DHA YURT BÜLTENİ 4

(ÖZEL) - YORGUN MERMİ ÇOCUĞUN KOLUNA SAPLANDI

KAHRAMANMARAŞ\'ta, ailesiyle bağevinde oturan Hasan Taha Tandoğru (9), nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin koluna isabet etmesiyle yaralandı.

Olay, dün akşam Pınarbaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Bağevinin bahçesinde ailesiyle oturan Hasan Taha Tandoğru, sağ kolunda ağrı hissetti. Yardım istediği babası Mehmet Tandoğru, kontrol ettiğinde oğlunun omzuna yakın yerde mermi çekirdeğini gördü. Bunun üzerine Tandoğru çifti çocuklarını otomobille Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'ne götürdü. Burada yapılan müdahale ile Hasan Taha Tandoğru\'nun sağ koluna saplanan mermi çekirdeği çıkartıldı. Küçük çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Mehmet Tandoğru, oğlunun yaralanmadan önce bir ses duyduklarını ancak önemsemediklerini belirterek, \"Bağevinde otururken uzaktan bir ses geldi dikkat etmedik ama mermi sesiymiş ve gelip oğlumun koluna isabet etti. Ciddi bir yaralanma olmadı ama zamansız silah sıkılması, boşa silah sıkılması çocuğun yaralanmasına sebebiyet verdi\" dedi.

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

ADANA\'DA SU PARKINDA SERİNLİK

ADANA\'da sıcak havadan bunalan çocuklar, su parkında gün boyu hem eğleniyor hem de serinliyor. Çocuklar burada oyun oynarken anne ve babaları da banklarda oturup onları takip ediyor. Aileler, özellikle sıcak yaz günlerinde su kanallarında boğulma tehlikesi ile karşılaşan çocukların bu hizmet sayesinde daha sağlıklı ve güvenilir ortamda serinleme fırsatı bulduğunu söyledi.

Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’nde faaliyet gösteren su parkı yaz sezonu içinde binlerce çocuğu misafir ediyor. Çocuklarıyla her hafta sonu su parkına geldiklerini dile getiren Müge Mangu (31), “Evimiz buraya çok yakın. Çocuklarım hem eğleniyor hem de boş zamanlarını böyle değerlendiriyor. Herkes burada. Bizim için de vakit güzel geçiyor. Çocuklarımızı eğlenirken seyretmek bizi mutlu ediyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarından kurtulmuş oluyoruz. Ayrıca benim evim kanala çok yakın ve bu parktan sonra kanala giren çocuk sayısı bir hayli azaldı. Çocuklarımız tehlikeden uzak olduğu için memnunuz\" diye konuştu.

Mahalle sakinleri dışında da birçok ziyaretçisi olan su parkında çocuklar eğlenirken anne ve babaları da onları park kenarında bulunan banklarda oturarak seyrediyor. 4 yaşındaki kızıyla parka gelen baba Fatih Şekeroğlu (33) şöyle konuştu:

“Adana sıcak bildiğiniz gibi. Çocuklar için eğlenebilecekleri bir yer oldu burası. İmkanı olmayan aileler havuza para vermek yerine çocuklarını buraya getirebiliyor. Bir de kanal tehlikesi var. Bir güvenlik önlemi yok kanallarda ve her yaz çocuklarımız ölüyor. Bu tip yerler sayesinde çocuklar kanallardan uzak duruyor.\"

Çukurova Belediyesi, su parkının hava sıcaklıkları normale dönene kadar hizmete açık olacağı öğrenildi.

(ÖZEL) - KERESTE DEPOSUNDA YANGIN

KAHRAMANMARAŞ\'ta, kereste deposunda gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kahramanmaraş- Kayseri yolundaki kereste deposunda, dün gece, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'nca bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere anında müdahale eden ekipler, yangını söndürdü. Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(ÖZEL) AV YASAĞI BİTTİ; TRABZON\'DA PALAMUT BOLLUĞU YAŞANIYOR

DENİZLERDE av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesi ile birlikte Karadeniz\'e açılan Trabzonlu balıkçılar bol miktarda palamut avladı. Kentteki balıkçı tezgâhlarında palamut bolluğu yaşanırken, ilerleyen günlerde balık fiyatlarının da düşeceği belirtildi.

