DHA YURT BÜLTENİ-5

1)EŞLERİNE HAYAT HEDİYESİ VERDİLER



İZMİR\'de Figen Karavaş (46) eşi Salih Karavaş\'a (52), İsmail Tokgöz (38) de eşi Candan Tokgöz\'e (31) karaciğerlerinden parça vererek onlara yeni bir yaşamın kapılarını açtı. Sevgiler Günü için nakil oldukları Kent Hastanesi\'nde doktorlarıyla bir araya gelen Karavaş ve Tokgöz çifti, yeni hayatlarını pasta keserek kutladı, organ bağışı çağrısında bulundu.

İzmir\'de yaşayan 400, 800 ve 1500 metrelerde Türkiye şampiyonluğu bulunan eski milli atlet Salih Karavaş\'a, 2000 yılında Primer Sklerozan Kolanjit (PSK) (vücudun kendi yaptığı bir karaciğer hastalığı, siroza yol açıyor) tanısı konuldu. Tedavisi olmayan hastalığın evli ve 1 çocuk babası Karavaş\'ı 5-10 yıllık süreçte karaciğer nakline götüreceği söylendi. Karavaş, sporcu disipliniyle doktorların her sözüne harfiyen uydu, nakil sürecini uzatıp 4 yıl ileriye attı. Ancak 2014 yılbaşı gecesinde rahatsızlanan Karavaş, yeni yılı eşi Figen Karavaş ile birlikte acil serviste karşıladı. Salih Karavaş\'ın nakil sürecine girdiği ve acil ameliyata alınması gerektiği söylendi. İzmir Kent Hastanesi\'nde nakil hazırlığı başladı. Kardeşlerden, kuzenlerden uygun verici çıkmadı. Eşinin donör olmasını istemediği Figen Karavaş kocasından habersiz aday oldu. Yapılan tetkikler sonucunda uygun verici olduğu belirlendi.

Doç. Dr. Murat Kılıç başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla 12 Şubat 2014\'te Salih Karavaş\'a, eşi Figen Karavaş\'tan alınan karaciğer parçası nakledildi. Sevgililer Günü arifesinde gerçekleşen bu nakille Salih Karavaş yeni bir hayata başlarken, eşinin verdiği hayat hediyesi ile Karavaş çifti, bu özel günün sembolü oldu.

Eşinden hayat hediyesi alan bir başka hasta ise bir çocuk annesi Candan Tokgöz oldu. Poyraz adında 7 yaşında bir oğlu bulunan Candan Tokgöz\'e (31) 2006 yılında Otoimmun Hepatit (Vücudun kendi yaptığı bir hastalık, siroza yol açıyor) tanısı kondu. Tokgöz ilaç tedavileriyle 2017\'e kadar zaman zaman sıkıntılı süreçler geçirerek geldi. Candan Tokgöz\'de siroz gelişmesi üzerine karaciğer nakli kararı alındı. Nakil için İzmir Kent Hastanesi\'ne başvuran Tokgöz için anne ve babası, kardeşi ile birlikte 8 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi İsmail Tokgöz (38) gönüllü oldu. Yapılan tetkikler sonucunda İsmail Tokgöz, donör olarak uygun bulundu. 20 Temmuz 2017 günü Doç. Dr. Murat Kılıç ve Opr. Dr. Cahit Yılmaz başkanlığındaki iki ekip tarafından İsmail Tokgöz\'den alınan karaciğer dokusu, eşi Candan Tokgöz\'e nakledildi. Genç kadın kocasından yapılan can aşısıyla hayata tutundu.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİNDE ÇITA ULAŞILMAZ OLDU

Yıllarca aynı yastığa baş koyan Karavaş ve Tokgöz çifti, sevenlerin günü olan Sevgiler Günü için nakil oldukları Kent Hastanesi\'nde doktorlarıyla bir araya geldi. Hem yeni hayatlarını pasta keserek kutlayan, hem de Sevgililer Günü\'ne organ bağışı çağrısı yaparak farklı bir boyut katan çiftler, duygularını dile getirdi. Donör eşler, \'İyi günde kötü günde\' diyerek nikah masasında verdikleri sözün lafta kalmadığını hatırlattı. Karaciğer alıcısı eşler de, eşlerinden aldıkları hayat hediyesinin üstünde, daha anlamlı, daha kutsal bir hediye olamayacağını söyledi.

