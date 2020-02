DHA YURT BÜLTENİ-5

1)RAHİP BRUNSON\'UN EŞİ İKİ HAFTA SONRA AYİNE KATILDI

İZMİR\'in Konak ilçesinde ev hapsinde bulunan ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'ın eşi Norine Brunson, iki hafta aradan sonra Alsancak semtindeki Diriliş Kilisesi\'ne giderek, pazar ayinine katıldı. Terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY adına suç işlemek ve devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD\'li din adamı Andrew Craig Brunson\'ın eşi Norine Brunson, pazar ayinine katılmak için Alsancak semti Bornova Sokağı\'nda bulunan Diriliş Kilisesi\'ne geldi. İki haftadır ayine katılmayan Norine Brunson, kiliseye daha önce yürüyerek gelirken, bu sefer yaklaşık 1 kilometrelik mesafeyi taksiyle gelmeyi tercih etti. Taksiden inen Brunson hızlı adımlarla kiliseye girdi. Sivil polisler her pazar olduğu gibi yine kilisenin çevresinde güvenlik önlemi alırken kilisenin giriş kapısının üst bölümünde asılı olan Türk bayrağının hala yerinde durduğu görüldü.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- ABD\'li din adamı Andrew Craig Brunson\'ın eşi Norine Brunson\'nın kilisenin önünde taksiden inmesi,

- Kiliseye girmesi

- Kilisenin çevresinden genel ve detay görüntüler

Mehmet CANDAN- Tekin GÜRBULAK

===================================================

2)İNTİHAR GİRİŞİMİNİ FİLM GİBİ İZLEDİLER



ADANA\'da, otel odasının 6\'ncı katında pencereye çıkan Mihriban D. (41), 15 dakika burada kaldıktan sonra, kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırılırken, intihar girişimini, çevrede toplananlar simit yiyerek izledi. Olay, Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi\'nde bulunan otelde meydana geldi. Mihriban D., sabah erken saatlerde otele geldi. Kayıt yaptırdıktan sonra 6\'ncı kattaki odasına çıkan Mihriban D., pencereye çıktı. 15 dakika burada kalan kadın, daha sonra kendini boşluğa bıraktı. Otel görevlileri polisi ve 112\'yi aradı. Bölgede toplananlar, intihar girişimini ve yerde hareketsiz yatan Mihriban D.\'yi, simit yiyerek, film izler gibi izledi. Polis vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Polisler otelden aldıkları çarşafı gererek kadının görülmesini engelledi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın, ambulansa da bu şekilde taşındı.

Hayati tehlikesi bulunan Mihriban D., hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Olay yerinden genel ve detay görüntüler

- İntihar edilen binanın görüntüsü

- Yerde yatan kadının görüntüsü

- Polislerin çarşafla yerdeki kadını gizlemeye çalışması

- Ambulansın görüntüsü

- Ambulansın gidişi

- Vatandaşların olayı izlemesi

- Bir vatandaşın olayı anlatması

- Kadının sağlık fotoğrafı

SÜRE:02\'17\" BOYUT:253 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

========================================================

3)DOĞA HARİKASINI ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİLER

MERSİN\'in Çamlıyayla ilçesindeki Piynarlıbük Cocak Kanyonu\'nda oluşan kirlilik ve çöp yığınları doğa severlerin tepkisini çekti.

Doğal güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakan 12 kilometre uzunluğundaki Piynarlıbük Cocak Kanyonu boyunca yer yer birikmiş, doğada çözünmeyen atıklar ve çöpler doğa severlerin tepkisini topladı. Özellikle yaz aylarında serinlemek isteyen Çukurovalıların uğrak noktası haline gelen kanyonda, doğa gezisi düzenleyen Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri çevre kirliliğine sessiz kalmayıp kanyondaki çöpleri topladı.

