DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ZEYTİN DALI HAREKATI 10\'UNCU GÜNÜNDE; BURSEYA\'DAN SONRA AFRİN

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı, 10\'uncu gününe zaferle girdi. Hava ve iklim şartlarının uygun olması nedeniyle dün gece taarruza geçen TSK ve ÖSO birliklerinin saat 14.30\'da ele geçirildiği stratejik Burseya Dağı\'nda hakimiyeti tamamen sağladı. Bu noktadan Afrin\'e doğru hareket devam ederken TSK, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 597 olduğunu açıkladı.TSK\'nın 20 Ocak\'ta saat 17.00\'de başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' 9\'uncu gününde operasyon için en kritik nokta olarak değerlendirilen Burseya Dağı ele geçirildi. Tepenin en yüksek noktasına Türk Bayrağı diken askerler, buradaki beton sığınak ve mevzilerde bubi tuzaklarına karşı titiz bir imha çalışması sürdürüyor. Türkiye\'ye roketli saldırılar düzenlenen stratejik önemine sahip olan dağın ele geçirilmesinin ardından Kilis ve Hatay geceyi sakin geçirdi. PKK/KCK/PYD-YPG\'nin elindeki Afrin\'e 13 kilometre uzaklıktaki Burseya Dağı\'ndan teröristlerin temizlenmesinin ardından harekatın ilçeye doğru daha da hızlanacağı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı da bugün saban Zeytin Dalı Herakatını\'nın son durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Operasyonun ilk gününden bugüne kadar 597 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklama şu bilgiler verildi:

44 HEDEF İMHA EDİLDİ

\"Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 44 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 25 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen 4 Özgür Suriye Ordusu mensubu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Zeytin Dalı Harekâtı, kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 40 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen Zeytin Dalı Harekâtı, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir\"

Haber-Kamera:Bekir KARAKOCA //Murat KİBRİTOĞLU- Taylan YILDIRIM- Çağlar ÖZTÜRK- İbrahim MAŞE-Ferhat DERVİŞOĞLU- Reşit ÇELEBİOĞLU- Mücahit YOLCU- Ufuk AKTUĞ- Can EROK- Kasım NARCI- Faruk KAHRAMAN- Eser PAZARBAŞI- Güven USTA-Burak EMEK/ KİLİS-HATAY, (DHA)

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2)MİNİBÜS İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 4 YARALI

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde, minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1\'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Ofis Kavşağı\'nda meydana geldi. Afyonkarahisar\'dan Antalya yönüne giden Bekir Camcı yönetimindeki 07 MPF 94 plakalı minibüs, Hüseyin Çelik\'in kullandığı 03 L 4525 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Merdane Camcı ve Eymen Camcı (2) ile hafif ticari aracın sürücüsü Hüseyin Çelik ve aynı araçtaki Muhammed İnam yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Sandıklı Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşağa yaklaşan minibüs ile hafif ticari aracın ortada çarpıştığı ve araçların savrulduğu anlar yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamarasına yansıyan kaza anı

- Kaza yerinden araçlar

- Güvenlik kamarasında kaza anı ve ambulansın geldiği an

( HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

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3)DOĞU\'DA SÖMESTR TATİLİNİN GÖZDE MERKEZLERİ: HAZARBABA VE HASAREK DAĞI

BİNGÖL\'deki Hasarek Dağı ve Elazığ\'daki Hazarbaba Dağı kayak merkezleri, sömestr tatilcileriyle hafta sonu stres atmak isteyenlerin merkezi oldu. Bir tarafta kar kayağı yapan tatilciler, bir taraftan yamaç paraşütü yaparak günün finalini de sucuk kebabı yapmanın keyfini yaşıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde, hafta sonu ve sömestr talicileri, Bingöl\'deki Hasarek Dağı ile Elazığ\'daki Hazarbaba Dağı kayak merkezlerini mesken tuttu. Elazığ\'ın Sivrice ilçesindeki 1850 metre yüksekliğindeki Hazarbaba Dağı\'nda kayak merkezine gidenler için işletmeci tarafından bir çok aktivite sunuluyor. Kayak merkezi işletmecisi Taner Durmuş, çoçuk kızağı, kafeterya hizmetleri motor kiralama, konaklama, kayak ve snowboard eğitimi ile Diyarbakır ve Elazığ\'dan gelen 20 kişilik profesyonel uçuş ekibiyle yamaç paraşütü etkinliklerini tatilcilerin hizmetine sunuyor.

Haftasonları Türkiye\'nin çeşitli illerinden yaklaşık 5 bin kişinin kayak merkezini ziyaret ettiğini anlatan Durmuş, gelen konuklar için sucuk emek partisinin yanı sıra eğlenceli bir çok aktivide düzenlediklerini aktardı. Durmuş, bu yıl Hazarbaba Dağı\'nda kar yağışının yoğun olduğunu ifade ederek, \"Hazarbaba Kayak Merkezi kayak sporuna elverişli pisti, telesiyeji ve kafeterya imkanları ile hizmet vermektedir. 1100 metre telesiyeji ve mekanik tesisler standartlara uygundur. 1350 metrelik zorlu kayak pistlerinde yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Bu sezon yeni kayak odalarını yaptık. Hazarbaba kayak merkezinin en önemli özelliği ise göl manzaralı oluşudur\" dedi.

BİR TARAFTAN TERÖR OPERASYONLARI DİĞER TARAFTAN KAYAK ETKİNLİĞİ

Doğu Anadolu Bölgesi\'nin bir başka gözde kayak merkezi ise Bingöl\'deki Haserek Dağı. Son 2 yıldır bölgenin tüm dağlık alanlarında terör operasyonları devam ederken, operasyonların yapıldığı bölgenin yakınlarında bulunan Haserek Dağı\'ndaki kayak merkezi, tatilcilerin uğrak yeri oldu. Bingöl-Elazığ karayolunda bulanan Haserek Dağı zirvesinde bulunan ve 1600 metre pist uzunluğuna sahip, 70 yatak kapasiteli oteli, teleski, telesiyej ve baby lift bölümlerinden oluşan kayak merkezi, kayak severlerin ilgi odağı oldu. Haserek kayak merkezine gelen çok sayıda kayak tutkunu, kayak yaparak hafta sonlarının tadını çıkarıyor. Bazı tatilciler, kayak yaparken, bazıları da sömestr tatilini fırsata dönüştürerek, çocuklarıyla birlikte geldikleri merkezde, kar kızağıyla kayarak gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

\'DOĞU ANADOLU ALGISI ÜZERİNDEN HAREKET ETMEYİ DOĞRU BULMUYORUZ\'

Sömestr tatilini geçirmek için Anlatya\'dan ailesiyle birlikte gelen 9 yaşındaki Emre Aksuoğlu, \"Ben Antalya\'dan geliyorum, Dedemlerin evi Diyarbakır\'da olduğundan bizi buraya kayak merkezine getirdi. Sömestr tatili olduğundan tatilin keyfini burada kayak yaparak geçiriyoruz\" diye konuştu.

Kayak için Haserek Dağı\'na gelen tatilcilerden Hakim Değişgeç, teröre rağmen insanlar buraya gelip etkinliklere katıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

\"Bingöl\'ün kış ayında olan cazibe merkezi, oldukça güzel, aşırı bir yoğunluk var. İnsanların içinde biriken siteresini burada kayak yaparak atıyorlar. Havanın bugün soğuk olmasına nazaran çevre illerden gelen vatandaşlar var. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyoruz. Pist açısından da oldukça verimlidir. Tesis açısından da oldukça gelişen bir bölge ve yoğun bir ilgi olmasından dolayı araç park alanının yetersiz olduğundan geri dönen vatandaşlar var. Ümit ediyoruz ki bu sorunlar düzelirse Türkiye\'de kayak merkezi olarak önemli bir yer teşkil edecek. Uluslararası kayak merkezi olarak da adını duyuracak ileriki süreçte. Burayı görmeden karar verilmesini istemiyoruz açıkçası, burası Doğu Anadolu Bölgesi olabilir ama Bingöl nezih bir il güzel, güvenli bir il Diyarbakır\'dan, Ankara\'dan, İstanbul\'dan gelen birçok vatandaş var. Paraşütle eğitim uçuşları yapılıyor. Gece konaklama imkanları var. Doğu Anadolu algısı üzerinden hareket etmeyi biz doğru bulmuyoruz. Teröre İnat insanlar, yine dağların başında, yine eğlencelerini sürdürüyorlar.\"

ELAZIĞ

Görüntü Dökümü:

-Araçla Hazarbaba Dağı\'na giderken

-Hazarbaba Dağı\'ndan görüntü

-Hazarbaba Kayak Merkezi\'nde kayak etkinliği

-Yamaç paraşütünden görüntü

-Genel ve detay görüntü

BİNGÖL

Görüntü Dökümü:

-Kızaklarla Kayan çocuklar

-Teleski ve telesiyej Binenlerin görüntüsü

-Röportajlar ve kayak tesisinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Erkan BAY/BİNGÖL-ELAZIĞ, (DHA) -

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4)PEHLİVANLAR KAR ÜSTÜNDE GÜREŞTİ

ANTALYA\'nın Finike ilçesinde düzenlenen \'Kar Şenliği\'ne katılanlar, çocuklarıyla birlikte kayak yapıp, kar topu oynarken, pehlivanlar da kar üstünde yarı çıplak güreş tuttu.

Finike Belediyesi tarafından 1480 rakımlı Ördübek Yaylası\'nda, \'Kar Şenliği\' düzenlendi. Etkinliğe, Finike Belediye Başkanı AK Parti\'li Kaan Osman Sarıoğlu, eşi Dilek Sarıoğlu, Finike Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yakup Alagözoğlu ile yaklaşık 1000 kişi katıldı. Etkinliğe katılan Finikeliler, çocuklarıyla birlikte kayak yapıp, kar topu oynadı. Yağlı güreşçiler Burak Ünar, Atilla Bayram, Erkan Dalgıç ve Özkan Kozikoğlu ise 0 derece sıcaklıkta vücutlarının üst kısmındaki kıyafetleri çıkarıp, karda güreş tuttu. Karla vücutlarına masaj yaptıktan sonra güreşen pehlivanların gösterisi, şenliğe katılanlar tarafından ilgiyle izlendi. Şenlik kapsamında, katılımcılara 1 tona yakın mangalda pişirilmiş sucuk ikram edildi.

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, \'Kar Şenliği\'nin bu yıl ilkini gerçekleştirdiklerini belirterek, \"Finike, sahil memleketi olmasına rağmen hemen yarım saat yukarı çıkıp, dağlara uzandığınızda muhteşem bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Her zaman aklımızdaydı. \'Denizi ve sahili olan bir yerde bir de \'Kar Şenliği\' olur mu? İnsanlar gelip, eğlenir mi?\'. Ancak ilk olmasına rağmen güzel oldu. Vatandaşlarımız mutlu oldu\" dedi.

Kayak sporuyla 45 yıldır uğraşan emekli Hikmet Balçin ise kayak yapmak için katıldığı şenlikte gösteri yaptı. Kayak yapmak için Saklıkent\'e gittiğini belirten Balçin, Ördübek Yaylası\'nın havasını ve doğasını çok beğendiğini söyledi. Etkinliğe katılanlar da birlik ve beraberlik duygusu yaşadıklarını, ailece mutlu bir gün geçirdiklerini ve çok eğlendiklerini anlattı.

Görüntü Dökümü

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- Aileler ve çocukları kayak yaparken

- Kartopu oynayanlar

- Sucuk ekmek ikramı

- Güreş gösterisi

- Kayak gösterisi

- Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu\'nun konuşması

- Vatandaşla röportaj

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE(Antalya), (DHA)

