DHA YURT BÜLTENİ-4

1)TÜRK KIZILAYI KANIN ARDINDAN KÖK HÜCREYE DE EL ATTI

TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bağışının yanı sıra kök hücrede iyi bir noktaya geldiklerini belirterek, \"Kök hücre bağışlarımız arttı. Donör sayımız 400 bine yaklaştı. Nakil sayımız 2 bini aştı\" dedi.

Kurulduğu 1868 yılından bu yana milyonlarca insana yardım ulaştıran Türk Kızılayı\'nın 150\'nci yılı anısına onur gecesi düzenlendi. Antalya Belek Turizm Bölgesi\'nde düzenlenen gecede konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, 2019 yılında Türk Kızılayı\'nın en büyük dijital değişim programını hayata geçireceğini söyledi. Gönüllülere ve bağışçılara şeffaf bir şekilde hizmet sunmaya çalıştıklarını belirten Kınık, kağıt israfını ortadan kaldırmak için tamamen elektronik ortama geçtiklerini söyledi.

Şırnak ve Hakkari\'de önümüzdeki günlerde hayata geçirmeyi planladıkları çalışmadan da söz eden Kerem Kınık, \"Özellikle terörün mağdur ettiği bölgelerimizde kadınlarımız ve kızlarımız başta olmak üzere, sosyal girişimcilik mikro katılım desteği vererek onlara rehberlik yapıp kendi gelirlerini kazanmaları için iş modeli üretiyoruz. Bunu Şırnak ve Hakkari\'den başlatıyoruz. Önümüzdeki günlerde ilk bütçe aktarımı yapılacak ve dağıtımlar başlayacak\" dedi. Yeni yılla birlikte güvenli ve sağlıklı yaşam, terör, toplumsal ve cinsel saldırılara karşı öğrencileri bilinçlendirmek için okullarda da özel çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Kınık, böylelikle bilinçlenmeye küçük yaşlarda başlanmasına katkı koyacaklarını anlattı.

2018 BÜTÇESİ 6 MİLYAR TL

2017 yılında 18.5 milyon insana insani yardım götürdüklerine değinen Kınık, 6.5 milyonu Türkiye\'den olmak üzere dünya genelinde 9.5 milyon insana da 2018 yılı Ramazan ayında insani yardım ulaştırdıklarını söyledi. Kızılay\'ın geçen her gün bütçesinin arttığını ve 2015 yılında 900 milyon TL olan bütçe rakamının artarak katlandığını belirten Kerem Kınık, \"2018 yılı bütçemiz 6 milyar TL. Önümüzdeki yıllarda da artan bütçeyle devam edeceğiz\" dedi.

TÜRKİYE\'DEN GERİ DÖNÜŞÜ HIZLANDIRMAK ADINA ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

68 milletten 1.7 milyon yabancıya Kızılay\'ın düzenli destek verdiğini aktaran Kınık, 370 bine yakın yabancının çocuklarına da eğitim bursu verdiklerini söyledi. Bunların tamamının AB fonlarından alınan destekle yapıldığını kaydeden Kınık, Suriye\'nin kuzey bölgesinde de çalışmaların sürdüğünü söyledi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyon bölgelerinde, İdlib\'de oluşan barış ortamını kalıcı hale getirmek için de çalıştıklarını belirten Kınık, “Türkiye\'den geri dönüşü hızlandırmak için kalıcı konut inşaları, sosyal girişimcilik destekleri vererek tarım ve ticaretin desteklenmesi, sağlık tesisi işletilmesini sağlıyoruz. Sağlık Bakanlığımızla açmış olduğumuz Cerablus Hastanesi\'ne ilaveten ikinci ve üçüncü 200 yataklı büyük hastanelerin açılmasını, İdlip\'te mobil kliniklerin kurulmasına, kamp yerlerinin ve yetimhanelerin işletilmesini, temiz içme suyu sağlanmasını, her gün yaklaşık 20 bin insana yardım malzemesi ulaştırılmasını ve Suriye\'ye ağırlıklı olarak gıda malzemesi aktarılmasını sağlıyoruz\" diye konuştu.

