DHA YURT BÜLTENİ 5

Halep özlemini Antep Kalesi\'ni seyrederek gideriyorlar

GAZİANTEP\'te yaşayan Suriyeliler, Halep özlemini, Halep Kalesi\'ne benzeyen Antep Kalesi\'ni seyrederek gideriyor.

Gaziantep; İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre 322 bin 998 kişi ile İstanbul, Şanlıurfa ve Hatay\'dan sonra en çok Suriyelilerin yaşadığı şehir. İç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin Gaziantep\'i tercih etmesinin nedenlerinin başında gelişmiş sanayisinden dolayı iş bulma imkanının fazla olması ve şehrin sınıra olan yakınlığı. Şehirde yaşayan Suriyelilerin uğrak yerlerinin başında ise kendileri için ayrı bir öneme sahip olan Antep Kalesi geliyor. Merkez Şehitkamil ilçesinin Seferpaşa Mahallesi\'nde bulunan Antep Kalesi\'ni Suriyeliler için önemli kılan ise ülkelerindeki Halep Kalesi\'ne olan benzerliği.

Boş zamanlarını Antep Kalesi\'nin, etrafındaki çimlerde ve banklarda oturarak değerlendiren Suriyelilerden Elektrik-Elektronik Mühendisi Muhammed Elamet, Halep özlemini Antep Kalesi\'nde giderdiklerini söyledi. Halepli olan, 7 yıldır Türkiye\'de olduğunu ifade eden Elahmet, \"Burada çalışıyoruz ve durumumuz çok iyi. Her gün seyretmek için Antep Kalesi\'nin önüne geliyorum. Çünkü bizim meşhur tarihi Halep Kalesi\'ne çok benziyor ve bizim için büyük önem kazanmakta. Biz Suriyeliler buraya her geldiğimizde Halep Kalesi\'ni anımsatıyor, geride kalan tüm anılarımızı yeniden canlandırıyoruz her baktığımızda\" diye konuştu.

\'HALEP\'TEYMİŞİM GİBİ HİSSEDİYORUM\'

Türkmen Ömer Elşerif ise Antep Kalesi\'nin hemen yanında bakkal işletiyor. İç savaş çıkmadan önce Halep\'te ayakkabıcılık yaptığını ifade eden Elşerif de vatan özlemini Halep kalesi ile giderdiğini ifade ederek şunları söyledi:

\"Sabah dükkanımı açtığımda kaleye bakarım, çünkü aynı Halep Kalesi gibi. Aynı zamanda sokakları Halep sokaklarına çok benziyor. Sabah kalktığımda Halep\'teymişim gibi hissediyorum, oranın hayalini burada yaşayabiliyorum. Nereye gidersem gideyim, sadece Gaziantep\'te rahat ediyorum. Özellikle kalenin yakınında çok iyi hissediyorum kendimi. Çünkü Antep halkıyla kardeşsiz ve civarımdaki komşularımla çok iyi anlaşıyoruz, hiçbir zaman beni yabancı olarak hissettirmediler.\"

\'HER BAKTIĞIMIZDA HALEP\'İ HATIRLIYORUZ\'

6 yıl önce Türkiye\'ye gelen Mahmud Elraşid ise Antep Kalesi\'nin karşısında oturduğunu söyledi. Emekli olduğunu ve çocuklarının kendinden önce Gaziantep\'e gelip iş bulduğunu ifade eden Elraşid, \"Biz kalenin önünde oturuyoruz, her baktığımızda Halep\'i hatırlıyoruz. Çok özledik, rüyalarımızda her gün Halep\'e, evimize, barkımıza alilce geri döndüğümüzü görüyoruz. Geri döneriz inşallah\" dedi.

Muhammed Enes Elsenkari de Antep Kalesi\'nin karşısında lokanta işletiyor. 7 yıldır Gaziantep\'te yaşadığını belirten Elsenkari, Gaziantep\'i tercih etmesinin tek nedeninin, Halep Kalesi\'ne benzeyen Antep Kalesi olduğunu söyledi.

