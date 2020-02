DHA YURT BÜLTENİ 5

1)SURİYE SINIRINDA İDLİB ÖNLEMLERİ



SURİYE\'de İdlib\'e yönelik müdahaleye karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır hattında güvenlik önlemlerini artırdı. Farklı kentlerden askeri birlik takviyesi yapılan sınır hattında, modernize edilen M-60 tankları da bulunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib\'e yönelik müdahaleye karşı sınır hattındaki güvenlik önlemlerini arttırıyor. Teyakkuz haline geçen TSK, İblib\'e komşu Hatay\'ın sınır hattına birçok bölgeden askeri araç ve personel takviyesi yapıyor. Sınır hattında gönderilen zırhlı paletli silahlar arasında modernize edilen M-60 tankları da yer alıyor. Özel klimayla donatılan ve bölge koşullarına uygun M-60 tanklarında, göç durumunu gözetleyebilen yakın mesafe gözetleme sistemi de yer alıyor. Füzelere karşı lazer uyarı sistemi, 12.7 milimetre SARP uzaktan kumanda edilen silah sistemi, ASELSAN sürücü görüş sistemi ve zırhı güçlendiren koruma astarına da sahip olan tanklar, sınır hattında etkin görev yapıyor.

İdlib\'e müdahale sonrası Türkiye\'ye gelebilecek göç dalgası için de Suriye topraklarında kurulan Atme kampı hazır hale getirildi. TSK\'nın İdlib\'i çevreleyen 12 gözlem noktası da beton bariyerler ve ateş destek vasıtalarıyla güçlendirildi.

2)KEPSUT FINDIĞI, KARADENİZ\'E RAKİP OLDU

BALIKESİR\'in Kepsut ilçesinin kırsal Kızıloluk Mahallesi\'nde, 2002 yılında başlayan, şimdilerde 15 bin ağaca ulaşan fındıkta, bu yıl 15 ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Üretici İbrahim Bozoğlu (65), fındıkların Karadenizli üreticiler tarafından da beğenildiğini söyledi.

Kepsut ilçesinin 50 haneli, 200 nüfuslu kırsal Kızıloluk Mahallesi\'nde, 2002 yılında muhtar Yakup Bozbek tarafından 5-6 kök ile fındık üretimi başladı. Geçimini hayvancılık ve ceviz üretimiyle sağlayan mahalle sakinlerinin de fındığa yönelmesiyle, 300 dönüm alanda 15 bin kök fındık ağacı yetiştirildi. Geçen yıl 13 ton fındık üretiminin yapıldığı mahallede, bu yıl düzenli bakımların da etkisiyle üretim 15 tona çıktı. Bölgede üretilen fındığın kilosu 15 TL\'den alıcı buldu.

TRAKYA BÖLGESİ\'NDEN ALICILAR GELİYOR

Balıkesir Belediyesi\'nden 2002 yılında emekli olduktan sonra mahalleye geri dönüğünü ve 5- 6 kök ile fındık üretimine başladığını belirten İbrahim Bozoğlu ve eşi Ayşe Bozoğlu, bu yıl 1,5 tona yakın fındık hasadı gerçekleştirdiklerini söyledi. Yağışların fazla olması nedeniyle bu yılki fındık rekoltesinin bir önceki yıla göre daha fazla olduğunu söyleyen İbrahim Bozoğlu, ürünlerinin daha ağaçtayken alıcı bulduğunu belirtti. Bozoğlu, \"Havalar Haziran\'a kadar yağışlı gittiği için bu sene hem üretim fazla, hem de fındıklar daha büyük. Köyümüzde fındık ağacı olmayan kimse yok. Herkes fındık üretimi yapıyor. Ürününe rahtlıkla alıcı buluyor. Geçen sene kilosunu 15 TL\'den vermiştik. Bu yıl da aynı fiyattan alıcı buldu\" dedi.

KARADENİZLİ ÜRETİCİLER FINDIKLARI BEĞENDİ

Balıkesir\'de üretilen fındıklarının Karadeniz\'dekilerden iri olduğunu kaydeden Bozoğlu, \"Geçen sene Karadeniz\'den fındık üretimi yapan bir arkadaşım geldi. \'Sizin fındıklarınız bizimkiyle yarışamaz\' diye takıldı. Bana fındık getirmiş. Baktık onun fındıkları daha küçük. Bizim ürünleri kendisine gösterince, \'Tamam, sizin fındıklarınız daha iri ve güzel. Hatta buradan alıp orada satalım\' dedi. O da yıllık 3-4 ton fındık üretimi yapıyormuş\" diye konuştu.