Karadeniz\'de, 15 Nisan\'dan bu yana denizlere açılmayı bekleyen balıkçılar yeni sezona \'Vira Bismillah\' diyerek, ağlarını denize bıraktı. Av yasağının sona ermesiyle Karadeniz\'e açılıp, balık avına çıkan balıkçıların ağlarına, bol miktarda palamut takılırken, balıkçı tezgâhları da palamutla doldu taştı. Palamutlar, tezgâhlarda 7 buçuk ila 10 lira arasında satılışa sunuluyor. Geçen sezonu verimli bulmayan, avlanmadaki sorunlar nedeniyle rotalarını Atlas Okyanusu\'na çeviren Karadenizli balıkçılar, yeni sezona bereketli başlandığını keydetti. Sezona bereketli başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran balıkçı esnafı, yaşanan bereketin sürmesiyle kendilerinin yanı sıra vatandaşı da memnun edeceğini söyledi.

\'BALIK BOL GÖZÜKÜYOR\'

Balıkçı Mustafa Ayata, bu sene balığın bol olacağını belirterek, \"Balık bu sene bol olacak gibi görünüyor. Çok fazla palamut olacak. Şu an balıklar Rusya tarafında soğuk suya geçti, dönüş yaparsa eğer burada palamudun tanesi 2-3 liraya düşer. Balık bol, palamudu bu gün sabahtan 8 liraya aldık, 7 buçuk liraya aldık, 10\'a 11 liraya da var boy boy aldık. İyi balık iyi para, kötü balık kötü para. Balıktan balığa fark var. Kalmış balıklar oluyor, vatandaş alıyor ki balık kokmuş. Vatandaş aldığı yere dikkat etsin. Balığı nereden, ne şekilde alıyor dikkat etsin. Her adamdan balık alınmazö dedi.

\'PALAMUT ŞU AN GAYET UYGUN\'

Geçen sezona göre bu senenin balık açısından daha bereketli geçeceğini ifade eden balıkçı Münir Yılmaz da palamut fiyatlarının 7 buçuk ve 10 lira arasında değiştiğini kaydetti. Yılmaz, \"İlk avlar palamut sezonudur. Palamut ağırlıklı olarak çıkar. Palamut, istavrit ağırlıklı olur. Palamut şu an gayet uygun fiyatta, 10 lira, 7 buçuk lira, 12 buçuk lira gibi. Yani ortalama 7 buçuk, 10 lira gibi fiyatlarla satılıyor. Bu da gayet güzel normal bir fiyattır. Yeni olmasına rağmen, birkaç gün sonra piyasa yerine oturur, balıklarda 5-10 gün içerisinde daha da büyür o zaman piyasa tamamen oturmuş olur. Balık çeşitleri de çoğalırö diye konuştu.

\'TEZGAHLAR ÇOK GÜZEL\'

Trabzon Balık Hali\'ne gelerek balık alan Hasan Yılmaz ise, yeni sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunarak, \" Yeni sezon balıkçılarımıza hayırlı olsun. Tezgâhlar çok güzel ama alıcı pek fazla yok. Güzel çeşitler var. Tezgâhlar güzel, her çeşit var aşağı yukarı. Fiyatlar başlangıç için gayet normalö ifadesinde bulundu.

