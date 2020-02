DHA YURT BÜLTENİ-5

Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (EK)

1)EV VE ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Ordu’nun Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi Yalıköy semtinde Cin Deresi’nin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı. Yörede su baskınlarının yaşadığı birçok evlerde eşyalar kullanılamaz hale geldi. Evlerde mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanları, çevredekilerin yarımlarıyla sel sularından kaçmayı başardı. Yörede pek çok evde hasar oluşurken, 10 dolayınca araç ise kısmen balçık ve toprağa saplandı.

‘YÜZEREK EVDEN ÇIKTIK’

Evini su basan İsmet Karakuş, sel sularıyla kaplanan evinden yüzerek dışarı çıktığını anlattı. Karakuş, “Bir anda sel suları geldi. Su birden bire gelip evin içine girdi. Su seviyesi bir anda benim boyumu açtı. Çocuklarımla birlikte yüzerek evden çıktık. Komşularımız bizi çekerek aldı. Çok mucizevi bir şekilde kurtulduk. Evimde hiçbir şeyim kalmadı. Tüm eşyalarım gitti. Artık evde kalma şansımız yok. Perişan olduk. Dün akşam komşuda kaldım, bu akşam nerede kalacağım belli değilö dedi.

‘HER ŞEYİM TÜM EŞYALARIM GİTTİ’

Evi sular altına kalan Aysel Selamet ise “O anda evde yoktuk. Oğlum birkaç eşya kurtarmak için eve girmek istedi. Su seviyesi nerdeyse boyuna geliyordu. Eve giremedik. Evin her tarafı insan boyu su ile kaplanmıştı. Evim kullanılacak hiçbir tarafı kalmadı. Her şeyim tüm eşyalarım gitti. Oğlum birkaç eşyalı dışarı çıkarmış ama onlar da kullanılamayacak halde. Neyimiz varsa gittiö diye konuştu.

Bölgede belediyeye ait iş makineleri yollarda su tahliyesi ve balçık temizleme çalışması başlattı. Toprağa saplanmasıyla maddi hasar oluşan araçların kurtarılması için de çalışma başlatıldı.

O KÖPRÜDE YIKIMA BAŞLANDI

Öt yandan Ünye ilçesinin Cevizdere mevkisinde bulunan ve Karadeniz Sahil Yolu\'nda ulaşımı sağlayan Cevizdere Köprüsü\'nde aşırı yağışlar sonucu çökme meydana gelmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Samsun-Ordu karayolunda, karayolları ekiplerince teknik inceleme gerçekleştirilmeye başladı. Ekipler, onarımına başladıkları köprüdeki demir bariyerleri keserek, köprüde yıkım işlemine başladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede dere yatağında yapılacak ayağın üzerine yeni bir köprü inşa edilecek. Köprünün yapımı tamamlanan kadar Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşım ise tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

2)SİMSİYAH AKAN ERGENE NEHRİ ÇEVREYİ KİRLETMEYE DEVAM EDİYOR

TRAKYA’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Ergene Nehri, yapılan temizlik çalışmalarına rağmen 4\'ncü sınır \'kirli su\' sınıfından kurtulamadığı gibi zehir akmaya devam ediyor. Nehir yaz aylarında çok daha kirli ve yoğun kokuya neden olurken, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, nehrin kirliliği azalma eğiliminde olsa da simsiyah akmaya ve çevresine zarar vermeye devam ettiğini ifade ederek, \"Nehir kenarını, tarım, imar ve sosyal, kültürel olarak kullanamıyoruz\" dedi. Uzunköprü halkı da eskiden balık tutulan, yüzülen ve tarımda kullanılan nehrin fabrikaların gelişiyle birlikte kirlendiğini belirterek temizlenmediğini istediklerini söyledi.

Istranca Dağları\'ndan doğarak Trakya\'nın ortasından Ege Denizi\'ne dökülen 280 kilometrelik Ergene Nehri, yapılan temizlik çalışmalarına rağmen simsiyah akmaya ve çevresine yaydığı kokularla zarar vermeye devam ediyor. Nehrin, Uzunköprü İlçesi\'nden geçen bölümünde her ay yapılan ölçümler sonucunda 4\'ncü sınıf nehir özelliğindeki nehirde 20 mikrogram siyanürün yanı sıra, 10 mikrogram yağ ve gres, 112 mikrogram sülfat ile ağır metaller içerdiği görülüyor.

