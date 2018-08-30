DHA YURT BÜLTENİ 4

Karadeniz\'e Arap turist akını

KARADENİZ Bölgesi, yaz sezonunda doğası, havası ve yeşil örtüyle kaplı büyüleyici manzarasıyla yerli-yabancı turistleri ağırlamayı sürdürüyor. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistler, Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun illerinde, yaylalar başta olmak üzere, tarihi ve turistik mekânlarını ziyaret ediyor, kent merkezlerinde alış verişe çıkıyor. Bölgedeki turizmciler, yaz sezonunda artan ilgiyi 12 aya yaymak istiyor.

Karadeniz Bölgesi, muhteşem doğası, temiz havası ve yeşil örtüyle kaplı büyüleyici manzarasıyla, her yıl yerli-yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Bölgede otel ve pansiyonların çoğunluğu Arap turistlerin rezervasyonları ile yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistler, Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun illerinde, yaylalar başta olmak üzere, tarihi ve turistik mekânlarını ziyaret ediyor, kent merkezlerinde alış verişe çıkıyor. Turistler gezdikleri bölgelerde bölgenin yöresel el ürünleri ile hediyelik eşyalarını satın alıyor. Bölgede tüm illerde cadde ve sokaklar Arap turistlerle doldu taştı. Esnaflar işyerlerinde Arapça yazılı tabelalar asıyor, bazı işletmeler de Arap tercüman çalıştırıyor. Arap turistler en çok ünlü Turizm Merkezi Uzungöl ile Ayder Yaylası\'nı tercih ediyor.

Arap turistler bölgenin doğasına hayran kaldıklarını belirterek her yıl geleceklerini ifade ediyor.

SY GROUP CEO\'SU: YENİ ALANLAR GEREKİYOR

Turizm alanında faaliyet yürüten SY Group Ceo\'su Yaser Haddad, turistlerin Trabzon\'u sadece yaz aylarında ziyaret edilecek bir yer olarak gördüklerini belirterek bu sürenin uzatılması için çalıştıklarını söyledi. Haddad, \"Yeni alanlar gerekiyor. Bazı yerleri bilmiyoruz. Gümüşhane\'yi keşfedemedik. Yeni bölgeleri Arap turistlere göstermiş oluruz. Biz aslında bunu Türkiye çapında düşünüyoruz. Ama özellikle Doğu Karadeniz üzerinde çok duruyoruz. Doğu Karadeniz\'in doğası, yaylaları, kültürünün yakın olması, insanlarının sıcakkanlı olması tercih sebebi oluyor. Arap dünyasının muhafazakar kesimi, o da özellikle Karadeniz\'i daha fazla kabulleniyor. Arap dünyası Türkiye hakkında her zaman iyi düşünüyor, Türkiye onlar için İslam\'ın kurtuluşu. Mesela son dönemlerde yaşadığımız döviz olaylarında, sosyal medyada şöyle bir kampanya başlattık, herkesten 100 dolar bozdurmasını rica ettik ve buna büyük oranda katılım oldu. Araplar Türkiye\'yi seviyor. Çok güzel bir memleket, huzur var, istikrar var. Buraya gelmek için çok nedenlerimiz var\" dedi.

AYVAZOĞLU: KIŞ AYLARINDA TURİST YOĞUNLUĞU İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da, Trabzon\'da Arap turizmini kalıcı hale getirmek istediklerini söyledi. Ayvazoğlu, şunları dedi:

