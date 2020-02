DHA YURT BÜLTENİ 4

Bodrum\'da kaçak göçmen teknesi battı: 2 kişi öldü (3)

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla\'nın Bodrum ilçesinden, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na gitmeye çalışırken tekneleri batan, 2\'si ölen 18\'i sağ kurtarılan kaçak göçmenlerle ilgili, 2 kişinin organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla), (DHA)

CHP\'li Tekin, İş Bankası\'yla ilgili Bahçeli\'den destek istedi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, MHP Lideri Devlet Bahçeli\'den İş Bankası hisselerinin hazineye devri konularının tartışma gündeminden çıkarılması için destek istedi. Tekin, Bahçeli\'ye seslenerek, \"Türkiye\'nin tek yerli ve milli bankasını tartışmadan siz çıkarın. Rica ediyorum. Tek banka, geri kalan bankalarımız yabancı ortaklı oldu. Yerliliğe ve milliliğe önem veriyorsanız İş Bankası\'nı tartışmadan çıkarın\" dedi.

CHP eski Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Antalya Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl 9\'uncusu düzenlenen kitap fuarına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın gündeme taşıdığı İş Bankası\'ndaki CHP hisselerinin hazineye devrinin engellenmesiyle ilgili olarak MHP Lideri\'nden destek istedi. Tekin yaklaşan yerel seçimlerle ilgili partisinin hedeflerini ve genel siyasete ilişkin değerlendirmelerde de bulundu; İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına adaylığını anlattı.

MHP LİDERİ BAHÇELİ\'DEN DESTEK İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın CHP\'nin İş Bankası\'ndaki hisselerinin hazineye devrini öngören açıklamalarını da eleştiren Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın bankanın tartışma konusu haline getirmesini anlayamadığını aktardı. İş Bankası konusu TBMM\'ye geldiği zaman dolar kurunda ciddi değişiklikler olacağını da öngördüğünü belirten Tekin, \"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın CHP\'ye karşı kini nefreti olabilir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'ye sesleniyorum. Türkiye\'nin tek yerli ve milli bankasını tartışmadan siz çıkarın. Rica ediyorum. Tek banka, geri kalan bankalarımız yabancı ortaklı oldu. Yerliliğe ve milliliğe önem veriyorsanız İş Bankası\'nı tartışmadan çıkarın\" dedi.

\'DEPREM OLURSA BAĞIMSIZLIĞIMIZ TARTIŞILABİLECEK DURUMA GELİR\'

İstanbul\'un hem Türkiye hem de dünyada önemli bir konumda olduğunu belirten Tekin, 4 yıldır İstanbul\'da çok özel çalıştığını ve metropolün her türlü sıkıntısını iyi bildiğini söyledi. İstanbul\'un 39 ilçesinin tamamımın dertlerinin ne olduğunu bilen biri olduğunu anlatan Tekin, iyi bir kadroya sahip olduğunu da ifade etti. İstanbul\'un en büyük sorunlarından birinin deprem olduğuna vurgu yapan Tekin, \"Üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hala İstanbul\'u depreme hazırlıklı hale getiremedik. Acilen bunu yapmalıyız. Aksi halde yaşanacak bir sorun Türkiye için çok ciddi sıkıntı yaratacak. Daha da ileri gidiyorum, depremle ilgili yaşanacak bir sıkıntı Türkiye\'nin bağımsızlığını tartıştırabilecek duruma getirebilir. Çünkü finansımızın önemli kısmı, Merkez Bankası, sanayi, teknoloji bütün değerlerimizi taşıdığımız bir il depreme hazırlıklı olmalıdır\" diye konuştu.

Tekin, İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı\'nın 2,5 yıl sonra İstanbul\'da boş mezar yeri kalmayacağı yönündeki verilerini de eleştirdi. Bu duruma çok üzüldüğünü belirten Tekin, \"\'Cenazeleriniz olursa biz bunları Anadolu\'nun istediğiniz yerine ücretsiz taşıyalım\' diyor. Ölüye maalesef yer yok. Yaşayanlara yok ama bari ölülere olsun. Daha ne anlatayım bu duruma\" dedi.

