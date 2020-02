DHA YURT BÜLTENİ 5

ÖZEL - Arkadaş şakalaşması canından ediyordu

ANTALYA\'da arkadaşıyla şakalaşırken kalbi duran, kaldırıldığı hastanede çalıştırılan kalbi 4 kez daha duran Muhammet Kadir Mor (15), 15 gün yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Bir ay sonra nefes almakta zorluk çeken Mor\'un, 1,5- 2 santim olması gereken nefes borusu çapının yarım santimin altına düştüğü belirlenince ameliyata alındı. Mor, aylar süren yaşam mücadelesinin ardından yeniden sağlığına kavuştu.

Ameliyatın gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Bilgin, Muhammet Kadir Mor\'un kendilerine 4,5 ay önce solunum sıkıntısı nedeniyle geldiğini belirtti. Prof. Dr. Bilgin, \"Hikayesini dinlediğimizde arkadaşıyla şakalaşırken aniden kalbinin durduğunu, yoğum bakımda tedavi edildikten sonra taburcu olduğunu, bir müddet sonra solunum sıkıntısı olduğunu öğrendik. Hastanın durumu bize, yoğun bakımda hastalar takip edilirken nefes alması için soluk borusuna konan entübasyon tüpünün yaptığı darlığı düşündürdü. Yaptığımız incelemede böyle olduğunu gördük. Öncelikle soluk borusunu genişleten işlemler yaptık, ama bu işlemler hastaya zaman kazandırmak içindi. 4 ay sonra da bozuk olan soluk borusunun orta kısmını, yaklaşık 2 santimlik bölümü çıkartarak ameliyatını gerçekleştirdik. Erişkinlerde 2- 3.5 santim, çocuklarda ise çapı 1,5- 2 santim kadardır. Muhammet bize geldiğinde, soluk borusunun çapı yarım santimin altındaydı. Hırıltılı nefes alıyordu. Yani her an hayatını kaybedebilirdi\" dedi.

Prof. Dr. Bilgin, Muhammet\'in bir hafta önce ameliyat olduğunu belirterek, “Bundan sonra artık normal hayatına devam edecek. Soluk borusunun 2 santim kısaltılması hastanın yaşamını tehdit etmez. Soluk borusu ameliyatlarında yüzde 50\'ye kadar çıkartılabilir\" dedi.

\'ARKADAŞIMLA GÜREŞİP ŞAKALAŞIYORDUK\'

Korkuteli ilçesinde lise 2\'nci sınıf öğrencisi olan Muhammet Kadir Mor ise yaklaşık bir yıldır erkek öğrenci yurdunda kaldığını belirterek, “1 Mayıs tarihinde arkadaşımla güreşip şakalaşırken birden fenalaştım. Ben hatırlamıyorum. Kalbim durmuş. Hastaneye kaldırılmışım. Orada çalıştırılan kalbim 4 kez yeniden durmuş. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edilmişim\" diye konuştu.

Yoğun bakımdaki 15 günün ardından taburcu olup evine gittikten bir ay sonra nefes almakta zorlandığını söyleyen Mor, “Soluk borumun daraldığı tespit edilince İstanbul\'a gittik. Orada lazerle soluk borum genişletildi. Antalya\'ya evimize döndükten 1 ay sonra yine nefes alamamaya başladım. Daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Prof.Dr. Mehmet Bilgin hocamıza başvurduğumda 3 kez soluk borusunu genişletti, ama sorun düzelmeyince ameliyat oldum. Şimdi iyiyim çok şükür\" şeklinde konuştu.

YARIM SAATLİK YOLU 10 DAKİKADA GELDİM

Muhammet\'in babası Süleyman Mor ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

\"Ben nakliye şoförüyüm. Olay günü İstanbul\'dan dönerken bir telefon geldi. Muhammet\'in arkadaşıyla şakalaşırken kalbi durdu dendi. O yolu nasıl geldim, bilmiyorum. Yarım saatlik yolu 10 dakikada geldim. Hastaneye gittiğimde doktorların Muhammet\'i yaşatmak için uğraştıklarını gördüm. Acil Antalya\'ya sevk ettiler. Oğlum 15 gün yoğun bakımda kaldı ama taburcu olduktan bir süre sonra Muhammet\'in nefes alamadığını görünce yeniden doktorlara başvurduk. Doktorlar bize nefes borusunda entübeden kaynaklanan bir daralma olduğunu söylediler. Prof. Dr. Bilgin\'in gerçekleştirdiği ameliyatın ardından oğlum sağlığına kavuştu çok şükür.\"

