlu, ülkenin 35\'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. KKTC\'nin bağımsızlığının ilan edildiği gün yaşananları aktaran Eroğlu, \"Ulusal Birlik Partisi; kurulduğu gün bir devleti düşünmüş, özgürlük mücadelesini bir devletle taçlandırma kararlılığı almış bir partiydi. Ama tabi ki zaman ve zemin bunun için gerekliydi. KKTC\'nin ilanından 1 gece önce, 14 Kasım 1983 gecesi, Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, meclisteki tüm siyasi parti milletvekillerini saraya davet etti. O gece hem yemek yer hem sohbet ederken saat 22.30 sıralarında Rauf Bey ansızın sofradan kalktı, \'Bana müsaade\' dedi. 5- 10 dakika sonra tekrar geldi. \'Müjde, yarın KKTC\'yi ilan ediyoruz\' dedi ve imzalamak için bağımsızlık bildirisini önümüze koydu\" diye konuştu.

\'ANLAŞMA NİYETLERİ OLMADIĞINI DÜNYAYA ANLATAMADIK\'

Kıbrıs Rum kesimiyle yapılan müzakereleri değerlendiren Eroğlu, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olan Rum yönetiminin, uzlaşmak istememesi nedeniyle müzakerelerin kısır döngüye dönüştüğünü savundu. Eroğlu, Rum kesiminin, Kıbrıs Türklerini bünyelerine almak gibi düşünceye sahip olabileceğini kaydederek, şunları söyledi:

\"Onların bizimle anlaşma niyeti olmadığını dünyaya anlatamadık. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler üyesi ve artık dış dünya devletleriyle de ilişki içerisinde varlığını devam ettirirken hem gücü hem ekonomiyi Türklerle niye paylaşsın? Sadece bunu düşündüğümüz zaman anlamamız gerekir; onlar, bizimle bir ortaklık kurma niyetinde değil. Zaman kaybedeceğiz. Yine müzakere masasına oturursak eğer 5- 10 sene derken 50 seneyi daha kucaklayacağız. Bizim neslimiz göremedi, bizden sonra da göremeyecek. Rum\'un düşüncesi şu. \'Zaman içinde Kıbrıs Türkü’nde, Türkiye\'ye karşı bir tepki uyanabilir. Türkiye\'ye karşı uyanan tepkiler neticesinde bize, bizim altımıza girme düşüncesi hakim olabilir ve biz Türkleri kendi bünyemize alabiliriz\'. Böyle bir düşünce olabilir. Nitekim bir tartışma sırasında Rum kesiminde dönemin Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas\'a \'Kuzey\'de senin adamların yine konuşmaya başladı\' dediğimde \'Evet, bizim adamlar var orada\' demişti bana. Ben böyle bir suçlama yapmak istemem. Hiçbir Kıbrıs Türk\'ünü Rum\'un adamı olarak görme düşüncesinde olmam, olmamam da gerekir ama Rum tarafındaki zihniyet budur. Ben bunu şaka, espri olarak söylemiştim ama o sözüyle Hristofyas benden esirgememiştir. Rum\'un Birleşmiş Milletler ile bir beklenti içinde olduğunu da bilen bir arkadaşınız olarak Rum’un bu beklentisini boşa çıkarmak mecburiyetindeyiz. O da ana vatan Türkiye ile birlikte Kıbrıs Türkü yumruk gibi olmak mecburiyetindedir. Eğer Kıbrıs\'ta Türk varlığının özgürce yaşamını sürdürmesini istiyorsak artık bu birliği yeniden tesis etmemiz ve KKTC çatısı altında yaşamaktan mutlu olduğumuzu dünyaya hissettirmemiz lazım, başta Rumlar olmak üzere.\"

Görüntü Dökümü

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- KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile röportaj

- Kıbrıs genel ve detay görüntüleri

SÜRE:03\'52\" BOYUT:433 MB

Haber-Kamera:Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/LEFKOŞA, (DHA)



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Doğu kar hapsinde: 270 köy yolu kardan kapandı

ERZURUM, (DHA)- Doğu Anadolu Bölgesi\'nde 270 köy yolu kardan kapandı. Tipi şeklinde yağan kar yağışı nedeniyle meteoroloji, vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.

Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından dün başlayan kar yağışı giderek etkisini arttırdı. Yeni güne karla uyanan Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, ve Ağrılı vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünü kardan temizledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan\'da 140, Kars\'ta 71, Muş\'ta 32, Ardahan\'da 18, Ağrı\'da ise 9 olmak üzere toplam 270 köy yolunun merkezlerle olan bağlantısı kesildi. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Sabahın erken saatlerinde okula giden öğrenciler ise okul bahçesinde bol bol kartopu oynayarak karın keyfini çıkardılar. Sıcak havalara aldanıp göç etmeyen iki leylek kar altında kaldı. Kent merkezindeki Karagöl Mahallesi\'nde elektrik direği üzerinde şiddetli kar yağışına rağmen hareketsiz bekleyen leylekler yuvasının terk etmedi. Ardahan\'ın Posof ilçesinde ise sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Posof- Damal karayolu Ilgar Dağı geçidinde kar kalınlığının 30 santime ulaştı ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Ağaçların sararmış yaprakları ve meyveleri karla buluşunca renkli görüntüler ortaya çıktı. Toplanmayan elmalarda kar altında kaldı. Bazı vatandaşlar karın bolluk ve bereket olduğu söylerken bazı vatandaşlar ise yağan karın 6 ay gibi bir süre çile oluşturduğunu belirtiler.

Erzincan\'da ise kar yağışı Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi\'nde birbirinden güzel görüntüler oluşturdu. Deniz seviyesinden 2 bin 970 metre yüksekliğindeki Ergan Dağı\'nda kartpostallık manzarayı görenler, karın keyfini fotoğraf çektirerek çıkardılar.

Öte yandan Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Bölgede zaman zaman orta kuvvetli rüzgar olacağını belirten uzmanlar, sıcaklıkların 5 ila 8 derece azalacağı açıkladı. Uzmanlar, kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

///////////////ERZURUM

-Kar altındaki otomobillerini temizleyenler

-Gece kar yağışı

-Yürüyen vatandaşlar

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

(Süre: 447 MB)



////////////////ARDAHAN

Akşam saatlerinde kar yağışından görüntü

Leylek yuvasından görüntü

Sabah okula giden öğrencilerden görüntü

Okul bahçesinde kartopu oynayan öğrencilerden görütü

Detay görüntüler

Haber-Kamera:Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

////////////////ERZİNCAN

-Kayak merkezinden dronla görüntü

-Kayak merkezinden genel detay görüntüler

-Ziyarete giden gençlerin açıklamaları

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

//////////////////POSOF

Kar yağışı

Kar temizliği

Kar altında yürüyen öğrenciler

Durakta servis bekleyen öğrenciler

Servis Kar topu oynamaları

Şoförlerinin konuşması

Araçlarının üzerini temizleyenler

Vatandaşların konuşmaları

İşyerlerinin önünü temizleyenler

Vatandaşların konuşması

Kar altında kalmış elma ağacı ve meyveleri

Detay

Haber-Kamera:Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),(DHA)

549 MB



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TIR özel halk otobüsüne çarptı: 9 yaralı

GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, TIR\'ın özel halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 1\'i ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.45 sıralarında, D-100 Karayolu Muallimköy mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 34 AZ 8305 plakalı TIR, İzmit-Gebze seferini yapan Mustafa Yüksel idaresindeki 41 J 6029 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Özel halk otobüsü çarpmanın etkisiyle bariyerlere girdi. Kazada, özel halk otobüsünde bulunan 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibi sevk edildi. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 1\'i ağır 9 kişi Gebze ve Darıca\'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten sağlandı. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Araçlardan görüntü

Olay yerinden görüntüler

Polisin trafiği yönlendirmesi

Haber - Kamera: Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli), (DHA)

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