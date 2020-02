DHA YURT BÜLTENİ 5

1)KURTULMUŞ, \"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TAMAMINI LANETLİYORUZ\"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Batman\'da el yapımı patlayıcının inflak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 askerle ilgili Van\'da açıklama yaptı. Kurtulmuş, \"Bu terör örgütleri vasıtasıyla bunları vekalet savaşlarının araçları olarak kullanıyorlar. Ortadoğuda yaktıkları ateşe ellerini sokmamak için terör örgütlerini maşa olarak kullanarak halkları büyük zarar veriyorlar. Türklere, Kürtlere, Araplara, Acemlere, Sünnilere, Şiilere bölgenin esas huzur bekleyen haklarına büyük zarar veriyorlar. Terör örgütlerini tamamını lanetliyoruz\" dedi.Van\'ın Gürpınar İlçesi\'nde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Kırkpınar\'dan Gürpınar\'a yağlı güreş festivaline katılmak üzere Van\'a gelen Ak Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Van Gölü sahilinde bulunan Edremit İlçesi\'nde şehit askerlerle ilgili açıklama yaptı. İpleri başkalarının elinde olan bu terör sürülerini bertaraf edeceklerini belirten Kurtulmş, şöyle konuştu:

\"Van\'a gelir gelmez bu acı haberi aldık. Uzun zamandır doğu ve günedoğnun bütün illeri diyarı huzur haline geldi. Bundan büyüm memnunuyet duyuyurouz. Asıl olan miletimizin farkıl fertlerinin her yerde huzur uçunde yaşamasıdır. Bunun için vatandaşımıza her türlü hizmeti götürmük devlet olarak vazifemizdir. Bunun için Anadolu\'nun, doğunun bir çok yerinde ulaşımın rahat sağlanabilmesi için karayollarının diğer yatırımların yapılması ve bunlar vasıtasıyla kardeşlerimizin en güzel hizmeti alabilmeleri için olağan üstü gayret sarf ediliyor. Maalesef terör örgütü vatandaşların bu hizmetleri almaması için yıllardır elinden geleni yapıyor. En son yine bir inşaat faaliyetinin güvenliğini sağlamak için görevlendirilen askerlerimiz maalesef yola döşenen el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu şehit edildiler. Son ilk gelen haber 4 şehit idi ancak son gelen haber 7 şehit de ulaştığını gösteriyor. Mekanları cennet olsun.\"

Kurtulmuş, bu hain terör saldırılarını milletin inşallah eninde sonunda bertaraf edeceğini de belirterek, \"İpleri başkalarının elinde olan bu terör sürülerini bertaraf edecektir. Ortadoğu\'da yaşanan kıyameti görüyoruz. Maalesef Suriye\'de Irak\'ta yanı başımızda terörün niçin kullanıldığını çok daha net bir şekilde görüyoruz. Bu terör örgütleri vasıtasıyla bunları vekalet savaşlarının araçları olarak kullanıyorlar. Ortadoğuda yaktıkları ateşe ellerini sokmamak için terör örgütlerini maşa olarak kullanarak halkları büyük zarar veriyorlar. Türklere, Kürtlere, Araplara, Acemlere, Sünnilere, Şiilere bölgenin esas huzur bekleyen haklarına büyük zarar veriyorlar. Terör örgütlerini tamamını lanetliyoruz.Ama en az onlar kadar lanetlenmeye hak edenler terör örgütlerine bu imkanı veren, bunları siyasi lojistik askeri olarak destekleyen unsurlardır. Vekalet savaşlarında tuttukları o maşayı kullanan eller o maşalar üzerinden kendi menfaatlerini yükseltmek isteyenlerdir. Hepsini lanetliyoruz. Bu bir insanlık saldırısıdır, insanlık suçudur. Bu bölgenin insanının huzura güvenliğe ihtiyacı var. Batıda dünyanın başka yerlerinde ne varsa bölge insanının aynı standartlarda yaşama hakkı var. Biz de ülke olarak devlet hükümet olarak bunu gerçekleştirmek için seferber oluyoruz. Ama hainlerde bunu gerçekleştirmemek için, vatandaşın huzurunu güvenini yüksek hayat kalitesini ulaşmaması için her türlü hain saldırıyı yapıyorlar. Nefretle lanetle kınıyoruz. Elleri tutanlar da bunun hesabını vereceklerdir ve ortadoğu coğrafyası, Türkiyemiz, ortadoğunun kilit taşı olan bu bölge Allah\'ın izniyle bütün bu saldırılardan kurtulacaktır\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Kurtulmuş un açıklaması

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-

2)BOYA YAPILAN BİNADA DEMİR İSKELE ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