Karaciğer naklinin Sevgililer Günü arifesine denk gelmesinin ilginç olduğunu belirten Figen Karavaş, \"Biz eskiden Sevgililer Günü gibi özel günleri kutlamazdık. Nakil günümüz, bizim için yeni bir hayatın başlangıcı oldu, Sevgililer Günü de gerçekten bir anlam kazandı. Arkadaşlarım, bir eşin eşine verebileceği en büyük hediyenin hayat olduğunu, bu nedenle çıtayı yükselttiğimi söyleyip bana takılıyorlar\" diye konuştu. İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ekibinden Opr. Dr. Cahit Yılmaz anne babaların, eşlerin karaciğer nakli söz konusu olduğunda bir an bile tereddüt etmeden donör olduklarını söyledi. Yılmaz, \"Ülkemizde aile bağları çok kuvvetli, bunu bu örneklerle görüyoruz. Ama isteğimiz kadavradan bağışların artması ve organ bekleyen çok daha fazla hastanın sağlığına kavuşması\" dedi.

2)SINIR HATTINDA HASAT ZAMANI

HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye sınırındaki tarlalarda sebze hasadı başladı. \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın sürdüğü bölgede ıspanak, tere, roka, maydanoz ile turp hasadı yapan çiftçiler, çatışma ve patlama sesleri arasında günlük yaşamlarına devam ettiklerini, harekatın da bir an önce başarıyla sonlanması için güvenlik güçlerine dua ettiklerini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin kentindeki terör unsurlarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, operasyonun yürütüldüğü Hatay\'ın Reyhanlı ilçesi sınırındaki tarlalarda çiftçiler, mahsullerini topluyor. Birkaç kilometre ilerilerinde duyulan patlama ve çatışma seslerinin gölgesinde eşi ve yakınları ile ıspanak hasadı yapan çiftçilerden Hüseyin Hazırlar, \"Önemli olan askerimizin Mehmetçiğimizin başarılı olması. Reyhanlı halkı olarak korkmuyoruz, kaçmıyoruz. Biz buradayız, askerimizin arkasındayız, destekliyoruz\" dedi. Zeytin Dalı Harekatı ile gözlerin çevrildiği ve teröristlerin roketlerle saldırdığı Reyhanlı ilçesinin Suriye sınırında çiftçilik yapan 2 çocuk babası Hüseyin Hazırlar (53), operasyonun başlamasıyla birlikte ürün hasadına ara verdiklerini söyledi. Teröristlerin sınır hattından güvenlik güçlerinin harekatı ile uzaklaştırılmasının ardından tarlalarının bulunduğu sınır hattının güvenli hale geldiğini anlatan Hazırlar, \"Şimdi daha güvenli şekilde tarlamıza gelebiliyoruz. Patlama ve çatışma seslerine alıştık. Önemli olan askerimiz, Allah yar ve yardımcısı olsun. Mehmetçiğimizin başarılı olması için dua ediyoruz\" dedi.

Harekat gibi hayatın da devam ettiğini ve tarlalarındaki ürünlerin hasadını yaptıklarını dile getiren Hazırlar şöyle devam etti:

\"Hayat devam ediyor. Tarladaki ıspanak, turp, tere ve maydanoz hasılatını şu anda 11 kişi olarak yapıyoruz. Harekatın ardından roket saldırıları olunca ilçe meydanında pazarlar kurulmaz oldu. Devletimiz olumsuz bir durum olmaması için önlem olarak vatandaşı düşünerek pazar kurulumlarını erteledi. Biz de mahsullerimizi elimizden geldiği kadarıyla, farklı noktalara götürerek satıyoruz\" dedi.