\'İSTANBUL\'U ALACAĞIMA EN ÇOK AK PARTİLİLER İNANIYOR\'

Çok rahat bir şekilde seçimi kazanacağını belirten Gürsel Tekin, kendisinden daha çok oy alabilecek CHP\'li adayın çıkması halinde destek vereceğini de söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na İBB başkanlığı için adaylığını açıkladığı görüşmesini de anlatan Tekin, \"Genel Başkan\'a dedim ki \'Benim adım Hıdır, elimden gelen budur. Ben yoluma devam ediyorum.\' Sayın Genel Başkan benim çalışmalarımı biliyor. Bu seçimi alacağım ve bu seçimi alacağıma en çok AK Partililer inanıyor\" dedi.

Yaşama futbol ve bisikletle tutundu

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da, 12 yaşındayken kanser nedeniyle sol bacağını kaybeden 20 yaşındaki Onur Can Şentürk, küstüğü yaşama futbol ve bisikletle tutundu. Tek bacakla kalınca 2 yıl evden dışarı çıkmayan Onur Can, futbol tutkusu sebebiyle yeşil sahalara dönüp, çocukluk sevgisi olan bisikletiyle yeniden pedal çevirmeye başladı. Tek bacakla önceleri zorlanan Onur Can, zamanla bisikletteki dengesini sağladı ve yaşama tekrar tutundu.

Hatice-Erkan Şentürk çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Onur Can\'ın sol bacağına 9 yaşında kanser teşhisi konuldu. Hastanede ışın tedavisi ve kemoterapi tedavileri yapılan Onur Can\'ın bacağı iyileşmeyince doktorlar kesilmesine karar verdi. 12 yaşında bacağı kesilen Onur Can adeta yaşama küstü. 2 yıl boyunca evden çıkmayan ve okulunu da bırakan Onur Can, ailesinin de desteğiyle önce en büyük sevdası olan futbola döndü. Koltuk değenekleriyle futbol oynamayı başaran Onur Can, profesyonel futbolcu oldu. Esenyurt Engelli Gücü Spor Kulübünde futbol oynayan Onur Can, bu kez yine çocukluk sevdası bisiklet sürmeye karar verdi. Düşe kalka başladığı bisiklet tutkusu için pes etmeyen Onur Can, kısa sürede her türlü ortam ve şartta bisiklet kullanmayı başardı. \"Bisiklet, çocukluğumun tutkusuydu\" diyen Onur Can, \"Bacağım kesildiği zaman değeneklerle bile yürüyemiyordum. Tekerlekli sandalyeye mahkûm kalmıştım. Benim dünyam çökmüştü. 12 yaşındaki bir çocuğun artık en çok sevdiği iki şey olan futbol oynaması ve bisiklet sürememesi çok zordu. Değeneklerle yürümeyi öğrenince futbol oynamaya başladım. Bu kez kendime \'neden bisiklet süremiyorum?\' dedim. İlk başlarda tek bacakla bisiklet sürmeyi denedim ancak dengeyi kuramadığım için çok düştüm. Protez bacağım var ancak bisiklet kullanırken çıkarmak zorundayım. Ailem uzun bir süre izin vermedi. İnsanlar bisikletin zorluğunun pedal çevirmek olduğunu düşünüyor ama asıl zorluk dengede. Bir bacağınız yok, sola doğru yattığınızda tutunacağınız bir şey olmuyor. Çok düştüm ama her bindiğim sefer kendimce bir şeyler de geliştirerek başarılı olmaya başladım. Sol bacağım olmadığı için dikkatli dönerek bisiklet sürmeyi geliştirdim. Şimdi iki bacaklı olanların sürdüğü gibi, bisiklet sürebiliyorum\" diye konuştu.