Turizmde kültürel değerler ön plana çıkarılacak

İZMİR Ticaret Odası\'nda düzenlenen \'Turizm Sektörü İzmir Buluşması\'na katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, turizmde kültürel, sanatsal ve arkeolojik değerlerin ön plana çıkarılacağını belirterek, \"Ülkemizin sahip olduğu tarihi birikimle rekabet edebilecek dünyada hiçbir ülke yok. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bunu kopyalanamayacak bir silah olarak kullanmaya karar verdik\" dedi.

İzmir Ticaret Odası\'nda (İZTO) Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy\'un katılımıyla Turizm Sektörü İzmir Buluşması düzenlendi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve çok sayıda sektör temsilcisinin bulunduğu toplantıda turizm sektörünün sorunları dile getirildi.

Toplantıda meclis üyelerinin yazılı ve sözlü sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm alanlarının alt yapı sorunlarında belediyelerle işbirliği halinde olduklarını belirterek, kıyı şeritlerinde kapasitelerin dolması nedeniyle arıtmalara destek verdiklerini anlattı. İzmir\'de kongre merkezi yapılması konusunun kısa vadede çözümlenecek bir yatırım olmadığını dile getiren Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Bornova\'da açılacak kültür merkezinin de kongre merkezi olarak kullanılabileceğini ifade etti. İzmir\'in kongre vadisine ihtiyaç duyduğunu anlatan Ersoy, bunun için yer seçiminin önemli olduğuna dikkat çekti. Ersoy, \"Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı\'nı kongre vadisine örnek verebilirim. Böyle bir yapının İzmir\'de olması gerek. Sürdürülebilir turizm için bu gerekli\" dedi. Turizmin gelişmesi için teşviklerin yanı sıra planlamanın önemli olduğunu hatırlatan Ersoy, \"Doğru yatırımcıları kentinize çekmelisiniz. Bu işin sırrı teşvikler değil. Teşvikler orman yangınını musluk suyuyla söndürmek gibidir. Turizm teşviklerle kurtulmaz. Doğru plan ve projeler yapacağız\" diye konuştu.

İzmir turizminde Selçuk ve Efes destinasyonunun öne çıkarılması gerektiğini vurgulayan Ersoy, Türkiye\'nin kültürel, sanatsal ve arkeolojik değerlerinin tanıtımdaki en önemli silahlar olduğuna dikkat çekerek, \"Ülkemizin sahip olduğu tarihi birikimle rekabet edebilecek dünyada hiçbir ülke yok. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bunu kopyalanamayacak bir silah olarak kullanmaya karar verdik. Müzelerin daha cazip hale getirilmesi lazım. Yeni müze açmak değil mevcut müzelerin verimliliğini arttırmak istiyoruz. İzmir\'deki turist sayısını 5 yılda 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz\" dedi.

TURİZMDE ÇEŞİTLİLİK VURGUSU

Çeşme ve Bodrum gibi yaz turizminde önemli bir rol üstlenen kentlerin ortak sorunlara sahip olduğunu vurgulayan Ersoy, ana problemin planlama olduğunu hatırlattı. Turizmde çeşitliliğin artması gerektiğini dile getiren Bakan Ersoy şöyle konuştu:

\"Planlamalar tek tip turizme göre yapılıyor. Ağırlıklı olarak Türk turisti hedefleniyor. Sezon 60 güne sıkışıyor. Bayram tatilleri yaz ortasına geldiğinde istenmeyen görüntüler oluşuyor. Arıtmalar sistemi taşıyamıyor.Yatırımcılarla birlikte doğru plan yapılmalı. Turistik çeşitleme lazım. Bununla ilgili önerilerimiz var. Eylemlerimiz de olacak. Siz sezonu uzatınca ithal insan kaynağına ihtiyaç kaymayacak. Gençlerimiz turizm sektöründe çalışmak için hevesli olacak. Biz size 3 kat fazla arıtma da yapsak sorun çözülmez. Sorunları halının altına süpürmeyecek, sabırlı olup yerinde çözümler getireceğiz.\"