Bozoğlu\'nun eşi Ayşe Bozoğlu ise, Kepsut\'un kara toprak olarak adlandırılan toprak türüne sahip olduğu için fındık veriminin yüksek olduğunu söyledi.

3)\'ÜRETİCİ FINDIĞINI KONTROLLÜ ŞEKİLDE PİYASAYA SÜRSÜN\'

KARADENİZ Bölgesi\'nin önemli gelir kaynağı fındıkta hasat sezonu biterken, gözler Toprak Mahsulleri Ofisi\'nin (TMO) açıklayacağı fındık fiyatına çevrildi. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, fındık fiyatını üreticinin belirleyeceğini belirterek, TMO\'dan fındık fiyatına ilişkin açıklama beklemenin yersiz olduğunu savundu. Üreticiye çağrıda bulunan Arslantürk, \"Üretici fındığını kontrollü bir şekilde piyasaya sürsün. Emanete vermesin. Üretici, bizi dinlerse fındık fiyatında mağduriyet yaşamaz\" dedi.

Karadeniz\'de, Türkiye\'nin 2017-2018 sezonunda ihracatından 1 milyar 782 milyon dolar gelir elde ettiği fındıkta hasat dönemine biterken, gözler Toprak Mahsulleri Ofisi\'nin (TMO) açıklayacağı fındık fiyatına çevrildi. Üreticilerde fındığı elinde bekletirken, fiyatın bugüne kadar açıklanmamasının kendilerinde tedirginlik yarattığını belirtti. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk de, fındık fiyatını üreticinin belirlediğini ifade ederek, TMO\'dan fındık fiyatı açıklaması beklemenin yersiz olduğunu savundu. Arsantürk, \"Üretici fındığını kontrollü bir şekilde piyasaya sürsün. Emanete vermesin. Üretici bizi dinlerse fındık fiyatında mağduriyet yaşamaz\" dedi.

\"ÜRETİCİ FINDIĞINI İSTEDİĞİ FİYATA SATACAK\"

Fındık rekoltesine dikkat çeken Arslantürk, ilerleyen süreçte fındık fiyatlarının artacağını söyledi. Arslantürk, \"Toprak Mahsulleri Ofisi\'nin fiyat açıklamasına gerek yok. TMO\'nun sadece biz gerekli alt yapı hazırlığını tamamladık ve gerektiğinde piyasada olacağız demesi de yeterli olur. Bu yıl rekoltenin az olması zaman içerisinde fiyatların daha iyi bir noktaya taşınacağını gösteriyor. Bizim dışımızda fındık üretimi yapan ülkelerde de fiyatlar oluştu. Oradaki fiyatlar da hemen hemen buradaki fiyatlarla aynı. Bu yıl üretici fındığını istediği fiyattan satacak gibi görünüyorö diye konuştu.

\'EMANETE ÜRÜNÜNÜ VERMEMELİ\'

Üreticinin kontrollü bir şekilde fındığını piyasaya indirmesi gerektiğini kaydeden Arslantürk, şu uyarılarda bulundu:

\"Ağustos sonu itibari ile toplam ürünün yüzde 15\'i piyasaya indi. Eylül ayı içerisinde de toplam ürünün % 45-50\'sinin piyasaya ineceğini düşünüyoruz. Üretici kesinlikle emanete ürününü vermemeli. Eğer üretici ihtiyacı kadarını piyasaya indirirse fındıktan istediği geliri elde edebilir\"

ÜRETİCİ FİYATI BEKLİYOR

TMO\'nun fiyat açıklamasını beklediklerini anlatan fındık üreticisi Saniye Kol, \"Herkes çalışıp aybaşı aylığını alır. Bende o da yok. Sadece fındığım var. Çoluk çocuk okula gidecek. İhtiyaçlarımız var. Geçen yıl fındık boşa gitti. Devletimizden iyi bir fiyat bekliyoruz. Fındık iyi fiyat etmezse bizde fındıklarımızı satamayız. Bir an önce fındık fiyatının açıklanmasını bekliyoruz. Yoksa fındığı çoluk çocuğa oyuncak ederizö ifadesinde bulundu.

\'FINDIKLARIMIZI SATAMIYORUZ\'

Zararına fındık topladıklarını ifade eden üretici Zinnet Kol da, \"Fındıklarımızın bazıları dal da bazıları yerde çürüdü. Fındıklarımızı satamıyoruz. Allah aşkına devlet fındığa bir fiyat versin de, bizde kurtulalım bu sıkıntıdan. Geçen yıl fındıkları neredeyse bedava verdik. Bekle bekle, en son millet 5 liraya fındığını sattı, yazıktır, günahtırö diyerek fiyatların bir an önce açıklanması gerektiğini söyledi.