KÖK HÜCRE DONÖR SAYISI 400 BİNİ AŞTI

Türkiye\'deki 4 milyona yakın Suriyelinin yanı sıra Bangladeş\'e sığınmış yaklaşık 1 milyon Arakanlıya da destek verdiklerini vurgulayan Kızılay Genel Başkanı Kınık, düzenli kan bağışı sayısının her geçen gün iyiye gittiğini söyledi. İhtiyaç olunan kanı toplayabildiklerini ve toplumda artık düzenli kan verme alışkanlığının oluştuğuna değinen Dr. Kınık, “Düzenli bağışçılarımız bir şekilde Kızılay\'a kan veriyor. Düzenli kan bağışçı oranımız da her geçen yıl artıyor. İhtiyacımız olan kanı toplayabiliyoruz. Artık kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu toplum sahiplendi. Bunun yanında kök hücre projemizle kök hücre bağışlarımız arttı. Donör 400 bine yaklaştı. Eşleşmemiz 3 bin 500\'ü, kök nakil sayımız 2 bini aştı\" dedi.

2)ANTALYA\'DA PASTIRMA SICAKLARI

HAVA sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 25 derece kaydedildiği Antalya\'da \'pastırma yazı\' yaşanıyor. Turizm kentinde yerli ve yabancı tatilciler deniz keyfi yapıyor.

Antalya\'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının hafta sonuna kadar 30 derecelerde seyredeceği kentte pastırma yazı yaşanıyor. Deniz suyu sıcaklığının 25 derece kaydedildiği Antalya\'da, güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler denizin keyfini çıkardı. Muratpaşa Belediyesi\'nin, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu\'nun izniyle \'Birinci Derece Doğal SİT Alanı\' statüsündeki falez kıyı şeridinde hizmete sunduğu kayalıkların üstündeki plajlar ilgi görmeye devam ediyor. Kimi tatilciler şezlonglara uzanıp güneşlenirken kimileri de Akdeniz\'in mavi sularında kulaç attı.

\'ARTIK SÜREKLİ EKİM AYINDA GELECEĞİM\'

İngiltere\'den sağlık turizmi için gelen gurbetçi Songül Adams, güzel havanın keyfini çıkaranlar arasında yer aldı. İngiltere\'de havanın şu an çok soğuk olduğunu belirten Adams, \"İlk defa ekim ayında denize giriyorum. Bundan sonra da ekim ayında geleceğim. Harika günler geçiriyoruz\" dedi.

PLAJ ERKEN KAPATILMASIN TALEBİ

Antalya\'da sürekli denize girdiğini anlatan Kemal Vardar, bugünlerdeki sıcaklığın büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Vardar, \"İşlerden fırsat bulduk geldik. Tuzlu su vücudumuza iyi geliyor. Antalya\'nın en güzel dönemi diyebiliriz. Gökyüzü masmavi, güneş parlıyor. Hava güzel gittiği için belediye başkanımızın burayı erken kapatmamasını istiyoruz\" diye konuştu.

İSTANBUL VE ANKARA\'DAKİLERİ KISKANDIRIYORUZ

Serap Vardar ise Ankara ve İstanbul\'daki arkadaşlarını, çektikleri fotoğraflarla kıskandırdıklarını söyledi. Serap Vardar, \"Antalya\'da yaşadığımız için çok şanslıyız\" dedi.

3)KÖY BAKKALINDAN, \'HASAT BİTTİ, BORCU GETİRİN\' UYARISI

TOKAT merkeze bağlı Madas köyünde bakkal İsmail Damar köyde alacaklarını tahsil edemeyince dükkanına \"Bakkala borcu olanlar ödesin. Avans çıktı. Orak bitti. Harman geçti. Nohut koptu. Neyi bekliyorsun ey vatandaş\" şeklinde yazı astı.

Kent merkezine 24 kilometre mesafedeki 450 nüfuslu Madas köyünde, 7 yıl önce bakkal dükkanı açan evli ve 4 çocuk babası İsmail Damar(57) köylülerin hasat dönemi ödemesine göre veresiye yöntemiyle satış yapmaya başladı. İlk dönemlerde köy sakinleri alışverişlerini tarlalarındaki ürünleri hasat yaptıktan sonra ödedi. Ancak son 3 yıl içerisinde ise köy sakinlerinden bir çoğu, köyün tek bakkalı olan Damar\'a ödemelerini yapmadı. İsmail Damar bunun üzerine dükkanın kapasında bulunan buzdolabının üzerine \"Bakkala borcu olanlar ödesin. Avans çıktı. Orak bitti. Harman geçti. Nohut koptu. Neyi bekliyorsun ey vatandaş\" yazısı astı.