\"Doğu Karadeniz özellikle Körfez ülkeleri açısından ön plana alınan, gezilip görülmek istenen yörelerin başında gelmekte. Son 2-3 yıldır Trabzon\'da yaşayan, burada mülk edinen daire alan yabancıların da katkısıyla birlikte artık kışın da Trabzon\'a ve bölgeye Körfez ülkelerinden bir akının olduğunu görmekteyiz. Körfez ülkeleri, bölge ülkeler, Ortadoğu ve yakın komşularımızla birlikte Trabzon artık kışın da turizmin önemli bir merkezi haline gelecektir. Trabzon\'da Arap turizmini kış aylarında da sürdürmek için çalışmalar yürütüyoruz. Yeni kış etkinlikleriyle birlikte Körfez ülkelerinden gelen turist yoğunluğu artacaktır. Aslında bizim, kışın doğamızın başka bir güzelliği ortaya çıkıyor. Özellikle Uzungöl başlı başına bir doğa harikası hem yazın ayrı bir güzellik, hem de kışın ayrı bir güzellik. Uzungöl\'e yapılacak olan farklı kış etkinlikleriyle birlikte buranın bir başka değer kazanacağını umut ediyorum. Yine hemen şehrimize yakın, çok kısa mesafelerde çıkabileceğimiz bin 700, bin 800 metre rakımlı yaylalarımız var. Yine çok rahat kullanılabilecek, altyapısını tamamlamış olan Hıdırnebi gibi, Kayabaşı gibi yaylarımızın da yine aynı şekilde turizm açısından, Körfez ülkelerinden gelen turistler açısından önemli bir destinasyon olacağına inanıyorum\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Arap turistlerden görüntüler

Yaser Haddad ile röp

Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile röp

Uzungöl drone görüntüleri

Detaylar

Haber: Uğur AYDIN - Kamera: Aleyna BAYRAM, TRABZON (DHA)

Boyut: 772 MB Süre: 04:00

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Ege zeytinleri, Diyarbakır\'da işlenerek ihraç ediliyor

DİYARBAKIR\'da, Organize Sanayi Bölgesinde, 7 bin metrekarelik kapalı alanda fabrika kuran işadamı Abdulkerim Acar, Ege bölgesi başta olmak üzere Marmara, Akdeniz ve İçanadolu bölgelerinden topladığı zeytinleri işleyip paketledikten sonra Ortadoğu başta olmak üzere dünyaya ihraç ediyor. Batıda kurulu bulunan fabrikalarda üretilen zeytinlere eş değer hatta daha kaliteli zeytin işlediğini belirten Acar, yarattığı marka ile pazar ağını kurduğu Ortadoğu\'da zeytincilik sektöründe aranan marka olduklarını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı\'nın yüzde 50\'ye varan makine desteğiyle kurduğu işletmesinde mevsimine göre 20 ila 150 arasında kişinin çalıştığını belirten Acar, \"Yıllar önce Akhisar\'a göçettim. Uzun yıllar burada yaşadım. Bu süre içerisinde zeytincilik alanında büyük gelişmeler kaydettim ve kendi memleketimde bu işi yapmaya karar verdim. Önce ailem karşı çıkmasına rağmen şimdi siparişleri yetiştiremez duruma geldim\"dedi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN MAKİNA DESTEĞİ

Tek bir zeytin ağacının yetiştirilmediği, zeytin bahçesi olmayan Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde devlet destekli kurulan fabrikada zeytinler paketlenerek başta Ortadoğu lomak üzere bir çok ülkeye ihraç ediliyor. 7 bin metrekarelik kapalı alanda fabrika kuran işadamı Abdulkerim Acar, başta Ege bölgesi olmak üzere Marmara, Akdeniz ve İçanadolu bölgelerinden topladığı zeytinleri işleyip paketledikten sonra dünyaya ihraç ediyor. Batıda kurulu bulunan fabrikalarda üretilen zeytinlere eş değer hatta daha kaliteli zeytin işlediğini belirten Acar, yarattığı markanın Ortadoğu\'da zeytincilik sektöründe aranan bir marka haline geldiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı\'nın yüzde 50\'ye varan makine desteğiyle kurduğu işletmesinde mevsimine göre 20 ila 150 arasında kişinin çalıştığını belirten Acar, şöyle konuştu:

\"FABRİKAMIZ, YÜZDE 35 KAPASİTE İLE ÇALIŞIYOR\"

