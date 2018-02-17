DHA YURT BÜLTENİ-5

1)DİYANET İŞLERİ BAŞKANI\'NDAN \'ZEYTİN DALI HAREKATI\' DUASI

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için dua etti.

Hatay\'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kentteki Anadolu\'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camii\'nde sabah namazı kıldırdı. Namaz sonrası Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için Fetih Suresi\'ni okuyup dualar eden Erbaş, Mehmetçiğe başarı ve kolaylık diledi. Cami cemaatine vaaz da veren Ali Erbaş, \"Ülkenin birlik ve bütünlüğü için vatandaşlara büyük görev düşüyor. Bir milletin bozulmasına sebep olacak en büyük etken fitne, fesattır. Vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerekiyor\" dedi.

\'HATAY ENSARLIK YAPIYOR\'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, namaz sonrası Hatay\'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri ile buluştu. Hatay Vali Yardımcısı Bilal Ölmez, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Türkay Dereli\'nin de katıldığı toplantıda konuşan Erbaş, \"Hatay farklı inançlardan, mezheplerden ve kültürlerden insanları içerisinde barındırıyor. Hatay muhacirlere ensar olması ile öne çıkmaktadır. İlk ensarlığı da bundan 2 bin sene önce Habib-i Neccar\'a yapmıştır. Bugün de yaklaşık 500 bin muhacire ensarlık yapıyor\" diye konuştu.

\'İYİLİK VE ERDEM SAHİPLERİ OLURSA, FİTNE FESAT BAŞARILI OLAMAZ\'

Kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının toplumsal yaşamda çok önemli rollerinin bulunduğunu aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

\"İyilik ve erdem için bir araya gelenler güçlü olursa fitne ve bozgunculuk için bir araya gelenler başarılı olamayacaklar. Kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları iyilikte yardımlaşıyorlar. Düşmanlıkta ve günahta insanların buluşmasını önlemeye çalışıyor. Bugün coğrafyamızın, ümmetin ve insanlığın yaşadığı sorunlar açlık, yoksulluk, savaşlar, bunalımlar, dünyevileşme, birlik ve kardeşliğin zayıflaması, bencillik gibi sorunlardır. Sorunlarımızın gerçek nedenlerini bilemezsek çözüm bulamayız. Onun için yaşanan problemleri çok iyi müzakere etmeliyiz. Ümmetin zayıflamasına sebep olan unsurlar fitne, tefrika, ırkçılık, mezhep çatışmaları, meşrep kavgaları ve cehalettir. Bizler, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri olarak bunlarla mücadele etmek zorundayız. Fitnenin ne büyük kötülüklere sebep olduğunu görerek yaşıyoruz. Bunu çocuklarımıza, gençlerimize ve bütün insanlığa anlatmak zorundayız. İlimle, hikmetle, ferasetle, dirayetle bu problemleri çözmeye çalışacağız. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında en önemli husus, Allah rızasını kazanmak ve samimi, beklentisiz çalışmalar yapmaktır. Özellikle gençlik konusunda fedakâr ve özverili çalışmalar yapılmamız gerekiyor. Gençlerin daha sağlıklı bir eğitim almalarını sağlamalıyız. İslam\'ın ilkelerine göre onlara rol model olmalıyız. Sağlıklı dini bilgiyi gençlerimize vermeliyiz. Ölçümüz Kuran ve sünnet, bu ikisini birbirinden ayırmak İslama ihanettir. Böyle bir dini eğitimi vermek için hepimiz el birliği yapmalıyız.\"

\'ŞEHİDİN VASİYETİ GERÇEKLEŞTİRECEK\'

Hatay temasları kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu\'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi\'ndeki taziye çadırında şehidin babası Fadil ve abisi Selahattin Pamukçu\'ya başsağlığı dileklerini Erbaş, şehit için dua etti. Şehidin annesi Seliz ve babası Fadil Pamukçu\'nun hacca gitmesi için yapmış olduğu vasiyeti hatırlatan Erbaş, \"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak burada bize düşen görev, hiçbir şekilde yazılmadan, kuraya da tabi tutmadan biz bu vasiyeti üstleniyoruz. Tabii kendileri arzu ettikleri takdirde biz bu vazifeyi inşallah yapmış olacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Cami cemaatinden genel ve detaylar

-Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş\'ın duasından detaylar

-Program sonrası cemaate yapılan çorba ikramı

179 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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2)KATO DAĞI ETEKLERİNDEKİ KAPLICADA SAĞLIK ARIYORLAR

ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesinin Ilıcak köyü yakınlarında bulunan Zümrüt Kaplıcası, soğuk havaya rağmen şifa arayanları ağırlıyor. Kış ayları olmasına rağmen kaplıca suyuna girenler, bölgeye modern bir tesis yapılmasını istiyor. Beytüşşebap ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Kato Dağı eteklerindeki Ilıcak köyündeki kaplıca, yaz ve kış aylarında yüzlerce kişiyi ağırlıyor. Şırnak, Hakkari ,Diyarbakır ve Van gibi kentlerden gelenler, bir zamanlar terör olaylarının yoğun olarak yaşandığı bölgede soğuk havaya rağmen duş alıp, ardından da sıcak kaplıcaya giriyor. Özellikle romatizmal hastalıklara iyi geldiği belirtilen Zümrüt Kaplıcası\'nın bölge insanı tarafından yoğun olarak tercih edildiğini anlatan Gıyasettin Aşan,\"Kış aylarında bazen yolarımız kapanıyor. Sıkıntılı olmasına rağmen geliyoruz. Yetkililerden burada bir tesis veya otel yapılmasını istiyoruz\" dedi.

Görüntü dökümü

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-Kaplıcadan detaylar

-Kaplıcada yüzen vatandaşlardan detaylar

-Kaplıca havuzları

Çevreden detaylar

-Kaplıcaya giren vatandaşlarla röp

Haber-Kamera:Mehmet ÖZKAN/ŞIRNAK/DHA

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3)ULUKIŞLA\'DAN GÖNDERİLEN KOÇLAR, MEHMETÇİĞE KURBAN OLDU

NİĞDE\'nin Ulukışla ilçesinde vatandaşlar 90 koçu, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli askerlere gönderdi. Ulukışla İlçe Belediyesi ile Ziraat Odası Başkanlığının düzenlediği \"Ulukışla\'dan Afrin\'e, Ulukışla\'nın Koçları Mehmetçiğe Kurban Olsun\" projesine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Proje kapsamında temin edilen 90 koç ile öğrencilerin Mehmetçiklere yazdığı mektuplar, törenle Hatay\'ın Hassa ilçesindeki sınır birliklerine gönderildi. Hatay\'ın Hassa İlçesi\'nde Kaymakam Yusuf Turan\'a teslim edilen koçlar ve mektuplar ilgili yerlere ulaştırıldı. Kaymakam Turan, \"Türkiye\'nin dört bir yanından bütün vatandaşlarımız, destek için buraya akın akın geliyorlar. Bizlere şeref veriyorlar\" dedi. Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu ise, \"Afrin\'deki Mehmetçiğimize her türlü destek olacağız. Her şey Türkiye cumhuriyeti için, herşey Türk milleti için\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu\'nun konuşması

- Hassa Kaymakam\'ı Yusuf Turan\'a öğrencilerin Mehmetçiğe yazdığı mektupların verilmesi

- Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu\'nun konuşması

- Kaymakam Yusuf Turan\'ın konuşması

- Koç\'lardan detay görüntü

- Topluluktan genel görüntü

- Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu koçlardan birini keserken

- Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu\'nun konuşması

Haber-Kamera:Malik GÖDELİNER/ULUKIŞLA(Niğde), (DHA)

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(ÖZEL HABER)

4)HURDA YASASI, OTOPARKÇILARA UMUT OLDU

KAHRAMANMARAŞ\'taki yediemin otopark işletmecisi Yaşar Narlıoğlu, otoparkta yıllardır bekleyen ve çürüyen araçlar nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar indirim sağlayan yasanın kendileri için umut olduğunu söyledi. Hacizli, hatalı park, trafik kazası gibi nedenlerle güvenlik güçlerince otoparka çektirilen araçların bazıları aynı gün içerisinde, bazıları ise bir gün ya da kısa bir süre sonra sahipleri tarafından alınıyor. Ancak bazı araçlar yıllardır sahipleri tarafından alınmadığı için otoparkta çürüyor. Çürümeye terk edilmiş araçların bulunduğu bu otoparklardan biri olan Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu\'ndaki yediemin otoparkın işletmecisi Yaşar Narlıoğlu, 12 bin metrekarelik bir alanda bin 100 araç ile bin 300 civarında motosiklet olduğunu belirtti.

\'HURDA YASASINI FIRSATA DÖNÜŞTÜRSÜNLER\'

Araçları otoparka getirmenin bir maliyeti olduğunu, sahipleri tarafından alınmadığı zaman da mağdur olduklarını kaydeden Narlıoğlu, 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar indirim sağlayan yasanın hem kendileri için hem de araç sahiplerinin menfaatine olacağına inandığını söyledi. Narlıoğlu, \"Hurda yasasından ümitliyiz. Çünkü özellikle otoparkımızın içerisinde olan, bizim kendi araştırmalarımızla bulduğumuz 50\'ye yakın çekme belgeli araç var. Çekme belgeli araç demek, hiçbir pul borcu, trafik cezası, hiçbir yerde bir borcu olmayan bir araç. Vatandaş isterse bunu gelip otopark ücretini ödeyerek aracı alıp hurda yasasından istediği gibi yararlanabilir. Bunu hem kendileri açısından fırsata dönüştürsünler hem de bizim otoparkımızın boşalması açısından biz fırsata dönüştürmüş olalım\" diye konuştu.

\'OTOPARK ÜCRETİNDE İNDİRİM YAPACAĞIZ\'

Yıllardır otoparkta bekleyerek çürüyen otopark ücretlerinin çok yüksek olduğunu ama ekonomik ömrünü tamamlamış araçlarda normal ücreti talep etmediklerini kaydeden Yaşar Narlıoğlu, şöyle devam etti: \"Araçların burada yatmasıyla hiç kimsenin cebine giren bir para yok. Sürekli pul borçları ve eski döneme ait borçların faizlerini ödemek zorunda kalacaklar er veya geç. Ekonomik ömrünü tamamlamış araçlarda zaten otopark parasını doğru düzgün aramıyoruz. Yıllardır yatmış, 9 yıllık bir araç için vatandaşa \'20 bin lira ver\' dediğin zaman zaten havalara hopluyor. Ama biz vatandaşı da, kendimizi de mağdur olmayacak şekilde indirimlerimizi yapıyoruz. Yıllardır yatan araçlar var. Biz, hizmet sektörünün içindeyiz. 10 personel ve 2 kardeş olarak otoparkın işletmeciliğini yapıyoruz. Elaman giderleri, SSK\'sı, arsa kirası gibi giderleri düzenli bir şekilde ödemek zorunda olduğumuz için araç çıkmadığı zaman biz de zarar ediyoruz, mağduriyet yaşıyoruz. İş yerimizin çarkını döndürebilmek için dışarıdan takviye etmek zorunda kalıyoruz.\"

KAMUNUN ARACI DA ÇÜRÜYOR

Yaşar Narlıoğlu, otoparkta otomobil, kamyon, otobüs, minibüs, gibi her çeşit aracın bulunduğunu ifade ederken, çürümeye terk edilmiş araçların içerisinde kamu aracı olduğunu da söyledi. Ankara\'nın Mamak İlçe Belediyesi\'nin Önsen Belediyesi\'ne hibe etmiş olduğu 46 NH 300 plakalı kamyonun 20 Ağustos 2013\'te haczedilerek otoparka getirildiğini, büyükşehir yasası ile kasaba olan Önsen\'in mahalleye dönüştürülmesinden dolayı belediyenin kapatıldığını ifade eden Narlıoğlu, \"Yıllardır çıkmıyor ve müracaat ettiğimiz halde gelip alan da yok. İlgili kuruma \'Aracınız bizde, gelin teslim alın\' diye müracaat ettiğimizde gelip almıyorlar. Bize yazı göndermişler \'Bu aracın borcunu hazine ödemek zorunda, ondan dolayı teslim almıyoruz\' diye\" dedi.

Görüntü dökümü

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- Otoparktaki araçlar

- Araçlardan detaylar

- Kamuya ait kamyondan detaylar

- Yaşar Narloğlu ile röp.

(Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

(210 MB)

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5)YERLİ PATATES TOPHUMU İHALEYE ÇIKIYOR

NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen tescilli 8 adet yerli patates çeşidinden 4 tanesi Türkiye\'de bir ilk olarak \'Tohumluk Üretim ve Pazarlama Hakkı\' ihale yoluyla satışa çıkartılıyor.Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü\'nde basın toplantısı düzenleyerek, ihale yoluyla satışa çıkarılan patates tohumlarını tanıttı. Vali Şimşek yerli çeşit tohumlardan Nahita, Onaran-2015, Nam ve Ünlenen\'in ihale yoluyla satışa çıkarılacağını belirterek, önümüzdeki dönemde ithal tohumluk yerine kendi yerli ve milli çeşitlerin kullanarak üretim yapılması, tarımsal anlamda milli bir duruş gösterilmesini sağlayacağını söyledi. Niğde\'nin patates üretiminde Türkiye\'de birinci sırada olduğunu hatırlatan Vali Şimşek, \"Tarım kenti olan ilimiz Niğde\'nin ekonomisine büyük bir katkısı olan ve çiftçilerimizin büyük çoğunluğunun yine geçim kaynağını oluşturan patates üretiminde, en önemli girdi tohumluktur. Ancak patates tohumluğunda büyük oranda dışa bağımlı olmamız, üretimde yerli çeşitlerimizin olmaması problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunun çözümü için Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüzce 2005 yılından buyana yürütülen ıslah çalışmaları neticesinde 8 adet yerli patates çeşidi tescil ettirilmiştir. Tescil edilen 8 adet yerli patates çeşidinden ilk etapta 4 tanesinin Türkiye\'de bir ilk olarak Tohumluk Üretim ve Pazarlama Hakkı ihale yoluyla satışa çıkartılmıştır. Yapılacak olan bu satışın; yerli patates tohumluklarının kıymetli üreticilerimize en kısa sürede ulaşacağına ve dışa bağımlılıktan kurtulmada atılan en önemli adımlardan biri olacağına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde ithal tohumluk yerine kendi yerli ve milli çeşitlerimizi kullanarak üretim yapılması, tarımsal anlamda milli bir duruş göstermemizi sağlayacaktır\" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Vali Şimşek, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pirlak\'tan bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

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- Yerli patateslerden detay görüntü

- Patateslerden genel görüntü

- Vali Şimşek İnceleme yaparken Görüntü

- Vali Yılmaz Şimşek\'in açıklaması

- Vali Şimşek\'in bilgi alırken detay görüntü

- Patates Araştırma Enstitüsü arazinde patates hasadı

- Patateslerden görüntü

- Patates hasadında çalışan kadınlardan görüntü

- Traktörden görüntü

236 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)