3)KARDAK GÜNE SAKİN BAŞLADI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak kayalıklarının çevresinde dün (salı) Yunanistan\'la yaşanan askeri hareketlilik ve gerginlik, bugün yerini sakinliğe bıraktı.

Bodrum\'un Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak kayalıklarında pazartesi gecesi yaşanan hareketli anlarda, AZ 090 bordo numaralı, 27 askerin bulunduğu Yunan sahil güvenlik botu, kendisine engel olmaya çalışan, 90 metre uzunluğundaki, 703 bordo numaralı \'Umut\' adlı Türk sahil güvenlik botuna kıç tarafından sürttü. Dün (salı) öğle saatlerinde Yunan botları, Kardak\'a yaklaşmak isteyince Türk botları izin vermedi, gerginlik sürdü. İki gündür devam eden gergin anların ardından bugün bölgede sessizlik hakim oldu. Bu sabahtan itibaren Kardak kayalıkları çevresinde toplam 8 Türk botu beklerken, 6 da Yunan botu kendi sularında bekleyişini sürdürüyor. Öte yandan Yunanistan\'ın Kilimli Adası\'nda yayın yapan \'www.kalymnos-news.gr\' adlı yerel internet haber sitesi bugünden itibaren Yunan deniz kuvvetleri tarafından bölgede askeri gücün arttırılacağını yazdı.

4)KARS\'IN BOZAYILARI, BBC\'NİN İLK TÜRKİYE YABAN HAYATI BELGESELİ OLDU

İNGİLİZ devlet kanalı BBC ekibi, KuzeyDoğa Derneği üyleri ve bazı bilim insanlarının da aralarında bulunduğu 16 kişilik profesyonel ekip, 2017 yazında iki ay boyunca Kars\'ın Sarıkamış ilçesi ormanında yaban hayatı belgeseli çekti. Bozayıların yaşamını konu alan BBC’nin Türkiye’de çektiği ilk yaban hayatı belgeseli, 15 Şubat\'ta İngiltere ile ABD başta olmak üzere, 200\'den fazla ülkede yayınlanacak.KuzeyDoğa Derneği\'nden Ayşegül ve Emrah Çoban, Utah Eyalet Üniversitesi\'nden Yrd. Doç. Dr. Mark Chynoweth, Zagreb Üniversitesi\'nden Prof. Dr. Josip Kusak ve Utah ve Koç üniversitelerinde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu ile büyük bir ekip çalışması gerçekleştiren Gordon Buchanan liderliğindeki BBC ekibi, yirmi sekiz kasa malzeme ile geçen yaz yaban hayatı belgeseli çekimleri için Kars\'a geldi. BBC\'nin ayılara taktığı kamera bozayının muazzam gücüne dayanamadı. İlk kameranın takıldığı bozayı \'Faruk\', uyanırken hafif bir dokunuşla kamerayı kırdı. Kars sanayi sitesindeki bir usta, özel bilgisayarlı lazer kesici cihazıyla farklı bir plastik metal alaşımı kullanarak kameranın arkasını tekrar yaptı ve ayılara takıldı.

Kamelararın ayılara takılmasının ardından belgeselin çekimleri başladı. Bozayılarla çalışmak çok zor olduğundan, çekimleri ilk başta 2 hafta olarak planlayan BBC ekibi, çalışma süresini 7 haftaya uzatmak zorunda kaldı. BBC ekibi, çekimler sırasındai dünyada sadece iki tanesi kullanımda olan, gece karanlığında 300 metreden bir bozayının kıllarını ayırt edebilen ve fiyatı bir evden daha pahalı olan özel gece kameraları da kullandı. Çekimler başarıyla tamamlandı.

Belgesel daha gösterime girmeden BBC web sitesinde Faruk\'un kavgasını gösteren tanıtım videosu, büyük ilgi çekti ve İngiliz Expres gazetesinde haber oldu. Belgeseldeki başrolleri, \'Faruk\' ve \'Seha\' isimli iki bozayı oynuyor. Görüntülerde, ayıların mağaralara girişleri, bir ayının kavga ettikten sonra kopan pençesini çekmesi ve çiftleşmesi yer alıyor. Kars-Erzurum otoyolunda yaşadıkları tehlike ve çöplükte beslenmeleri de bozayılara takılan kameralarla görüntülendi.

