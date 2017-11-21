DHA YURT BÜLTENİ-4

Bolu Dağı\'nda kar, ulaşımı zorlaştırdı (EK)

1)DÜZCE KESİMİNDE ETKİLİ OLDU

Kar yağışı Bolu Dağı geçişinin Düzce kesiminde de etkili oldu. D-100 yolunun Karınlıkdere, Bakacak mevkilerinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Yol tammamen karla kaplandı. Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalıştı. Bolu Dağı\'na yağan mevsimin ilk karı sürücülere zor anlar da yaşattı. Bazı araçlar kayarak yoldan çıktı. Özellikle kar lastiği takmayan sürücüler, ilerlemekte zorluk çekti. Sürücülerden bazıları araçlarını yol kenarına çekerek bekledi.

Görüntü dökümü:

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-Kar yağışı

-Karayolları ekiplerinin çalışması

-Sürücülerle röp.

-Yolda kalan araçlar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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2)PROFESÖR BULUT: SON 50 YILDA GERÇEKLEŞEN EN YIKICI EN TAHRİPKAR HORTUM

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İhsan Bulut, geçen hafta Antalya\'nın Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde yaşanan hortum felaketiyle ilgili, \"Yöremizde yaptığımız görüşmelerde anlıyoruz ki son 50 yılda gerçekleşen en yıkıcı en tahripkar hortum\" dedi. AÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İhsan Bulut, bölüm asistanlarıyla birlikte 13 Kasım tarihinde hortum afetinden etkilenen Kumluca, Finike ve Demre\'de incelemelerde bulundu. Vatandaşla görüşerek yaşadıkları hakkında bilgiler alan Bulut, afetin oluşum nedenlerini değerlendirdi. Bulut, \"13 Kasım 2017 tarihinde saat 21.30 Kumluca\'nın Mavikent Mahallesi Yalı Caddesi Aile çay bahçesi sahilinde, 21.40 sıralarında Finike Adalet Sarayı karşısı sahilde ve buna yakın zamanda Demre ilçesi Beymelek Mahallesi\'nde adeta eş zamanlı başlayan ve gelişen tahripkar hortum oluşumları ülkemizde son yıllarda yaşanan en önemli meteorolojik afetlerden birisi olarak değerlendirilmektedir\" dedi. Kumluca, Finike ve Demre\'de yaşanan meteorolojik afetin 3 farklı ilçede birbirine yakın zamanlarda cereyan ettiğini, bunun sonucunda tarım alanlarında, yerleşim yerlerinde, yol, ulaşım ve elektrik sistemlerinde önemli ölçüde tahripler meydana getirdiğini vurgulayan Bulut, dünyada sıklıkla yaşanan bu doğal afetin son zamanlarda ülkemizde de duyulmaya başlandığını aktardı.

\"DETAYLI DEĞERLENDİRİLECEK\"

Prof. Dr. İhsan Bulut, şunları söyledi:

\"Yöremizde yaptığımız görüşmelerde anlıyoruz ki son 50 yılda gerçekleşen en yıkıcı en tahripkar hortum olayı bu. Bunun nedenlerini detaylı şekilde araştıracağız. Meteorologlar, afet bilimciler diğer taraftan coğrafyacılar olarak biz de çevreden kaynaklanan, çevresel sorunlar, küresel ısınma ile ortaya çıkan küresel basınç sistemlerindeki değişiklikler, sera gazının denizlerde yol açtığı sıcaklık, bunun sebep olduğu basınç farklanmaları, ani sıcaklık değişiklikleri, bu tür felaketleri zaman zaman yaşatır. Bu konular detaylı değerlendirilecek.\"

TEKRARLAMA SIKLIĞI ARTACAK

Saatteki hızı 63 kilometreyi geçen rüzgarların fırtına olarak nitelendirildiğini belirten İhsan Bulut, \'toz şeytanları\', \'tornado\' ya da \'hortum\'ların ise dönen fırtınalar olduğunu kaydetti. Artan sera gazı etkisi ve küresel iklim değişiklikleriyle basınç merkezleri ve tropikler arası karşılaşma kuşağının giderek daha kuzey enlemlere doğru kaydığını vurgulayan Bulut, Türkiye\'nin güney kıyılarının tropikal hava kütlelerinin ve cephe sistemlerinin etkisine girerek hem dinamik hem de termik koşulların sıklıkla tetiklediği meteorolojik felaketlerle karşılaşma riskinin artacağına dikkati çekti. Bulut, \"Nitekim deniz ve okyanusların sularının 27 santigrat dereceyi aştığı durumlarda ortaya çıkan bu fırtınaların tekrarlanma sıklığı yüzde 50 oranında artacağı ifade edilmektedir. Bu durum 2000\'li yıllardan sonra bu tür felaketlerin sayısındaki artışlarla da doğrulanmaktadır\" dedi.

