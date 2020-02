DHA YURT BÜLTENİ-5

1)SURUÇ\'TA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGAYA 9 GÖZALTI

ŞANLIURFA\'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği kavgayla ilgili HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan\'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Dün de Şenyaşar ailesine mensup 2 kişinin cenaze töreninde yaşanan gerginliğin ardından 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan Ak Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile aralarında kardeşlerinin de bulunduğu grup ile esnaf Esvet Şenyaşar ve yakınları arasında arife günü akşam saatlerinde çıkan 4 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan ile HDP ve DBP\'lilerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Dün de kavgada ölen Şenyaşar ailesine mensup 2 kişinin düzenlenen cenaze töreninde çıkan ve polisin müdahalesiyle sonlandırılan gerginliğin ardından 10 kişi gözaltına alınmıştı. 19 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

ŞANLIURFA

2)AVUKAT ASİSTANIN DİKKATİ YAVRU SERÇEYİ KURTARDI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde bir mazgala düşen yavru serçe, zabıta ve itfaiye ekipleri tarafından cadde trafiğe kapatılarak kurtarıldı. Anne serçe ise yavrusunun kurtarılışını yakındaki bir binanın ikinci katından izledi. Dün (Cuma) saat 19.00 sıralarında, Çarşı Mahallesi, Turgutreis Caddesi\'nde, yolun altından geçen su kanalların üzerini örten mazgalın içine düştüğü belirlenen yavru serçe, avukat asistanı 45 yaşındaki Serap Oltu\'nun dikkati sayesinde kurtarıldı. Mazgalın yarım metre kadar altındaki yavru serçeyi kendi imkanları ile kurtaramayan Oltu, durumu Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri ve itfaiyeye bildirip, yardım istedi. Cadde zabıta ekipleri tarafından trafiğe kapatılerken, itfaiye ekipleri, mazgal kapağını keserek yavru serçeyi bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarma çalışmaları sürerken anne serçenin yakındaki bir binanın ikinci katından olup, biteni izlemesi görenleri duygulandırdı. Kurtarılan yavru serçe, bir binanın ikinci katındaki yuvasına bırakıldı. Yavru serçenin kurtarılmasını sağlayan Serap Oltu \"Evimin kapısı önünde köpeğim ile otururken bir serçenin yolun altından geçen su kanallarını örten mazgalların içine yiyecek attığını farkettim. Merak edip, baktığımda, serçenin mazgala düşmüş olan yavrusunu beslemeye çalıştığını gördüm. Hemen durumu ilgili yerlere bildirip, yavru serçenin kurtarılmasını sağladım. Bölgede yağış var ve bu mazgaldan derelerin suyu akıyor. Nitekim serçe kurtarıldıktan yarım saat kadar sonra yağmur yağdı. Mazgal suyla doldu. Biraz daha geç farkedilse, yavru serçe telef olabilirdi\" dedi.

BODRUM (Muğla)

3)EVİ TERK EDEN LİSELİ KIZ DÖNDÜ

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde geçen pazartesi gece ailesine mektup bırakarak evi terk eden lise öğrencisi Yaren Nur Yaray (15) geri döndü. Şule- Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü 9\'uncu sınıf öğrencisi Yaren Nur Yaray, bir süre önce cep telefonuna internetten \'Toon Blast\' adlı oyun programını indirdi. Programda bulunan mesajlaşma uygulamasıyla oyun oynayanlarla arkadaşlık kuran Yaren Nur Yaray, İstanbul\'da oturan bir gençle arkadaşlığını ilerletti. Bu gençle bir süre sonra WhatsApp uygulaması üzerinden de yazışmaya başlayan Yaren Nur Yaray\'ın telefonuna gelen mesajla annesi arkadaşlığı fark etti. Kızıyla tartışan Filiz Yaray, telefonundaki bütün sosyal medya uygulamalarını da sildi. Bir süre sonra uygulamaları yeniden yükleyen Yaren Nur, ismini ailesine söylemediği gençle görüşmeye devam etti. Filiz Yaray, kızının durumundan eşi Naci Yaray\'ı haberdar etti. Yaray çifti, kızlarını hem azarladı hem de nasihat etti. Ailesinin baskı kurduğunu düşünen Yaren Nur, 11 Haziran Pazartesi gecesi yatağının üzerine veda mektubu bırakıp, birkaç parça eşyasını da alıp evden ayrıldı.

MEKTUP BIRAKTI

Yaren Nur, bıraktığı mektupta, \"Bunca zaman bana baktığınız için teşekkür ederim. Ama bana bu aralar yabancı olmanız canımı acıtıyor. Her şey için hakkınızı helal edin, ben yokken kardeşimin üzerine fazla gitmeyin. Çünkü daha küçük. Onun omuzları benim sorumluluğumu taşıyamayacak kadar küçük. Sizi seviyorum. Annem benden nefret etse de babam benimle konuşmasa da ben artık yokum. Hakkınızı helal edin, ben yokken çok mutlu olun. Diğer insanlar gibi beni aramayın. Kızınız Yaren\" ifadelerine yer verdi.

EVE DÖNDÜ

Ailesinin polis ve jandarma başta olmak üzere her yere haber vermesinin ve durumunun basına da yansımasının ardından Yaren Nur Yaray, dün akşam saatlerinde annesini arayarak, Antalya\'da olduğunu ve Manavgat\'a geleceğini söyledi. Otobüsle Manavgat\'a gelen Yaren Nur Yaray\'ı ailesi otogarda karşıladı. Baba Naci Yaray, kızının kendilerine kızdığı için evi terk ettiği, Antalya\'da \'Sibel abla\' dediği birinin yanında kaldığını ve onun ikna etmesiyle eve döndüğünü söylediğini belirtti. Ailesi tarafından Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği\'ne götürülen Yaren Nur Yaray\'ın ifadesi alındı.

GÖRÜNTÜSÜ DÜN GEÇİLMİŞTİ

ANTALYA

4)DEMET AKALIN\'DAN BİR GECEDE İKİ KONSER

ŞARKICI Demet Akalın bir gecede Antalya\'nın önce Serik ilçesinde, ardından da Kemer ilçelerinde sahneye çıktı.

Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki The Land of Legends Theme Park\'ta bulunan Club Aura\'da Ramazan Bayramı etkinlikleri kapsamında Demet Akalın konseri düzenlendi. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği açık hava konserinde sahneye çıkan Demet Akalın, kendisini dinlemeye gelenlerin Ramazan Bayramı\'nı kutladı. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Demet Akalın, sevilen şarkılarını seslendirirken, konsere gelenler de şarkılarına eşlik etti.

Ardından Kemer\'e geçen Demet Akalın burada da Club Aura\'da sahne aldı. Akalın konseri öncesi yerli ve yabancı turistler DJ performans ve go- go dansçılarının şovlarıyla eğlendi. Çoğunluğu yerli tatilcilerden oluşan hayranlarının karşısına saat 02.00\'de çıkan Demet Akalın, dansçılarının da eşlik ettiği yaklaşık 1 saatlik konserinde sevilen parçalarını seslendirdi.

Demet Akalın konseri sırasında sahne önünde çalışan vantilatörlerin uçuşturduğu kıyafetinin yüzüne gelmesi nedeniyle sıkıntı yaşadı.