Belgesel serisinin diğer bölümlerinde çoğunlukla evcil ya da insana daha yakın olan hayvanlarla çalışmış olan kamera mühendisi Chris Watts, BBC\'ye verdiği röportajında bu belgesel serisinde sabrını en çok taşıran ve en zor hayvanın Kars\'ın vahşi bozayıları olduğunu vurguladı.

Belgesel, dünyada 200’den fazla ülkede 372 milyon izleyicisi olan BBC ve ABD’de 63 milyon izleyicisi olan ABD devlet kanalı PBS’de 15 Şubat\'ta yayınlanacak. Kars bozayı belgeseli sayesinde dünya bir kez daha Kars’ın ve Sarıkamış’ın bozayılarını, yaban hayatını, muhteşem doğasını ve coğrafyasını tanıyacak. On milyonlarca lira değerindeki bu reklam ve tanıtım sayesinde Kars ve Doğu Anadolu’da doğa turizminin artması da ümit ediliyor.

Şekercioğlu ve KuzeyDoğa Derneği, daha önce de 2012’de National Geographic ile Türkiye’de ilk kez bozayılara kamera takmış, bu da Türkiye’nin ilk National Geographic yaban hayatı belgeseli olmuştu. Daha ileri teknolojiye ve daha yüksek görüntü kalitesine sahip olan BBC kameralarında, her kutuda biri gece görüşü biri de gündüz görüşüne sahip iki kamera yer aldı.

5)TRABZONLU YUSUF, BOŞANMAK İÇİN TAYVANLI EŞİNİ ARIYOR

TRABZON\'un Maçka ilçesinde oturan sağır-dilsiz ve belden aşağısı felçli Yusuf Ay (44), 9 yıl önce internette tanışıp evlendiği, sağır-dilsiz eşi Tayvanlı Mei Chan Whang 43) tarafından terk edildi. 6 yaşında kızları Kübra\'ya bakan Yusuf Ay, boşanmak için eşini arıyor. Yusuf Ay, sevgilisi olduğunu söyleyen Tayvanlı eşinin, kendisine de evlenme tavsiyesinde bulunduğunu anlattı.

Maçka ilçesi Armağan köyünde yaşayan, doğuştan sağır ve dilsiz ve belden aşağısı felçli olan Yusuf Ay, İnternet sohbet programları aracılığı ile Tayvan\'da yaşayan sağır ve dilsiz olan Mei Chan Whang ile tanıştı. Birbirlerine aşık olan ikili evlenmeye karar verdi. Müslüman olan ve Meryem adını da alan Mei Chan Whang geldiği Maçka\'da Yusuf Ay ile 2009 yılında evlendi. Yusuf ve Meryem\'in evliliklerinden 2 yıl sonra Kübra adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi.

4 YIL ÖNCE ÜLKESİNE DÖNDÜ

6 yıl birliktelik yaşayan çift maddi zorluklar çekti. Eşi ile sorunlar yaşayan Meryem, ailesini özlediğini belirterek 2015 yılında ülkesine döndü. Mei Chan Whang bir daha Türkiye\'ye dönmedi. Tayvanlı eşi ile İnternet üzerinden bir süre görüşen Yusuf Ay artık eşine ulaşamıyor. 6 yaşında kızları Kübra\'ya bakan Yusuf Ay, boşanmak için eşini arıyor. Yusuf Ay, sevgilisi olduğunu söyleyen Tayvanlı eşinin, kendisine de evlenme tavsiyesinde bulunduğunu anlattı.