\'NEHİR SANAYİNİN KANALİZASYONUNA DÖNDÜ\'

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, yıllardır nehirde testler ve incelemeler yaptıklarını ve 4\'ncı sınıf kirli su niteliğinin sürdürdüğünü söyledi. Simsiyah akması ve ağır kokusu nedeniyle nehrin kirlenmeye devam ettiğini anlatan İşbilen, \"Devletin bu anlamda çalışmaları ancak sıkıntısını 16 yıldır Uzunköprü halkı olarak çekiyoruz. Bu sıkıntıyı tarımda kullandığımız sudan çekiyoruz. İnsanların sağlıklarının bozulmasıyla çekiyoruz, çok sayıda kanser vakalarıyla çekiyoruz. Sosyal alanda çekiyoruz çünkü tarihi Uzunköprü\'den kimse yürümüyor. Kimse Ergene\'ye yakın dolaşmak, çevresinde oturmak istemiyor. Rengi, kokusu belli, geceleri özellikle ağır bir kokuya neden oluyor. Belediye olarak testler ve analizler yaptırıyoruz. Haziran ayı analizlerine bakarsak, hala 4\'ncü sınıf kirli su özelliği devam ediyor. 4\'ncü sınıf içindeki değerlerlerin biraz düştüğünü görüyoruz ama yine de hala 4\'ncü sınıf kirli su. Nehrin içerisinde bir çok ağır metal var, canlı yaşamıyor. Trakya\'nın can damarının sanayi kanalizasyonu haline geldiğini buradan rahatlıkla söyleyebiliriz\" şeklinde konuştu.

\'FABRİKALARIN ATIK TESİSLERİNİ ÇALIŞTIRMASI GEREK\'

Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hacer Doğrugüven, Ergene nehrinin Trakya\'nın can damarıyken, kirletilmesi sonucu \'dert damarı\' haline geldiğini söyledi. Nehrin her geçen gün çevresine kötü koku yaymaya ve kirlenmeye devam ettiğini anlatan Doğrugüven, \"Nehirler ve sular çok önemli ama biz bunlardan faydalanamıyoruz. İçme sularımızı bile etkiliyor. Ege Denizi\'ne dökülüyor, orayı da kirletiyor. Uzun yıllar sanayinin kirlettiğini anlatamadık. Etrafındaki belediyelerin kirlettiğini söylüyorlar ama belediyeler ve nehir hep vardı. Ağır sanayiler açıldığından bu yana kirletiyor. Kanalizasyon niteliğinde olan bir su bu. Eylemler yaptık, temizleniyor deniliyor ama hala simsiyah ve kötü durumda. Balıklar yıllar önce öldü, etrafında insanlar kanser oluyor. Biz bunu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nin Onkoloji bölümünden anlıyoruz. Uzunköprülü çok hastamız var. Nehrin kirliliğinden Ergene ovasında binlerce dönüm tarım alanı kullanılamıyor. 4\'ncü sınıf kirli su olduğu için tarımda kullanılamıyor. Bunun için 2\'nci sınıf su olması gerekiyor. 2015 yılında nehirde balık tutacağını ve yüzüleceği söylenmişti ama 2018 oldu hala simsiyah akıyor. Nehre atık bırakan fabrikaların atık tesislerini çalıştırması gerekiyor\" dedi.Uzunköprülülerde ağır koku yayan Ergene nehrinin tarımı bitirme noktasına getirdiğini savunarak bir an önce temizlenmesi gerektiğini söyledi. Eski yıllarda Ergene nehrine girerek yüzüldüğünü ve balık tutmaya gittiklerini ifade eden Uzunköprülü İbrahim Aslan, \"Ben 72 yaşındayım, eskiden ben Ergene\'de yüzerdim, hatta çok balık vardı. 20 kiloya kadar sazan balıkları tutardık. Sonra fabrikalar geldi ve kirlendi. Şimdi nehirde, balık yok, yılan, kurbağa ile üzerinde uçan kuş bile kalmadı. Bildiğin gördüğün simsiyah bir su. Ergene\'ye girilmiyor, yüzülmüyor. Bu durum bizi çok rahatsız ediyor\" diye konuştu.

