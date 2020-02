DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ALADAĞ YURT FACİASINDA 8\'İNCİ DURUŞMA

ADANA\'nın Aladağ ilçesinde, 11\'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, bir cemaate ait kız yurdu yangını faciasıyla ilgili Kozan Ticaret Odası\'nda görülen davanın 8\'inci duruşması başladı.

2)GÜMÜŞHANE’DE HEYELAN

GÜMÜŞHANE’nin Torul ilçesine bağlı Bahçelik köyünde kar sularının erimesiyle yumuşayan toprak heyelena neden oldu. Olay, dün sabah saatlerinde Bahçelik köyü, Mezire Mahallesi\'nde meydana geldi. Bölgede etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yumuşayan toprak, eğimli arazi üzerinde kayarak heyelana neden oldu. Heyelanın geldiği noktada ikamet eden Altınok ailesi, korku ve panik yaşadı. Heyelan nedeniyle ahırında bulunan hayvanları başka bir yere götürmek zorunda kalan Mustafa Altınok, sabah uyandığında evinin yanında bir toprak kütlesi gördüğünü söyleyerek ekiplerin müdahalede geç kaldığını öne sürdü. Altınok, \"Yetkililere haber verdik. Yetkililerimiz buraya geldi, sağ olsunlar. Ben isterdim ki 2 gün kayıp yaşamadan hemen müdahale edilsin. Evimin yanında ki ahırımda hala hayvanlarım var. Başka bir yere taşımak zorunda kaldık. Hayvanlarımıza su taşımak zorunda kalıyoruz. Bu şikâyet olarak değil, bir sitem olarak algılansın. Acil müdahale edilmesi gerekiyordu, şuan da devletin makinelerini burada görmek isterdimö dedi.

3)GÜVENLİ BULDUKLARI KUYUMCU, ALTIN VE PARALARLA SIR OLDU

TRABZON\'un Çarşıbaşı ilçesinde vatandaşlar altın ve para birikimlerini hırsızlık endişesiyle evlerinde saklamak yerine güvenli buldukları kuyumcu S.K.’ya teslim etti. Ancak, S.K. bir süre önce kuyumcu dükkanını devrederek ortadan kayboldu. İlçede, yaklaşık 6 milyon lira değerindeki altın ve döviz birikimlerini kuyumcuya teslim eden 70 kişi dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Çarşıbaşı ilçesinde vatandaşlar altın ve para birikimlerini hırsızlık endişesiyle evlerinde saklamak yerine güvenli buldukları kuyumcu S.K.’ya teslim etti. Ancak, S.K. bir süre önce kuyumcu dükkanını devrederek ortadan kayboldu. İlçede, 15 kilo 487 gram altın, 946 çeyrek altın, 73 cumhuriyet altını, 25 burma bilezik, 8 hasır bilezik, 67 bin 975 euro, 29 bin 100 dolar ve 410 bin 355 lirayı S.K.’ya teslim eden 70 kişi dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Kuyumcu mağdurlarının sayısının artacağı belirtiliyor.

“KEFEN PARAMI EMANET ETTİM\'

Dolandırıldığını iddia eden Nevin Yanık, \"Tüm birikimini kuyumcuya emanet ettim. Kefen param bile ondaydı. Altınla birikim yapmıştım. Eniştemin de, kızımın da parası ondaydı. Kendisine güvendik ama bizi yıktıö dedi.

Havva Kul ise, “Saklayacak yerim olmadığı için bir miktar parayı kuyumcuya verdim. O da bana ‘Her zaman benden alırsın, burası sağlam yer’ derdi. 620 gram altın, 12 çeyrek altın, 2 bin 500 TL’mi emanet ettim. Ciğer hastasıyım, çocuğum asker, Suriye’de savaşta. Babası yok. Çocuğumu evlendireceğim ama para bulamıyorum, borç aldım. Şimdi kuyumcunun peşine dolaşıyorum. Beni dolandırmasın, alacaklarımı istiyorumö diye konuştu.