\'KREDİ ÇEKİP ÜLKESİNE GÖNDERDİK\'

İşaret dili tercümanı aracılığı ile yaşadıklarını anlatan Yusuf Ay, eşi ile kendisini terk etmeden önce aralarının açıldığını belirterek \"Belki ülkesine gider onun için bir moral olur diye gitmesine izin verdik. Giderken eşimin yolculuk masraflarını karşılayabilecek paramız yoktu. Annemin üzerine kredi çekerek ve tanıdıklardan borç alarak biletini aldık. Ancak bir müddet sonra gelmeyeceğini anladım. Kızı annesini tanımıyor. İnternet üzerinden görüştüğümüzde bile yüzüne bakmıyor. Ne kadar söyledikse gelmemekte ısrar etti\" dedi.

\'BOŞANMAYA KORKUYORUM\'

Eşinin çocuğunu kendisine vermesini istediğini ifade eden Yusuf Ay, buna karşı çıktığını belirterek şunları dedi:

\"Ben kızımı asla bırakmam. Burada tüm aile onu el bebek gül bebek bakıyor. Geçtiğimiz yıl anaokuluna yolladık, bu yıl ilkokul 1\'inci sınıfa başladı. Gelmeyeceğini anladığım için eşimden boşanmak istiyorum ancak boşanınca çocuğu anneye verirler diye korkuyorum. O nedenle şu anda beklemedeyiz. Ama eşime istediğim zaman ulaşamıyorum. Orada bir sevgilisi olduğunu söyledi. Benim de evlenebileceğimi ifade etti. Ama \'o eşinden de çocuğun olursa kızı senden alırım\' diye beni tehdit ediyor\"

\'KIZIM TOK UYUSUN YETER\'

Geçim sıkıntısı yaşadıklarını anlatan Yusuf Ay, \"Engelli maaşım var bir de annemin 3 ayda bir aldığı maaşı. Kızım Kübra\'yı okula yazdırınca köyden ilçeye yerleşmek zorunda kaldık, masraflar katlandı. Yine de şükürler olsun ki kızım yanımda. Evde odamda Trabzon\'a özgü minyatür tahta sandalyeler ve bir kaç çeşit ürün yapıyorum. Onları da eş dost alıyor. Engelliler derneğinden arkadaşlara da satıyorum. Elimden bu kadarı geliyor. Ayaklarım tutmuyor, sağır ve dilsizim ama ellerimle yaptıklarımla geçimimizi sağlıyoruz. Biz aç kalsak ta önemli değil. Kızım tok uyusun yeter\" diye konuştu.

6)ÖĞRETMENLER, KAHRAMANLAR İÇİN SAHNEYE ÇIKACAK

ERZURUM\'da bir araya gelen 21 öğretmen ve öğretmen adayı genç, şehit yakınları ve gaziler için hazırladıkları duygu yüklü \'Analar ve Babalar\' adlı şiir ve müzik dinletisiyle sahne alacak.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Dernek binasında prova çalışmalarını sürdüren öğretmenler, şehit ailelerinin duygularına tercüman olacak. 17 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 19.00\'da Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi\'nde sahnelenecek dinletinin hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Ümit Gergit yönetiminde sahneye çıkacak öğretmenler şiir okuyacak ve türkü seslendirecek. Provaların iki aydır devam ettiğini ve son güne kadar da devam edeceğini ifade eden Gergit, \"Şehitler ve Gaziler Derneği adına \'Analar ve Babalar\' adlı bir şiir müzik dinletisi hazırlıyoruz. 21 öğretmen arkadaş bir araya geldik. Buradaki amacımız şehit ailelerinin, vatanımızın ve milletimizin duygularına tercüman olmak. Ücretsiz olan gecemize herkesi davet ediyoruz\" diye konuştu.

Öğretmenlerin kendileri için sahneye çıkmasının gurur verici olduğunu belirten Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Dernek Başkanı Recep Akgül ise şunları söyledi:

\"Görev yaptıkları okullarından yorgun çıkmalarına rağmen büyük bir istekle buraya gelen öğretmenlerimiz yaklaşık iki saat prova yapıyor. Amacımız, terörü ortadan kaldırmak adına Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev alan ve gözünü kırpmadan şehit olan kahramanlarımızı anmak, onların geride bıraktığı ailelerine duygularını anlatmak. Her provayı izlediğimde gözyaşlarıma hakim olamadım. Öğretmenlerimizin birbirinden güzel ve anlamlı şiirlerini, yanık sesleri ile söyledikleri türküleri dinlemek isteyenleri gecemize bekliyoruz. Emeği geçen başta Ümit Gergit hocamız olmak üzere tüm öğretmenlerimize gaziler ve şehit aileleri adına teşekkür ediyorum.\"

7)BAŞKAN SÖZLÜ\'DEN AFRİN KAHRAMANLARINA MORAL FİLMİ

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırladığı kısa filmi Afrin\'de teröristlere karşı kahramanca çarpışan Mehmetçiklere ithaf etti.