İnceleme yaptığı sırada vatandaşla da sohbet eden Prof. Dr. İhsan Bulut\'a hortumda kaybolan köpeğin yaralı olarak bir süre sonra geri döndüğü, tavukların kaybolduğu ve evlere başka yerlerden gelen demirlerin saplandığı anlatıldı.

\"KÖPEĞİ DE KULÜBESİYLE GÖTÜRMÜŞ\"

İhsan Bulut\'a eşlik eden Sahilkent Mahalle Muhtarı Niyazi Yıldız, mahalledeki bir komşunun kümesinin hortum sırasında gittiğini söyledi. Yine aynı mahallede başka bir komşusunun da bahçede bağlı köpeğini hortumun götürdüğünü anlatan Yıldız, \"Kadir ağabeyimizin kümesini götüren hortum aynı sokakta bir komşumuzun köpeğini de kulübesiyle götürmüş. Ne zaman geri geldiğini bilmiyoruz ama 5-6 saat sonra geldiği söyleniyor. İlginç olaylar var, pencereden giren demirler\" diye konuştu.

\"TAVUKLARI KÜMESİYLE BİRLİKTE GÖTÜRMÜŞ\"

Mahalle sakini Kadir Çankaya da \"Evimizin önünde tavuk kümesi vardı. Tavukları kümesiyle birlikte götürmüş. 2-3 tanesini bir gün sonra bulduk. 4 tanesi yok. Evde camın önünde ailece oturuyorduk. Hortum parçaladığı camları alıp götürdü. Kırılan camlar içeri savrulsaydı yaralanırdık\" dedi.



Görüntü Dökümü

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- RÖP 1: Prof. Dr. İhsan Bulut

- RÖP 2: Sahilkent Muhtarı Niyazi Yıldız

- RÖP 3: Kadir Çankaya

- Prof. Dr. Bulut hortumun geçtiği alanları incelerken detaylar

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)

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3)BULGAR KILAVUZLAR FETÖ ŞÜPHELİSİ AİLELERİ KAÇIRIRKEN YAKALANDI

EDİRNE\'de yasa dışı yollardan Bulgaristan\'a gitmek isteyen 5\'i çocuk 11 kişi ile onlara kılavuzluk yapan 3 şüpheli yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan 3 çift hakkında FETÖ soruşturması olduğu, kılavuzların ise Bulgar uyruklu olduğu ortaya çıktı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ soruşturması bulunan şüphelilerin yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. FETÖ şüphelilerini taşıyan minibüsü takibe alan polis ekipleri Yunanistan sınırındaki Yenikadın Köyü\'nde aracı durdurdu. Yasa dışı yollardan Yunanistan\'a gitmek isteyen H.T., eşi H.T., S.S., eşi A.S., Y.Ş. eşi O.Ş. ile yanlarındaki 3 çocuğu yakalandı. Üç aileyi sınıra getiren ve yurt dışına çıkmalarına yardım ettiği belirlenen Bulgaristan uyruklu kılavuzlar N.M.K., G.Y.M. ve S.H.M de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Üç çiftin çocukları yakınlarına teslim edilirken, yapılan incelemede haklarında FETÖ/PDY soruşturması süren şüphelilerden erkek H.T.\'nin \'örgüt kurmak ve yönetmek\', Y.Ş.\'nin ise FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'örgüt üyeliği\' suçlamasıyla arandığı belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen FETÖ şüphelileri ifadeleri için Edirne Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

BULGAR KILAVUZLAR TUTUKLANDI

FETÖ şüphelilerini aldıkları para karşılığı yurt dışına kaçırmak isteyen Bulgar uyruklu 3 şüpheli ise ifadelerinin ardından Edirne Adliyesi\'ne sevk edildi. Elleri kelepçeli olarak adliyeye getirilen şüpheliler N.M.K., G.Y.M. ve S.H.M. savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Bulgar şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliyeye girişleri

-Edirne adliyesi

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

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4)EVİNİN BİR ODASINI FANTASTİK FİLM KAHRAMANLARIYLA DOLDURDU

KONYA\'da bir organizasyon firmasında çalışan koleksiyoncu 35 yaşındaki Mert Büyükcengiz’in 10 santimetre boyundaki fantastik film kahramanlarının hareketli figürlerinden oluşan koleksiyonu görenlerin ilgisini çekiyor. Çocuk yaştan itibaren filmlerdeki fantastik karakterlere karşı ilgi duyan Büyükcengiz, odasının birini son 7 yılda biriktirdiği koleksiyonlara ayırdı.

Mert Büyükcengiz, 7 yıl önce kız arkadaşıyla gittiği bir alış veriş merkezinde \'G.I Joe\' film karakterine ait küçük bir figür almasının koleksiyonunun başlangıcı olduğunu belirtti. Büyükcengiz, ‘’Daha sonra oyuncakçılardan, koleksiyonculardan ve arkadaşlarımdan figürleri temin etmeye başladım. 7 yıl içerisinde 3 bine yakın figür ve araç topladım.’’ dedi.

Koleksiyonunun genellikle 10 santimetre boyunda figürlerden oluştuğuna dikkat çeken Büyükcengiz, şunları söyledi:

\"Koleksiyonum büyük bir kısmını başta \'G.I Joe\' film karakterlerinin figürleri olmak üzere \'Star Wars\' ve \'Marvel\' film karakterlerinin figürlerinden oluşuyor. Ayrıca zaman içerisinde ülkemizde gösterime giren fantastik film karakterlerine ait figürlerde yer alıyor. Bu film karakterlerinin kullandığı motosikletler ve uzay araçları da koleksiyonum arasında bulunuyor\"

Koleksiyonu için özel cam dolaplar yaptırdığını ve bu dolap içerisinde sergilediğini de ifade eden Büyükcengiz, bakımlarının da oldukça zahmetli olduğunu kaydetti. Yılda bir kez tüm figürleri tek tek elektronik sıvıyla temizlediğini belirten Büyükcengiz, Türkiye’de kendisi gibi bu tür figürleri toplayan koleksiyoncular bulunduğunu da söyledi. Evindeki odayı görenlerin hayretler içerisine düştüğünü de belirten Büyükcengiz, \"Bu odayı görenler çok sabırlı olduğumu söylüyorlar. Ayrıca tek tek koleksiyonumu inceleyerek meraklarını gideriyor. Tabi koleksiyondan çok oyuncak olarak görenler de oluyor. Figürlerin fiyatları 10 ile 100 lira arasında değişiyor. Koleksiyonumun bir kısmı da yer olmadığı için annemin evinin bodrumunda açılmadan bekliyor.’’ dedi.

Görüntü Dökümü

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- Mert Büyükcengiz röp.

- Evdeki fantastik hareketli figürler

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA DHA)

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5)DUYGULANDIRAN ENGELLİ DAYANIŞMASI (ÖZEL)

SİVAS\'ta 3 yıldır bacağındaki sakatlık nedeni ile akülü engelli aracı kullanan 80 yaşındaki Yüksel Akın, arkadaşı 75 yaşındaki Lütfü Teker\'in doğuştan zihinsel engelli olan tekerlekli sandalye bağımlısı oğullarını zaman zaman kendi aracına bağladığı halat yardımı ile çekerek gezdiriyor.İl merkezinde Çayboyu Mahallesi\'nde oturan ve 60 yıl boyunca terzilik mesleğini sürdüren 6 çocuk sahibi Yüksel Akın, mesleğe bağlı olarak sol bacağında yaşadığı kemik çürümesi rahatsızlığı nedeni ile yürüyemez haline gelince 3 yıl önce akülü engelli aracı kullanmaya başladı. Havanın iyi olduğu günlerde aracı ile sık sık dolaşmaya çıkan ve yakındaki park ve mesire alanlarına giden Akın, bir süre sonra arkadaşı işçi emeklisi 75 yaşındaki Lütfü Teker\'in zihinsel engelli oldukları için tekerlekli sandalye bağımlısı çocuklarına da destek olmaya başladı. 7 çocuğundan 40 yaşındaki Serdal ve 30 yaşındaki Serkan Teker\'in zihinsel engelli doğmaları nedeni ile yürüyemedikleri için yıllardır tekerlekli sandalye ile onları gezdiren baba Lütfü Teker\'e yardımcı olan Akın, halat ile kendi aracına bağladığı tekerlekli sandalyeyi çekerek, Serdal ve Serkan Teker\'i gezdiriyor. Akülü araç kullanamayan ve sadece itmeli tekerlekli sandalye ile taşınan kardeşleri bu şekilde dolaştıran Akın\'ın desteği görenleri duygulandırıyor.