\"ÜRETİCİ FINDIĞINI ELİNDE SAKLASINö

Üreticinin fındığını emanete vermemesi gerektiğini belirten fındık tüccarı Osman Sofuoğlu ise, üreticinin kendi fiyatını kendisi belirlediğine işaret etti. Sofoğlu, \"TMO\'dan hiçbir zaman fiyat beklemesine de gerek yok. Üretici kendi fındığını elinde tuttuğu zaman zaten serbest piyasada fiyatlar ister istemez yükselecek. Ama üretici her zaman biran önce ürünümü elden çıkartayım diyor, esnafa teslim edeyim diyor daha sonra devletten medet umuyor. Üretici ürününü elinde saklaması gerekiyor ki fındık para etsinö şeklinde konuştu.

4)KAÇKAR DAĞLARI MİLLİ PARKI, KADIN ALAN KILAVUZUNA EMANET

RİZE\'de, 33 yayla, 9 köyden oluşan ve içerdiği flora, fauna ve ender görülen ekosisteminden dolayı Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korunması gereken 200 öncelikli saha arasında yer alan Fırtına Vadisi\'ndeki Kaçkar Dağları Milli Parkı, \'Alan Kılavuzları\' ile korunacak. Bölgede eğitim verilen 2\'si kadın 30 kılavuz göreve başladı. Kılavuz Mükime Türkyılmaz (43), yaşadığı Çat Köyü civarında doğayı gözü gibi koruyor, yerli-yabancı turistlere rehberlik ederek milli park kaynak değerlerinin korunmasına katkı sağlıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12\'inci Bölge Müdürlüğü, 33 yayla, 9 köyden oluşan ve içerdiği flora, fauna ve ender görülen ekosisteminden dolayı Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korunması gereken 200 öncelikli saha arasında yer alan Fırtına Vadisi\'ndeki Kaçkar Dağları Milli Parkı\'nın korunması amacıyla \'Alan Kılavuzu\' eğitimi başlattı. Teorik ve saha eğitimlerine 2\'si kadın, 30 aday katıldı. Bir ay süren eğitimlerde, milli park kaynak değerlerinin korunarak kullanılmasını sağlamak, ziyaretçilerin bilgilendirilmesi, doğru ve sağlıklı tanıtılması amaçlandı. Bölgede eğitim verilen 2\'si kadın 30 kılavuz göreve başladı. Kılavuz Müklime Türkyılmaz (43), yaşadığı Çat Köyü civarında doğayı gözü gibi koruyor, yerli-yabancı turistlere rehberlik ederek milli park kaynak değerlerinin korunmasına katkı sağlıyor.

\'BÖLGENİN DOĞAL YAPISINI İYİCE TANIDIK\'

Alan Kılavuzu Mükime Türkyılmaz, yörenin bir insanı olarak kılavuzluk eğitimi aldığını ve göreve başladığını belirterek bölgenin doğal yapısını ayrıntılı tanıdıklarını söyledi. Türkyılmaz, \"Kurs sürecinde araziye çıkıp, yaylalarda kamp kurduk. Alan kılavuzunun temelde görevi yöreye dışarıdan gelen turistlere buraları en iyi şekilde tanıtmaktır. Ancak yöreye gelen tur firmaları alan kılavuzu olmadan dolaşmaktadır. Bizim geçen turlara alan kılavuzuna sahip olup olmadıklarını sormaya yetkimiz var. Ben bu soruyu bu sene yöre gelen birkaç tura sordum ama hiçbirinde alan kılavuzu yoktu.Biz bu uygulamaya henüz yeni başladık. Çanakkale\'de Kazdağları bunu çok iyi oturtmuş. Bizde görev yapan diğer arkadaşlarımız ile birlikte bu sistemi oturtacağız. Yeni kurulmuş olmanın verdiği aksaklıkların çok çabuk giderileceğini düşünüyorum\" dedi.