Zeytin Dalı Harekatı\'na güç vermek amacıyla 1 milyon Türk Bayrağı dağıtan, Mehmetçik Vakfı\'na bağış kampanyası başlatıp, Belediye Meclis üyeleriyle 322 bin liralık ilk bağışı yapan Başkan Hüseyin Sözlü, 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde de gönüllere dokundu. Başkan Sözlü\'nün isteği üzerine Belediye ekipleri tarafından hazırlanan kısa filmde, Türk Ordusu\'nun terörle mücadele operasyonlarından görüntülerin yer alırken , sınır ötesinde hain teröristlere karşı savaşan bir askerin 14 Şubat Sevgililer Günü için yazdığı mektup da seslendirildi.

Mektupta \"Bugün 14 Şubat sevdiğim/ Sensizim ama üzgün değilim!/ Bozkırın çiçeklerinde kokunu/ Yıldızlarında yüzünü/ Renginde gözlerini görüyorum/ Bugün 14 Şubat sevdiğim/ Sensizim ama üzgün değilim!/ Bayrağımın alında yanaklarını/ Hilalinde kaşlarını/ Kumaşında ipek ellerini tutuyorum/ Bugün 14 Şubat sevdiğim/ Sensizim ama üzgün değilim/ Memleketimin dağlarında gezmesin diye düşmanlar/ Ağlamasın diye mazlumlar/ Sevenleri ayırmasın diye hainler/Vatan denen nazlı yarın sevdasının, Kızılelma\'nın peşindeyim/ Bu gün 14 Şubat sevdiğim/ Sensizim ama üzgün değilim/ Atamızın emaneti cumhuriyetimize gelmesin diye zeval/ Hep dalgalansın diye yıldız ve hilal/ Bozulmasın diye birliğimiz/ Hainlerin ensesindeyim/ Bugün 14 Şubat sevdiğim/ Afrin\'deyim, sensizim ama üzgün değilim/ Sevgililer Günün kutlu olsun sevdiğim/ Çok yakında…/Çok yakında zaferlerle döneceğim\" dizeleri yer aldı.

8)GAZİANTEP\'TE PKK OPERASYONU: 24 GÖZALTI

GAZİANTEP ve Nizip ilçesinde, PKK/PYD propagandası yapanlara yönelik insansız hava aracı kullanılarak yapılan operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması (DGH) adına sosyal medyada terör örgütü propagandası yaprak devlet büyükleri ve güvenlik güçlerine hakaret ettiği belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ve Nizip ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirilen İHA destekli operasyonlarda halkı provoke ederek eylemlere yönlendirebileceği değerlendirilen 24 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 5 av tüfeği ve 76 fişek, 1 kurusıkı tabanca, 2 tabanca şarjörü, 6 örgütsel içerikli yasak kitap, terör örgütünü simgeleyen malzemeler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

9)ZEYTİN DALI HAREKÂTI\'NDA SAĞLIK GÖREVLİLERİNE TAKVİYE

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev yapan sağlık görevlilerine takviye yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Kilis ve Hatay\'daki hastanelere özellikle cerrahi alanında uzman doktor görevlendirmeleri yaptı, bölgedeki hastanelerin ihtiyaçları harekâta özel yeniden düzenlenip karşılandı. Ayrıca, Kilis ve Hatay\'da sınırın sıfır noktasında toplam 14 noktada, 46 ambulans ekibi, 12 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) timi ve 218 sağlık çalışanı nöbetleşe görev yapıyor.

51 UZMAN DOKTOR GÖREVLENDİRİLDİ

Zeytin Dalı Harekâtı için Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı\'na bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ortak çalışma yaptı. Bu çalışmalarda, Kilis, Kırıkhan ve Hatay devlet hastaneleri olası Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu yaralıları için yeniden düzenlendi. Ekipman eksikliğinin giderildiği hastanelere, genel cerrahi, ortopedi, beyin cerrahı, göğüs cerrahı ve anestezi uzmanı doktorlar görevlendirildi. Bunun yanı sıra destek için Gaziantep, Adana ve Mersin illerindeki hastaneler de yine planlamalara dahil edildi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde de Kilis ve Hatay\'da, 51 uzman ve öğretim üyesi görevlendirildi.

SINIRIN SIFIR NOKTASINDA DA GÖREVLENDİRME OLDU

Devlet hastanelerindeki görevlendirmelerin yanında sınırın sıfır noktasında da önlemler alındı. Kilis\'te Çobanbey, Kocabeyli, Gülbaba bölgeleri, Öncüpınar Sınır Kapısı ile Şerifkaya, İlhami Hardal, Çercili, Hilaltepe, Hisartepe Hudut Karakolu\'nda; Hatay\'da ise Hassa, Kırıkhan, Yalangoz, Curcurum ve Cilvegözü bölgelerinde düzenleme yapıldı. İki ildeki toplam 14 noktada, 46 ambulans ekibi, 12 UMKE timi, 4 pratisyen hekim, 16 acil tıp uzmanı olmak üzere toplam 218 sağlık personeli acil sağlık hizmeti için hazır hale getirildi. Bir ambulans uçak ile 2 ambulans helikopter ise Hatay Havalimanı\'nda konuşlandırıldı.

DOKTORLAR DA VATAN NÖBETİNDE

Harekâtta görev alan doktorlardan Aydın Karakuzu, bir şehidin mektubunda yazdığı gibi iyi ile kötünün arasındaki bu savaşta, kendilerinin tıpkı Türk askeri gibi iyiliğinin yanında görev aldıklarını belirtti. Dr. Karakuzu, \"Burada görev yapmak herkese nasip olmaz. Özel bir görev yapıyoruz. Bizler için bu vatan, bayrak için kan döken Mehmetçik\'e bizler de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buraya geldiğimiz anda tıbbi ekipman anlamında eksiğimiz yoktu. Cepheye 10 dakika mesafede yoğun bakıma kadar her türlü cihaz merkezde var. Bizler de karınca kararınca yardımcı olmaya çalışıyoruz\" dedi. Dr. Aydın Karakuzu, \"Şehitlerimizden birisi dedi ki \'Yaptığımız iyi ile kötünün savaşı\'. Biz iyilerin yanında, iyi olan askerin yanında, milletimizin yanında olmanın gururunu yaşıyoruz. Sadece Anadolu\'da yaşayan Türklerin mücadelesi değil, KKTC\'den bile doktor meslektaşlarımız arıyor buraya gelmek istiyorlar. Topyekûn savaşta iyilerini yanındayız\" diye konuştu.

Eski yarbay olan Doç. Dr. Murat Uğur ise \"İnşallah bizlere gereksinim olmaz, iş düşmez ama iş düşerse de aileler merak etmesinler. Kendi çocuğumuz, yakınımız gibi bakıyoruz\" ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Uğur, kendilerinin de vatan nöbetinde olduğunu belirterek, \"Bizler geçici görevle geldik. Eski bir asker olarak gelen bütün hastalarımızı, kendi kardeşimiz, arkadaşımız gibi görüyoruz. Onlara bu duygularla yaklaşıyoruz. Gelen herkes bu vatanın evladı ve bu vatan için buradalar. Bizler de elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz\" dedi.

Doktorlardan Utku Göktuğ ise hiç düşünmeden harekâtta görev almayı kabul ettiklerini ve sınır hattında canla başla çalıştıklarını söyledi.