KRUVAZİYER TURİZME DESTEK İSTEDİ

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir\'de direkt uçuşlar, kongre, kruvaziyer ve deniz turizmi, kültür-tarih-inanç, gastronomi, eğlence ve festivaller, sağlık turizmi başta olmak üzere alternatif turizm olanaklarının gelişmesi için çalıştıklarını ifade etti. Oda olarak kruvaziyer turizmini İzmir\'de başlattıklarına dikkat çeken Özgener, ilk kez bir Türk kruvaziyer operatörü olarak İzmir\'den turlar başlattıklarını dile getirdi. Özgener, \"Biz de kruvaziyer turizmine Oda olarak çok emek verdik. O günlere tekrar geri dönmek için çalışmalara devam ediyoruz. Bu ay içinde İzmir\'e davet ettiğimiz Carnival Cruises yetkililerine Türkiye\'nin ve İzmir\'in güvenli bir destinasyon olarak sunduğu güzellikleri anlatacağız. Gelin İzmir\'den dünyaya tüm Türkiye için güçlü bir kruvaziyer mesajı verelim. Odamız öncülüğünde kurulan ve Başkanı olduğum Türkiye Kruvaziyer Platformu\'nun 3. Genel Toplantısı\'nı sizin de onurlandırmanızla İzmir\'de yapalım. Oda olarak Türkiye\'nin ilk kruvaziyer fuarına da talibiz. Gemileri tekrar getirmeye sizin de desteklerinizle talibiz. Deniz Ticaret Odamız da burada. Birlikte hareket ederek İzmir\'i yeniden kruvaziyer destinasyonları içine almaya tüm gücümüzle çalışacağız. Yeni kruvaziyer firmalarını devreye almanın yanısıra, kruvaziyer turizminde daha girişimci ve daha etkin tedbirler alınması gerekiyor\" dedi. Özgener, kruvaziyer limanlarına yatırımcı çekilmesi, Türk kruvaziyer gemilerinin inşa edilmesi, Deniz Turizmi Yönetmeliği\'nin revize edilmesi gibi konularda Bakanlığın desteğine çok ihtiyaç duyduklarını hatırlattı. Özgener şöyle konuştu:

\"Direkt uçuşlar İzmir\'in olmazsa olmazıdır. 50\'den fazla destinasyona bağlanıyoruz ancak yetmez. Her geçen gün hızla ekonomik ve turistik bir çekim merkezi haline gelen İzmir\'i dünyaya bağlayan direkt uçuşlar artmalıdır. İzmir\'in, coğrafi konumu ve altyapısının uygunluğu nedeniyle, THY başta olmak üzere diğer havayolu şirketleri için de ikinci aktarma merkezi haline getirilmesini talep ediyoruz.\"

AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül ise konuşmasında kentin sorunlarının çözümünde yerel yöneticiler, hükümet ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinin önemine dikkat çekerek benzer toplantıların periyodik hale getirilebileceğini söyledi. İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, yalnızca İzmir\'de değil ülke genelinde deniz turizminde karşılaştıkları sorunlar bulunduğunu dile getirerek, yaklaşık 10 yıl önce yürürlüğe giren deniz turizmi yönetmeliğinin güncellenmesini istedi. 10 bin üyelerinden yaklaşık 3 bin 500\'ünün deniz turizminden hayatını kazandıklarını belirten Kıran, deniz turizminde haksız rekabetin önüne geçen düzenlemeler getirilmesi gerektiğini söyledi.

HİZMET VE TURİZM SEKTÖRÜNDE SIÇRAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da İzmir\'in 1970\'lerden başlayarak 2003 yılına kadar olanaklarının çok altında gelişme trendi yaşadığını belirterek, kentin potansiyelini o dönemde kullanamadığını savundu. Akdeniz\'deki ticaretin en önemli aktörlerinden birisi olan İzmir\'in bu özelliğini limanı ile birlikte tarım sektörüne borçlu olduğunu ifade eden Kocaoğlu, \"2004 yılında yaptığımız stratejik plana göre sanayi organize sanayi bölgeleri ölçeğinde büyüyecek ama İzmir sıçramasını hizmet ve turizm sektöründe gerçekleştirecek. En önemli ihtiyaç çevre yatırımları, arıtma tesisleri, körfezin yüzülebilir hale gelmesidir. İzmir\'de şuanda otel doluluk oranları yüzde 80\'in üzerindedir. Fuarların kongrelerle desteklenmesi ile bu doluluk oranı daha da yükselecektir\" dedi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Türkiye\'nin turizm alanına dünyadaki emsallerine göre en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geldiğini belirterek, \"Ülkemiz ve kentimiz eşsiz topraklara sahip. Bizim isteğimiz vagon olmaktan kurtulup lokomotif olmak istiyoruz\" diye konuştu.