\'BU ALANLARI HERKES KORUMALI\'

Sadece alan kılavuzlarının değil yörede yaşayan herkesin çevre konusunda duyarlı olması gerektiğini ifade eden Türkyılmaz, \"Buralar hepimizin ve sadece biz değil bu alanları herkes korumalı. Biz sadece fiili olarak \'alan kılavuzu\' olarak, bir isim olarak bu görevde görünüyoruz. Çok önemli bir coğrafyada yaşıyoruz. Çok zengin bir faunanın içerisindeyiz. Bu alanları hep birlikte korumamız gerekiyor. Elimizdeki poşeti derelere atmamamız gerekiyor. Biz turistlerden daha çok yerli halkı uyarıyoruz. Biz elimizde olan her şeyi maalesef oraya, buraya atıyoruz. Özellikle dönüşümü çok zor olan poşetler ve pet şişelerin atılmaması konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Neslinin tehlike altında olması nedeniyle alabalık tutulmaması gerektiğini konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Ben bir alan kılavuzu olarak uyarılarda bulunuyorum ancak benim bir yaptırım gücüm yok. Ben gerekli yerlere bildirimleri yapıyorum. Devlet kurumundaki yetkililerin gerekeni yaptığını düşünüyorum. Bu konuda en yakınıma bile taviz vermem ve uyarıp yetkililere bildiririm. Kurallar hepimiz için geçerlidir.\" diye konuştu.

5)SERADA ÜRETİLEN EJDER MEYVELERİ 15 LİRAYA KADAR ALICI BULUYOR

ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde seracılık yapan Bilal Bayram, geçen yıl sebzelerini söküp, yerine diktiği \'ejder meyvesi\' olarak bilinen pitayadan ilk hasadı aldı. Bayram, \"Talebi yüksek bir meyve. Küçükleri 5, 7, 8, büyüklerini 15 TL\'ye sattık. Fiyatlardan çok memnunuz\" dedi.Kumluca\'ya bağlı Beykonak Mahallesi\'nde örtü altı sebze üreticiliği yapan Bilal Bayram, 1 yıl önce serasındaki domates, biber, patlıcan ve salatalıkları sökerek, yerine ejder meyvesi dikti. Bayram\'ın 1,5 dönümlük serasındaki 1000 pitaya, meyve vermeye başladı. Yaklaşık 1 ay önce ilk meyveleri toplayan Bayram, tanesinin 10 ile 15 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi.

Bilal Bayram, \"Domates, biber, patlıcan gibi sebze türevlerinin üretim maliyeti yüksek olmaya başladı. Alternatif ürün arayışına girdik. Bu Uzak Doğu bitkisinin yurdumuzdaki seralarda yetiştirebildiğini fark ettik. Ülkemizin değişik bölgelerinde deneme amacıyla üretimler yapılmış. Onlardan da bilgi aldık. Geçen yıl temmuz ayında bu serayı tesis ettik. Ejder meyvesini diktikten 1 yıl sonra ilk meyvelerimizi hasat ettik. İlk meyvelerimizi Antalya Hali\'nde, otellerde ve değişik yerlerde sattık. Talebi yüksek bir meyve. Küçükleri 5, 7, 8, büyüklerini 15 TL\'ye sattık. Fiyatlardan çok memnunuz\" dedi.

\'DİĞER ÜRÜNLERDEN DAHA FAZLA KAZANIYORUZ\'

Diğer örtü altı sebze ürünlerinde maliyetlerin çok yüksek olduğunu, bu yüzden kazançlarının düşük olduğunu aktaran Bilal Bayram, \"Bu meyvede işçilik maliyetimiz çok düşük. Gübreleme, sulama maliyeti çok düşük olduğu için diğer ürünlerden daha fazla kazanıyoruz. Bitkimiz kimyevi gübrelere çok da ihtiyacı olmayan bir bitki. Hayvansal ve solucan gübresi gibi organik gübrelerle ara ara gübreleme yapıyoruz. Çok sık gübreleme yapmıyoruz. Aşırı suyu sevmiyor. Aşırı sulandığı zaman meyve kalitesi düşüyor. Aroması bozulabiliyor. Şeker oranı düşebiliyor\" diye konuştu.

\'SOĞUK TÜKETİLMEYİNCE ZEVK VERMİYOR\'

Pitayanın soğuk tüketilmesi gerektiğini kaydeden Bayram, \"Diğer meyveler gibi ılık tüketildiği zaman zevk vermeyen bir bitkidir. Tüketmeden önce buzdolabında bekletmeniz gerekiyor. Buzdolabınızın içinde 4 derecede, 3- 4 hafta rahatlıkla saklayabilirsiniz. Hiçbir deformeye uğramıyor. Vücudun alyuvar, akyuvar dediğimiz hücrelerini artırıyor. C vitamini, potasyum, kalsiyum bakımından çok zengin\" dedi.