\"Yıllar önce Akhisar\'a göçettim. Uzun yıllar burada yaşadım. Bu süre içerisinde zeytincilik alanında büyük gelişmeler kaydettim ve kendi memleketimde bu işi yapmaya karar verdim. Önce ailem karşı çıkmasına rağmen şimdi siparişleri yetiştiremez duruma geldim. Türkiye\'nin her yerindeki zeytin aynı kalitede olduğunu söyleyebilirim. Derik ve Viranşehir başta olmak üzere Hatay, Osmaniye, Akhisar, Gemlik, yani Akdeniz, Ege, Marmara ve İçanadolu bölgelerindeki zeytinleri alarak buraya getiriyorum. Burada işlenen ve paketlenerek çeşitlerine ayrılan zeytinler, Irak üzerinden İran, Suudi Arabistan, Libya, Lübnan, Kuveyt yani bütün Ortadoğu ülkelerinde satılıyor. 2018 yılı içerisinde, şimdiye kadar bin 200 ton zeytin işlendi. Fabrikamız yüzde 35 kapasiteyle çalışıyor. 2019 yılı içerisindeki işleme hedefimiz, 4 bin 500 ton. Zaten şimdiden bu zeytinlerin alıcısı hazır halde. Rusya ve Almanya pazarına açılmak için görüşmelerimiz sürüyor. Rusya ve Almanya ile görüşlerimiz devam ediyor. Hedefim ABD\'ye zeytin satmak. İnşallah yüzde yüz kapasite ile üretime geçerek Amerika\'ya hatta Çin\'e zeytin satmayı hedefliyorum.\"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Bakanlık olarak yüzde 50 makine hibe desteği verdikleri fabrikayı gezerek, incelemelerde bulundu. Bakanlık olarak, bölge insanının doğduğu yerde çalışarak, refah düzeyinin yükselmesi adına tarımsal projelere hibe desteği verdiklerini belirten Atalar, \"Diyarbakır\'da zeytin yok, zeytin bahçeleri yok ama zeytincilik yok diye zeytin fabrikası kurulamaz diye bir şey olamaz. Burda kurulan tesis sayesinde zeytin tarımcılığı gelişecek ve zeytin bahçeleri yeniden kurulacak. Eğer çiftçi bir ürün üretiyorsa o ürün işlemeye tabi tutularak nihai ürün haline gelecek. Tarıma dayalı sanayinin önemi de burda ortaya çıkıyor. Bakanlığımızın kırsal kalkınma projelerine desteği var. Projenin asıl amacı, kırsal alanda yaşayan insanların sosyal refalarını yükseltmek, istihdamlarını sağlamak, kendi memleketlerinde doymak üzerine, doğdukları yerde doymalarını sağlamak üzerine bu projeler uygulanmaktadır. Bu yönüyle 391 tesis yapıldı ve 260 trilyon hibe desteği sağlandı. Zeytin işleme paketleme tesisi. Bu tesise yaklaşık 600 bin lira hibe desteği sağladık. Mardin Derik bölgesindeki zeytinler başta olmak üzere Manisa ve Marmara bölgesinden zeytinler buraya getirilmek suretiyle işlenerek, yurt dışına ihraç edilmek suretiyle ülkemiz ekonomisine Diyarbakır\'dan böyle bir destek sağlanmış oluyor. Diyarbakır\'da olmayan bir iş oldu. Dışardan zeytin getirilerek burada işlenerek ihraç ediliyor, ciddi bir katma değer sağlanıyor. 2006 yılından bu yana Tarım Kırsal Kalkınma Projeleri Destekleme Kurumu, Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü kırsal kalkınma yatırımları destekleme programları kapsamında bugüne kadar Diyarbakır\'da 391 tesis yapıldı ve şu an çalışıyor, faa halde. Mercimek, tavukçuluk, peynir, süt işleme, tavukçuluk, kesimhane gibi tesisler kuruldu. Çok ciddi bir kalkınma hamlesi ve biz de bundan memnun oluyoruz. Bu tesislere bakanlık olarak 260 trilyon hibe sağlandı. Ve şu an itibariyle bu tesislerde 20 binin üzerinde insan istihdam ediliyor. Bu sene 28 tesisin müracatlarını aldık. Yaklaşık 30 milyon hibe kredi sağlayacağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Zeytin fabrikası ve çalışanlar