PRODOSS Başkanı Mehmet Yakut, Bolkar dağları ve Yıldız dağı eteklerinden başlayıp Berdan çayına kadar uzanan kanyonda çevredeki çöpleri topladıklarını yalnız oluşan kirliliğe yine de tam anlamıyla yetişemediklerini belirtti. Yakut \"Parkur süresince ekip liderleri ile birlikte çevredeki çöpleri topladık. Ancak yine de yetişemedik. Hepimizin en büyük mirasımız olan doğaya sahip çıkması gerekiyor\" dedi.

BÖLGE HALKI İSYAN ETTİ

Bölge halkı da 12 kilometre uzunluğundaki kanyon boyunca sık aralıklarla görülen çöp ve atıklardan dolayı oluşan kirliliğe isyan etti. Prodoss kulübünün doğa etkinliğine katılarak çevredeki kirliliğe duyarsız kalmayan Melisa Yurtseven, bilinçsiz vatandaşlarca doğaya bırakılan atıkların moral bozucu olduğunu söyledi. Yurtseven \"Çöp toplanan alanlar olmasına rağmen herkes çöplerini yerlere atmış. Bu kadar güzel bir doğada her yerde çöpler, şişeler, sigara izmaritleri ve yiyecek-içecek paketlerin olması hiç hoş değil. İnsanların biraz daha duyarlı olması ve bu güzellikleri koruması gerekiyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Doğadaki çöplerden genel ve detay görüntü

- Etkinliğe katılan Melisa Yurtseven\'in konuşması

- PRODOSS Başkanı Mehmet Yakut\'un konuşması

- Çöp toplama etkinliğinden görüntü

- Çöplerin araca binidirilip konteynere atılması

SÜRE:01\'54\" BOYUT:211 MB

Haber-Kamera:MERSİN,(DHA)

=======================================================

4)ADANA\'DA OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ YÜZDE 9.5 ZAMLANLI

ADANA\'da okul servis ücretlerine yaklaşık yüzde 9,5 zam yapıldı. Aylık ücreti 0-5 kilometre arası 182 TL, 5-10 kilometre arası 192 TL olarak belirlendi. Kentte 2018 - 2019 eğitim-öğretim yılında uygulanacak okul servis ücretleri belli oldu. Geçen yıl 167-175 TL arasında seyreden aylık servis ücretleri bu yıl 182-192 TL bandında belirlendi. 0-5 kilometre arası mesafe 182 TL, 5-10 kilometre arası mesafe 192 TL olarak açıklanan servis ücretleri, 10 kilometreden sonrası için her kilometrede 2.75 TL artış gösterecek. Adana Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Ünsal Perçin, motorindeki fiyat artışlarını servis ücretlerine yansıtmadıklarını söyledi. Perçin, fiyat düzenlemesini TEFE - TÜFE\'ye göre yapıldığını kaydetti.

EKSİKLİKLERİ KONTROL EDİYORUZ

Ünal Perçin, öğlencilerin güvenliği için alınacak önlemlere de dikkat çekerek şunları söyledi:

\"Her yıl için servis hizmet yönetmeliğinde var olan, okul taşıtlarındaki emniyet kemer kullanımlarına, otomatik kapının şoför tarafından açılıp kapanmasına dikkat ediyoruz. Okullarda çocuklarımızın indirilip bindirilmesinde yardımcı olan rehber personellerimiz mevcuttur, yönetmelikte ne gerekiyorsa tüm esnafımız harfiyen buna uyuyor ve uymak zorundadır. Okullara gidip arkadaşlarımızın eksiklerinin olup olmadığını kontrol ediyoruz ve onları uyarıyoruz, bu konular ile ilgili belirli aralıklarla toplantılar yapılıyor. Aynı zamanda emniyetimizin her noktada uygulamaları mevcut, yanlış yapanlar bizden kaçsa emniyetten kaçamaz.\"

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Servis aracının görüntüsü

- Okuldan görüntü

- Adana Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Ünsal Perçin\'in konuşması