10)9 OTOMOBİL ÇALAN 6 KİŞİ YAKALANDI

AKSARAY\'da 9 otomobil çalan ile halı, kilim ve elektrikli ev aletleri çalan 6 kişi polis tarafından yakalandı. 9 otomobil ile çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü, son dönemlerde kentte 9 otomobil ile çok sayıda ev ve iş yerinden, halı, kilim, kamera ile matkap gibi çeşitli elektrikli ev aletleri çalınması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının 6 kişilik bir şebeke tarafından gerçekleştiğini belirleyen polis, şüphelilerin merkez Yunus Emre Mahallesi\'nde kaldıkları eve dün operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken çaldıkları halı, kilim ve elektrikli ev aletleri ile farklı mahallelere sakladıkları 9 otomobil ele geçirildi. Çalınan otomobil ve eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

11)İPSALA SINIR KAPISI\'NDA 15 KİLO ESRAR VE 5 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

EDİRNE\'de, İpsala Sınır Kapısı\'nda düzenlenen 2 ayrı operasyonda narkotik dedektör köpekler \'Amper\' ve \'Nixe\'nin de katılımıyla piyasa değeri 1 milyon 400 bin lira olan 15 kilo esrar ve 5 kilo eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İpsala Sınır Kapısı\'na gelen I.D. yönetimindeki Makedonya plakalı otomobil, şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan taramada araçta şüpheli yoğunluk görülen 4 nokta işaretlendi ve araç aranmak hangara getirildi. Hangarda yapılan aramada narkotik dedektör köpeği \'Amper\' ön ve arka koltuklar ile sol arka çamurluğa aşırı tepki verdi. Yapılan koltukların altında ve çamurluğun üstünde bulunan boşluklara gizlenmiş piyasa değeri 450 bin lira olan 15 kilo esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü Makedonya vatandaşı I.D. gözaltına alındı.

ARACIN ALTINDAN 5 KİLO EROİN ÇIKTI

2\'nci operasyonda ise İpsala Sınır Kapısı\'na gelen Arnavutluk plakalı otomobil x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan taramada alt kısmında şüpheli yoğunluk tespit edilen araç, arama hangarına getirildi. Narkotik dedektör köpeği \'Nixe\' yapılan aramada aracın tabanına aşırı tepki verdi. Yapılan aramada ön kısmında bulunan döşeme söküldüğünde normalde araçta olmaması gereken bir kapak olduğu görüldü. Kapağın altında 9 paket içerisinde piyasa değeri 950 bin lira olan 5 kilo eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü Arnavutluk vatandaşı A.H. gözaltına alındı.

12)310 KİLOLUK EROİN OPERASYONUNDA 4 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ\'de, polisin operasyonu ile TIR\'da yapılan aramada 310 kilo eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin hafta sonu düzenlediği operasyonda İstanbul\'a giden bir TIR durdurularak arama yapıldı. Kartonların arasına sıkıştırılmış plakalar halinde bin 800 paket eroin tespit edildi. 310 kilo eroin ele geçirilirken, TIR sürücüsü ile yanında bulunan bir kişi gözaltına alındı. Devam eden operasyon kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından önce C.M. ardından da N.K., A.Ç. ve S.K. adliyeye sevk edildi.

13)KAÇAK SİGARA YÜKLÜ OTOMOBİL, POLİSTEN KAÇARKEN TAKLA ATTI

KAHRAMANMARAŞ\'ta kaçak sigara yüklü otomobil, polisten kaçarken takla atıp, sulama kanalına düştü. Hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Olay, akşam saatlerinde Şerefoğlu Mahallesi\'nde meydana geldi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara taşıdığı belirlenen 46 PA 309 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Sürücü durmayınca, polis ekipleri aracı takibe aldı. Kovalamaca sırasında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atıp, sulama kanalına düştü. Araçtan burunları bile kanamadan çıkan Hacı Mehmet M., Yusuf S. ve Abdi N., kısa süreli kovalamacayla yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü\'nün bahçesine çekilen otomobilde arama yapıldı. Aracın arka koltuğu ve bagajından 6 bin 800 paket kaçak sigara çıktı.