ADANA\'da bir binanın dış cephe boyası için kurulan demir iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi ağır yaralandı. Olay, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi 63006 Sokak\'taki dış cephesi boyanan bir binada meydana geldi. 7 katlı bir binanın dış cephesini boyamak için kurulan demir iskele, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. İskele üzerinde çalışan işçilerden Metin Karal ve Mehmet Çelenk, demir yığının altında kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri işçilerden Metin Karal\'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Mehmet Çelenk ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayı gören vatandaşlardan Hacer Alptekin, \"İskele büyük bir gürültüyle çöktü. Bir anda oldu. Hiçbir güvenlik önlemi alınmamıştı. İki işçiyi demir yığının altında kaldılar. Elimizden bir şey gelmedi\" dedi. Metin Karal\'ın cesedi olay yerine gelen cenaze aracıyla otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

- Çöken iskeleden görüntüler

- Polisin inceleme yapması

- Cesetten detay görüntüler

- İtfaiye aracı

- Ön tarafa kurulu iskeleden görüntüler

- Vatandaşların apartmandan çıkarak iskelenin altından geçmeleri

- Bir vatandaşın olayı anlatması

- Cenaze aracının gelmesi

SÜRE:02\'03\" BOYUT: 228 MB

Haber:Can ÇELİK-Kamera: Sude UÇAROĞLU/ADANA,(DHA)

3)KANALDAKİ CESEDİ GÖRÜNTÜLEYİP, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR



ADANA\'da vatandaşlar, sulama kanalında sürüklenen kadın cesedini, cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.Olay, sabah saatlerinde Seyhan İlçesi Ege Bagatur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Devlet Su İşleri\'ne (DSİ) ait sulama kanalında bir kadın cesedinin sürüklendiğini gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen su altı ekipler, sürüklenen kadın cesedini sudan çıkardı. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar kanal kenarına koşarak cep telefonlarıyla olayı görüntüleyip sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Bir vatandaş ise, gazetecilere \"Bu yaşananları bende sizin gibi görüntüleyip, sosyal medyadaki takipçilerimde paşlaşıyorum\" dedi. Polis ekipleri ise, toplanan kalabalığı çevreden uzaklaştırdı. Polis, kadının kimliğini araştıyor.

Görüntü Dökümü

- Kanaldaki cesedin görüntüsü

- Bir vatandaşın cesedi cep telefonu ile görüntüleyerek canlı yayın yapması

- Ekiplerin cesede ulaşma çalışmalarından görüntüler

- Cesedin çıkarılması

- Vatandaşların cep telefonları ile görüntü çekmesi

- Sağlık ekibi ve polislerden görüntüler

- Genel görüntüler

SÜRE:02\'14\" BOYUT:247 mb

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

4)ÇİFTLİKLERDEN HAYVAN ÇALAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde bir çiftlikten 26 hayvan çalıp kaçarken yakalanan 4 kişi tutuklandı. Çerkezköy\'ün Ambardere mevkiindeki bir çiftlikten hayvan çalındığını gören görevli, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bildirdi. Çalıntı hayvanların bulunduğu aracı belirleyip takibe alan polis ekipleri, ilçe çıkışında durdurdu. Araçta yapılan aramada çalıntı 25 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan bulurken, şüpheliler U.K., H.K., S.K. ve C.T.\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan araştırmasında daha öncede çiftlikler bölgesinden hayvan hırsızlığına karıştıkları belirlendi. Emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen U.K., H.K., S.K. ve C.T., tutuklanarak cezaevine konuldu. Çalınan hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

Şüphelilerin adliyeden çıkarılması

Polisin aldığı önlemler

Şüpheliler

Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)-

5)BAYRAM\'IN ANNESİ ADİLE EROL, \"DUA EDECEĞİMİZ ÇOCUĞUMUZUN BİR MEZARI VAR\"

TOKAT\'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan 2 çocuktan, 2,5 yıl sonra Kelkit Çayı\'nda bulunan Bayram Erol\'a (8) ait 3 kemik parçası, 2 gün önce gözyaşları arasında toprağa verildi. Acılı anne Adile Erol, \"Artık gidip de dua edeceğimiz çocuğumuzun bir mezarı var. İşte Bayram burada diyeceğimiz. Buna da şükrediyoruz\" dedi.

Reşadiye\'de 29 Aralık 2015 tarihinde, evlerinin yakınında oynayan Dursun Kaan Taşçı (5) ile Bayram Erol kayboldu. Ailelerin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Bölgede yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Çocukların kaçırılma ihtimalini de göz önünde bulunduran ekipler, arama çalışmalarını sonlandırdı.

2 YIL 10 AY SONRA BACAK KEMİKLERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, çalışmalar sırasında HES göletinin mazgallarında ayakkabı, içinde çorap ve kemik parçaları buldu. Bulunan parçalar DNA testi için Ankara\'ya gönderildi. Kemiklerin 2,5 yıl önce kaybolan çocuklara ait olma ihtimali üzerine ailelerinden kan örneği alındı. Anne Adile Erol\'dan alınan örnekle yapılan testte, kemiklerin kayıp çocuklardan Bayram Erol\'a ait olduğu saptandı. DNA sonuçlarının ardından Reşadiye\'ye giden Tokat Valisi Ömer Toraman, Bayram Erol\'un ailesine acı haberi verdi. Çocuğun bulunan kemikleri, ölüm nedeninin tespiti için Mayıs ayında İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Ancak kemiklerin uzun süre suda kalıp deforme olması nedeniyle herhangi bir bulguya rastlanılmadı. İstanbul Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi işlemlerinin ardından 2 gün önce Bayram Erol\'a ait 3 kemik parçası tabut içerisinde memleketi Tokat\'ın Reşadiye ilçesine gönderildi. Reşadiye Merkez Caminde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında tabut ile birlikte defnedildi.