- Adana Umum Servis Aracı İşletmecileri Odası tabelası

- Hareket halindeki servisten görüntü

- Okuldan çıkan öğrencilerden görüntü

SÜRE:02\'54\" BOYUT:321 MB

Haber-Kamera:Nuri PİR/ADANA,(DHA)

====================================================

5)DERİK\'TE BİR EVDE ESRARENGİZ YANGIN İDDİASI, EVDE 4 GÜN BOYUNCA YANGIN ÇIKTI

MARDİN\'in Derik ilçe merkezinde oturan Cihan Başaran, evinde 4 gün önce belirlenemeyen bir sebep ile yangın çıkması üzerine ailesi ile birlikte evini terk etti. Esrarengiz yangın iddiası üzerine olayın yaşanmasında bu yana evin önünde hazır bekletilen itfaiye ekipleri, dün evde yine çıkan ve bübüyen yangına müdahale ederken, ev yangın sonucu küle döndü.

Derik ilçe merkezindeki Küçükpınar mahallesinin 303\'üncü sokaktaki 8 nolu Başaran ailesine ait evde 4 gün önce çıkan ve belli aralıklarla devam eden yangın aileyi tedirgin etti. Cihan Başaran, eşi ve 3 çocuğuyla yaşadığı 2 odalı evinde 4 gün önce çıkan esrarengiz yangın nedeniyle eşi ve çocuklarıyla birlikte evi terk edip kardeşi Fesih Başaran\'ın evine yerleşmişti. Yangının çıktığı evin olduğu bölgede hazır bekletilen itfaiye ekipleri, dün yangının büyümesi üzerine yaptıkları müdehaleyle yangını kontrol altına aldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Derik İtfaiye Grup Amiri Nurullah Kapar, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediğini dile getirerek, evin önünde gaz maskeleri, oksijen tüpleri, yangın tüpleri ile yanmaz elbiselerle 4 gündür nöbet tuttuklarını söyledi. Kapar, \"Ev, mahallede diğer evlerle bitişik haldeydi. Yangına ani müdahaleyle diğer evlere sıçramayı engelledik. Hazırlıklıydık. Evin bulunduğu alana İtfaiye aracımız giremiyordu. Yanan ev 500 metre kadar mesafede, diğer evlerin üzerinden itrafiye aracımızın hortumlarını uzatarak yangına müdaheleyi tamamlamış olduk. Ev tamamen kül oldu\"dedi.

İlk yangının 28 Ağustos gece 21.00 sıralarında başladığını anlatan ev sahibi Cihan Başaran, \"20 yıldır bu evde oturuyorum. Şimdiye kadar böyle bir olayı yaşamadık. Yangın ilk çıkışında komşularımızla gerekli müdahalelerimizi yaptık fakat gündüz yine başladı. Olayı itfaiye ekiplerini bildirdik. Biz de tedbir amaçlı kardeşimin evine yerleştik. En sonunda evim tamamen yandı kül oldu, çok üzgünüm\"dedi.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, beraberindeki yetkilelerle birlikte, Başaran ailesini ziyaret ederek bilgi aldı. Kaymakam Kafkas, Baraşan ailesinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için yetkilere talimat verdi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Yangının çıktığı ev

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) -

===================================================

6)CEZAEVİ FİRARİSİ, EVİNİN ÇATISINDA YAKALANDI

ADANA\'da, çeşitli suçlardan hükümlü olduğu cezaevinden firar eden İdris Abiş (28), polis operasyonu sırasında kaçmak isterken, evinin çatısında yakalandı.

\'Hırsızlık\', \'silahla tehdit\', \'ateşli silahları ve bıçakları izinsiz satmak\' suçlarından tutuklanıp, cezaevine konulan İdris Abiş, yargılandığı davada 14 yıl 4 ay hapse çarptırıldı. Abiş, cezasını çektiği Hatay Yayladağı Açık Cezaevi\'nden firar etti. Hükümlünün Adana\'ya geldiğini belirleyen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, adresini tespit etti. Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi\'ndeki eve baskın yapan polisler, Abiş\'i kaçmak isterken, evinin çatısında yakaladı.