\'GELİRİ EN AZ 2- 3 KAT FAZLA\'

Kumluca ikliminin pitayaya yaradığını, verim ve kaliteyi artırdığını vurgulayan Bilal Bayram, şunları söyledi:

\"İlk yıl olmasına rağmen beklentilerimizin 4- 5 kat üzerine çıktık. 300 veya 500 meyve almayı hesaplarken şu anda 2 bin- 3 bin meyve almayı hesaplıyoruz. Domates ve bibere göre geliri en az 2- 3 kat fazla. Bu işe sadece gelir olarak değil işçilik olarak da bakmak lazım. 2 veya 3 dönümlük domates, biber serasını en az 4- 5 kişiyle yapabiliyorsunuz. Ama 5 dönümlük pitaya serasını tek başınıza yapabilirsiniz. Çok yoğun işçiliği, çok yoğun ilaçlaması ve gübrelemesi yok. Yaz bitkisi olduğu için her türlü ihtiyacı havadan karşılanabiliyor. Yani bitki yaz döneminde fazla hastalanmıyor. Diğer sebzeler kış mevsiminde haşerelere karşı korunması gerekiyor. İşçilik, sulama ve gübreleme açısından bakarsak bu bitkinin getirisi en az 4-5 kat daha fazla.\"

6)BİSİKLETİYLE İŞE GİDERKEN CANINDAN OLDU

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, park etmeye çalışan bir kamyonetin kontrolsüz şekilde açılan kapısına bisikletiyle çarpıp yola savrulan, bir hastanede kat sekreteri olarak çalışan 30 yaşındaki Nihal Kasapoğlu, arkadan gelen servis midibüsünün başını üzerinden geçmesiyle yaşamını yitirdi.

Nazilli Devlet Hastanesi Çocuk Servisi\'nde 10 yıldır kat sekreteri olarak çalışan Nihal Kasapoğlu, bugün saat 07.45 sıralarında, 5 yaşındaki oğlu Kerem Efe Kasapoğlu\'nu kreşe bıraktıktan sonra evine yakın olan işyerine gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Yeşil Mahalle, Atatürk Bulvarı\'ndaki Fatih Camii yakınlarına gelen Kasapoğlu, yol kenarındaki bir şarküterinin önüne park etmeye çalışan, Durmuş Gertik\'in kullandığı 09 ASD 714 plakalı kapalı kasa kamyonetin kontrolsüz şekilde açılan sol kapısına çarpıp, yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen 09 P 7116 plakalı servis midibüsü duramayarak, yerdeki Kasapoğlu\'nun başının üzerinden geçti. Evli ve bir çocuk annesi Kasapoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

EŞİNİN ARDINDAN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Acı haberi alarak olay yerine gelen Kasapoğlu\'nun Bozdoğan Adliyesi\'nde katip olarak çalışan eşi Gürbüz Kasapoğlu sinir krizi geçirdi. Eşinin yerdeki bisikletini tekmeleyip, \"Daha 5 yaşında oğlumuz var. Bu kadar erken mi olacaktı? Şimdi ne olacak Nihal? Bizi nasıl bırakıp, gidersin\" diyerek, gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

Kasapoğlu\'nun cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kamyonet ile midibüsün şoförlerini gözaltına aldı.

7)ÖNCE KONTROL ETTİĞİ ARAÇTAKİ TELEFONU 30 SANİYE İÇİNDE ÇALDI

DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde bir hırsız, gün ortasında işlek bir cadde üzerinde park edilen ve camı açık bırakılan aracı kontrol ettikten sonra koltukta bırakılan telefonu 30 saniyede alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edildi.

Merkez Bağlar İlçesi Girne caddesinde U.Ş\'ye ait park halindeki aracın camının açık olduğunu fark eden hırsız, minibüsün yanından geçerek aracın içini kontrol etti. Ayakabısını kontrol bahanesi ile araca yaslanan hırsız, aracın ön koltuğunda cep telefonu olduğunu görünce 30 saniye içirisinde camı açık tarafa yönelip cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Hırsızın 30 saniyede gerçekleştirdiği hırsızlık anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kayıt edildi. U.Ş. yaşanan hırsızlık olayı sonrası polise müracaat ederken, polis güvenlik kameralarına yansıyan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

8)MİNİBÜS ŞARAMPOLE UÇTU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ESKİŞEHİR\'in İnönü ilçesinde mefruşat ürünleri yüklü minibüs şarampole uçtu. Taklalar atarak ters dönen araçta bulanan Aslı Çolak (18) öldü, sürücü Sedat Toprak (22) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İnönü-Bozüyük karayolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Bozüyük ilçesinden İnönü istikametine gelmekte olan içerisinde mefruşat ürünlerinin bulunduğu, Sedat Toprak yönetimindeki 03 BR 663 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucundan yoldan çıkarak şarampole uçtu. Taklalar atarak ters dönen araçta Aslı Çolak olay yerinde öldü, ağır yaralanan sürücü Sedat Toprak ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