Oğlunun yaşadıklarına neden olan arkadaşıyla ilgili şikayette bulunmadıklarını belirten Süleyman Mor, “Bunlar çocuk. Arkadaşı da böyle olmasını istemezdi. İkisi çok yakın arkadaştı. Bizim çocuğumuzun başına gelen, o çocuğun da başına gelebilirdi. Zaten arkadaşı çok üzüldü\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

/////////////// Güvenlik kamerası

- Çcoukların oyun oynaması

- Muhammet Mor\'un nefes alamadığı anlar

- Arkadaşların müdahalesi

AKTÜEL KAMERA

-Çocuktan detay görüntü

-Ameliyatı yapan doktordan detay görüntü

-Röp 1 :Prof Dr.Mehmet Bilgin

-Röp 2:Muhammet kadir Mor

-Röp 3:Süleyman Mor (Baba)

555 MB// 5.00 sn HD

Haber:Selma KUNAR Kamera:Emrah GÜL ANTALYA-DHA

===============

Köyleri baraj suları altında kalacak köylülerden tepki

KAYNARCA(Sakarya),(DHA) - SAKARYA\'nın Kaynarca ve Ferizli ilçeleri arasında kurulması planlanan Kemerdere Barajı için yapılan ÇED toplantısında, köyleri baraj suları altında kalacak vatandaşlar tepki gösterdi. Köylüler, barajı istemediklerini, imza kampanyası başlatacaklarını söyledi.

İstanbul\'un içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Melen-İstanbul arasında döşenen su hattına verilmek üzere Kaynarca ile Ferizli arasında kalan bölgede kurulacak Kemerdere Barajı için yapılan ÇED halkı bilgilendirme toplantısı Kaynarca\'nın Küçükkışla Köyü\'ndeki kahvehanede yapıldı. Jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, toplantıya katılanlar tutanağı imzalamadı. ÇED raporunu hazırlayan şirket yetkilileri yaptıkları sunumla proje hakkında halkı bilgilendirdi. Kaynarca\'ya bağlı Kızılcaali, Hatipler, Küçükkışla, Yazlık Pınarı ve Cebek ile Ferizli\'ye bağlı Sarıahmetler, Hocaoğlu Köyleri arasında su tutacak barajın gövde inşaatı ise Cebek Köyü ile Sarıahmetler Köyü arasında kalan bölgede inşa edilecek. Barajın boru hattının 14 kilometre olacağı ve 10 metre genişliğindeki alanın kamulaştırılacağı belirtildi.

Küçükkışla Köyü Muhtarı Celil Karagöz, \"İstanbul\'un su ihtiyacı için köyümüzü sular altında bırakıyorsunuz. Bu haksızlıktır. Köylümüz mağdur olacak, bize ne olacak düşünülmüyor. Biz bu barajı istemiyoruz\" diyerek baraja karşı olduklarını ifade etti.

Muhtarlar barajı istemediklerini, halk oylaması yapılması gerektiğini belirtti. Kaynarca Ziraat Odası Başkanı İbrahim Çakar ise konuyla ilgili imza kampanyası yapacaklarını, hukuk mücadelesi vereceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kahvehaneden görüntü

-Konuşmalar

-Yetkililerin projeyi anlatması

HABER-KAMERA: Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya), (DHA)

==================

Konya\'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

KONYA\'da sokak satıcılarına yönelik polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 10 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine daha önceden belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1,77 gram eroin, 73 gram esrar, toz halinde 6 ecstasy, 483 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Polisin, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Görüntü dökümü:

-------------------------

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA (DHA)

======================

Şanlıurfa’da park halindeki otomobili benzin döküp yaktılar

ŞANLIURFA\'da park halindeki otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.