‘O PARA BENİM HER ŞEYİMDİ’

Halil Saka da 1700 gram altına tekabül eden miktarda parasını teslim ettiğini belirterek \"Trabzon’da dolmuş arabam vardı. Plakayı sattım, iş yapmayı planlıyordum. 2010 yılında ısrarla benden para istedi. İş yapacağımı, kısa zamanda bu parayı geri alacağımı söylediğim. Bu şekilde paramı verdim. Sonrasında iflas ettiğini duydum. Niyeti bozukmuş. O para benim her şeyimdi, geleceğimdiö ifadesinde bulundu.

\'HEPİMİZ MAĞDUR OLDUK\'

15 yıldır profesyonel olarak futbol yaşantısını sürdürdüğünü ve futboldan kazandığı parayı kuyumcuya yatırdığını anlatan Doğan Çift ise şunları dedi: \"Futboldan 10 yılda kazandığım paramı güvendiğimiz arkadaşımız olduğu için bankaya yatırmadım ve altın olarak kendisine verdim. Benim aileme daha önce yardımcı olmuştu. Benim de o zamanlar ihtiyacım olmadığı için 860 gram altın ve 26 adet çeyrek altını kendisine verdim. Daha sonra iflas ettiğini duyduk. Ayıp olmasın, ‘alırız’ diyerek paramızı istemedik. O derece güvenimiz vardı kendisine. 2013 yılında vermiştim parayı. 6 yıl bekledik. Hepimiz mağdur olduk. Kimisi evlilik parasını, kimisi altınını, birikimini bıraktı. Ben de yemedim, içmedim paramı ona bıraktım. Bu psikolojiden sonra futbolu bırakma noktasına geldim. Kolay bir süreç değil. Bu insanlara yazık, günah.

AVUKAT: MAĞDUR SAYISI ARTABİLİR

Avukat Alperen Karakuş, 70 kişinin konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirterek \"Buradaki insanların büyük bir kısmı, güvenlik noktasında tereddütleri olması sebebiyle altınlarını ‘istediğim zaman geri alabilirim’ düşüncesiyle bu kişiye emanet ediyorlar. Bir gece yarısı da dükkan kapatılıp, şahıs gidiyor. 26 Aralık 2018 tarihi itibariyle ilk başvuru yapıldı. Sayı her hecen gün artmakta. Bu meseleyi duyan, mağdur olan insanlar karakola müracaat etmekte. Sayının 350’yi bulabileceği söyleniyor. Çok ciddi bir mağduriyet, ciddi meblağlar söz konusu. 70 kişi için yaklaşık 5-6 milyon TL civarında bir meblağ söz konusu. Sayının artmasıyla birlikte miktar da artacaktır\" diyerek konunun takipçisi olduklarını söyledi.

4)ULUDAĞ JANDARMADAN NEFES KESEN KURTARMA TATBİKATI

ULUDAĞ\'da Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Jandarma Özel Asayiş Komutlanlığı (JÖAK) timleri nefes kesen bir tatbikata imza attı. Senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan ve kayak yaparken sakatlanan vatandaşları, ekipler gerçeği aratmayan operasyon ile kurtardı.

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da, sömestr tatiline 1 gün kala, kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma gibi olaylara yönelik Jandarma ekipleri tarafından nefes kesen bir tatbikat gerçekleştirdi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Jandarma Özel Asayiş Komutlanlığı (JAÖK) timleri, senerayo gereği, kayak yaparken düşen ve yaralanarak mahsur kalan kayakçıya büyük bir titizlikle müdahale etti. Kar motorları ile bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları ilk yardımın ardından yaralanan kayakçıyı sedye ile 112 Acil Servis Ekiplerine götürdü.

NEFES KESEN KURTARMA OPERASYONU

Jandarma Ekipleri, Uludağ\'ın vazgeçilmez keyiflerinden birisi olan ve günde binlerce tatilcinin kullandığı telesiyejde de kurtarma opersayonu gerçekleştirdi. Kurtarma Timleri, yaklaşık 15 metre yükseklikte mahsur kalan tatilciyi, gerçeği aratmayan bir operasyon ile kurtardı. Bu anlar DHA muhabirleri tarafından hem havadan hemde karadan an be an görüntülendi. Uludağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, sömestr tatlinde binlerce kişiyi misafir edecek olan Uludağ\'da olası bir doğal afet, mahsur kalma ve yaralanma olaylarına karşın 24 saat görev yapıyor.

