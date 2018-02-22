DHA YURT BÜLTENİ-5

1)SİİRT\'TE, ÖZEL HAREKET POLİSLERİ AFRİN OPERASYONUNA ZILGIT VE DUALARLA UĞURLANDI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Suriye\'nin Afrin kentindeki terör unsurlarına yönelik yürüttüğü, \"Zeytin Dalı Harekatı\"na katılmak üzere Siirt\'ten Özel Harekat Polislerinden oluşan 60 kişilik ekip, düzenlenen tören ile kesilen kurbanlar, edilen dualar ve atılan zılgıtlar ile uğurlandı. Siirt Özel Hareket Şube Müdürlüğü önünde yapılan törene, Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Jandarma Alay Komutanı Albay Kemal Belek, Özel Hareket Polisleri, aileleri ve yakanları ile vatandaşlar katıldı. Siirt Müftüsü Faruk Avras\'ın dua okumasının arından aileleri ile bulaşan özel hareket polis memurları, \"Vatanımız için canımızı vermeye hazırız. Bize verilen görevi yerine getirmek için Afrin\'ne gidiyoruz. Burada vatanımız ve milletimiz için savaşacağız\" dedi. Özel Hareket Şube Müdürlüğünde yapılan uğurlama töreninde duygulu anlar yaşandı. Siirt Belediyesi polisler için kurban kestirdi. Alanda yapılan törene katılan çok sayıda vatandaşlar, \"Mustafa Kemal\'in askerleriyiz, şehitler ölmez vatandan bölünmez\" sloganları atarak özel hareket polislerini uğurladı. Uğurlama töreninde dualar edildi, zılgıtlar çekildi. Yapılan törenin ardından özel hareket polisleri, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak üzere yola çıktı.

Görüntü Dökümü:

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-Özel Hareket Şube Müdürlüğüne gelen vatandaşlar

-Polis eşlerinin görüntüsü

-Özel Hareket Polislerinin çocukları ile sarılması

-Özel Hareket Polislerinin aileleri ile fotoğraf çekmesi

-Siirt Müftüsünün dua okuması

-Polis ailelerinin dua okuması

-Uğurlamaya katılanların görüntüsü

-Otobüste bulunan Özel Hareket Polislerinin uğurlanması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-

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3)EMEKLİ ALBAY, OĞLUNU VURUP İNTİHAR ETTİ

İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, 57 yaşındaki emekli albay Ahmet Taşçı, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı oğlu 29 yaşındaki Arda Çağlar Taşçı\'yı tabancayla başından vurduktan sonra, kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi. Ağır yaralanan Arda Çağlar Taşçı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Olay, bugün sabah saatlerinde Üçkuyular Mahallesi 46 Sokak\'ta meydana geldi. Emekli albay Ahmet Taşçı ile tenis hocası oğlu Arda Çağlar Taşçı, evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine emekli albay Taşçı, ruhsatlı tabancasıyla oğlunun başına ateş etti. Ağır yaralanan talihsiz genç yere yığılırken, baba Taşçı başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların kapıyı kırarak içeri girmesiyle baba ve oğlu yerde kanlar içerisinden bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, emekli albayın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yapılan müdahalenin ardından yaralı genç ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Arda Çağlar Taşçı\'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Eşini 15 yıl önce kanser hastalığından kaybeden emekli albay Ahmet Taşçı\'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Emekli albayın aynı apartmanda yaşayan babasının da emekli astsubay olduğu öğrenilirken, tenis hocası olan Arda Çağlar Taşçı\'nın sivil havacılık eğitimi gördüğü ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerden görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

(ÖZEL-HABER)

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3)PKK/KCK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ ADLİYEDE

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'nin, Gebze\'de terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlediği operasyonda terör örgütü adına hareket ettikleri belirlenen 20 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen HDP Gebze ilçe eş başkanları, HDP eski il başkanının da aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklanırken, sorguları tamamlanan M.Y., C.Ç.. İ. B., M.P., H.S., D.K. ve T.S. bu sabah adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Adliyeye sevk edilmeleri

İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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4)6 KUTUSU 240 BİN LİRA OLAN KANSER İLACI İÇİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'DAN YARDIM İSTEDİ

KIRIKKALE\'de iki yıldır prostat kanseri tedavisi gören 42 yaşındaki seyyar satıcı Ali Catalbaş, bir hafta içinde tedavi edilmezse hastalığın tüm vücuduna yayılacağını ancak ilaçlarının 240 bin TL olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan yardım istedi.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde prostat kanseri tedavisi gören Ali Çatalbaş, eski sağlığına kavuşabilmek için \'Radium-223\' isimli kanser ilacına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bu ilacın devlet tarafından ödenmediğini belirten Çatalbaş, ilacı alacak maddi gücünün olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

\"Yakalandığım hastalık nedeniyle malulen emekli oldum. Doktorum bana yurt dışından gelen \'Radium-223\' isimli ilacın acilen bulunması gerektiğini söyledi. Benim bu ilacı bulmam ve almam mümkün değil. Bu ilacı 6 kutu kullanırsam bu hastalıktan kurtulma ihtimalimin yüksek olduğunu söyledi. Devletin resmi prosedürüne göre bu ilaç en geç 2 ay içinde Türkiye\'ye gelecekmiş. Ancak bizim bunu bekleyecek zamanımız yok. Cumhurbaşkanımızdan ve devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum.\"

\'ÖLÜME MAHKUM EDİLECEK, DAYANAMIYORUZ\'

Çatalbaş\'ın ablası İnci Akbaş\'da ilacın en geç bir hafta içinde kardeşine uygulanması gerektiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan yardım istedi. Kardeşi için yardım isterken gözyaşlarına hakim olamayan Akbaş, şöyle konuştu:

\"Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye\'de yaşayan bir vatandaş olarak size sesleniyorum. Kardeşim 2 senedir kanser tedavisi görüyor. Kardeşimin en son kontrol muayenesinde doktor, kanserin kemik ve akciğere yayılmaması için \'Radium-223\' isimli kanser ilacının bir hafta içerisinde temin edilip hastaya uygulanması gerektiğini söyledi ve bu tedavinin de 6 kutu ilaç ile 6 seans olacağını belirtti. Sayın Cumhurbaşkanım bir kutusu 40 bin TL olan bu ilacı bizim bulmamız mümkün değil 6 kutusu 240 Bin TL olan bu ilacı 900 TL emekli aylığı ile geçinen kardeşimin bulması imkansız. Sayın Cumhurbaşkanım bu ilaçların bize temin edilmesini istiyoruz. İki çocuğu ve eşinin gözleri önünde ölüme mahkum edilecek biz buna dayanamıyoruz. Sizden yardım istiyoruz. Allah rızası için bize sahip çıkmanızı istiyoruz.

Görüntü Dökümü

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- Kanser hastası ali nin ablası inci akbaş

- İki yıldır kanser hastası olan ali çatalbaş

Erhan GÖĞEM/ANKARA, (DHA)-

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5)PROF. DR. DOĞU: KURAKLIK, BUZULLARIN ERİMESİNE NEDEN OLUYOR

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Doğu, küresel ısınma ile birlikte son yıllarda etkili olan kuraklığın buzulların erimesine neden olduğunu söyledi. Prof. Dr. Doğu, \"Ocak ayında devam eden problemin devam etmesi durumunda çok ciddi içme suyu ve tarımsal alanda kullanılan sularla ilgili baraj doluluk oranlarını olumsuz etkileyen sonuçlar doğuracak. Buzulların erimesi de kar yağışının yeterli olmayışından kayanaklı. Van\'da Akgöl\'de yaptığımız bir çalışmada su seviyesinin artık tartışılmayacak derecede düştüğünü gördük\" dedi.

Bölgede yer yer kalınlığı 30 metreyi aşan buzulların, son yıllarda sıcaklıkların artması sonucu birkaç metre eridiği kaydedildi. Van YYÜ Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Doğu da buzullardaki erimeyle birlikte sulama ve içme sularında da büyük oranda sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti. Bölgedeki yüksek dağlarda bulunan buzullarla ilgili makele düzeyinde çalışma yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Doğu, şunları söyledi:

\"Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye\'nin önemli bir bölümünde kuraklık var ve Ocak ayında devam eden problem, devam ettiği takdirde, çok ciddi içme suyu ve tarımsal alanda kullanılan sularla ilgili baraj doluluk oranlarını olumsuz etkileyen sonuçlar doğuracak ve doğurmakta. Bu konuyla ilgili çalışan birçok bilim insanı yüzde 33 civarında baraj doluluk oranlarından bahsediyor. Bunlar ciddi sorunlar ortaya çıkartıyor. Bu problemler uzun vadede göllerin su seviyelerini etkileyen ve onlarda ciddi su kayıplarına sebep olan sorunlar doğuruyor. Özellikle tatlı su göllerinde ya da tuzlu ya da sodalı göllerde değişik ölçeklerde problemler çıkartıyor.\"

\'SON 20 YILDA BUZULLARDA BÜYÜK KAYIPLAR VAR\'

Buzul sularının ve denizlere karışan tatlı suların içme suyu stoğunu hızla tükettiğini belirten Prof. Dr. Doğu, \"Yaptığımız çalışmalarda, Toroslar\'da, Van\'daki İhtiyar Şahap Dağları\'nda gözlemliyoruz. Özellikle son 20 yılda buzullarda büyük kayıplar var. Bunun nedeni de kar yağışının olmaması. Kar olmayınca buzullar da hızla eriyor. Van\'daki İhtiyar Şahap Dağları\'nda halkımızın pek de bilmediği, yani bölge insanının da çok fazla bilmediği buzul noktaları var. En az 52-30 noktada bu buzullar çok büyük alan kaplamamakla birlikte, önemli temiz su kaynakları bulunuyor. Bunların, doğal sürecin hızlanmış şekilde erimesi ve göle karışması tabii ki içme suyu kaynaklarının tükendiğinin göstergesidir\" diye konuştu.

\'DÜNYADAKİ SU DENGESİ BİR ÜLKENİN MALİYE BÜTÇESİ GİBİ\'

İran sınırına yakın Akgöl ile ilgili yaptıkları çalışmalarda göl seviyesinin tatışılmayacak derecede düştüğünü belirlediklerini kaydeden Prof. Dr. Doğu, şöyle dedi:

\"Göl seviyelerinin düşmesi, Van Gölü için bugünden yarına bir tehdit ya da problem oluşturmamakla birlikte, sığ göller için çok büyük problemler yaratmakta. İran sınırına doğru Akgöl\'de yaptığımız bir çalışmada, göl seviyesinin artık tartışılmayacak derecede düştüğünü gözlemledik. Bölgedeki özellikle sığ çanaklı, yani sığ ve çanağı derin olmayan göllerde su varlığının hızla kaybolması ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmakta. Bununla ilglili ne yapılabilir? Aslında çok şey yapabiliriz. Özellikle su stoklarının dikkatli kullanımı en önemli konu. Doğadaki su dengesi, aynen bir ülkenin, bir hükümetin maliye bakanlığının bütçesi gibi. Gelir ve gider dengesine bağlı. Eğer gelirimiz azsa ve giderimiz çoksa, bankalarda para kalmayacak ve buna ekonomik kriz deniliyor. Zaten tüm dünyanın boğuştuğu bir konu. Bir kere su tasarrufu konusunda halkın uyarılması ve devlet tarafından önlem alınması lazım. Bunda herkese pay düşüyor. Yani, her türlü su israfını engellememiz gerekiyor. Çünkü doğa yönetimini yapamıyoruz, kötü yönetiyoruz. Her türlü doğa kaynağını, bu konuda yapılacak şeylerin aslında bir plan ve program çerçevesinde tartışılması ve masaya yatırılması, uzman görüşüyle bu konuyla ilgili önemlerin neler olacağının en kısa sürede gerçekleştirilmesi lazım.\"

Görüntü Dökümü

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-Van Gölü\'den genel ve detaylar

-Van Gölü sahilinde inceleme yapan Prof. Dr. Ali Fuat Doğu

-Doğu Van Gölü\'nün fotoğraflarını çekerken

-Prof Doğu ile röportaj

-Van Gölü\'nden detaylar

Behçet DALMAZ- Safa ATMACA/VAN, (DHA)-

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6)KAÇAKLAR SINIR DIŞI EDİLMEYİ BASKET MAÇI OYNAYARAK BEKLEDİ

ARTVİN\'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, yakalanan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Pakistan ve Afganistan uyruklu 84 kişi, sınır dışı işlemleri için Kapalı Spor Salonu’na alındı. Kaçaklar, sınır dışı edilmeyi aralarında basketbol maçı oynayarak bekledi.

Şavşat ilçesinde dün karayolu üzerinde kalabalık gruplar halinde yürüyen yabancı uyruklu kişileri gören yöre sakinleri, jandarmaya haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde, bu kişilerin yasa dışı yollarla İran üzerinden Türkiye\'ye giriş yapan Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenler olduğu belirlendi. Gözaltına alınan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 84 kaçağın, 200\'er lira karşılığında Türkiye\'ye sokulduğu, kamyon kasasında Ankara ve İstanbul\'a götürülmek vaadiyle Artvin\'de yol kenarına bırakıldığı ortaya çıktı.

Geceyi yurtlarda geçiren kaçaklar bu sabah sınır dışı işlemlerinin yapılması için Artvin Kapalı Spor Salonu’na alındı. Salonda bekleyişlerini sürdüren kaçaklar kendi aralarında basketbol maçı oynadı. Pakistan ve Afganistanlı kaçakların kurdukları 5\'erli takımla yaptığı maçı tribündekilerde ilgiyle izledi. Salon kenarında bekleyen çocukllar ise aralarında oyun oynadı.

Kaçakların bugün işlemlerinin ardından sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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Kapalı Spor Salonunda bekleyen kaçaklar

Basket maçı detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN DHA