\'ÖNCE BİSİKLETTE SONRA HAYATTA DENGE\'

Zor geçen yılların ardından bisiklet sürmeye başlayarak birçok engeli geride bıraktığını vurgulayan Onur Can, \"Bisikletle birlikte hayatımda da denge kurmayı başardım. Öyle sanıyorum hayatımda da güzel şeyler oluyor. Mutluyum, en azından sevdiğim şeyleri yapıyorum. Bisiklet beni özgürleştiriyor. Hiçbir şeye bağlı olmadan, engele bağlı kalmadan özgür kılıyor. Önemli olan insanın mutlu olmasıdır. İlla bisiklete gerek yok\" dedi.

\'TEK HAYALİM OLİMPİYATLAR\'

Tek bacakla bisiklet sürdüğünü görenlerin hem gururla hem de şaşkın gözlerle kendisini izlediklerini anlatan Onur Can, çokça tebrik aldığını da söyledi. Hayalinin olimpiyatlar olduğunu ifade Onur Can, “Olimpiyatlarda ülkemizi bisiklet dalında temsil etmek istiyorum. Yaptığım araştırmada şu ana kadar bisiklet dalında olimpiyatlara engelli sporcu gönderemedik. Tek hayalim olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek\" diye konuştu.

\'KENDİNİZİ ENGELLİ OLARAK GÖRMEYİN\'

Engelli oldukları için dünyaya küsenlere seslenen Onur Can Şentürk, bacağı kesildikten sonra 2 yıl boyunca evden çıkmadığını ve hayata küstüğünü ancak şu an da 2 yılın pişmanlığını yaşadığını belirtti ve şunları söyledi:

\"Keşke kendimi erken toplasaydım, keşke engelli kalışımı erken kabullenseydim. 2 yıl büyük boşluk geliyor. Şu an ki aklım olsaydı ameliyattan sonra ilk gün dışarı çıkardım. Siz kendinizi engelli görmediğiniz sürece kimse sizi engelli göremez. 2 yıl süreyle ben kendimi engelledim bisiklet sürmekten, futbol oynamaktan. \'Yapamam, artık bacağım yok, normal insan değilim\' dedim. Kendimi ötekileştirdim. Bu süreç beni çok zorladı. Sonra farkına vardım ve denedim. İnsanların sadece cesaret edip denemesini istiyorum. İlk başlarda bisiklete binmek korkutucuydu. Cesaretimi toplayıp bindim, defalarca düştüm. Cesaret etmedikçe, engelleri aşmak istemedikçe engeller önünüzde durur ve büyür.\"

Tunceli\'de trafik denetlemelerinde drone kullanılmaya başlandı

TUNCELİ\'de \"Trafik Kazalarını Önleme Planı\" kapsamında, drone kullanılarak trafik ihlallerinin tespitine başlandı.

İçişleri Bakanlığı, trafik kazası nedenli ölümler ve yaralanmaları en aza indirmek için ülke genelinde \"Trafik Kazalarını Önleme Planını\" hayata geçirmeye başlandı. Plan kapsamında, Tunceli\'de de trafik uygulamaları giderek sıklaştırılmaya başlandı. Kent merkezi ile 7 ilçede 24 saat boyunca trafik denetlemeleri yapılıyor.

Havadan ve karadan gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde Tunceli-Elazığ karayolunda drone kullanılarak karadan da radar uygulaması yapılarak trafik denetlemesi gerçekleştirildi .Denetlemelerde, trafik kurallarına uymayan, emniyet kemeri takmayan ve araç kullanırken telefon ile konuşan birçok sürücüye ceza kesildi.

DRONE GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYİNCE SUÇUNU KABUL ETTİ

Tunceli Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı trafik ekiplerinin Tunceli-Elazığ karayolunun Aktuluk mevkiinde gerçekleştirdiği trafik denetlemesi sırasında, drone ile yakın mesafeden uçarak trafik kuralı ihlali yapan sürücüleri belirledi. İhlal yapan sürücüler, droneyi fark etmeyerek yaptıkları trafik kuralı hatalarını inkar edip, hata yapmadıklarını öne sürse de drone görüntüleri izlendikten sonra hatalarını kabul ettiler.