5)YANGINDA MAHSUR KALAN 2 KİŞİ VE KÖPEK KURTARILDI

ÇORUM\'da bir apartmanın 3\'üncü katında çıkan yangında alevlerin arasında kalan 2 kişi ile bir köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Son anda alevlerin arasından kurtarılan köpek, tedavi altına alındı.

Uğur Mumcu Caddesi üzerinde 4 katlı bir apartmanın 3\'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen ve mahsur kalan 2 kişi ile bir köpeği kurtardı. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri tarafından alevler arasından son anda kurtarılan ve yoğun dumandan etkilenen köpek, barınağa götürülerek tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

6)SICAK ÜLKE GÖRME HAYALİ, HİÇ UMMADIĞI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ

UKRAYNA\'nın Kiev şehrinde eşi ve çocuklarıyla yaşayan Rus Anzhela Pikhotska\'nın deniz ve palmiyeler arasındaki sıcak ülke görme hayali, hiç ummadığı şekilde gerçekleşti. İmmün yetmezlik tanısı alan kızı 10 aylık Yevanhelina\'nın tedavisi için eşiyle Antalya\'ya gelen Pikhotska, ilik nakli olan bebeğinin sağlığına kavuşmasından sonra ilk kez denizin kokusunu içine çekip, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin tadını çıkardı.

Ukrayna\'nın Kiev şehrinde yaşayan Rus Anzhela Pithotska (42) ile eşi Anatolii İlenchuk\'un (32) üçüncü çocukları Yevanhelina\'ya, 4 aylıkken \'immün yetmezlik\' tanısı konuldu. Kiev\'deki bir hastanede tedaviye alınan minik kızın ilik nakline ihtiyacı olduğunu öğrenen aile, yaptıkları araştırmada ilik nakli konusunda Antalya Medical Park Antalya Hastane Kompleksi\'nin çok iyi olduğunu öğrenince kızlarıyla birlikte Antalya\'ya geldi. Minik Yevanhelina hastanede tedaviye alınırken, ilik için donör arayışı da başladı. Aile içerisinde uygun donör bulunamayınca TÜRKÖK\'e başvuruldu. Minik Yevanhelina\'ya uygun donör buradan bulundu. Bir Türk donörün bağışladığı ilikle hayata yeniden tutunan Yevanhelina bebek, annesinin \'sıcak ülke\' görme hayalinin de bir parçası oldu.

\'EŞİM \'BAK DENİZ VAR\' DEDİ AMA GÖRMEDİM BİLE\'

2018 yılının Ağustos ayında Antalya\'ya geldiklerini anlatan Anzhela Pithotska, çocukluk hayali olan deniz ve palmiyeler bulunan sıcak ülke hayalini, 10 aylık kızı Yevanhelina İlenchuk sayesinde gerçekleştireceğini hiç düşünmediğini söyledi. Hiç tanımadıkları şehre geldiklerinde ilk gece kaldıkları otelin balkonuna çıkan eşinin “Bak deniz var, senin hayal ettiğin gibi\" dediğini anlatan Anzhela Pithotska, “Bu şehre gelirken çok üzgündüm. Bebeğim çok ağır hastaydı ve ben eşimin gösterdiği o güzelliği görmedim bile\" dedi.

\'TÜRKİYE\'YE TEŞEKKÜR EDERİM\'

Minik kızının 15 Kasım 2018 tarihinde ilik nakli olup sağlığına kavuştuktan sonra Antalya\'ya başka bir gözle baktığını ve çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Pithotska, öncelikle kızına hayat veren Türk donöre teşekkür ederken, doktorlarına ve Türk halkına da minnettar olduklarını söyledi. Kızının hastayken son derece halsiz olduğunu, yemek yemediğini, neşesinin olmadığını belirten Anzhela Pithotska, ilik naklinden sonra Yevanhelina\'nın güçlendiğini, daha çok hareketlendiğini ve artık yemek yemeye başladığını sözlerine ekledi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi Bölüm Başkanı Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof.Dr. Mehmet Akif Yeşilipek, minik Yevanhelina ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Hastamıza Ukrayna\'da immün yetmezlik teşhisi konulmuştu. Yevanhelina, henüz 10 aylık ve mutlaka kemik iliği nakli gerektiren bir çocuk olduğu için hematoloji servisine yatırılarak tedavisine başlandı. Aile içerisinde uygun donör bulunamayınca TÜRKÖK Dönor Bankası\'ndan tam uyumlu bir dönor bulundu. Yevanhelina kemik iliği nakli ünitesine alınarak kemik iliği nakli yapıldı. Şu anda genel sağlık durumu iyi olarak izlenmektedir.\"