\'BU SENE BOL BALIK YİYECEĞİZ\'

Fiyatların ilk günlere göre gayet normal olduğunu anlatan Hayrettin Korkmaz ise, bu sene bol balık olacağına işaret ederek şöyle dedi:

\" Balıkların güzel olduğunu söylediler. Ben de bu gün ilk defa geldim balıkhaneye. Nasipse alacağız, palamut güzel. Hamsi olduğunu söylediler, ama şu an henüz hamsiye rastlamadım. İnşallah bu sene bol balık yiyeceğiz. Fiyatlar ilk günlere göre gayet normal, mükemmel gerisinin geleceğini söylüyor. Balık zaten şifadır, vatandaşlar balık yemek istiyor. Her vitamin var balıkta. Trabzon\'da yaşayıp, balık yemeyelim de ne yapalımö

ELEKTRİK İHTİYAÇLARINI KARŞILARKEN, 34 BİN LİRA DA GELİR ELDE ETTİLER

AFYONKARAHİSAR\'ın Kızılören Belediyesi tarafından 1 milyon 271 bin lirayla kurulan 940 panelden oluşan güneş enerji sistemi sayesinde belediyenin elektrik ihtiyaçları karşılanırken, sistemin faaliyete geçtiği bir ayda 34 bin lira gelir elde edildi.

Nüfus olarak Türkiye\'nin en küçük 11\'inci, Afyonkarahisar\'ın ise en küçük ilçesi olan 2 bin 200 nüfuslu Kızılören\'de, Belediye tarafından güneş enerjisiyle elektrik üretme sistemi kurma kararı alındı. Kızılören Başkanı MHP\'li Ali Erol öncülüğünde etüt ve plan çalışmaları hızla tamamlanarak İller Bankası\'ndan 10 taksitle 1 milyon 271 bin lira kredi alındı. Bu krediyle ilçe girişinde belediyeye ait 5 bin metrekarelik alana 940 panelden oluşan ve saatte 248 kilovat elektrik üretimi yapılan güneş enerji sistemi kuruldu. Temmuz ayı başında çalışmaya başlayan sistemle elektrik üretimi yapılırken, dağıtım şirketiyle yapılan anlaşma gereği, belediyenin harcadığı elektrik miktarı mahşuplaşıldıktan sonra belediye kasasına da bir ayda 34 bin lira gelir sağlandı.

\'ETÜT İŞLEMLERİNİ HIZLICA YAPTIK\'

Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol, bu tip sistemlerin hızla yayılması gerektiğini söyleyerek, \"Belediyelerin kendi enerjilerini karşılamak üzere 1 megavata kadar yenilenebilir enerji sistemiyle ilgili bir yasa çıktı. Biz de bu yasanın çıktığı tarihten itibaren bu konuya el attık. Tükettiğimiz oranda bu alanda güneş enerjisiyle ilgili plan ve proje etüt işlemlerini hızlıca yaptık. Ondan sonra da işin kaynağını bulma gündeme geldi. Başlangıçta bu bir Avrupa Birliği projesiydi. Ama Avrupa ile olan ilişkilerimizde sıkıntı olunca o iş askıda kaldı. Kaynak aktarılmadı. Biz de bundan sonra İller Bankası\'na müracaat ederek kaynak bulduk\" dedi.

\'34 BİN LİRA GELİR KALMIŞ OLDU\'

Bu çapta sistem kuran ilk belediyelerden olduklarını anlatan Ali Erol, \"Kimi belediyeler küçük çaplı çatılara yapıyor. Ama biz gelire de ihtiyaç olan bir belediyeyiz. Küçük bir belediyeyiz. İller Bankası gelirlerimiz çok sınırlı. Bu nedenle belediye bütçesine de katkı verecek bir projeydi. Nitekim ilk faturamızı kestik ve mahsuplaşmadan sonra belediyemize 34 bin lira gelir kalmış oldu. Akşamları burada bir bekçi bulunduruyoruz. Onun dışında masrafı olmayan net getirisi olan sistem. Belediyelerin bu sistemleri uygulamasından en önemli şey şu olabilir; belediyelerin vasıtasıyla vatandaşların yenilebilir enerjiyi yaygınlaştırması. Enerji konusunda dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bizim gerek rüzgar gerekse güneş enerjisinden ülkemizin sunduğu geniş imkanların belediyeler öncülüğünde Türkiye\'deki en küçük yerleşim yerlerine yayarak vatandaşın ileride kendi enerjisini üretmesini sağlamamız gerekir\" diye konuştu.