UYGULAMADA BİR ÇOK SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Trafik ekipleri, Tunceli-Elazığ, Tunceli-Erzincan ve Tunceli-Ovacık yollarında drone ile yaptıkları denetimlerde, seyir halinde cep telefonuyla görüşme, geçme kurallarında uymama, kırmızı ışık ihlali başta olmak üzere hatalı davranın sürücüleri tespit ederek haklarında cezai işlem uyguluyor. Yeni trafik uygulamalarının başladığı günden bu yana Tunceli genelinde 334 sürücüye ihlaller nedeniyle cezai işlem uygulandığı öğrenilirken, denetimlerin trafik kazalarını önleme planı doğrultusunda yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla devam edeceği kaydedildi.

Tarihi kervansaray 102 odalı otel olarak hizmet verecek

EDİRNE\'de Mimar Sinan\'ın eserlerinden Ağa Han Mimarlık Ödülü bulunan tarihi Rüstempaşa Kervansarayı, iki yıl aradan sonra otel olarak hizmete açılıyor.

Edirne\'de Kanuni Sultan Süleyman\'ın Sadrazamı Rüstem Paşa tarafından 1554 yılında Mimar Sinan\'a yaptırılan ve yıllarca otel olarak kullanıldıktan sonra kaderine terk edilen tarihi Kervansaray, yeniden hayat buluyor. 1980 yılında Ağa Han Mimarlık ödülünü alan tarihi Kervansaray\'ı otel olarak işleten firma yaşadığı sıkıntılar nedeniyle yaklaşık 2 yıl önce kapısına kilit vurdu. Firmanın satılmasının ardından yeni sahipleri, kaderine terk edilen tarihi binayı otel olarak kullanmak için çalışmalara başladı. İç temizliği yapılan, odaları yeniden düzenlenen tarihi bina önümüzdeki günlerde otel olarak yeniden turizme kazandırılacak.

Edirne\'nin önemli tarihi yapılarından biri olan ve 1980 yılında Ağa Han Mimarlık Ödülü\'nün kazanan Rüstempaşa Kervansarayı, dikdörtgen avlunun çevresine iki katlı, 102 odadan oluşuyor. İki ayrı bölümünde iki ayrı avlusu ile Rüstempaşa Kervansaray\'ın Osmanlı döneminin en görkemli yapılarından biri. Mimar Sinan\'ın ustalığını her kademesinde görüldüğü eserde, karşılıklı olarak yukarı yükselen merdivenleri ve çok kubbeli olmasıyla dikkat çekiyor.Tarihi kervansarayda ayrıca hamamda bulunuyor.

Rüstempaşa Kervansaray\'ın işletme Müdürü Selma Meşe, kervansarayın temizlik çalışmalarının ardından en kısa sürede otel olarak yeniden hizmet açılacağını belirterek, \"Şu an odalarımızda temizlik çalışmaları bitmiş durumda. En kısa sürede hizmete açacağız. Toplam 110 odamız var. Yüze 70 çalışmalarımız tamamlandı. Kapalı kaldığı zamanlarda yapıda ve çevresinde otların uzamasıyla çirkin görüntü vardı. Odalarda temizlik çalışması başlattık. Ufak tefek onarımlarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde, kervansarayımız otel olarak tekrar hizmet vermeye başlayacak\" dedi.

Kentte en önemli yapılardan Selimiye Cami\'nin hemen alt tarafından bulunan Rüstempaşa Kervan Sarayı, dış cephesinde bulunan iş yerleriyle günümüzde, kente ekonomik katkı sağlayan yapılardan biri olma özelliğini taşıyor.

Öğretmen geldi, eğitim başladı

Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN-Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü ile çevresindeki 11 mezraya hizmet verilmesi için yapılan, geçen yıl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne teslim edilen; ancak öğretmensizlik yüzünden eğitime başlanmayan okul için Vali Cüneyit Orhan Toprak devreye girdi. Toprak\'ın talimatı üzerine okula 8 öğretmen gönderildi. Öğrenciler, heyecanla bekledikleri öğretmenlerine kavuşurken, 2 yıl boş kalan okulda eğitime başlandı.