-Zeytinlerin yıkanma, ayrıştırma, işleme ve paketleme çalışmaları

-Zeytinlerin bekletildiği depolar

-Mustafa Ertan Atalar\'ın konuşması

-Abdulkerim Acar\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet TÜRK-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)

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Yalnız yaşayan kadına kaymakamdan ev

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA) - MUŞ\'un Varto ilçesine bağlı Çaylar köyünde tek başına yaşayan Zerdi Gezer\'e (60), Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin ev yaptırıyor.

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çetin, düzenlediği köy ziyaretleri sürerken, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki 70 haneli ve 500 nüfuslu Çaylar köyü sakinlerinin sorunlarını dinledi. Kaymakam Çetin, köyde yalnız yaşayan ve ekonomik durumu iyi olmayan Zerdi Gezer\'e ev sözü verdi. Çetin, kısa sürede inşaatına başlanan Gezer\'in evinde, beraberindeki İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları ile incelemelerde bulundu. Evin bir an önce bitirilmesi talimatını veren Kaymakam Çetin, \"Evin inşaatına başladık. Teyzemiz, fedakarca inşaatın başında ayrılmıyor. Biz de devlet olarak vatandaşımızın yanındayız. Muhtarımız burada, köyden vatandaşlarda destek oluyor. Köylüler de burada çalışıyor. Teyzemize güzel bir ev yapacağız. Çayını da içmeye geleceğiz\" dedi.

Eşinin öldüğünü, 4 çocuğunun da evlenerek, uzağa gittiğini ve bu yüzden tek başına kaldığını dile getiren Zerdi Gezer ise Kaymakam Çetin\'e teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Evden görüntü

-İncelemelerden görüntü

-Konuşmalar

-Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin röp.

-Zerdi Gezer röp.

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,(DHA)

(1.10 dk- 43 mb)



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Kastabala Antik Kenti\'nin tarihi değişti

OSMANİYE\'nin Cevdetiye Beldesi\'ndeki 2 bin yıllık geçmişe sahip olan Kastabala Antik Kenti\'nde yapılan kazı ve sondaj çalışmalarında bulunan yeni kalıntılarla, yapının tarihinin 1500 yıl daha eski olduğu ortaya çıktı.

Kastabala Antik Kenti Kazı Başkanı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KATÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Hacı Zeyrek, 2009 yılından bu zamana kadar yaptıkları kazı ve sondaj çalışmaları ile Kastabala\'nın iki değil, üç farklı katman üzerinde inşa edildiğinin tespit edildiğini kaydetti. Zeyrek, bulunan kalıntılarla, Kastabala\'nın tarihinin daha eskilere uzandığının ortaya çıktığını belirterek, \"Kazı başlayana kadar kentin tarihinin 2 bin yıllık bir geçmişi olduğu biliniyordu. Ama kazı başladıktan sonra 1500 yıl daha geriye gitti. Yani şu an Kastabala\'nın 3500 yıllık bir kent olduğunu biliyoruz\" dedi.

ÜÇ FARKLI DÖNEME AİT TABAN DÖŞEMESİ

Bölgede çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kazı Başkanı Zeyrek, kazı çalışmalarından daha çok koruma amaçlı çalıştıklarını ifade ederek, \"Buradaki önceliğimiz sütunlu caddenin sütunlarının korunmasıdır. Caddenin 3 yapı aşaması var. Caddeyi ayağa kaldırdığımızda hangi aşamanın ortaya çıkarılacağına uzman arkadaşlar karar verecek. Şu anda görülen ortaçağ tabanı. 3 metre aşağısında 5. yüzyıl aşaması var. Bunun 7-8 metre altında Roma dönemi var. Yaptığımız çalışmalar sütunlu caddenin üç farklı döneme ait üç farklı taban döşemesine sahip olduğunu kanıtlıyor\" diye konuştu.

