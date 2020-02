DHA YURT BÜLTENİ-5

1)AFRİN YOLUNDA 4 KÖY DAHA KONTROL ALTINDA

\'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezi güzergahındaki Surayil, Kaçkader, Hayimli ve Melkiye köylerini de çatışmaların sonunda teröristlerden arındırıp, kontrolü ele geçirdi.

SURİYE/DHA

2)KORSAN BALON İMALATHANESİNDE PATLAMA: 1\'İ AĞIR 5 YARALI

DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde, balon imalatı yapılan bir atölyede, helyum gazının olduğu tüpün patlaması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı. Merkez Bağlar ilçesi Cezaevi semtindeki 563\'üncü sokaktaki bir apartmanın zemin katında, uçan balon imalatı yapılan bir atölyede sabah saat 11.20 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama sonucu atölyede çalışan 4 kişi ile, sokaktan geçen bir kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Patlama sonrasında olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan 5 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlamanın meydana geldiği atölye kullanılmaz hale gelirken, polis olay yerinde inceleme başlattı. Patlama sonrası olay yerine gelen Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, patlamanın meydana geldiği işyerinde uçan balon imalatı yapıldığını ve bu işyerinin korsan üretim yaptığını söyledi. Aslan, patlamada, biri sokaktan geçen bir vatandaş olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığını belirterek, olayla ilgili araştırmaların başladığını belirtti.

İLK GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

DİYARBAKIR/DHA

3)OTOMOBİL BETON MİKSERİNE ÇARPTI: 1 YARALI

D-100 Karayolu\'nda kontrolünü kaybeden otomobil beton mikserine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza D-100 Karayolu İstanbul istikameti Yahya Kaptan mevkiinde meydana geldi. Recep Alkan idaresindeki 41 LZ 662 plakalı otomobil kontrolünü kaybederek yolun sağ şeridinde ilerleyen Diler Doğan idaresindeki 54 SK 135 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Recep Alkan\'ı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü daha sonra ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul İstikametinde trafik bir süre kontrollü olarak verildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

4)GÜVENLİK GÖREVLİSİ, SİLAHLI SALDIRI SONUCU YARALANDI

KONYA\'da güvenlik görevlisi Erdinç Koyuncu, çalıştığı sitedeki bir kişinin misafirini otomobille eve götürmek istediği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu başından yaralandı. Koyuncu, hastaneye kaldırılırken, polis saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Saadet Mahallesi Doktor Ahmet Özcan Caddesi\'nde meydana geldi. Havzan Mahallesi\'nde bulunan bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Erdinç Koyuncu\'ya site sakini S.A., iddiaya göre bir misafirini evine bırakmasını söyledi. Koyuncu da, S.A.\'a ait 42 BMV 32 plakalı otomobille misafirle birlikte yola çıktı. Koyuncu, yönetimindeki otomobille Doktor Ahmet Özcan caddesine geldiğinde bir otomobilin içinden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Koyuncu, uğradığı saldırı sonucu başından yaralandı, yanındaki kişi de yara almadan kurtuldu. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Koyuncu\'nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polis, saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

5)DİZİLER, GELENEKSEL TÜRK GİYSİLERİNE İLGİYİ ARTTIRDI

TELEVİZYONLARIN son dönemlerde tarihi dizilere ağırlık vermesi, Türk toplumlarına özgü geleneksel kıyafetlere olan ilgiyi arttırdı. İmalatçı Ahmet Aytaç, \"Biz insanımızın tarihini dizilerden değil, kitaplardan ve aksakallılardan öğrenmesini isterdik. Buna da şükrediyoruz\" dedi. İstanbul, Kayseri, Van ve Manisa\'da imal edilen Türk dünyasına özgü kıyafet, börk ve aksesuarlara olan ilgi, son dönemde arttı. Kayseri\'de bu ürünleri imal eden Ahmet Aytaç, bunda televizyonların yayınladığı tarihi dizilerin etkili olduğunu belirtti, en çok gençlerin ve çocukların ilgi gösterdiğini söyledi. Gençlerin, kıyafetler, yemeni ve patikleri ile kurt, tilki ve diğer kürklerden yapılan börklerle bol bol selfie çektiğini söyleyen Aytaç, ürünleri 15 lira ile 300 lira arasında değişen fiyatlara sattıklarını kaydetti.İmal ettikleri ürünleri festival ve fuar alanlarında tanıtma fırsatları bulduklarını bildiren Ahmet Aytaç, \"Tarihi diziler, Türklerin eski ürünlerine ilgiyi artırdı. Ancak, biz insanımızın tarihini dizilerden değil, kitaplardan ve aksakallılardan öğrenmesini isterdik. Buna da şükrediyoruz. Tamamen deri ve oldukça sağlıklı ürünlerimize ilgi büyük. Örneğin börkleri insanlar giymiyordu. Ama şimdi kullanımı yayıldı, hatta moda oldu. İnsanlar sokaklarda, meydanlarda börkleri rahat rahat giyebiliyor. Börklerin en büyük özelliği ise kışın soğuk geçirmez. Hayvansal ve el ürünü olduğu için üşütmez. Malzemesi deri ve el işçiliği vardır. Yapımı zordur. Başımda bulanan kurt börkü, yaklaşık 2 haftada yapılıyor. Üretimi Van\'da Ulupamir\'deki Kırgız köyünde yapıyoruz\" dedi.

GELENEKSEL KIYAFETLER AT KILI İLE DİKİLİYOR

Türklerin Orta Asya\'dan çıkıp, Anadolu\'nun bozkırlarına getirdiği geleneksel ve otantik deri kıyafetlerde pamuk veya sentetik iplik yerine at kılı kullandığın ifade eden Ahmet aytaç, Sağlam oluyor. İp yerine at kılı kullanıyoruz. Börklerde hep at kılı var. Öküz kılından sineklik yapıyorlar. Şimdilerde böyle bir şey yok. Her şey plastiğe döndü\" diye konuştu.

6)14 MİLYON LİRALIK KUPON, \'ŞANSLI İLÇE\' MURATPAŞA\'DA YATIRILDI

MİLLİ Piyango İdaresi\'nin yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği Antalya\'nın Muratpaşa ilçesinde, bu kez Süper Loto çekilişinin talihlisi, 6 sayıyı bilerek, 14 milyon 29 bin 814 lira ikramiye kazandı. İlçeye son 7 yılda, 24 defa büyük ikramiye isabetti.

Süper Loto\'da haftanın çekilişi, dün akşam yapıldı. Milli Piyango\'nun yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği Muratpaşa ilçesine, bu kez Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye çıktı. İlçede 4, 11, 18, 29, 36, 49 rakamlarını oynayan talihli, 14 milyon 29 bin 814 liralık ikramiye kazandı. Talihli, kuponu, Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki Canan Bektaş\'ın (42) 14 yıldır işlettiği Barel Şans Oyunları Bayisi\'nde yatırdı.

KADINLAR GÜNÜ\'NDE, KADIN İŞLETMECİ KAZANDIRDI

Dünya Kadınlar Günü\'nde, kadın işletmeciye ait bayiden talihlinin çıkmasına sevindiğini belirten Canan Bektaş, “Müjdeli haberi, oda başkanımızdan akşam saatlerinde aldım. Kadınlar Günü\'nde, benim bayimden böyle bir sonucun çıkmasına çok sevindim. İnşallah, bir kadına çıkmıştır. En son 15 yıl önce büyük ikramiye kazandırmıştım. Talihliye tavsiyem, üretime harcasın ikramiyesini. Mantıklı değerlendirsin\" diye konuştu. Uzun süredir oynayan müşterileri olduğunu kaydeden Bektaş, şansın kime, ne zaman güleceğinin belli olmadığını, zaman zaman kendisinin de oynadığını söyledi.

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu da bayiye gelerek, Canan Bektaş\'ı tebrik etti. Muratpaşa\'nın şans oyunları açısından şansının yüksek olduğunu belirten Çobanoğlu, “2018 yılında ikinci büyük ikramiye, Antalya\'ya çıktı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde emekçi bir kadın işletmeci tarafından bu ikramiyenin verilmesi sevindirici. Son 5 yılda 20\'nin üzerinde talihli Muratpaşa\'dan çıktı\" dedi.

7)HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI AĞAÇ OYMACILIĞI, İŞİ OLDU

BİTLİS\'in Ahlat ilçesinde yaşayan Osman Gülsal (55), hobi olarak başladığı ağaç oymacılığını 26 yıldır sürdürüyor. Emekli olduktan sonra kendisine ait atölyede, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden motifler ile hat sanatını ceviz ağaçlarına dantel gibi işleyen Gülsal, ailesinin geçimini sağlıyor.

Bitlis\'te oturan 2 çocuk babası Osman Gülsal, Ahlat Özel İdare Müdürlüğü\'nden emekli olduktan sonra 26 yıllık ahşap merakı dolayısıyla kurduğu atölyede, daha yoğun çalıştı. Gülsal, sabırla işlediği, el emeği ahşap eserlerini satarak, para kazanmaya da başladı. Ahlat şehri kazılarında bulunan çiniler, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait motifler ve hat sanatını ceviz ağaçlarına dantel gibi işleyerek, ailesinin geçimini sağlayan Gülsal, bugüne kadar birçok ülkenin bürokratlarına eser yaptığını söyledi. Oymacılıkta ceviz ağacı kullandığını belirten Osman Gülsal, \"Mesleğe ilk olarak evde ahşap üzerine çeşitli figürleri işleyerek, başladım ve yok olmaya yüz tutmuş olan bu mesleği sevgiyle sürdürüyorum. Kimseden eğitim almadan, tek başıma öğrendim. Çocukluktan başlayan bir ağaç merakım vardı. Merak ederek, kendi kendimizi yetiştirerek, bugünlere kadar geldik. Bu sanatı bir ustadan eğitim alarak, yapsaydım daha çabuk yol alırdım. Bizden sonra bu mesleği sürdürecek yeni nesilleri yetiştiremedik. Bu mesleğin son temsilcileriyiz. Bu sadece bizim bölgemizde değil, ülkemizin her köşesin de el sanatları tek tek kayboluyor. Çırak bulmakta ve yetiştirmekte zorluk yaşıyoruz. En büyük sıkıntımız çırak bulamamak. Teknolojik gelişmelerden de etkilendik\" diye konuştu.

8)45 ÜLKEYE İHRAÇ TÜRK MALI TABANCALARA YOĞUN İLGİ

TRABZON Trabzon Silah sanayi tarafından imal edilen aralarında altın parçacıklı, gümüş kaplamalı ve İnox , fiyatları 2bin ila 3bin 500 TL arasında değişen 48 ayrı tabanca ,Kayseri\'de açılan Tarım fuarında ziyaretçilere sunuldu. NATO standartlarında üretilen tabancalara önümüzdeki aylarda 2 piyade tüfeği de eklendi. Kayseri\'de açılan tarım Fuarında en çok ilgiyi çeken reyon Trabzon Silah Sanayi (TİSAS)\'ins oldu. Fuarı geçmeye gelen vatandaşlar, şarjörleri çıkarılmış, özel iplerle bağlanmış demo şeklindeki tabancaları ellerine alıp, hayranlıkla izledi. TİSAŞ Pazarlama Müdürü Oğuz Bekar, Tarım Fuarında çiftçi, sürü sahipleri ve güvenlik görevlilerinin tabancalara ilgi gösterdiklerini söyledi. Bekar. \"Silah satışlarının çok artmasını Zeytin dalı operasyonuna bağlamayacağız. Özellikle , silah satışlarında ülkece üzüntüyle yaşadığımız malum girişimden sonra bir nebze olsun artış elbette oldu. Bizim milletimizin yapısında silaha merak var. Uzun yıllar artan kullanıcı yapısı var. Bizim amacımızda insanları yasal şekilde silah sahibi etmektir.\"dedi. Orhan Bekar, Türkiye\'ye bazı tabancaların girmesi konusunda ambargo uygulayan ülkelere de yanıt vererek, şunları dile getirdi :

\"Tüm silahlarımız NATO standartlarında üretiliyor. NATO standartlarında kaliteli şekilde ürettiğimiz için 45 ülkeye ihraç ediyoruz. TSK ve Kolluk kuvvetlerinin açtığı ihalelere düzenli olarak katılma şansına sahip olamayacaktık. Uygulanan ambargo hakkında ise, şunu söyleyebilirim. Ülkemize uygulanan ambargolar bizi hiç ama hiç tedirgin etmiyor. Biz şunu biliyoruz ki yerli silah üretici firmaları olarak her türlü, her zaman her kalitede talebe bağlı olarak farklı isteklere bile dahi cevap verecek deneyimli personel ve üretim kapasitesine sahip. O nedenle ambargo hiç bizi ilgilendirmiyor\" Trabzon Silah Sanayi Pazarlama Müdürü Orhan Bekar, 25 yıllık tabanca üretim tecrübesinden yola çıkarak Ar GE departmanının 2 yıl öncesinden ön çalışmasını başlatmış olduğu milli piyade tüfeği çalışmalarında sona gelindiğini de söyledi. Bekar \" Zigana piyade tüfeği (ZPT) adlandırdığımız 5.56 ve 7.62milimetre kalibrede piyade tüfeğimizin farklı namlu boylarında üretimine çok kısa sürede seri üretimine başlamış oluyoruz.\"diye sözlerini tamamladı

9)KÖPRÜ ALTINDA YAŞAM MÜCADELESİ

ADANA\'da uzun yıllar köprü altında yaşam mücadelesi veren Murat Sincer (46) ve Ahmet Uysal\'ın (49) yaşam mücadelesi yürekleri burktu.

Hurdacılık yapan Ahmet Uysal, ailesiyle anlaşamayınca 10 yıl önce evini terk ederek sokaklarda yaşamaya başladı. Murat Sincer ise 12 yıl önce trafik kazasında ölen oğlunun ardından eşinden ayrıldı. Sokaklarda yaşamaya başlayan Sincer, 10 yıl önce tanıştığı Ahmet Uysal ile birlikte atık kağıt toplayarak geçimini sağlamaya başladı. Kimseden maddi bir beklentilerinin olmadığını belirten Murat Sincer, \"Biz çevremizde sevilen 2 arkadaşız. Ancak bazen insanların bize kötü alışkanlıkları olan kişiler gibi bakması üzüyor. Biz ikimizde vatanını seven iyi huylu ve dürüst insanlarız. Biz bu hayattan kurtulmak için iş istiyoruz. 3 gün yemek yemeden geçirdiğimiz günler oluyor\" dedi.

3 GÜNDÜR ZEYTİN YİYORUZ

Soğuk gecelerde ateş yakarak ısındıklarını, 3 gündür sadece zeytin yediklerini söyleyen ve köprü altında yaşamaya başlamadan önce iş yerinin olduğunu ve hurda alım satımı yaptığını anlatan Ahmet Uysal ise, tinercilerin saldırısında bıçaklandığını ve hala yarasının kapanmadığını belirtti. Uysal, \"Sırtımdan bıçaklandım yaralıyım. Tedavi göremiyorum, bu köprü altında ölüp gideceğim. Annem babam çok yaşlı bana bakacak halleri yok. Vicdan sahibi insanlar bizim elimizden tutsun. İş versin çalışalım. Tek yediğimiz yemek bu kabın içindeki zeytin. Onu da yoldan geçen arkadaş halimize acıdı verdi \" dedi.