Yüksekova\'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta yer alan Onbaşılar köyü ile buraya bağlı Çamdalı, Armutlu, Ağaçlı, Ağılcık, Çobanpınar, Sarıkaya mezraları ve Esendere beldesine bağlı Güvenli köyünün yine aynı bölgeye yakın Pagenk, Yediveren, Nerman ve Kanber mezralarında yaşayan öğrencilerin eğitim görebilmeleri için Dereiçi mezrasında, 2015 yılında okul inşaatına başlandı. Hem öğrencileri hem de aileleri sevindiren, 2 katlı ve 8 derslikli okulun inşaatı, 2016\'da bitti. Heyecanla hizmete alınması beklenen ve 1 milyon 300 bin liraya mal olan okul; asansörü, engelli rampası, yer döşemesi, boyası ve derslikleri ile örnek olabilecek yapıda inşa edildi. İlk ve ortaokul, geçen yıl ise Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMIŞLARDI

Yüksekova\'da 1 köy ile 11 mezrada yaşayan yaklaşık 200 öğrencinin heyecanla beklediği okula, öğretmen ataması yapılmadığı için geçen yıl eğitime başlanamadı. Ekonomik durumu iyi olan aileler, çocuklarını il veya ilçe merkezlerine gönderirken, iyi olmayanlar ise bu yılı bekliyordu. Ancak bu yıl da öğretmen ataması yapılmayınca umutla bekleyen öğrenciler ve aileleri, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Demirören Haber Ajansı\'nın (DHA) öğrencilerin ve ailelerinin bu isteğini duyurması üzerine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak devreye girdi.

ARTIK ÖĞRETMENLERİ VAR

Vali Toprak\'ın talimatıyla okula 8 öğretmen gönderildi. Öğretmenlerin gelmesi üzerine de kapsamlı temizlik yapılıp, sınıflara sıralar yerleştirildi. Bu sıralara 90 öğrenci oturup, ders yapmaya başladı. Okul bahçesinde oynayıp, sınıfları dolduran öğrenciler, yetkililere teşekkür ederken, öğretmenler ise yeni okulda eğitim vermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

ÖĞRENCİLERE KIŞLIK BOT VE KIRTASİYE MALZEMESİ

Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve şube müdürleri, eğitim- öğretime başlanan Onbaşılar Köyü İlkokulu ve Ortaokulu\'nu ziyaret etti. Okulun yeni öğretmen kadrosu ve öğrencileriyle sohbet edip, sıkıntılarını ve okulun eksiklerini dinleyen Canlı, 90 öğrenciye de kışlık bot ve kırtasiye malzemesi hediye etti. 8 öğretmen ve 90 öğrenciyle eğitim- öğretime başladıklarını anlatan Canlı, okula gelen öğrencilerin taşımalı sistemden de yararlandıklarını belirterek, Vali Toprak\'a teşekkür ettiklerini söyledi.

İzne gelen uzman çavuş kazada can verdi

ANTALYA\'nın Serik ilçesinde otomobiliyle kaza yapan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can (26) yaşamını yitirirken, arkadaşı ağır yaralandı. Diyarbakır\'da görev yapan Mehmet Ali Can\'ın, Manavgat\'a ailesinin yanına izne geldiği öğrenildi.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Serik ilçe merkezinden geçen D-400 karayolunda meydana geldi. Manavgat\'ın Çakış Mahallesi\'nde oturan ailesinin yanına gelen Diyarbakır\'ın Silvan ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can\'ın kullandığı 07 ACZ 835 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarparak takla attı. Otomobil yoldan geçen Tolga Kılıç\'ın kullandığı 07 YM 592 plakalı otomobile de çarptı.