\'HİZMETİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUM\'

Doğma büyüme Madas\'lı olduğunu ve 7 yıldır köyde bakkal işlettiğini söyleyen İsmail Damar yaklaşık 60 kişinin borcu bulunduğunu belirterek, \"Hizmet veriyorum ama hizmetin karşılığını bulamıyorum. Bu köyün dört tane mahsulü var. Onların da hasat dönemi bitti. Veresiye alıyor gidiyorlar, sonra para yok. Borcu olanların sadece bir kısmı ödeme yaptı. Çoğunda ses yok. Bu yüzden yazı astım. Bakkalı kapatmayı düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Halkta para yok. Yaklaşık 20-25 bin lira alacağım var. Malzeme getiren toptancılar astığım yazının fotoğraflarını çekiyor, sosyal medyada paylaşıyor. Köyde borcu olanlar bakıyor, hiçbir şey olmamış gibi gülüp geçiyor. Tınlamıyor yani. Hala veresiye veriyorum. Köyün çocuğu olduğum için kimseyi kıramıyorum. Yüzüm yumuşak. İflasın eşiğindeyim şu anda\" dedi.

Veresiye borcu olan köylüler ise konuşmaktan kaçındı.

4)SİLAHLA ŞAKA YAPAN ARKADAŞLARINI VURDULAR: 2 YARALI

İZMİT\'te, 2 kardeş içki içerken kendilerine silah doğrultarak şaka yapan arkadaşlarına pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan 2 kardeş tedavi altına alındı.

Olay sabah saatlerinde, İzmit Tavşantepe Mahallesi Mutluluk Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, Onur Ç.(20) ve Şafak Ç.(24) isimli kardeşler ile Tarkan G. ve Okan G. isimli kardeşler dün akşam birlikte içki içti. Tarkan G. ve Okan G. bu sırada yanlarında bulunan tabancayı Onur Ç. ve Şafak Ç.\'nin üzerine doğrultarak şaka yaptıktan sonra evlerine gitti. Kendilerine silahla şaka yapılmasını kaldıramayan Onur Ç. ve Şafak Ç., sabah pompalı tüfek ile evlerinin karşısındaki evde oturan Tarkan G. ve Okan G.\'nin dışarıya çıktığı sırada ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla Okan G. elinden, Tarkan G. ise bacağından hafif şekilde yaralanırken, silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri yaralanan 2 kardeşi Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırdı.Polis, olay yerinden tüfekle birlikte kaçan Onur Ç. ve Şafak Ç.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. Saçmaların evin önünde bulunan kamyonete de isabet ettiği görülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

5)ÖDEMİŞ\'TE CUMHURİYET COŞKUSU FENER ALAYI VE ALİŞAN KONSERİYLE KUTLANDI

İZMİR\'in Kınık ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için önce fener alayı yürüyüşü yapıldı. Sonrasında sahne alan ünlü şarkıcı Alişan, sevilen parçalarıyla Kınıklıları eğlendirdi. Bir parçada ise Alişan\'a, eşi Buse Varol da eşlik etti.

Cumhuriyet Bayramının 95\'nci yılı için dün (pazartesi) fener alayı yürüyüşü yapıldı. Hükümet Konağı önünde saat 19.30 sıralarında bir araya gelen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı\'na yürüdü. Meydanda ise Kınık Belediyesi\'nin düzenlediği Cumhuriyet şöleninde Alişan sahne aldı. Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Kınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer, Cumhuriyet savcıları Yusuf Adın ve Murat Erbaş, Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Oral Kaymak, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, Demokrat Parti Kınık İlçe Başkanı Mehmet Türkbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Bayındır ve vatandaşlar konseri izledi. Ayrıca Alişan\'ın 6 aylık hamile eşi Buse, kayınpederi Ramiz Varol ve kayınvalidesi Birsen Özgan da konseri izledi. Alişan, sevilen parçalarını Kınıklılar için seslendirdi. Konser sırasında Down sendromlu Kemalcan Doğan\'ı sahneye çıkaran Alişan, onunla karşılıklı oynadı.

Ardından konuşma yapmak için sahneye gelen Başkan Sadık Doğruer, \"Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği olan başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve gazilerimizi rahmet şükran ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Rabbim daha uzun yıllar da kutlamayı nasip etsin. Bu akşam ayrıca Kınıklı Buse Varol\'un eşi Alişan ile buluşup, hep birlikte onun şarkılarını dinleme fırsatı bulduk. Kendisine teşekkür ediyorum\" dedi.

Eşinin doğup büyüdüğü Kınık\'ta sahne aldığı için mutlu olduğunu söyleyen Alişan ise Başkan Doğruer\'e teşekkür etti.

Sahneye gelen Buse Varol ise \"Bugün ben de çok heyecanlıyım Alişan\'ın pek çok sahnesine birlikte gidiyorum ama bugün farklı. Babamın ve benim doğup büyüdüğüm yerdeyiz. Babamın ve benim akrabalarımın olduğu yerde sahne almak çok gurur verici. Belediye başkanımıza bize bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyorum. Herkese iyi eğlenceler diliyorum\" dedi.

Alişan ve eşi Buse Varol daha sonra birlikte \'Bu Benim Öyküm\' adlı parçayı seslendirdi. Konser, hep birlikte \'Onuncu Yıl Marşı\'nın söylenmesiyle sona erdi.Konser sonunda Başkan Doğruer, Alişan ve eşi Buse\'ye plaket, çiçek ve kilim hediye etti.

6)35 YILDIR KESE YAPARAK EKMEĞİNİ KAZANIYOR

ÇANAKKALE\'de, 35 yıldır tellaklık yapan Turan Genç (57), hamamda sıcak bir ortamda saatlerce kese vurup, masaj yaparak, müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya çalışıyor. Geçen yıllarda günde 40 kişiye kese yaptığını belirten Genç, sayıları hızla artan oteller ve hamamlar nedeniyle bu sayının 10\'a kadar düştüğünü söyledi.

Anadolu’nun en eski geleneklerinden olan hamam ve hamamcılık, otellerdeki modern hamam ve saunalar nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. 10 yıl öncesini kadar büyük ilgi gören hamamlar, otellerdeki hamamların yanı sıra, vatandaşların kendi evlerine yaptırdığı hamam ve saunalar nedeniyle yavaş yavaş unutulmaya başlandı. Hamam kültürünün günden güne azalması, bu mesleğini yapanları da endişelendiriyor.

Çanakkale\'de son kese ustalarından biri olan, yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip Büyük Hamam\'da, tellaklık yapan evli ve 3 çocuk babası Turan Genç, 35 yıldır geçimini 50- 60 derece arasında sıcak bir ortamda, saatlerce mesleğini yapıyor. Turan Genç, hamam ve hamamcılık kültürünün yok olmaması için mücadele ediyor. Müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya çalışan Turan Genç, kişi başı hamamın 25 TL, kesenin ise 20 TL olduğunu söyledi.

Mesleğe İstanbul\'da başladığını, 3 yıl İzmir\'de, 7 yıl da Denizli\'nin Tavas ilçesinde bu işi yaptıktan sonra 20 yıldır da Çanakkale\'de tellaklık yaptığını kaydeden Turan Genç, şöyle konuştu:

\"Artık tellaklık bitmeye başladı. Bunun en önemli sebeplerinden biri de otellerde açılan hamam ve saunaların olması. Bu yüzden hamamlara gelen sayı azaldı. Meslekte son dönemleri yaşıyoruz. Biz bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Ama unutulmaya başlandı. Gençler de artık bu işlerde çalışmıyor. Bizden sonra da tahminen bu işte çalışan olmaz diye düşünüyorum. Vatandaşlar otellerde açılan hamamlara yöneldi. Aslında hamamlar daha güzel, ağrılara, gribe iyi geliyor. Fakat, millet pek tercih etmiyor. Bundan 10 yıl öncesine kadar işler daha iyiydi. Eskiden 40 kişi hamama gelirdi. Şimdi hamama gelen sayısı ise 10 kişiyi bulmuyor. İnsanlar artık hamamlar yerine otellere gidiyor.\"

7)KAYSERİ\'DEKİ BALIK TEZGAHLARINDA BOL ÇEŞİT

KAYSERİ\'de, havaların soğumasıyla balıkçılarda satış yoğunluğu yaşanıyor. Karadeniz ve Akdeniz bölgesinden günlük olarak getirilen balıklar, denizi olmayan Kayseri\'deki tezgahlarda her keseye göre bulunduruyor. Kayserili balıkçılar, özellikle kilosu 7,5 TL hamsi ve 13 TL\'den satılan palamudun tercih edildiğini söyledi.

Kayseri\'nin Sivas Caddesi girişinde bulunan ve birbirinin yanında sıralanan balıkçılarda yoğunluk yaşanıyor. Balıkçı esnafı işlerden dolayı gayet memnun olduklarını belirterek, vatandaşların özellikle hamsi ve palamudu tercih ettiğini belirtti. Balık bolluğu yaşadıklarını da belirten esnaf, bir çok çeşit balık olduğunu ifade ederek, talepleri karşılayabildiklerini söyledi. Balık fiyatları ise hamsi 7,5 TL, mezgit 13,90 TL, palamut 13 TL, levrek 34,90 TL, çinekop 9,90 TL, uskumru 8,90 TL, lüfer 23,90 TL, somon 22,90 TL, çipura 24,90 TL ve istavrit 9,90 TL\'den satılıyor. Kayseri\'ye balık çeşitleri ağırlıklı olarak Samsun başta olmak üzere günlük olarak Karadeniz\'den ve Akdeniz bölgesindeki Mersin\'den soğuk zincir özellikle kamyonlarla gece yola çıkıp, sabah kente getiriliyor. Kayseri\'deki balıkçı tezgahlarındaki balık çeşitliliği, denizi olan illerdeki tezgahları hiç aratmıyor.

8)ERCİYES DAĞI\'NDAKİ TESİSLER VE PİSTLER SEZONA HAZIR



ERCİYES Dağı\'nda yeni sezona ilişkin tüm hazırlıklar tamamlandı

ERCİYES Dağı\'nda yeni sezona ilişkin tüm hazırlıklar tamamlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ulusal ve uluslararası kayak pistlerine 160 suni kar üreten makine yerleştirdiklerini söyledi.

Murat Cahid Cıngı yaptığı açıklamada, dağ yönetimi olarak yazın çalışıp, kış sezonuna hazırlık yaptıklarını, mekanik tesislerin her bir vidasının bile elden geçtiğini söyledi. Erciyes Kayak Merkezi\'ndeki pistlerde toprak kayması, kaya yuvarlanması gibi doğal olaylara karşı önlemler de alındığını belirten Cıngı, şunları söyledi:

\"Şu anda Türkiye\'nin en uzun kayak pistine sahibiz. Ayrıca, 26 milyon metrekarelik alanda bulunan 34 pistimizin tamamı birbiriyle entegre durumunda. Dört farklı giriş noktasından kayakçılarımız pistlere giriş yapabiliyor ve pistlerin tamamını kayarak dolaşabiliyor. Alpler\'de de aynı sistem mevcut. Alpler\'de bir pistten başka bir piste geçerken kayak merkezleri sıra dağlar üzerine kurulu olduğu için ülke değiştiriliyor. Erciyes\'te de kayakçılarımız istedikleri pistte kayak yapabiliyor. Türkiye\'nin hiçbir yerinde böyle bir pistler bulunmuyor. Erciyes bu yönüyle Türkiye\'nin \'Alpler\'i olma özelliğini de sahip. Erciyes\'teki kayak pistlerinin her biri farklı zorluk derecesine sahip. İsteyen, her kayakçı kendi kabiliyetine, zevkine, zorluk derecesine göre pist seçip kayak yapabiliyor. Sezon öncesi kayak pistlerinin tamamının karlama üniteleriyle donattık. Şu anda 160 kar üretme makinelerimiz pistlerde bulunuyor. Hava sıcaklığı gece eksi 4 derecenin altına düşer düşmez, kar yağışı olmasını beklemeden makinelerimizi çalıştırıp, suni kar üretip, pistlerde kar tutmayan yerleri de takviye edeceğiz.\"