7)KOMANDO EĞİTİMİYLE ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYOR

ANTALYA\'da polis akademisine hazırlanmak amacıyla 1,5 yıl önce muay thai sporuna başlayan Eylül Gezici (19), ilk turnuvasında il birincisi oldu. Komando eğitimini andıran antrenman programıyla Türkiye şampiyonasına hazırlanan Gezici, altın madalya kazanıp, milli takıma seçilmeyi hedefliyor.

Antalya\'da lise eğitiminin ardından polis akademisine girme hayaliyle spora başlayan Eylül Gezici, savunma sanatlarına merakından muay thai yapmaya karar verdi. Eylül Gezici, 16 ay antrenmanın ardından geçen yıl aralık ayında katıldığı ilk turnuvada il birincisi oldu. Kazandığı madalyayla motivasyonu artan Eylül, milli takıma girme amacıyla Türkiye şampiyonası hazırlıklarına başladı.

KOMANDO EĞİTİMİ

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Yasin Urlu yönetiminde Antalya Spor Salonu\'nda 5 gün antrenman yapan Eylül Gezici, taktik çalışmalarının yanı sıra, haftanın 2 günü de doğada komando eğitimini andıran idmanıyla gücünü artırmayı hedefliyor.Doğadaki 3 saatlik güç ve kuvvet çalışmalarında koşan, şınav çeken, jimnastik hareketleri yapan Eylül, salonda da halat çekerek, traktör tekerleklerini kaldırıp indirerek antrenmanını tamamlıyor.

Gelecek ay yapılacak Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanmayı hedefleyen Eylül, \"Bu sene il seçmeleri ve sonrasında Türkiye şampiyonası var. Türkiye şampiyonasında birinciliği kazanıp, milli takım hedefimi gerçekleştirmek istiyorum. Bu yıl Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanmak istiyorum. Tek isteğim şampiyon, ahlaklı ve zeki sporcu olmak. Polis akademisine hazırlanıyorum. Hayal ettiğim polislik mesleğini yapabilmek için spor eğitimimde zorlu parkurlarda sıkılmadan çalışıyorum\" dedi.

8)UYUŞTURUCU SATICILARINA \'ŞAFAK\' OPERASYONU: 6 GÖZALTI

DENİZLİ ve İzmir\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı \'şafak\' operasyonu düzenlendi. Polisin her iki ildeki toplam 10 ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda çelik kapıları, koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan toplam 6 kişi gözaltına alındı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişileri 4 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından geçen salı günü şüphelilere yönelik Denizli ve İzmir\'deki 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere, çelik kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilebildi. Özel eğitimli nerkotik köpekleri ile evlerde arama yapıldı. Aramalarda, evlerin çeşitli yerlerine gizlenmiş toplam 990 gram esrar, 80 gram eroin, 8 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu hap, 2 gram bonzai, ruhsatsız 1 adet tabanca ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 1400 lira para ele geçirildi. Toplam 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

9)SAFRANBOLU\'DA ÇİNLİ TURİSTLERİN KARTOPU SEVİNCİ

KARABÜK\'ün, Osmanlı\'dan kalan mimarisiyle ünlü ilçesi Safranbolu, kar yağışıyla beyaza büründü. İlçeye gelen Çinli turistler kartopu oynadı.Tarihi ev ve konaklarıyla ünlü Safranbolu, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kar, UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu\'ya, ayrı bir güzellik kattı. Binlerce turistin ziyaret ettiği kentte beyaz örtüyle bütünleşen tarihi ev ve konaklar, güzel bir görüntü oluşturdu. Çinli turistler, eski çarşıyı kuşbakışı gören Hıdırlık Seyir Tepesi\'nden beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapıların güzelliğini izledi, bal kattıkları safran çaylarını yudumladı. Hatıra fotoğrafı çektiren ve kartopu da oynayan turistler, büyük sevinç yaşadı. Çinli turistlerin kartopu sevinci renkli görüntüler oluşturdu.