\"EN AZINDAN KÜÇÜKTE OLSA ÇOCUĞUMUZUN BİR MEZARI VAR\"

Üç senedir oğullarının nerede olduğunu merak ettiklerini ve gözyaşı döktüklerine söyleyen Bayram Erol\'un annesi Adile Erol, \"Bir gün gelecek, okula gidecek, \'şu Bayram\'ın sevdiği yemek\' dedik. Herkesten yardım istedik. Yalvardık \'gören bilen varsa söylesin\' dedik. Ama bir cevap alamadık. Muhtarda düşünce aramalarda Bayram\'ın ayakkabısına kemiğine rast gelindiği söylendi. O zaman mutlu olduk. Ne olursa kabulümüz. Sonuçta 3 yıl oldu. Bu çocuk nerede? Tabi yine de sağ salim olsaydı. En azından yaşıyor denseydi bizim için mucize mutluluk olurdu. Eğer ırmaktaysa Bayram\'ın olmasını da istedik. Bir an önce haber alalım yaşıyor mu? ölümü bilelim diye istedik. Rabbim dualarımı kabul etti. En azından küçükte olsa büyükte olsa çocuğumuzun bir mezarı var. Benim için çok zor. Aile içinde çok zor. Çok şeyler atlattık. Ben ağlıyorum okul yoluna gidiyorum. İkizi yanımda büyüyor, arkadaşlarını görüyorum olur olmaz yıpranıp üzülüyorum. Ama artık gidip de dua edeceğimiz çocuğumuza bir mezarı var. İşte Bayram burada diyeceğimiz. Buna da şükrediyoruz\" dedi.

\"MEKANI CENNET OLSUN ÇOCUĞUMUN\"

Hiç bir zaman çocukları Bayram\'ı unutmayacaklarını söyleyen Anne Adile Erol, \"Tabi ki hiçbir zaman unutmayacağız çocuğumuz kalbimizde. Özel günlerde, bayramlarda ve doğum günlerinde çocuğumun yanına gidip ona Yasin okuyacağım. Ailecek kardeşi ile beraber dua edeceğiz. Başka yapacağımız bir şey yok. Mekanı cennet olsun çocuğumun. Kaybolduğu zaman hep kayıp diye rüya görüyordum. Her zaman arıyorduk. Bulundu denince kayıp diye hiç rüya görmedim. Biraz sevinçliyiz bulunduğu için. Öldüğü için daha göremeyeceğim için de bir anne olarak üzgünüm.\" diye konuştu.

Anne ve babalara çocuklarını yalnız bırakmaması konusunda uyarıda bulunan Anne Erol, \"Benim başıma gelmeyecek diye bir şey düşünmesinler. Tabi biraz daha erken davransaydım belki çocuğum şuanda yaşıyor olabilirdi. Kendime göre düşüncem öyle ama rabbim de böyle izin, destur verdi. Gittim ama bulamadım. Yarım saat 15 dakika bile çocuklar için çok tehlikeli. Hiç kimse gözünün önünden çocuğunu ayırmasın. Çocuklar oynuyor ama herkes çocuğuna sahip çıksın. Onlarda bu üzüntüyü yaşamasın. Çünkü evlat acısı çok zor. Bir zamandan sonra onun bir kemiğine, derisine, ayağına bile razısın. Çünkü onu görmek seni mutlu ediyor\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

-Anne Adile Erol\'dan görüntüler

-Anne Adire Erol röportaj

-Bayram Erol\'un mezarından görüntü

-Bayram Erol\'un fotoğrafı

-Genel Detay

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/REŞADİYE (Tokat), (DHA)-

(554 MB HD Görüntü)

6)OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI KAMERAYA YANSIDI

TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Zeki Öz, aracın altında kalarak yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaza, Çerkezköy-Çorlu karayolu üzerinde meydana geldi. Zeki Öz\'ün kullandığı 59 LL 512 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü yitirmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Otomobilin sürücüsü de takla atan aracın altında kalarak yaralandı. Kaza anları başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayı gören diğer sürücüler, takla atan otomobilin altında kalan Zeki Öz\'ü çıkardı. Öz, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

Otomobilin hızlı gitmesi

Kontrolden çıkan otomobilin takla atması

Diğer sürücülerin yardıma gitmesi

Yaralı sürücünün aracın altından çıkarılması

Detaylar

Haber: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)