EYLÜL\'ÜN HEDEFİ \'MUAY THAİ\'DE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

ANTALYA\'da geçen yıl muay thai sporuna başladıktan sonra 10 ayda Türkiye şampiyonu olan Eylül Sultan Daşgıran (11), Uluslararası Karadeniz Kupası\'nda ilk kez giydiği milli takım formasıyla altın madalya kazandı. Eylül, uzun yıllar milli takımda yer alıp dünya şampiyonu olmayı istediğini söyledi.

Antalya\'da ailesinin yönlendirmesiyle geçen yıl jimnastik sporunda yaz okulu eğitimlerine katılan Eylül Sultan Daşgıran, antrenman yaptığı salonun karşısında muay thai çalışan genç sporculardan etkilendi. Muay thai sporu yapmaya karar veren Eylül, 10 aylık antrenman sürecinde il birinciliği, ardından Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Geçen ay Çanakkale\'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında 46 kilo 100 gram ağırlığında olduğu için 46 kilo üstü kategorisinde kendinden büyük sporcularla eşleşen Eylül, 4 rakibini yenerek altın madalyaya ulaştı.

10 Bin Kişilik Spor Salonu\'nda antrenörü Yasin Urlu yönetiminde çalışan Eylül, 22- 26 Ağustos\'ta Ukrayna\'da düzenlenen Muay Thai Uluslararası Karadeniz Kupası\'na katıldı. Turnuvada ilk defa giydiği milli formayla altın madalyanın sahibi olan Eylül, \"Milli takımla ilk şampiyonamda altın madalya aldığım için çok mutluyum. Hedefim uzun yıllar milli formayı giyerek dünya şampiyonluğu kazanmak\" dedi.

JİMNASTİK YAPARKEN MUAY THAİ SPORUNU SEVDİ

Jimnastik çalışmaları sonrası muay thai antrenmanı yapan sporcuları izledikten sonra ringe çıkmak istediğini anlatan Eylül, \"Jimnastik sporunda yaz okuluna başladım. Muay thai antrenmanını izlerken çok beğendim. Bu sporu yapmaya karar verdim. 1 yıl antrenman yaptıktan sonra il birincisi ve Türkiye şampiyonu oldum. Son olarak Ukrayna\'da yapılan Uluslararası Karadeniz Muay Thai Kupası\'nda altın madalya kazandım\" diye konuştu.

\'DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM\'

Eylül\'ün antrenörü Yasin Urlu da sporcusunun ilk senesinde fiziki olarak geçtiği bazı testlerden iyi performans çıkarmasıyla gelecekte başarılı olacağına inandıklarını anlattı. Eylül\'ün ilk senesinde küçük yaşına rağmen beklenmedik başarı yakaladığına değinen Urlu, \"Türkiye şampiyonasında kendisi 46 kilo 100 gram ağırlığında olduğu için 60 kiloya kadar ağırlığa sahip sporcularla ringe çıktı. Burada 4 rakibini de kısa sürede yenerek şampiyonluk yaşadı. Karadeniz Kupası\'nda Eylül\'den altın madalya bekliyorduk ve kazandı. Uzun yıllar milli formayı giyeceğini ve dünya şampiyonu olacağına inanıyoruz\" dedi.

GELECEK YIL DÜNYA GENÇLER ŞAMPİYONASI ANTALYA\'DA

Urlu, gelecek yıl Antalya\'da Dünya Gençler Muay Thai şampiyonası düzenleneceğini, bu şampiyonanın ülkemizde en son 7 yıl önce İstanbul\'da yapıldığını anlattı.