Emniyete götürülen İdris Abiş, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Emniyet Müdürlüğü\'nün arşiv tabela görüntüsü

- Zanlının emniyetten çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

SÜRE:29\" BOYUT:54,8 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA,(DHA)

======================================================

7)GASP ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

MERSİN\'de girdikleri binada bıçak ve muşta ile tehdit ettikleri ev sahiplerinin elektronik eşyalarını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli ile onlara yardımcı oldukları öne sürülen 2\'si kadın 4 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

29 ve 31 Ağustos\'ta Çiftlikköy mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki İ.D. ve A.A.\'ya ait evlere gelen 2 kişi, bıçakla tehdit ettikleri İ.D.\'nin iki adet cep telefonunu, muşta ile darp ettikleri A.A.\'nın da 1 cep telefonu ile tablet bilgisayarını alarak kaçtı.

Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda Y.K. Ç. ve C.A.\'yı gözaltına aldı. Çalınan eşyaların malzemelerin satışına aracılık etikleri belirlenen S.M. ve S.A. ile suça yardım ettikleri tespit edilen G.C. ve B.O. isimli kadınlar da mağdur ve şüphelillerin ifadeleri doğrultusunda yakalandı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen 6 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Emniyet Müdürlüğü önünden genel görüntü

- Şüphelilerin araçlara bindirilmesi

- Araçların emniyetten çıkışı



SÜRE: 01\'05\" BOYUT: 128 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,(DHA)

===================================================

8)İZMİR BARIŞ ŞARKILARIYLA YANKILANDI

İZMİR\'de 1 Eylül Dünya Barış Günü\'nde ünlü sanatçılar Zuhal Olcay ve Nükhet Duru, Zülfü Livaneli\'nin şarkılarıyla konser verdi. Gündoğdu Meydanı gece saatlerine kadar barışa ve özgürlüğe adanmış şarkılarla yankılandı.

İzmir, 1 Eylül Dünya Barış Günü\'nü Gündoğdu Meydanı\'nda düzenlediği bir konserle kutladı. Gece geç saatlere kadar süren konserde hayatını barışa ve özgürlüğe adamış usta sanatçı Zülfü Livaneli\'nin şarkılarını ünlü sanatçılar Zuhal Olcay ve Nükhet Duru seslendirdi. Ferhat Livaneli Orkestrası ve Livaneli Korosu\'nun eşlik ettiği konserde sahneye önce Zuhal Olcay ardından Nükhet Duru çıktı. Livaneli şarkılarını yorumlayan iki ünlü sanatçıya İzmirliler hep bir ağızdan eşlik etti. İzmir\'in büyülü bir şehir olduğunu ve bu sahnede olmaktan büyük keyif aldığını söyleyen Nükhet Duru, \"Ben İzmir\'de doğmadım ama kendimi İzmirli gibi hissediyorum. Sizleri çok seviyorum. Zülfü Livaneli de aramızda olacaktı ancak eşi Ülker Hanım rahatsızlık geçirdiği için kendisi şuan hastanede. Ama önemli olan eserleriyle, kalbiyle, barışa gönül veren çalışmalarıyla ha orada ha burada. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yine güzel günlerde birlikte olacağız\" dedi. Konserin sonunda Zuhal Olcay ve Nükhet Duru sahneye birlikte çıkarak \"Yiğidim Aslanım\" şarkısını birlikte seslendirdi. Livaneli Korosu\'nun minik üyeleri ise Zülfü Livaneli\'nin \"Özgürlük\" şarkısını İzmirliler\'in katılımıyla coşkuyla söyledi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliği Nukhet Duru ve Zuhal Olcay konserlerinden genel ve detay görüntüler.

LİNK :https://yadi.sk/d/qO5b6duD3PbaVP