Olay, dün gece Kadıoğlu Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Fatma Gençoğlu’na ait 63 PU 426 plakalı otomobil sokakta park halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Yanan otomobili gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis otomobili yakıp kaçanların yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Park halindeki otomobilin yanması

- Alev alev yanan otomobile müdahale eden itfaiye ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA (DHA)

8MB

=====================

Konya\'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

KONYA\'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı öne sürülen 12 kişi, gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, \'ByLock\' kullandığı iddiasıyla 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Görüntü dökümü:

----------------------------

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA (DHA)

======================================

Uzman çavuş, odasında ölü bulundu

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, sözleşmeli uzman çavuş olarak görev yapan Ahmet E. (24), odasında başından tabancayla vurulmuş bulundu. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ahmet E., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda görevli sözleşmeli uzman çavuş Ahmet E., dün mesai bitiminden sonra Yukarı Pazarcı Mahallesi 4035 Sokak\'taki evine geldi. Arkadaşına spor yapmaya gitmeyeceğini söyleyen Ahmet E., evde tek başına kaldı. Spora giden arkadaşı ise bir süre sonra eve döndüğünde Ahmet E.\'nin odasından silah sesi geldiğini duydu. Odaya giren arkadaşı, Ahmet E.\'yi başından tabancayla vurulmuş bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ahmet E., ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ahmet E., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet E.\'nin cansız bedeni, inceleme sonrası Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Öte yandan polisin olay yerinde yaptığı incelemede, Ahmet E.\'nin yanında tabancası bulundu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Sokaktan görüntü

- Uzman çavuşun oturduğu dairenin görüntüsü

- Uzman çavuşun fotoğrafları

154 MB /// 01.23\"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

======================

\'Sakin Şehir\'deki yüzen adalar sonbaharda büyülüyor

ARTVİN’in \'Sakin Şehir\' (Cittaslow) unvanlı Şavşat ilçesinin Arsiyan Yaylasındaki 12 yüzen ada sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Şavşat ilçesinde Gürcistan sınırındaki deniz seviyesinde 3 bin 176 metre yükseklikteki Göze dağının eteğinde yer alan Arsiyan Yaylası\'nda yer alan göletlerdeki 12 yüzen ada sonbaharla birlikte ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Yöre halkı tarafından her birinin farklı hikayesi olduğuna inanılan göllere boğa, kız, dana gibi isimler verildi. Turizm acenteleri adaları görmek isteyenlere arazili araçlarla tur düzenliyor, rehberlik yapıyor. 12 yüzen ada çevresinde farklı endemik türler de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Gölü ziyaret eden Murat Çakal, gölerlin üzerinde bulunan adaların özellikle yaz aylarında rüzgarın etkisiyle hareket ettiğini belirterek \"Gürcü sınırında olması, doğa olarak muhteşem bir yapıya sahip olması göllere olan ilgiyi artırıyor \" dedi.

Fahri Kör de \"Çocukluğumuzda bize anlatılan hikayeleri vardı. Boğa gölünde yaylacılık yapan insanların gölden boğa çıktığını görmüş. Yada kız gölünde her zaman olduğu gibi peri kızı masallarını anlatılırdı. Ne kadar gerçek ne kadar doğru bilemeyiz bize hikaye olarak anlatılırdı\" diye konuştu.

Atabarı Turizm seyahat acentesi sahibi Erhan Gazihan da öArsiyan yaylasında bulunan yedi göller bölgesine düzenlenen turlara yoğun ilgi var\" ifadelerini kullandı.

Fotoğrafçı Aylin Köroğlu öBurada pek çok yükselti farkından dolayı su alanları, göller, dağlar ve çeşit çeşit endemik türler bulunmakta. Doğada fotoğraf çekmeyi seven, hatta fotoğrafı çok seven birisi olarak buranın her alanda her saniyesini her kadrajını fotoğraflamaktan keyif aldığım bir yer\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Göllerden detay

Ziyaretçilerden detay

Ziyaretçilerle röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-DHA

======================================

Alzheimer hastası kadın, pencereden düşüp öldü

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta 3’üncü kattaki evinin penceresinden arka bahçeye düşen alzheimer hastası Sübye Çolak (82), hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.30 sıralarında Gülbahar Hatun Mahallesi\'ndeki 3 katlı bin binadan meydana geldi. Alzheimer hastası Sübye Çolak, oğlu Osman ile birlikte yaşadığı 3’üncü kattaki evinin camından arka bahçeye düştü. Durumu fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Çolak\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sübye Çolak\'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, Çolak\'ın düşme nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

-Cesedin götürülüşü

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

(222 mb)

====