Daha önce yürüyebildiğini ancak meslek rahatsızlığı sonucu bacağında oluşan problemden dolayı son 3 yıldır akülü araca bindiğini belirten Yüksel Akın, arkadaşına bu şekilde destek olmaya çalıştığını belirterek, \"60 yıllık terziyim. Şimdi de ayağımdan sakatım. Akülü araba ile geziyorum. Gezintiye çıktığımızda arkadaşımın yorulduğu zamanlarda çocuklarını bu şekilde çekerek götürüyorum. Ona bir parça bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Böyle bir süre dolaşıp geliyoruz.\" dedi.

\"BANA YARDIMCI OLUYOR\"

Arkadaşının çocuklarını gezdirme konusundaki desteğinden çok memnun olduğunu ifade eden Lütfü Teker ise, \"Bu iki çocuğumla uğraşıyorum. Gezdiriyorum, bakıyorum onlara. Sağ olsun devlet de yardım ediyor, ikisine de bakım parası veriyor. Allah devletimizin yokluğunu vermesin. Ben çocuğumu iteleyerek gezdiriyordum. Arkadaşım da dedi ki \'Böyle bir halat ayarlayalım beraber gidip gelelim\' dedi. Sağ olsun bana da yardımcı oluyor. Aynı mahallede komşuyuz. Parkta birleşip gezmeye çıkıyoruz. Çocuklarım rahatsızlıkları nedeni ile sandalyeyi kullanamadığı için ben gezdiriyorum. Onların her şeyleri ile bizler ilgilenmeye çalışıyoruz.\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Yüksel Akın\'ın akülü aracındaki halatla engelli genci çekmesi

-Genel görüntüler

-Akın\'ın konuşması

-Engelli gencin babası Lütfü Teker\'in konuşmaları

-Detaylar

Haber:Eraydın AYTEKİN-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(267 mb)

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6)TOPLARI BİLE YOK AMA HEDEFLERİ TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde merkeze 110 kilometre uzaklıktaki Yeşilbağ Cumhuriyet Ortaokulu kız futsal takımı saha ve antrenman malzemesi gibi tüm imkansızlıklara rağmen Türkiye Şampiyonası\'na gitmek için gece gündüz çalışıyor.

Antalya- Isparta sınırında, Manavgat\'a bağlı bir dağ mahallesi olan Yeşilbağ\'daki Cumhuriyet Ortaokulu\'nda aynı zamanda müdür vekili olan beden eğitimi öğretmeni Belin Ada tarafından 6\'ncı sınıf öğrencilerinden 12 kişilik futsal takımı kuruldu. Yeşilbağ Ortaokulu Kız Futsal Takımı, 2017/2018 eğitim yılının ikinci döneminde Antalya\'da yapılacak olan futsal il turnuvasında başarı sağlamak için her gün antrenman yapıyor.

SPOR MALZEMELERİ EKSİK

Herhangi bir antrenman ve spor malzemesine sahip olmayan takım, çalışmalarını okulun bahçesinde beton zemin üzerinde yapıyor. Eski kamyon lastiği ve çıta gibi buldukları çeşitli malzemelerle antrenman yapmaya çalışan futsal takımı oyuncularının eşofmanları, ayakkabıları daha da önemlisi futsal topları bulunmuyor. Oyuncular, aileleri tarafından pazardan 20 liraya alınan eşofman altları, tişört, normal spor ayakkabıları ve futbol toplarıyla antrenmanlarını yapıyor.

\"YETENEKLERİNİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ\"

Okulun müdür vekili ve beden eğitimi öğretmeni Belin Ada, futsal takımı kurma amacının, okula ilk geldiğinde öğrencilerin kızlı erkekli futbol oynaması olduğunu belirterek, böylece öğrencilerin sosyalleşmelerine katkı sağlamak istediğini söyledi. Mahallenin ilçeye 110 kilometre mesafede olduğunu ve yolun durumu nedeniyle 2-2.5, bazen de 3 saatte ilçe merkezine gelebildiklerini aktaran Ada, \"Kızlarımızın ulaşım, salon, malzeme gibi tüm imkansızlıklara rağmen yeteneklerini tüm Antalya hatta Türkiye\'ye göstermek için elimizden geldiğince çalışıyoruz. İmkansızlıklar ancak çalışarak aşılabilir\" dedi.

HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Futsal takımın kaptanı 11 yaşındaki Emine Kaygısız da antrenmanlarını okulun bahçesinde kendi kurdukları parkurlarda yaptıklarını anlatırken, \"Antalya\'da düzenlenecek turnuvaya biz de katılacağız. Antalya\'da birinci olup Türkiye şampiyonasına gitmeyi hedefliyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Düz koşu

- Isınma hareketleri

- RÖP 1: Emine Kaygısız (Öğrenci)

- Topla yapılan çalışmalar

- RÖP 2: Belin Ada (Öğretmen)

- Detay görüntüler

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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