Uzunköprülü 68 yaşındaki Halil İbrahim Cabalar da tarım alanların Ergene nehrinden çok etkilendiğini ifade ederek şunları söyledi:

\"Önceleri balık tutup, yüzdüğümüz nehir şimdi zehir akıyor. Kurtköylüyüm, bizim oralarda kavun karpuz çok yetişirdi. Artık yetişmiyor, pirinç almak isteyenlerde nerede yetiştiğini sorarak alıyor. Gelen giden siyasetçiler hep Ergene diyor ama bir sonuç yok. kokusundan yanına bile gidemiyoruz\"

AĞIR METALLER İÇERİYOR

Ergene nehrinin Uzunköprü\'den geçen bölümünde tarihi taş köprünün ana göz altından alınan 2 saatlik numuneler Uzunköprü Belediyesi tarafından 2 ayda bir incelenerek internet sitesinden duyuruluyor. Geçen Haziran ayı verilerine göre nehirde hala aralarında siyanüründe olduğu ağır metaller yer alırken, bazı değerlerde de düşüş olduğu gözlendi. Daha önceki ölçümlerde 30 mikrogram siyanürün son ölçümde 20\'ye düştüğü, 124 mikrogram olan sülfatın ise 112\'ye gerilediği gözlendi. Diğer ölçümlerde ise oksijen ihtiyacı 88, yağ ve gres 37, toplam krom 30.1 mikrogram olarak tespit edildi.

NEHİRDE CANLI YAŞAMIYOR

Ergene nehri çevresindeki bazı pirinç tarlalarının kirli suyla sulandığı görüldü. Tarla sahiplerinden bazılarının nehir ile bitişik tarlası arasına su pompası kurduğu ve gelen suyu arıtmadan pirinç tarlasını suladığı gözlendi. Ergene Nehri, Marmara Bölgesi’nin Karadeniz kıyılarındaki Istranca (Yıldız) Dağları’ndan doğarak Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz, Babaeski, Pehlivanköy ile Uzunköprü’den geçiyor. Meriç Nehri ile birleşerek Saroz Körfezi’ne dökülen Ergene Nehri, ağır kimyasal atıklar nedeniyle simsiyah akarken, içinde canlı türü de yaşamıyor.

3)KOCAELİ\'NDE ATIK TESİSİNDE YANGIN

KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde bir atık bertaraf ve geri dönüşüm tesisinin açık alanında depolanan atıklar tutuştu. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, tesisin dış cephe kaplamaları zarar gördü.

Yangın sabah saatlerinde, Başyiğit Caddesi\'nde bulunan bir atık bertaraf ve geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Açık alanda bulunan atıkların bilinmeyen bir nedenle alev almasıyla başlayan yangını gören tesis çalışanları itfaiyeyi aradı. Kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Bu arada tesiste çalışan işçiler güvenlik amacıyla tesis dışına çıkarıldı. Yangına müdahale eden ve dumandan etkilenen bazı tesis çalışanlarına ayran dağıtıldı. İtfaiye ekipleri su ve köpük sıkarak yangını söndürdü. Yangın sırasında tesisin dış cephe kaplamaları yanarak hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

4)3\'ÜNCÜ KATIN BALKONDAN AŞAĞI BAKARKEN DÜŞTÜ

KARAMAN\'da 3\'üncü kattaki evinin balkonunda oturan jandarma astsubay Mehmet Çetin (36), aşağıdan ses duyması üzerine bakmak isterken dengesini kaybedip düştü. Yaklaşık 9 metre yükseklikten toprak zemine düşen Çetin, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.10 sıralarında Yunuskent Mahallesi 831 Sokak meydana geldi. Mehmet Çetin, evinin balkonunda oturduğu sırada aşağından ses duydu. Meraklanıp aşağı bakmak isterken dengesini kaybedip, yaklaşık 9 metre yükseklikten toprak zemine düştü. O sırada apartmana girerken durumu fark eden komşuları, yardımına koştu. Çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Çetin\'in vücudunda kırıklar oluştuğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