Kazada araçta sıkışan Mehmet Ali Can ile arkadaşı Enes Kibar, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çabalarıyla çıkarıldı. Mehmet Ali Can\'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan Enes Kibar ise özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Erciş\'te, insan figürlü ve kütüphaneli minibüs durağı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) - VAN\'ın Erciş ilçesinde yaşayan İlhami Akyüz (35), kırmızı ve beyaz renkli insan kafası figüründen kütüphaneli dolmuş durağı yaptı. Akyüz, vatandaşların şehir içi seyahatleri sırasında duraklarda beklerken boş zamanlarını değerlendirip, kitap ve gazete okuma kültürlerini geliştirmeleri için böyle bir girişimde bulunduğunu ve yöre halkından olumlu tepkiler aldığını söyledi.

İstanbul\'da heykeltıraş bir ustayla tanışıp, atölyesinde 15 yıl boyunca çalışan bir çocuk babası Akyüz, memleketi Erciş\'e döndükten sonra da mesleğini sürdürmeye karar verdi. 5 yıldır kurduğu atölyede çeşitli hayvan figürleri yaparak satan ve bu yolla ailesini geçindiren Akyüz, çeşitli sosyal projelere de destek veriyor. Akyüz\'ün sosyal sorumluluk projelerinden biri de okuma alışkanlığı kazandırmak için geliştirdiği insan kafası figürlü ve kütüphaneli dolmuş durağı oldu, yaptığı duraklardan ilkini de kendi atölyesinin de bulunduğu Van Yolu Caddesi\'ne bırakmak oldu.

\'ÜLKE GENELİNDE KULLANILMASI İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİM\'

İnsanlara okuma alışkanlığını kazandırmak için uzun zamandır proje düşündüğünü ve son olarak böyle bir durak yapmaya karar verdiğini anlatan Akyüz, durakların ilçe ve ülke genelinde kullanılmasını sağlanması için yetkililerden destek istediğini söyledi. Vatandaşların durağa gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirten Akyüz, \"vatandaşların şehir içi seyahatleri sırasında duraklarda beklerken boş zamanlarını değerlendirip, kitap ve gazete okuma kültürlerini geliştirmelerini istiyorum. Yaptığım ilk duraktan da çok olumlu tepkiler aldım\" dedi.

Liseli kız intihara kalkıştı

BURDUR Ercan Akın Fen Lisesi öğrencisi S.D.(15) kız, okulun çatısından kendisini atarak intihara teşebbüs etti.

Burdur Ercan Akın Fen Lisesi 10\'uncu sınıf öğrencisi S.D., etüt dersine gittiği okulda dün gece henüz bilinmeyen nedenle çatıya çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürülen S.D., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. S.D.\'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Turistler, Kemer\'de sıcak havanın keyfini sürüyor

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde, ekim ayının son haftaları olmasına rağmen turistler, havuza girip, düzenlenen organizasyonlarla eğlenmeye ve sıcak havanın tadını çıkarmaya devam ediyor.

Türkiye\'de özellikle doğu ve kuzey illerinde yaylalar ile yüksek kesimlere kar yağışı başlarken, Antalya Kemer\'e tatil için gelen turistler, deniz ve havuzun keyfini sıcak havada sürmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının 27- 30 derece hissedildiği Kemer\'de turistler, plajda ve havuz kenarında güneşlenirken, otellerde düzenlenen havuz aktivitelerinde eğlendi.

Kiriş Mahallesi\'ndeki otelde turistler, havuz kenarında \'Çılgın Balon\' adlı oyunu oynarken, birbirlerine attıkları su dolu balonu patlatmamak için çaba gösterdi. Kulüp dansının ardından kendilerini havuza atan turistlerin eğlencesi, havuzun içinde de devam etti.

Otelin eğlence müdürü Erman Üstün, \"Ülkemizde doğu bölgelerinde ve yükseklerde kar varken, Kemer\'de 30 derece sıcaklıkta misafirlerimiz hala serinlemek için havuza giriyor ve havuz aktiviteleriyle beraber günün yorgunluğunu atıyor\" dedi.