Yunan turistler, alışverişe Ayvalık’a geliyor

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde her hafta Perşembe günleri kurulan semt pazarına Yunanistan\'ın Midilli Adası\'ndan gelen turistler, tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ayvalık’ta Perşembe günü kurulan semt pazarı, Yunanlıların akınına uğruyor. Perşembe günleri Yunanistan’ın Midilli Adası’ndan 4 gemiyle ilçeye bu hafta bin 600 kişinin geldiği belirtildi. Ayvalık’ta turizm sezonu son günlerini yaşarken Yunanlı turistler ilçe esnafının can simidi oldu. Döviz kurundaki artış nedeniyle Perşembe günleri semt pazarına Yunanlı turistlerin ilgisi yoğun oldu. A\'dan Z\'ye tüm ihtiyaçlarını karşılayan turistler, özellikle tekstil ürünlerine rağbet gösterdi.

Ayvalık-Midilli arasında yolcu taşıyan katamaran sahibi ve kaptanı Ali Jale, Yunanlıların her hafta semt pazarına akın ettiklerini söyledi. Bu hafta yolcu sayısında rekor kırıldığını ifade eden Jale Tur sahibi Ahmet Jale ise, “Yunan turistlerin gelişleri havaların soğumasına kadar devam eder. Yunan turistler yanlarında getirdikleri bavulları ve çantaları dolduruyorlar. Bunun yanında Ayvalık’tan PVC kapı, pencere ve ahşap ev malzemeleri de alıyorlar. Bu alışveriş çılgınlığının sebebi ise paralarının değerli olması\" dedi.

İzmir Fuarı kapılarını 87\'nci kez açtı, eğlencenin merkezi oldu

TÜRKİYE\'nin ilk ve en büyük genel ticaret fuarı olan İzmir Enternasyonal Fuarı, kapılarını 87\'nci kez açtı. 16 Eylül tarihine kadar açık olacak Fuar\'ın ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. Ülkelere ve firmalara ait stantları gezen, yeme içme alanlarında vakit geçiren ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri yine fuarın simgelerinden lunapark oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı 87\'nci kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Fuar, 10 gün boyunca düzenlenecek etkinliklerle ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi olacak. İzmir Enternasyonel Fuarı\'nı ilk günde, binlerce kişi ziyaret etti. Fuarın ilk günü renkli görüntülere de sahne oldu. Fuar ziyaretçileri, ülkelere, firmalara ait stantları gezdi. Acıkan ziyaretçiler yeme içme alanında karınlarını doyurdu. Ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği yerler arasında, fuarın simgelerinden biri haline gelen lunapark yer aldı. Fuarı gezen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, fuar boyunca taksici esnafı olarak her türlü önlemi aldıklarını, vatandaşları mağdur etmeyeceklerini söyledi.

YEME İÇME YİNE ZİRVEDE

İzmir Fuarı\'nda en fazla stant ise, yine yiyecek ve içecek satışlarının yapıldığı bölümlerde yer aldı. Vatandaşlar bu bölümlerde hem kendilerine ikram edilen ürünlerin tadına baktı, hem de beğendiklerinden satın alıp evlerine götürdü. Fuarın bir bölümünde kadınlar gözleme yaptı, diğer bölümünde kilolarca ağırlıktaki dönerlerin satışı yapıldı. Özellikle Hatay mutfağına ait yöresel ürünlerin ilgi gördüğü gözlendi.

ÇOCUKLAR LUNAPARKTA EĞLENDİ

Ziyaretçilerin özellikle de çocukların en çok tercih ettiği alan olan lunaparkta kalabalık hiç eksik olmadı. Ziyaretçiler çarpışan otolardan, dönme dolaba kadar her oyuncağın zevkini yaşadı.