ANTİK KENTİN PARÇALARI ÇEVRE KÖYLERİN YAPILARINDA

Kastabala Antik Kenti\'nin alt yapısı, mimarisi, kutsal mekanları, pazarı ve sütunlu caddesiyle dönemin merkezi durumunda olduğunu gösteren bir belge niteliği taşıdığını dile getiren Prof. Dr Turgut Hacı Zeyrek, buralardaki bir çok yapı parçasının çevre köylerde ki binalarda görüldüğüne dikkat çekti. Özellikle Bahçe Köyü\'nde ilkokulun kapısının üzerinde buradaki lahit sandukasının bir parçasının kullanıldığını gördüklerini aktaran Zeyrek şunları söyledi:

\"Çevre köyleri dolaştık, yüzeyde görülen taşınabilir mimari blokların bir kısmı Bahçe, Kazmaca ve Kesmeburun gibi köylerde evlerin bahçelerinde görülüyor. Bahçe köyünde ilkokulun kapısının üzerinde lahit sandukasının bir parçası kullanılmış. Lahit parçası orada bilinçli olarak mı veya bilinçsiz olarak mı kullanılmış bilemiyoruz. Kesmeburun ve Kazmaca köylerinde de buradaki yapıların parçalarını görebilmeniz mümkün. Eski Osmaniye Valilik binasının bahçesinde görülen sütün başlıkları var. Bu başlıkların da Kastabala\'daki sütunlu caddeye ait olabileceği söyleniyor.\"

KASTABALA MUTLAKA TURİZME KAZANDIRILMALI

Buraya son zamanlarda turist kafilesinin gelmediğini, kendisi başta olmak üzere herkesin buranın turizme kazandırılması için çalışması gerektiğini belirten Zeyrek, \"Turizmi burada canlandırmak gerekiyor. Bunu yapmazsak biz burayı ne kadar inşa edersek edelim veya ayağa kaldıralım bir anlamı olmuyor. Ziyaretçinin olması buraya gelir demektir. Bu gelir, buranın devamlılığının sağlanmasında önemli diye düşünüyorum. Kastabala Antik Kenti Osmaniye ili Cevdetiye beldesi sınırları içerisinde Bahçe, Kazmaca ve Kesmeburun köylerinin merkezinde yer alan tarihi antik bir kent. Ege ve Akdeniz kıyılarında görülen mimari yapı buralarda da görülüyor. Özellikle sütunlu caddeler şehrin planını belirler. Sütunlu caddeler şehrin girişinde başlar, anıtsal yapıyla son bulur. 2009 yılında bir tapınak bulduk. Tiyatro, hamam, dini yapılarının olması buranın merkez olduğunu kanıtlayan belge niteliği taşımaktadır. Ele geçen yazıtlar heykel kaidelerine ait. Gelişkin bir alt yapı var. Hem kirli, hem de temiz su sistemi var. Bunu cadde sütunlarını incelerken tespit ettik.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sütunlu yoldaki sütun başlarından detay

- Kaleden genel görüntü

- Kilise duvarı ve sütunlu yoldan detay

- T. Haci Zeyrek sütunlardaki detayları anlatırken

- Kazı çalışması yapılan sütunlu yoldan detay

- Bir kapı girişi

- Yerdeki tarihi eserler ve kaleden parçalar

- Genel ve detay görüntü

- Kilise penceresinden detay

- Turgut Haci Zeyrek İle röportaj

BOYUT: 417 MB SÜRE: 06\'54\"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA)