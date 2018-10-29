DHA YURT BÜLTENİ 4

Ablasının intihar ettiği oteli seyretti, sonra kendi de ölüme atladı



Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da dün sabah, alışveriş merkezinin 9\'uncu katındaki kafeteryadan atlayarak yaşamına son veren Selver Deviren\'in (41) ablası Mihriban Deviren\'in de 2 Eylül\'de aynı bölgedeki otelin 6\'ncı katından atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı. Selver Deviren\'in 9\'uncu kattaki kafeteryanın balkonunda çay ve sigara içerek uzun bir süre ablasının intihar ettiği otelin bulunduğu binayı seyrettiği, daha sonra da kendini boşluğa bıraktığı belirtildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi\'nde meydana geldi. 9 katlı alışveriş merkezine gelen Selver Deviren, en üst kattaki kafeye oturdu, bir süre sonra da balkona çıktı. Deviren\'in balkona çıkışından kısa süre sonra dışarıdan bir ses geldi. Kafe çalışanları balkona çıktıklarında Selver Deviren\'i beton zeminde hareketsiz yatarken görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Selver Deviren\'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

KARŞIDAKİ OTELDE ABLASI DA İNTİHAR ETMİŞ

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, Selver Deviren\'in intihar ettiği binanın karşısındaki otelde ablası Mihriban Deviren\'in 6\'ncı kattan atlayarak intihar ettiğini saptadı. Ablasının ölümünün ardından bunalıma giren Selver Deviren\'in ablasının ölüme atladığı otele bakıp sigara içtiğini, daha sonra kendisini boşluğa bıraktığı öğrenildi.

Selver\'in cenazesi otopsisinin ardından defnedildi.

Görüntü Dökümü

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- Selver Deviren\'in fotoğrafı

- intihar ettiği bina

- Olay yerindeki kalabalık

- Polislerden görüntü

- Selver Deviren\'in cenazesi

- Detay görüntüler

- Abla Mihriban Deviren\'in intihar ettiği bina

- Mihriban Deviren\'in yerdeki cansız bedeni

- Sağlık ekibinin çalışması

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

SÜRE: 01\'30\" BOYUT:167 mb

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Motosiklet tutkunlarından cumhuriyet korteji

SAMSUN\'da motosiklet tutkunları, Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen kortejde bir araya geldi.

Samsun\'da dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle motosiklet tutkunları İlkadım ilçesindeki Tütün İskelesi önünde toplandı. Ardından kortej eşliğinde Bandırma Vapuru Müzesi\'ne gitti. Kutlama kortejine yaklaşık 50 motosikletli katıldı. Grup adına açıklamalarda bulunan Cem Topaç, \"Büyük bedeller ödeyerek bağımsızlığımızı kazandığımız ve şanlı al bayrağımızın altında bizleri bir araya getiren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kortejden detay

-Motosikletlilerden detay

-Detaylar

(SÜRE:2.15 Dk) (BOYUT:254.20 MB)

Haber-Kamera:Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)



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Yağmur zeytin üreticilerini sevindirdi

MARDİN\'in Derik ilçesinde tamamen organik üretilen zeytinin hasadı 10 gün erken başlarken, son günlerde yağan yağmur zeytin üreticilerini sevindirdi. Rıza Temel adlı üretici, Derik zeytininin Türkiye\'deki yağ oranı en yüksek zeytinlerden olduğunu ifade ederek, \"Yağmur yağdı zeytinler çok güzel oldu, fakat alıcı bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Eskiden batıdan buraya zeytin almaya geliyordu, bu sene hiç gelmiyorlar\"dedi.

Derik ilçesinde, dağ sırası boyunca 50 bin dekar alana yayılmış yaklaşık 1 milyon 750 bin zeytin ağacı, ilçenin geçim kaynağı olurken, son günlerde yaşanan ve ilçe merkezinde yaşamı olumsuz etkileyen yağışların zentin üreticilerini sevindirdi. Zengin çeşitleriyle her damak tadına hitap eden, yağ kalitesi açısından Türkiye\'nin yağ oranı en yüksek zeytini olarak bilinen Derik zeytininin, 10\'un üzerinde çeşidi olduğu belirtildi.

Bu yıl hasadı yapılan zeytin miktarının 2 bin ton olması beklenirken, en çok tercih edilen sofralık zeytin, geçen yıl kilosu 12-13 liraya satılırken, bu yıl 15 liraya satılacağı da belirtildi.

Zeytin üreticilerinden Mihriban Azlağ, yeşil zeytinin sağlıklı olduğunu dile getirerek, \"Yağmurların yağmasıyla beraber, zeytinler daha güzel olmuş. Yeşil zeytin hem bereketli hem de sağlıklıdır. Fakat yetirince alıcı bulamıyoruz. Burada bir fabrika kurulmasıyla ürünlerimizi daha rahat bir şekilde satabiliriz. Yetkililerden Derik\'te bir zeytin fabrikasının açılmasını istiyoruz\" dedi.

Bir başka zeytin üreticisi Rıza Temel ise, Derik zeytininin Türkiye\'deki yağ oranı en yüksek zeytinlerden olduğunu ifade ederek, \"Derik zeytini çok meşhur ve sağlıklıdır. Yağmur yağdı zeytinler çok güzel oldu fakat, alıcı bulamıyoruz. Eskiden batıdan buraya zeytin almaya geliyordu, bu sene hiç gelmiyorlar\"diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zeytin bahçesinden görüntü

-Bahçede zeytinin toplanması

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) -



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Hurda malzemeden yapılan at heykeli Ankara\'da sergilenecek

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak\'ın 30 bin parça hurda kullanarak yaptığı ve adını \'Dirilliş\' koyduğu at heykeli, Ankara\'da Hatay Tanıtım Günleri\'nde sergilenecek. Altınorak, at heykeli ile birlikte yine metaller kullanarak yaptığı geyik heykelini ve mozaiklerini de başkente götürecek.

Reyhanlılı Mervan Altınorak, 31 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasında başkentte Atatürk Kültür Merkezi\'nde sergilenmek üzere heykel ve mozaik eserlerini belediyeden temin edilen araca yükledi. Altınorak eserleri ve Ankara\'daki sergiyle ilgili şöyle dedi:

\"3 aylık yoğun çalışma sonucu yapımını tamamladığım Diriliş heykelini bitirmiş olmanın heyecanını yaşıyorum. Hatay’ımızı en güzel şekilde tanıtmak için yaptığım at ve geyik heykelini Ankara’ya yola çıkmak üzere yüklemesini yaptık. At heykelinde yaklaşık 30 bin adet oto yedek parçası ve hurdalar kullandım. Yarım tonluk bir eser ortaya çıktı. Geyik heykeli ise 7 bin parçadan oluştu. 31 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında Ankara\'da Atatürk Kültür Mekezi’ndeki Hatay Tanıtım Günleri\'nde bu eserlerin sergisi yapılacaktır. Sanatseverleri bekliyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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-At heykeli

-Geyik heykeli

-Diğer eserleri

-Heykeller araca yüklenirken

-Mervan Altınorak\'ın konuşması

SÜRE: 3’15’’-BOYUT: 364 mb

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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Çoban köpeği, boğulmaktan böyle kurtuldu

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)-ARDAHAN\'ın Posof ilçesinde ineklerin bulunduğu kamyonun kasasından atlayan çoban köpeği, boynundan iple bağlı olması nedeniyle asılı kaldı. Boğulma tehlikesi geçiren hayvan, mücadelesinin ardından güçlükle tekrar kasanın üzerine çıkarak ölümden döndü. Köpeğin bu zor anları ise kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bölgeye mevsimin ilk karının düşmesi ile birlikte yaylalardaki hayvan sahipleri de memleklerine dönmeye başladı. Posof ilçesinin Baykent köyündeki büyükbaş hayvanları çobanlarla birlikte 76 AV 976 plakalı kamyona dolduran Hasan Türkez, ilçe merkezine getirildi. Veteriner kontrolü için bekleyen kamyonun içerisinde bağlı halde bulunan çoban köpeği bu sırada kamyonun kasasından atladı. Boynundan zincirle bağlı bulunan köpek yere düşmedi ve havada asılı kaldı. Uzun bir süre kamyon kasasından sallanan ve boğulma tehlikesi geçiren köpek kendi imkanlarıyla tekrar kasanın üzerine çıkmayı başardı. Köpeğin, kamyon kasasından düşmesi ve askıda kalması o sırada bölgede başka bir haber için bulunan DHA\'nın kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kamyon kasasında bulunan hayvanlar ve köpek

-Köpeğin arabadan düşmesi ve askıda kalması

-Köpeğin askıdan kurtulma mücadelesi

-Kamyon kasasına çıkan köpek

-Detaylar

Haber-Kamera:Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),(DHA)

